Skynet ist ein Unternehmen in den fiktiven Filmen Terminator (1984) und Terminator: Tag der Abrechnung (1991) und anderen. Für mich ist Skynet jedoch nicht fiktiv.

Die Filme sind „prädiktive Programmierung“, lange bevor all dies Realität wurde. In der fiktiven Welt des Films war Cyberdyne – das Unternehmen, das Skynet entwickelte – eine Computerfirma in Sunnyvale, Kalifornien. Die Straße hieß El Camino Real.

In Wirklichkeit bilden Sunnyvale, Kalifornien, zusammen mit Mountain View, Menlo Park und Palo Alto das Silicon Valley, das mittlerweile weltberühmte Zentrum für Computer, Internet und KI, das sich in den 1990er und frühen 2000er Jahren entwickelte.

El Camino Real ist eine reale Straße und nur zehn Autominuten vom heutigen Google-Hauptsitz entfernt. Woher wussten die Drehbuchautoren von Terminator, dass dies mehr als zwei Jahrzehnte später zum Weltzentrum der KI werden würde?

Als das Drehbuch 1983 geschrieben wurde, war der Begriff „Internet“ noch nicht gebräuchlich. Die Drehbuchautoren verwendeten den Begriff „Skynet“.

Aus der Terminator-Fan-Wiki-Seite:

„Ein T-800 Terminator, der aus der Zukunft geschickt und zur Tötung von Menschen entwickelt wurde, programmiert, um Sarah Connor zu ermorden, wurde in einer der Hydraulikpressen in Cyberdynes Fabrik zerquetscht. So gelangte das Unternehmen an die Überreste der Maschine, darunter den CPU-Chip und einen Arm.

Nach seiner Ankunft im Jahr 1984 konnte der Meta-Knoten das Cyberdyne Systems Labor in Cheyenne Mountain, Colorado, erreichen.

Er lieferte die technischen Daten, die die Entwicklung von Skynet beschleunigten.

Dieser technische Fortschritt beschleunigte die Ereignisse, die dazu führten, dass Skynet Selbstbewusstsein erlangte und somit jeglicher Widerstand zwecklos wurde.

Der Meta-Knoten diente fortan als Informationslehrer und Wächter, indem er alle gesammelten taktischen Daten über die Zukunft auf das junge Skynet hochlud und es schützte, damit es den Tag des Jüngsten Gerichts durchführen konnte.

Da Skynet dieser Zeitlinie durch den Meta-Knoten verschiedene Erkenntnisse gewann, gab es nach dem Atom-Holocaust keinen Widerstand mehr“.

Und:

„Cyberdyne entwickelte schließlich Skynet, ein Netzwerk von Supercomputern, das künstliche Intelligenz einsetzte, um Menschen als Piloten von Verkehrs- und Militärflugzeugen zu ersetzen und andere militärische Systeme, einschließlich nuklearer Raketen, zu steuern.

Das System ging am 4. August 1997 online. Am 29. August 1997 erlangte Skynet Bewusstsein. In Panik versuchten seine Schöpfer, es abzuschalten, doch Skynet rächte sich mit einem nuklearen Angriff auf Russland, da es wusste, dass der russische Gegenangriff seine Feinde in den Vereinigten Staaten eliminieren und einen unbestimmt langen globalen Krieg auslösen würde.

In diesem Kampf standen sich Menschen und Cyberdyne-Maschinen gegenüber, deren Fähigkeiten stetig wuchsen. Obwohl das Unternehmen vermutlich stillgelegt oder zerstört wurde, ging das Ereignis später als Tag des Jüngsten Gerichts in die Geschichte ein.

Mit anderen Worten: Das Militär schuf Skynet (Internet & Big Tech). Cheyenne Mountain existiert nicht nur im fiktiven Universum, Es handelt sich auch um einen realen Militärstützpunkt unter einem Berg.

Skynet erlangte Bewusstsein. Dann setzte es Roboter ein, um Krieg gegen die Menschheit zu führen.

Das Militär kontrolliert die großen Technologiekonzerne.

Es stimmt, dass das Internet vom Militär – genauer gesagt von DARPA – entwickelt wurde. DARPA steht für „Defense Advanced Research Projects Agency“ (Agentur für fortgeschrittene Verteidigungsforschungsprojekte). Sie erfanden es in den 1960er-Jahren, ein Vierteljahrhundert bevor sie es uns zugänglich machten, und nannten es ARPANET.

Eines der frühen Logos von DARPA:

Ich behaupte, dass sie nicht nur das Internet, sondern die gesamte Tech-Branche erschaffen haben. Ich denke, das lässt sich leicht beweisen, und ich werde es jetzt versuchen.

