Ein Ende des Ukraine-Krieges könnte ebenso verheerende wirtschaftliche und politische Folgen für Europa haben.

Die bittere Wahrheit ist, dass ein Ende des Ukraine-Krieges für Europa ebenso verheerende wirtschaftliche und politische Folgen haben könnte wie seine Fortsetzung. Von Ian Proud

Die Ukraine steht bereits 2026 vor einem Finanzierungsdefizit von 63 Milliarden US-Dollar, und es würde mich überraschen, wenn diese Summe bei einer Fortsetzung des Krieges nicht noch steigen würde. Die massiven Finanzausgaben der Ukraine sind auf zwei Faktoren zurückzuführen.

Die enormen Kosten für den Unterhalt eines stehenden Heeres von fast einer Million Mann;

Die enormen Kosten für den Import von Waffen aus dem Westen zur Kriegsführung.

Waffenkäufe sind keine Quelle produktiver Investitionen, da sie buchstäblich im Kampf verbrannt werden. Dasselbe gilt natürlich auch für Russland. Beide Länder verzeichneten 2025 ein rückläufiges Wirtschaftswachstum, wobei das der Ukraine bei 2,1 % und das Russlands bei 1,5 % lag. Westliche Experten würden dies als Beweis dafür werten, dass die ukrainische Wirtschaft besser dasteht.

Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Russlands Wirtschaft ist nominal etwa zwölfmal so groß wie die der Ukraine und, wenn man das BIP unter Berücksichtigung der Kaufkraftparität betrachtet, etwas mehr als zehnmal so groß.

Das lässt sich an den Zahlen zu den Verteidigungsausgaben erkennen.

Russland gab 2025 die Rekordsumme von 143 Milliarden US-Dollar für Verteidigung aus, verglichen mit rund 60 Milliarden US-Dollar in der Ukraine – also etwa 2,3-mal so viel. Dennoch beliefen sich die russischen Verteidigungsausgaben lediglich auf 6,3 % des BIP, während sie in der Ukraine 31,7 % betrugen. Daher ist der massive Verteidigungsaufwand für Russland im Hinblick auf seine wirtschaftliche Entwicklung deutlich weniger entscheidend.

Die Verteidigungsausgaben machen einen weitaus geringeren Anteil der gesamten Wirtschaftsleistung aus als in der Ukraine. Russland kann seinen Verteidigungsbedarf aus eigenen Mitteln decken, während die Ukraine für die Aufrechterhaltung des Krieges vollständig auf Gelder westlicher Geber angewiesen ist.

Trotz der enormen Kriegskosten wies Russland im Jahr 2025 ein Haushaltsdefizit von lediglich 1,7 % des BIP auf. Das liegt immer noch deutlich unter der EU-Haushaltsregel von 3 % des BIP, wobei einige Länder wie Frankreich und Polen Defizite in Höhe des Doppelten oder sogar mehr als des Doppelten aufweisen.

Das ukrainische Haushaltsdefizit lag hingegen bei rund 20 % des BIP. Diese Lücke musste durch ausländische Finanzmittel geschlossen werden, da das Land mit 107 % des BIP verschuldet ist und keinen Zugang zu ausländischen Krediten hat.

Daher die EU-Unterstützung mit einem Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro, von denen zwei Drittel für Verteidigungszwecke vorgesehen sind.

Russland hingegen hat Schulden in Höhe von rund 15 % des BIP und benötigt keine hohen Kredite, um seine Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten. Im Übrigen sind 15 % des BIP deutlich niedriger als in den USA oder in jedem europäischen Land, von denen viele, wie die Ukraine, Schuldenstände von über 100 % des BIP aufweisen.

Die Ukraine verteidigt sich mit Geld, das Europa nicht hat.

Trotz des Schocks durch die Sanktionen muss Russland weder seine Finanzen ruinieren noch seine Kreditvergabe merklich ausweiten.

Dies bedeutet auch, dass Russland nach Kriegsende den wirtschaftlichen Übergang zurück zum Frieden weniger schmerzhaft gestalten kann. Russland wird nicht unter dem Druck stehen, massive Kürzungen der Verteidigungsausgaben vornehmen zu müssen, um im Rahmen seiner Möglichkeiten zu wirtschaften, sondern kann dies stattdessen schrittweise tun.

Die Ukraine hingegen steht nach Kriegsende vor einem massiven finanziellen Abgrund.

