Die faszinierende Geschichte der Anunnaki

Die etablierte Geschichtsschreibung und Archäologie betrachten den „Fruchtbaren Halbmond“ zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat im heutigen Irak als die „Wiege der Zivilisation“. Zwischen 4000 und 1900 v. Chr. war dieses Gebiet die Heimat der Sumerer in Mesopotamien. Bis zu ihrer archäologischen Entdeckung vor 180 Jahren war über Sumer so gut wie nichts bekannt.

Die Sumerer waren ein außergewöhnliches Volk. Sie sollen eine hochentwickelte Zivilisation geschaffen haben, während der Großteil der Welt noch in der Steinzeit lebte.

Doch trotz all ihrer Errungenschaften und laut gängiger Geschichtsschreibung entstand Sumer aus einer Ansammlung von Jäger- und Sammlerclans, die sich um 4000 v. Chr. im Tigris-Euphrat-Tal zusammenschlossen, um die erste menschliche Zivilisation zu bilden.

Was und wer ermöglichte also den plötzlichen, anfänglichen Aufschwung der Zivilisation in Sumer vor sechstausend Jahren?

Die Sumerer erfanden das erste bekannte Schriftsystem mithilfe einer Keilschrift auf Tontafeln. Diese Tafeln wurden in großen Bibliotheken aufbewahrt. Mittlerweile wurden etwa 500.000 dieser Tontafeln gefunden.

Mithilfe dieser Tontafeln, Rollsiegel und Stelen überlieferten die Sumerer eine detailreiche Version der frühen Menschheitsgeschichte – einschließlich der Schöpfungsgeschichte von Erde und Mensch. Es bestehen verblüffende und zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen den sumerischen Schöpfungsmythen, den späteren babylonischen Mythen und den darauf folgenden jüdisch-christlichen Bibelversen. Nahezu jede Geschichte der Genesis hat ihren Ursprung im alten Sumer.

Entzifferung der Keilschrifttexte

Im Jahr 1976 – nach 30 Jahren des Studiums sumerischer Keilschrifttafeln und -schnitzereien – veröffentlichte der bekannte Gelehrte, Akademiker, Forscher und Autor Zecharia Sitchin seine Übersetzungen der alten sumerischen Texte in einer Buchreihe mit dem Titel „ Die Chroniken der Erde “.

Wie Sitchin entzifferte – aber viele andere glaubwürdige Forscher ihm widersprechen – beschreiben die sumerischen Keilschrifttexte eine außerirdische Rasse namens „Anunnaki“, die vor Tausenden von Jahren von ihrem Heimatplaneten Nibiru (dem legendären sogenannten 12. Planeten unseres Sonnensystems) zur Erde kam.

Die sumerischen Texte beschreiben die Anunnaki als Wesen, die mit einer besonderen Mission auf die Erde kamen – um Weisheit zu bringen und bestimmte Mineralien abzubauen. Sie besaßen immenses Wissen und Macht über die ganze Welt.

Und so folgt nun – basierend auf den entzifferten Interpretationen der sumerischen Tontafeln – eine Kurzfassung der faszinierenden Geschichte der Anunnaki. (Anunnaki enthüllt: Wer waren diese Wesen laut Theorie der antiken Astronauten?)

Die Anunnaki – Teil 1

Vor etwa 450.000 Jahren, vor der Sintflut und während der pleistozänen Eiszeit, erreichten die Anunnaki die Erde. Diese alten Astronauten errichteten ihr erstes Basislager in Mesopotamien, im Fruchtbaren Halbmond zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat.

Hier errichteten sie ein Missionskontrollzentrum, einen Raumhafen und begannen mit dem Abbau von Rohstoffen. Der oberste Anunnaki-Herrscher Anu überwachte die Bemühungen von seinem Heimatplaneten Nibiru aus, während die Anunnaki unter der Führung seiner beiden Söhne Enlil und Enki mit der systematischen Kolonisierung der Erde begannen.

Die Goldminenbetriebe der Anunnaki

Über Jahrtausende (Erdzeit) errichteten die Anunnaki eine blühende Kolonie. Ihr Hauptaugenmerk lag dabei auf ihrem wichtigsten Ziel: Gold. Die Anunnaki suchten Gold für hochtechnologische Verfahren, um den geschädigten Zustand der Atmosphäre ihres Heimatplaneten zu verbessern.

