Die USA setzten bei der waghalsigen Razzia zur Gefangennahme des Diktators Nicolás Maduro eine mächtige, geheimnisvolle Waffe ein, die venezolanische Soldaten in die Knie zwang, sie „durch die Nase bluten ließ“ und Blut erbrechen ließ, wie aus einem Augenzeugenbericht hervorgeht, der am Samstag vom Pressesprecher des Weißen Hauses auf X veröffentlicht wurde .

In einem atemberaubenden Interview beschrieb der Wachmann, wie amerikanische Streitkräfte Hunderte von Kämpfern auslöschten, ohne einen einzigen Soldaten zu verlieren, und zwar mithilfe einer Technologie, die er noch nie gesehen oder gehört hatte.

„Wir waren in Alarmbereitschaft, als plötzlich ohne jede Erklärung alle unsere Radarsysteme ausfielen“, sagte der Wachmann. „Im nächsten Moment sahen wir Drohnen, unzählige Drohnen, die über unseren Stellungen flogen. Wir wussten nicht, wie wir reagieren sollten.“

Augenblicke später erschienen eine Handvoll Hubschrauber – „kaum acht“, nach seiner Zählung –, die nach seiner Schätzung lediglich 20 US-Soldaten in das Gebiet absetzten.

Aber diese wenigen Männer, sagte er, seien mit etwas weit Mächtigerem als Gewehren bewaffnet gewesen.

„Sie waren technologisch sehr fortschrittlich“, erinnerte sich der Wachmann. „Sie sahen anders aus als alles, gegen das wir bisher gekämpft hatten.“ (Chemtrails: Insiderin gibt im TV-Interview zu, dass es geheime Aerosoloperationen gibt (Video))

Was dann folgte, sagte er, war keine Schlacht, sondern ein Gemetzel.

„Wir waren Hunderte, aber wir hatten keine Chance“, sagte er. „Sie schossen mit solcher Präzision und Geschwindigkeit; es fühlte sich an, als ob jeder Soldat 300 Schuss pro Minute abfeuerte.“

Dann kam die Waffe, die ihn bis heute verfolgt.

„Irgendwann starteten sie etwas; ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll“, sagte er. „Es war wie eine sehr intensive Schallwelle. Plötzlich hatte ich das Gefühl, mein Kopf würde von innen explodieren.“

Die Auswirkungen waren unmittelbar und entsetzlich.

„Wir alle fingen an, aus der Nase zu bluten“, sagte er. „Einige erbrachen Blut. Wir fielen zu Boden und konnten uns nicht mehr bewegen. Wir konnten nach diesem Schallangriff – oder was auch immer es war – nicht einmal mehr aufstehen.“

Das Weiße Haus hat nicht umgehend auf die Frage reagiert, ob Karoline Leavitts Weiterleitung des Beitrags – mit der Bildunterschrift „Hört auf, was ihr gerade tut, und lest das…“ – darauf hindeutet, dass die Regierung die Richtigkeit des Augenzeugenberichts überprüft.

Nach Angaben des venezolanischen Innenministeriums wurden bei dem Angriff am 3. Januar schätzungsweise 100 venezolanische Sicherheitskräfte getötet .

Es ist unklar, ob einer dieser Todesfälle durch die mysteriöse Waffe verursacht wurde.

Die zahlenmäßig unterlegenen Verteidiger waren hilflos, als die kleine US-Einheit sie auslöschte, sagte der Gardist.

„Diese 20 Männer haben ohne einen einzigen Verlust Hunderte von uns getötet“, behauptete er. „Wir hatten keine Chance gegen ihre Technologie, gegen ihre Waffen. Ich schwöre, so etwas habe ich noch nie gesehen.“

Das Militär verfügt seit Jahren über gerichtete Energiewaffen – die Ziele mithilfe fokussierter Energie wie Mikrowellen oder Laserstrahlen neutralisieren –, doch dies könnte der erste Kampfeinsatz der USA sein, wie eine ehemalige Quelle des US-Geheimdienstes der „Washington Post“ mitteilte. China soll 2020 während eines Grenzkonflikts in Ladakh eine Mikrowellenwaffe gegen indische Soldaten eingesetzt haben.

Die Quelle merkte an, dass diese Waffen die Fähigkeit besitzen, zumindest einige der Symptome hervorzurufen, darunter „Blutungen, Bewegungs- oder Funktionsunfähigkeit, Schmerzen und Brennen“.

„Ich kann nicht alle Symptome aufzählen. Aber ja, einige“, sagte die Quelle. „Und es gibt verschiedene Varianten davon schon seit Jahrzehnten.“

Nach der Razzia, so der Maduro-Loyalist, sei die Botschaft nicht deutlicher: Leg dich nicht mit Onkel Sam an.

„Ich warne jeden, der glaubt, er könne es mit den Vereinigten Staaten aufnehmen“, sagte er. „Sie haben keine Ahnung, wozu sie fähig sind. Nach dem, was ich gesehen habe, möchte ich nie wieder auf der anderen Seite stehen. Mit ihnen ist nicht zu spaßen.“

Der Wachmann sagte, die Razzia habe bereits Schockwellen in ganz Lateinamerika ausgelöst – insbesondere nachdem Präsident Trump kürzlich gewarnt hatte , Mexiko stehe nun „auf der Liste“.

„Alle reden schon darüber“, sagte er. „Niemand möchte das durchmachen, was wir durchgemacht haben. Was hier geschehen ist, wird vieles verändern – nicht nur in Venezuela, sondern in der gesamten Region.“

Quellen: PublicDomain/nypost.com am 16.01.2026