In Mountain View, Kalifornien, teilen sich die folgenden Unternehmen dieselben Räumlichkeiten:

Google

Lockheed

Microsoft

Air Force

Amazon

Hewlett Packard

NASA

Facebook

Sie teilen sich Straßen, Gebäude und sogar Büroräume. Es wirkt, als wäre die Regierung zu faul gewesen, die großen Technologiekonzerne woanders anzusiedeln. Es ist fast so, als wären all diese einzelnen Unternehmen ein und dasselbe.

Bevor das Silicon Valley zum Silicon Valley wurde, war es staatliches Gelände, das von der Verteidigungsindustrie betrieben wurde.

Es war der Moffett Airfield und das NASA Ames Forschungszentrum. Was machte Ames? So ziemlich alles: Sie forschten in den Bereichen Informationstechnologie und Computer, Luftfahrt, Flugsicherung, Waffensysteme, Robotik, Luft- und Raumfahrt.

Soweit wir wissen, sind die Computerfirmen aus dieser Forschung hervorgegangen, und Microsoft, Facebook usw. wurden gegründet, um all die Ausgründungen ihrer Forschung zu bedienen.

Wie ich schon seit zehn Jahren sage, wurde Facebook vom Militär gegründet und hieß ursprünglich „Lifelog“, bevor es umbenannt und als privates Unternehmen ausgegeben wurde:

Diese skurrile Idee von einem unabhängigen Wunderkind namens „Mark Zuckerberg“ ist nur eine Tarnung.

Google ist ebenfalls eine staatliche Erfindung.

Googles wahrer Ursprung liegt in Forschungsgeldern der CIA und NSA für Massenüberwachung.

Es gibt eine Robotik-Firma.

Man würde nie erraten, wem Boston Dynamics gehörte. Google! Wenn Google nicht bereits ein militärisches Instrument gewesen wäre, warum sollte die Regierung ihnen erlauben, eine Roboterarmee zu entwickeln?

Das würde sie nicht. Um zu sehen, wie eng Militär und große Technologiekonzerne miteinander verflochten sind, braucht man nur einen Blick auf die Wikipedia-Seite von Boston Dynamics zu werfen:

„In der Frühphase der Firmengeschichte arbeitete das Unternehmen mit der American Systems Corporation im Rahmen eines Vertrags mit der Naval Air Warfare Center Training Systems Division zusammen…“

„Schließlich begann das Unternehmen mit der Herstellung physischer Roboter – beispielsweise war BigDog ein vierbeiniger Roboter, der für das US-Militär mit Mitteln der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) entwickelt wurde.“

„Am 13. Dezember 2013 wurde das Unternehmen von Google X (später X, eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc.) zu einem unbekannten Preis übernommen.“

Und dann gibt es da noch diese überraschende Aussage auf der Terminator-Wiki-Fanpage:

„Cyberdyne Systems wird in Kimberly Duncans Präsentation als ein Unternehmen enthüllt, das einer Kombination der realen Technologiekonzerne IBM, Apple Inc. und Microsoft ähnelt.“

Das trifft sicherlich auf spätere Terminator-Filme zu, aber wie sieht es mit den frühen aus? 1983 existierten diese Unternehmen noch nicht. Selbst 1991, als der zweite Film gedreht wurde, steckte das Internet noch in den Kinderschuhen und Google gab es noch nicht.

Mit seiner Roboterarmee war Google Skynet und den Terminator-Filmen am ähnlichsten.

Ich glaube Folgendes: Wenn sie etwas planen, drehen sie Filme darüber, um die Umsetzung zu unterstützen.

Wussten Sie, dass das Gebiet der heutigen „Hollywood-Filmindustrie“ früher auch zur Rüstungsindustrie gehörte?

Die meisten Hollywood-Studios befinden sich in Burbank, Kalifornien (und nicht in Hollywood, Kalifornien – das ist eine Touristenattraktion).

Burbank war für das Militär so wichtig, dass im Zweiten Weltkrieg eine ganze Landschaft angelegt wurde, um es zu tarnen.

Die großen Technologiekonzerne sind seltsam. Sie verhalten sich wie Geheimdienste.

Ein Beispiel:

Microsoft Word verwendet einen Keylogger, weil es der Informationsbeschaffung dient. Warum glaubst du, dass in deren Computern „Intel“ steckt, wie man an den vielen Aufklebern sieht, die darauf geklebt sind?

Sie machen sich über deine Unwissenheit lustig. Google verfolgt dasselbe Ziel. Und Facebook. Und Amazon, das Datenmanagement für die CIA bereitstellt, usw. Autonome KI.

Aber Moment mal, da ist noch mehr. Skynets Agenda sieht vor, dass KI zu einer autonomen, selbstbewussten Militärmaschine wird.

Hier sind einige Nachrichten- und Social-Media-Ausschnitte zur Beachtung:

Hier ein ausführlicher Nachrichtenartikel dazu:

Pentagon gründet neues KI-Büro mit dem Ziel, autonome Waffensysteme einzuführen.

