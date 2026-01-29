Die erste große Lüge der Impfstoffforschung: Nur weil Ihr Körper Antikörper produziert, bedeutet das nicht, dass Sie gegen eine Krankheit immun sind

Teile die Wahrheit!

Die Gleichsetzung von Antikörperproduktion mit Immunität gegen eine Krankheit ist eine der grundlegenden Lügen der Impfstoffforschung.

Impfstoffhersteller propagieren diese falsche Gleichsetzung in ihren klinischen Studien und in der Werbung für ihre Produkte, sowohl gegenüber Zulassungsbehörden als auch gegenüber der Öffentlichkeit. Eine starke oder schwache Antikörperproduktion ist keine Garantie für tatsächliche Immunität im Alltag.

Wie im einleitenden Essay dieser Reihe erörtert, ist die gängige Doktrin rund um Impfstoffe – in Bezug auf klinische Studien, Zulassung, Vermarktung und Impfpläne – größtenteils eine pseudowissenschaftliche Fassade, die auf einem wackeligen Fundament aus Unwahrheiten errichtet ist

In dieser Reihe untersuchen wir jede der fünf großen Lügen, die die Impfstoffforschung stützen, sowie zwei weitere, die eine „ehrenvolle Erwähnung“ verdienen.

Die Gleichsetzung von Antikörperproduktion mit Immunität gegen eine Krankheit ist eine der grundlegenden Lügen der Vakzinologie. Impfstoffhersteller propagieren diese falsche Gleichsetzung in ihren klinischen Studien und in der Werbung für ihre Produkte, sowohl gegenüber Aufsichtsbehörden als auch gegenüber der Öffentlichkeit. (US-Militär finanziert selbst-replizierenden H5N1-Vogelgrippeimpfstoff als Nasenspray, der aus chimären Viruskonstrukten hergestellt wurde)

Nachdem beispielsweise Präsident Donald Trump am 1. September öffentlich erklärt hatte, dass die Hersteller der neuesten COVID-19-Impfungen ihre Daten zur Wirksamkeit ihrer Impfstoffe der Öffentlichkeit zugänglich machen müssten, veröffentlichte Pfizer am 8. September eine Pressemitteilung.

Die wichtigste Aussage von Pfizer zu ihrem neuesten COVID-19 -Impfstoff lautete:

Eine Kohorte von Erwachsenen im Alter von 65+ und 18-64 Jahren mit mindestens einer zugrunde liegenden Risikoerkrankung in der klinischen Phase 3 zeigte einen mindestens vierfachen Anstieg der LP.8.1-neutralisierenden Antikörpertiter nach Verabreichung der LP.8.1-adaptierten COVID-19-Impfstoffformel 2025-2026.

Das mag beeindruckend klingen. Schließlich ist es Pfizers selbstgewählte Hauptaussage. Es wird als Bestätigung dafür beworben, dass die Impfung „wirkt“, und steht ganz oben in der Pressemitteilung.

Es besagt im Grunde, dass die Impfungen bei den Geimpften etwa viermal so viel von einem bestimmten Antikörper bewirkten wie zuvor. Das ist alles.

Es untermauert nicht, wie Pfizer behauptet, „präklinische Daten, die die kürzlich erfolgte Zulassung des an LP.8.1 adaptierten COVID-19-Impfstoffs durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) stützten, der verbesserte Immunantworten gegen mehrere zirkulierende SARS-CoV-2-Sublinien zeigte.“

Es ist nur Hype.

Es ist wie ein gieriger, übereifriger Sportagent, der seinen 18-jährigen Pitching-Nachwuchsspieler zum ewigen Major League All-Star erklärt, nur weil sein junger Spieler den Ball mit 98 Meilen pro Stunde werfen kann

Der Junge mag zwar einen starken Wurfarm haben. Aber wenn er keinen Strike werfen kann, ist er nutzlos.

Die Antikörperproduktion, egal wie stark sie ausfällt, ist keine Garantie für tatsächliche Immunität im Alltag. Ganz im Gegenteil. Die Behauptung, ein Impfstoff führe zu einer starken Antikörperreaktion und schütze deshalb vor Ansteckung, Weiterverbreitung oder Erkrankung, ist ein Trugschluss, der auf falschen Annahmen beruht.