Die Goldgewinnung auf der Erde erwies sich als ineffizient und zeitaufwendig, als die Anunnaki versuchten, Gold ausschließlich aus dem Persischen Golf zu gewinnen. Um die zunehmende Rivalität zwischen den Halbbrüdern Enlil und Enki zu entschärfen, setzte ihr Vater Anu Enlil als Verwalter der mesopotamischen Kolonie E-din ein (möglicherweise die Vorlage für das biblische Paradies).

Unterdessen unternahm Enki einen Feldzug nach Abzu, dem heutigen Afrika, dem „Land der Minen“, und schließlich nach Südamerika, wo er Goldminen errichtete. Das geförderte Erz wurde dann von den weit entfernten Minen mit Frachtschiffen zurück nach Mesopotamien transportiert, um dort eingeschmolzen und zu sanduhrförmigen Barren, sogenannten Zag oder „gereinigtem Edelmetall“, verarbeitet zu werden. Einige dieser Barren wurden bei archäologischen Ausgrabungen gefunden.

Die Anunnaki bauten über 100.000 Jahre lang Gold auf der Erde ab, bis die einfachen Anunnaki – die die Knochenarbeit in den Minen verrichteten – vor etwa 300.000 Jahren meuterten. Zusätzlich zu der unerbittlichen Plackerei im Bergbau stellte der Klimawandel diese außerirdischen Kolonisten vor viele Schwierigkeiten.

Enlil fragte sich laut, ob es nicht noch einen anderen Weg gäbe, Gold abzubauen. Daraufhin schlug Enki vor, einen primitiven Arbeiter namens Adamu zu erschaffen, der die schwere Arbeit im Bergbau übernehmen sollte. Enki wies darauf hin, dass ein primitiver Humanoider – ein Hominine – in Abzu (Afrika) verbreitet sei, wo er ein Labor unterhielt.

Menschliche Genmanipulation

König Anu und der Rat auf Nibiru erkannten den Tribut, den der Goldabbau den Anunnaki abverlangte, und suchten verzweifelt nach einer anderen Lösung. Sie debattierten über die Moral des Herumexperimentierens mit einer Spezies. Enki argumentierte, dass die Erschaffung eines Hybriden – halb Anunnaki und halb primitiver Humanoider – kein Akt der Schöpfung, sondern lediglich eine Verbesserung der bestehenden Spezies wäre

Und so verfügte Anu, dass ihr bedeutender Genetiker Enki mithilfe fortschrittlicher Gentechnik eine verbesserte Version des primitiven Homininen erschaffen sollte, indem er dessen DNA manipulierte, um ihn zum neuen Arbeitersklaven (dem Adamu) zu machen.

Der genetische Prozess

Die medizinische Offizierin der Anunnaki auf der Erde war eine Frau namens Ninhursag. Die sumerischen Tontafeln beschreiben, wie Enki und Ninhursag das erste sogenannte „Retortenbaby“ zeugten, indem sie DNA kombinierten und im Labor einen humanoiden Hybriden erschufen.

Es heißt, Enki und Ninhursag hätten die Eizelle einer frühen afrikanischen Homininin entnommen und sie mit dem Sperma eines jungen Anunnaki-Mannes befruchtet. Die befruchtete Eizelle wurde einer Anunnaki-Frau eingesetzt, die das Kind austrug. So begann die Erschaffung eines neuen Volkes menschlicher Arbeiter (der Adamu).

Der erste Hybridmensch konnte sich nicht fortpflanzen. Die Anunnaki mussten daher ständig neue Gruppen menschlicher Arbeiter (die Adamu) erschaffen, was angesichts der Zeitspanne zwischen künstlicher Befruchtung und Geburt sehr zeitaufwendig war.

So machten sich Enki und Ninhursag daran, einen Adamu zu erschaffen, der sich selbst fortpflanzen konnte. Das Ergebnis ihrer Bemühungen war schließlich ein männlicher Adamu, der sich durch Geschlechtsverkehr mit einer weiblichen Adamu fortpflanzen konnte. Dies war die endgültige Lösung für die ersten modernen Menschen – die perfekte Sklavenrasse. Ein intelligenter und unterwürfiger Prototyp wurde schließlich geschaffen, den wir heute Homo sapiens nennen.

Der neue und verbesserte Hominine – der Adamu – Mensch 1.0

Als die Anunnaki ihre DNA und ihr genetisches Material einfließen ließen, verliehen sie dem neuen Homininen viele physiologische Merkmale, Stärken und Fähigkeiten, die bei den damals existierenden Homininen zuvor nicht vorhanden waren.