Laut OECD wird das ukrainische Wirtschaftswachstum im Jahr 2027 weiter auf 1,7 % sinken, wenn der Krieg andauert.

Und das setzt weiterhin hohe Kapitalzuflüsse aus dem Ausland voraus. Im Jahr 2025 beliefen sich die ukrainischen Verteidigungsausgaben auf 31,1 % des ukrainischen BIP und zwei Drittel der gesamten Staatsausgaben. Kein Cent dieser Ausgaben fließt in die Verbesserung der schwachen ukrainischen Wirtschaft.

Trotz aller Unterstützung, die sie erhält, wird das BIP der Ukraine laut IWF im Jahr 2025 knapp 210 Milliarden US-Dollar betragen.

Man sollte dabei bedenken, dass die Ukraine im Jahr 2025 52,4 Milliarden US-Dollar an externen Finanzmitteln erhalten hat, was etwa einem Viertel ihres BIP zum Jahresende entspricht.

Ohne ausländische Finanzierung schrumpft die ukrainische Wirtschaft plötzlich um über 20 %.

Anders formuliert: Ohne den Krieg würde die ukrainische Wirtschaft um über 20 % schrumpfen.

Russland steht schlichtweg nicht vor demselben Problem.

Vielmehr könnte ein Ende des Krieges Russland dabei helfen, die Inflation – die vielleicht größte wirtschaftliche Herausforderung – in den Griff zu bekommen, wenn die Wirtschaftstätigkeit wieder zu ihrem normalen Rhythmus zurückkehrt.

Doch es bleibt die Frage: Wie kommt es, dass die Ukraine trotz so vieler ausländischer Finanzmittel so wenig gewachsen ist?

Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Ukraine im gleichen Zeitraum ein Handelsdefizit von 30 Milliarden Dollar verzeichnete, ein Rekordwert laut der Nationalbank der Ukraine.

Im Laufe des Jahres flossen also 52 Milliarden Dollar an ausländischem Kapital in die Ukraine, 30 Milliarden davon flossen aber direkt wieder ab. Denn das massive Handelsdefizit der Ukraine wird durch zwei Faktoren verursacht.

Erstens ist ein massiver Anstieg der Waffenimporte westlicher Lieferanten zu verzeichnen, die sich seit 2022 verdoppelt haben, nicht zuletzt, weil sie nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Zweitens hat die Ukraine ihre Importe von Rohstoffen erhöht, insbesondere die Gasimporte massiv, da die heimische Produktion durch den Krieg stark beeinträchtigt wurde. Auch Kohle spielt eine Rolle, da Russland wichtige Kohlebergwerke im Donbass übernommen hat.

Nicht das gesamte Handelsdefizit wird sich auch nach Kriegsende wieder aufholen lassen, selbst wenn die Ukraine in der Lage wäre, das Gesamtvolumen ihres Handelsdefizits zu reduzieren.

Zum Vergleich: Russlands Handelsüberschuss im Warenverkehr lag im Oktober 2025 bereits bei über 100 Milliarden US-Dollar, wobei das Gesamtbild des Handels jedoch mit rund 36 Milliarden US-Dollar geringer ausfällt. Grund dafür ist ein erhebliches Defizit im Dienstleistungshandel, unter anderem aufgrund der großen Zahl von Russen, die seit Kriegsbeginn ins Ausland abgewandert sind.

Ein Ende des Krieges könnte Russlands Handelsüberschüsse sogar noch weiter anwachsen lassen. Eine künftige Lockerung der Einfuhrbestimmungen für Rohstoffe nach Europa könnte bedeuten, dass Russland von dem bereits gestiegenen Handel mit Asien und dem wiederauflebenden Handel mit Europa profitiert.

Die beständigen Überschüsse Russlands tragen jedenfalls sowohl zur Stärkung des Wirtschaftswachstums als auch der Devisenreserven bei, die im Jahr 2025 um über 135 Milliarden Dollar auf sage und schreibe 734 Milliarden Dollar anwuchsen.

Um es ganz klar zu sagen: Russland hat seine Währungsreserven fast vollständig in Gold angelegt, die sich mittlerweile auf über 310 Milliarden Dollar belaufen.

Ein wichtiger Grund dafür, dass Russland seine Reserven in Gold lagert, ist, sie vor den gierigen Händen westlicher Bürokraten zu schützen, die zu Beginn des Krieges rund 300 Milliarden Dollar an Reserven eingefroren haben.