Es gibt zwei wesentliche Gründe, warum die Gleichsetzung der Antikörperproduktion mit der Immunität gegen Krankheiten eine Lüge ist:

Die Funktion des Immunsystems umfasst weit mehr als die Antikörperreaktion.

Der in klinischen Studien gemessene Antikörper kann für die betreffende Krankheit irrelevant und/oder überholt sein.

Die Funktion des Immunsystems umfasst weit mehr als die Antikörperreaktion.

Die erste falsche Annahme ist, dass die Antikörperproduktion die Gesamtfunktion des Immunsystems widerspiegelt. Die daraus folgende – ebenfalls falsche – Schlussfolgerung lautet, dass der Nachweis der Antikörperproduktion nach einer Impfung auch den Schutz vor der Krankheit beweist.

Dies ist eine bewusste Fehlinterpretation des Immunsystems.

Diese fehlerhafte Methode zur Messung der sogenannten „Immunogenität“ hat sich in der gesamten Impfstoffindustrie durchgesetzt, da sie einen vorhersagbaren und messbaren Ersatzparameter für eine effektive Immunfunktion liefert. Dieser Ersatzparameter ist jedoch sowohl unzureichend als auch irreführend.

Das menschliche Immunsystem ist hochkomplex und übersteigt das Verständnis der Menschheit als Ganzes, geschweige denn das von Experten wie Dr. Anthony Fauci , Albert Bourla oder anderen Impfbefürwortern. Antikörper sind nur ein Bestandteil der Immunantwort auf eine Infektion. Ein wichtiger, aber eben nur einer.

Lehrbücher beschreiben üblicherweise zwei Hauptzweige des Immunsystems: die humorale (antikörpervermittelte) Immunität und die zelluläre (zellvermittelte) Immunität. Oft wird behauptet, die humorale Immunität sei für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten zuständig, die zelluläre Immunität hingegen für die Bekämpfung von Krebs.

Tatsächlich sind diese beiden Bereiche jedoch auf komplexe Weise eng miteinander verbunden, und die zelluläre (oder, wenn Sie so wollen, nicht-antikörpervermittelte) Immunität ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Reaktion auf Infektionskrankheiten.

Durch die zelluläre Immunität erkennt das Immunsystem virusinfizierte Zellen im Körper und zerstört diese. Insbesondere bei Viruserkrankungen ist die Zerstörung infizierter Zellen – die als Virusfabriken fungieren – absolut zentral für die Immunität gegen die Krankheit.

Die Messung eines oder zweier Antikörper über einen Zeitraum von einigen Wochen oder Monaten während einer klinischen Studie eines Impfstoffs sagt im Wesentlichen nichts über die Wirksamkeit der gesamten Immunantwort aus, die der betreffende Impfstoff hervorrufen kann.

Denken Sie daran, dass entgegen den wiederholten Behauptungen von Pfizer, Fauci, Dr. Rochelle Walensky , den etablierten Medien und Joe „ Winter der schweren Krankheit und des Todes “ Biden selbst die ursprünglichen COVID-19-Impfstoffe von Pfizer die Empfänger nicht vor einer Ansteckung oder Weiterverbreitung des Virus bewahrten.

Die Impfungen lösten zwar eine starke Antikörperreaktion aus, aber sie schützten uns nicht vor einer Erkrankung. Nicht im Entferntesten.

(Interessanterweise erwähnte Pfizer in ihrer jüngsten Phase-3-Studie für ihren vorgeschlagenen mRNA-basierten Grippeimpfstoff die zelluläre Immunität kurz. Der von ihnen gewählte Surrogatparameter, nämlich die Menge an Interferon-gamma, die von T-Zellen produziert wird, ist jedoch – genau wie ihre Antikörpermessungen – zu vereinfacht und irreführend.)

Die gemessenen Antikörper sind möglicherweise irrelevant und/oder veraltet für die eigentliche Erkrankung.