Die frühen Adamu, die sich untereinander fortpflanzten, lebten Hunderte von Erdenjahren. Die Nephilim (halb Mensch, halb Anunnaki) lebten Tausende von Jahren. Diese Langlebigkeit verdankten sie den Genen der Anunnaki. Und nach Ansicht der alten Menschen ließ die extreme Lebensspanne der reinblütigen Anunnaki sie unsterblich erscheinen.

Eine der Sorgen der Anunnaki, darunter auch Enlil, war, dass die neuen Menschen so lange leben wollten wie ihre reinblütigen Anunnaki-Herrscher. Aus diesem Grund begannen die Anunnaki, die menschliche DNA zu manipulieren, um ihre Lebensspanne drastisch zu verkürzen und die Kapazität ihres Gehirns einzuschränken.

Die finale genetische Version des Menschen 1.0 enthielt diese Modifikationen. Die Anunnaki verweigerten dem Homo sapiens die Intelligenz und die extreme Langlebigkeit, die sie selbst besaßen, da dies ihren Zwecken nicht entsprach. Der Homo sapiens wurde als Arbeitssklave erschaffen, nichts weiter.

Was an Mensch 1.0 oft missverstanden wird

Bei dem in den sumerischen Tontafeln beschriebenen Verfahren handelte es sich um ein Zuchtprogramm, ähnlich dem, was heute noch mit verschiedenen Tieren und Menschen zur Verbesserung des Tierbestands durchgeführt wird.

Diejenigen, die die sumerische Geschichte über den Ursprung des Homo sapiens skeptisch betrachten, sollten die heutigen Erkenntnisse über Klonen, In-vitro-Fertilisation, Genomkartierung, Gen-Splicing, Gensequenzierung und Genmodifikationen nicht aus den Augen verlieren.

Noch vor 30 Jahren wäre das Konzept der Genmanipulation unvorstellbar gewesen – selbst für den gelehrtesten Wissenschaftler, der die sumerischen Tontafeln zu deuten versuchte. Doch heute erscheint die sumerische Darstellung der Entstehung des modernen Menschen plausibler.

Geschichten der Anunnaki – Mythos, Religion oder Geschichte?

Wie erwartet, ist die Behauptung, dass die sumerischen Keilschrifttexte (in ihrer Entzifferung und Übersetzung durch glaubwürdige Gelehrte) besagen, dass die Anunnaki antike Astronauten waren, die auf die Erde kamen, um Gold abzubauen, großes Wissen zu vermitteln und den Homo sapiens als Sklaven zu erschaffen, höchst umstritten.

Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass die alten Sumerer mit dem Begriff „Anunnaki“ mythische, imaginäre Wesen meinten. Doch warum sollten antike Schreiber sich die Mühe machen, Fabeln so akribisch niederzuschreiben? Wäre es nicht plausibler anzunehmen, dass sie ihre Geschichten aufzeichneten, um Geschichte zu überliefern, anstatt fantastische Mythen zu erzählen?

Zahlreiche Forscher außerhalb des Mainstreams haben uns die Augen für ein wesentlich detaillierteres und glaubwürdigeres Verständnis der menschlichen Schöpfungsgeschichte geöffnet – die zuerst von den Sumerern aufgezeichnet wurde, lange bevor sie plagiiert und als Bibel transkribiert wurde.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Sumerer in ihrer Frühzeit die Anunnaki nie als „Götter“ bezeichneten. Die Bezeichnung von Himmelswesen als „Götter“ wurde von westlichen und vorderasiatischen Zivilisationen und Religionen geprägt, die auf Sumer folgten – darunter die Babylonier, Ägypter, Römer, Griechen, das Judentum und das Christentum.

Eine plausiblere Erklärung für die Geschehnisse der Antike ist, dass die ursprünglichen sumerischen Schriften Aufzeichnungen tatsächlicher Ereignisse waren. Diese Geschichte wurde später umgeschrieben und diente als verzerrte Grundlage für neue religiöse Kulte – darunter Judentum und Christentum. Das verfälschte religiöse Dogma unterschied sich so stark von den ursprünglichen Schriften, dass die frühen sumerischen Berichte von der heutigen Wissenschaft als „Mythologie“ betrachtet werden.

Die in altsumerische Tontafeln eingravierten Schriften besitzen weitaus mehr Wert als die in der Bibel dargestellten Fantasiegeschichten. Darüber hinaus tragen die unkonventionellen und glaubwürdigen Interpretationen der sumerischen Texte dazu bei, den höchst fragwürdigen Erklärungen der etablierten Wissenschaft zur Evolution des Homo sapiens und zum Ursprung der modernen Zivilisation entgegenzuwirken.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 06.01.2026