Dies bedeutet, dass Russland über einen Überschuss von 434 Milliarden US-Dollar an Devisenreserven verfügt, die nahezu vollständig vor westlichen Enteignungen geschützt sind. Der Anstieg der Devisenreserven um 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 ist zweifellos auf die Anhäufung von Reserven in Nicht-Dollar-, Euro- und Pfund-Währungen zurückzuführen, was auf eine verstärkte Handelsaktivität mit chinesischen Yuan und indischen Rupien hindeutet.

Ein Ende des Krieges könnte irgendwann zur Freigabe der in den USA, Europa und Japan eingefrorenen russischen Vermögenswerte führen.

Die ukrainischen Währungsreserven sind mit 57,3 Milliarden US-Dollar Anfang 2026 vergleichsweise stark – ein Rekordwert. Dieser Anstieg ist jedoch ausschließlich auf ausländische Kapitalzuflüsse zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen zurückzuführen. Ein Kriegsende würde die ukrainischen Reserven voraussichtlich verringern, da das hartnäckige Handelsdefizit nicht mehr wie während des Krieges durch ausländische Finanzmittel ausgeglichen wird.

Doch der plötzliche und schockierende Verlust ausländischer Finanzmittel, der mit dem Ende des Krieges einhergeht, wird zu einem dramatischen Schrumpfen der ukrainischen Wirtschaft führen.

Doch keine Sorge, Europa ist entschlossen, dass die Ukraine nach Kriegsende eine Armee von 800.000 Mann behält. Dabei scheint es jedoch eher um wirtschaftliches Überleben als um Sicherheit zu gehen.

Die Ukraine könnte eine so große Armee nicht aus eigenen Mitteln finanzieren, da ihr die finanziellen Mittel fehlen. Daher wird Europa erneut gezwungen sein, einzuspringen und den Finanzierungsbedarf der Ukraine zu decken, um die Gehälter der Soldaten zu bezahlen, die sich nicht mehr im Kampfeinsatz befinden.

Laut einer aktuellen Studie des Kieler Instituts wird dies in Europa zu steigenden Schulden und Steuern führen. Gleichzeitig wird es aber auch zu Geschäftseinbußen für europäische Rüstungsunternehmen führen. Denn in Friedenszeiten wird der Verbrauch von Munition und militärischem Material, der im Kriegszustand täglich anfällt, zwangsläufig drastisch sinken.

Zwei Drittel des kürzlich von der EU gewährten 90-Milliarden-Euro-Kredits an die Ukraine werden für militärische Unterstützung, darunter Waffensysteme, verwendet. Dies hat einen Streit zwischen Deutschland und Frankreich über eine geplante „Buy European“-Klausel ausgelöst. Frankreich will verhindern, dass die Ukraine US-amerikanische Ausrüstung kauft. Wohl mit Blick auf die Zukunft versuchen die Franzosen – ganz in ihrer Art – sicherzustellen, dass ihre Unternehmen einen angemessenen Anteil an den möglicherweise schrumpfenden ukrainischen Waffenaufträgen erhalten.

Ähnlich wie die französische Armee steuert Europa nach Kriegsende unweigerlich in eine wirtschaftliche Niederlage.

Verpflichtet, die wirtschaftlich gescheiterte Ukraine künstlich am Leben zu erhalten.

Die Regierung ist gezwungen, ihre Schulden und Steuern zu erhöhen, um die schlechten außenpolitischen Entscheidungen zu finanzieren, die sie seit 2014 trifft.

Er versucht, seinen Rüstungsindustriekomplex auszubauen, verliert aber mit dem Ende des Krieges an Geschäft.

Für die etablierten politischen Parteien in Europa verstärkt dies den Trend, dass sie auf ein wahlpolitisches Armageddon zusteuern, wenn sie sich ab 2027 den Wahlen stellen.

Bis dahin sitzen sie in der Falle, wissend, dass die Fortsetzung des Krieges sie bei den Wahlen vernichten wird, und wissend, dass auch ein Kriegsende sie ruinieren wird. Um es mit den Worten meines alten britischen Soldatenvaters zu sagen: Sie sind wie der mythische Oozlum-Vogel, der sich endlos im Kreis dreht, bis er in seinem eigenen Hintern verschwindet.

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su am 19.01.2026