Die zweite falsche Annahme, die mit der Gleichsetzung von Antikörperproduktion mit Immunität gegen eine Krankheit einhergeht, ist die Annahme, dass der Antikörper, der zur Demonstration der „Immunogenität“ gemessen wird, der richtige ist, um die tatsächliche Krankheit in der realen Welt zu bekämpfen.

Es spielt keine Rolle, wie viele Antikörper produziert werden, wenn es sich um die falschen Antikörper handelt. (Anders ausgedrückt: Wenn ein Pitcher keinen Strike werfen kann, spielt es keine Rolle, wie hart er werfen kann.)

Wie wir gesehen haben, reichen Antikörper allein nicht aus, um vor einer Krankheit zu schützen. Selbst wenn sie es täten, müssten die Antikörper, deren Produktion der Impfstoff im Körper anregt, genau mit dem entsprechenden Teil des Virus – dem Antigen – übereinstimmen, um eine positive Wirkung zu erzielen.

Dies geschieht häufig nicht, und zwar aus mindestens zwei Gründen: Erstens sind die Methoden zur Impfstoffentwicklung, gelinde gesagt, ungenau, und zweitens entwickeln und verändern sich die Antigene in den Viren selbst ständig.

Dieses gewaltige Problem wird besonders deutlich – und ist leicht verständlich –, wenn man an Atemwegsviren denkt. Warum „brauchen“ wir jedes Jahr eine neue Grippeimpfung? Warum um alles in der Welt haben die „vollständig Geimpften“ in weniger als fünf Jahren bis zu sieben oder acht COVID-19-Impfungen erhalten?

Wenn ein Virus während der Entwicklung des entsprechenden Impfstoffs schnell genug mutiert, erkennen die durch den Impfstoff induzierten Antikörper, die zwangsläufig für die „alte“ Virusvariante bestimmt sind, die neue, mutierte Antigenvariante, an die sie binden sollen, nicht. Anders ausgedrückt: Sie binden nicht und können ihre Funktion nicht erfüllen.

Kleine, einfache RNA-basierte Atemwegsviren, wie das Virus, das COVID-19, Grippe und die meisten Erkältungen verursacht, mutieren schnell und ständig. Wenn von der neuesten „Variante“ von COVID-19 die Rede ist, ist damit das aktuellste Produkt dieses fortwährenden evolutionären Prozesses gemeint.

Bei einfachen, schnell mutierenden Viren wie SARS-CoV-2 oder der Grippe gleichen Impfstoffentwickler einer Möchtegern-Modeikone, die nur bei Filene’s Basement einkauft. Sie befinden sich in einem ständigen, vergeblichen Wettlauf, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, obwohl ihnen nur die Designs der letzten Saison zur Verfügung stehen.

Wenn Hersteller wie Pfizer ihre Produkte jedoch effektiv genug vermarkten können, wird dieser fatale Mangel zum Vorteil, nicht zum Fehler. Solange Pfizer die Menschen davon überzeugen kann, dass regelmäßige Auffrischungsimpfungen notwendig sind, stellen saisonale Impfstoffe ein unschlagbares Geschäftsmodell dar – öffentliche Gesundheit im Abonnement.

Aufsichtsbehörden und Patienten sollten sich in Acht nehmen

Die Fokussierung auf fragwürdige Ersatzindikatoren für Gesundheit anstelle eines tatsächlichen, aussagekräftigen klinischen Nutzens ist ein Eckpfeiler der Strategie der großen Pharmakonzerne, Medikamente zuzulassen und an die Öffentlichkeit zu verkaufen.

Bei Impfstoffen ist es viel einfacher, das Vorhandensein eines vorher festgelegten Wirksamkeitsmarkers, wie z. B. die „Antikörperproduktion“, nachzuweisen, als zu beweisen, dass die Impfung tatsächlich vor einer Erkrankung schützt oder das Leben rettet.

Die Produktion von Antikörpern bedeutet nicht automatisch Immunität gegen eine Krankheit. Die Förderung dieser falschen Gleichsetzung stellt die erste große Lüge der Impfstoffforschung dar. Angesichts ihres langen Missbrauchs in der Branche sollte sie künftig von Aufsichtsbehörden und Patienten gleichermaßen als legitimer Beweis für die Wirksamkeit von Impfstoffen abgelehnt werden.