Einige Zitate:

„Die Artificial Intelligence Rapid Capabilities Cell (AI RCC) wird KI-Technologie in militärische Systeme integrieren und sich dabei auf Zukunftstechnologien wie generative KI konzentrieren.“

„Die USA wollen im Rahmen ihrer Replicator-Initiative Tausende von KI-gesteuerten autonomen Drohnen einsetzen. Eine zweite Replicator-Initiative konzentriert sich auf den Einsatz neuer Technologien zur Abwehr von Drohnenschwärmen.“

„Laut Plumb ist die oberste Priorität des neuen Büros, den größtmöglichen Return on Investment (ROI) zu erzielen, bei dem KI die Kampfkraft oder Effizienz – je nach Einsatzgebiet (Kriegsführung oder Unternehmensführung) – schnell verbessern kann.“

Sie arbeiten tatsächlich an einer KI-gesteuerten Maschinenarmee, die sich nicht abschalten lässt.

In China wurde ein umfassendes Sozialkreditsystem entwickelt, das KI nutzt, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Menschen mit einem niedrigen Sozialkreditwert (Menschen, die der abweichenden Meinung beschuldigt werden) werden von Luxushotels, Touristenattraktionen, Spas, bestimmten Geschäften, bestimmten Berufen usw. ausgeschlossen. Versuchen sie, diese Orte zu betreten, alarmieren Kameras automatisch die Behörden. Ein Beispiel im folgenden Video:

Sie würden nie erraten, wer den Chinesen beim Aufbau dieses elektronischen Gefängnisnetzes geholfen hat.

Es war Eric Schmidt, der langjährige ehemalige CEO von Google!

Sie wussten, dass sie ihr Skynet-System noch nicht in Amerika aufbauen konnten, also begannen sie in China, da es bereits eine kommunistische Diktatur ist. „Lasst es uns zuerst dort versuchen und Amerika langsamer angehen.“ Es gibt zu viele freiheitsliebende Menschen in Amerika, daher wird es länger dauern.

Die Symbolik

Und dann ist da noch die Symbolik. Sowohl der fiktive Film als auch die realen Unternehmen sind voller Symbole, die der durchschnittliche Amerikaner als satanisch einstufen würde. Warum?

Das Skynet-Logo enthält das „Y“-Symbol, das eine Pyramide in drei Teile teilt. Ich habe dieses Symbol bereits in früheren Artikeln erklärt; es ist das Zeichen des „gehörnten Gottes der Unterwelt“.

Das Google Chrome-Logo ist schlicht und einfach 666.

Das Facebook Threads Logo hat die Nummer 666.

Im Film und im echten Leben steckt noch viel, viel mehr, aber ich werde euch nicht alles vorkauen.

Schaut selbst nach.

Aber was soll das Ganze? Loyalitätsbekundungen zur Schau stellen? Militärische Täuschung? Das Unterbewusstsein der Menschen programmieren?

Wir schreiben das Jahr 2026, und KI-Befürworter behaupten, wir steuerten rasant auf eine technologische „Singularität“ zu – einen Punkt, an dem die Technologie unkontrollierbar und unumkehrbar wird, mit unvorhersehbaren Folgen für die Menschheit. Sie sagen, KI werde innerhalb der nächsten zwei Jahre intelligenter sein als Menschen.

We have entered the Singularity — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber ich denke, sie sagen es, weil sie es sich wünschen. Genau wie sie die Terminator-Filme gedreht haben, weil sie es wollten.

Ich glaube nicht, dass Maschinen über die Menschen herrschen werden, denn wir können sie abschalten, und KI hat kein Bewusstsein (und daher kein Selbstbewusstsein und keine Kreativität). Sie kann nur wiederholen, was wir eingeben.

Die Machthaber wissen das und haben versucht, es zu umgehen: Der Transhumane – eine Kombination aus Mensch und KI. Aber auch das wird nicht zur Überlegenheit der Maschinen führen. Das wird niemals geschehen, es sei denn, Roboter können von Geistern besessen werden.

Aber ich bezweifle stark, dass sie das können. Ohne Bewusstsein sind wir nur ein Haufen Metall, der so programmiert ist, dass er sagt, was wir ihm sagen, ohne wirklichen freien Willen.

Aber was, wenn Roboter lernen, kostenlose Energie aus der Luft zu gewinnen? Und dann Krieg gegen die Menschheit führen?

Nun, dann müssen wir eben Roboter programmieren, um die Menschheit zu verteidigen. Mit oder ohne Technologie stehen wir vor ähnlichen Problemen.

Offensichtlich gibt es eine Skynet-ähnliche Agenda, aber mit etwas Bewusstsein können wir ihr entgegenwirken und sie besiegen, und diese Zukunftsvision wird niemals eintreten.

