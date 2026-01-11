Die Welt-Illusion: Wer hat die Gebäude erbaut? Wer hat die Fotos gefälscht? (Video)

Teile die Wahrheit!

Hier ein Transkript der Video-Dokumentation „Old World Order – A Documentary by Stew Peters“ (61) : (Buchauszug aus Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme)

Leute, die NASA ist nicht die einzige Firma, die ein Foto fälscht. Bei vielen dieser alten, prachtvollen Gebäude, egal wo sie sich befinden, findet man vermeintliche Fotos vom Bau.

Bei vielen davon handelte es sich lediglich um ein Baugerüst um ein bereits errichtetes Gebäude. Wenn Sie eine alte Kathedrale nehmen und ein Gerüst darum herum aufstellen und der erste Mensch sind, der diese Kathedrale fotografieren lässt, dann sind Sie reif für die Argumentation, dass die Gebäude möglicherweise bereits erbaut waren und Sie einfach ein Gerüst drumherum gestellt haben.

Ich habe gerade diese Kathedrale renoviert, sie neu gestrichen und repariert. Alte primitive Fotomanipulationstechniken! Holzstege und Schlammstraßen – Sie müssen in der Lage sein, alle Steine, Ziegel, Glas, Kupfer und alle Einzelteile mitzubringen.

Aber wenn man diese in Büchern abdruckt oder präsentiert, etwa in einer Fernsehdokumentation, und wenn es nur ein Bild ist, werden 99,9 Prozent der Leute einfach sagen: Na ja, da ist es, da ist das Baufoto, und ich brauche nichts anderes, denn warum sollte ich das in Frage stellen? Das ist absurd.

Außerdem trifft man auf den guten, altmodischen Ausschneiden-und-Einfügen-Typen, jemanden mit einem Exacto-Messer in einer frühen, primitiven Dunkelkammer, der Fotos zusammenfügt, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Diese damalige Technologie war eine sichere Möglichkeit, mehrere Bilder zu erstellen und sie zu einem zu kombinieren.

Es gab keine Möglichkeit, dass die Redakteure dies nicht brauchen würden, um Baubilder zu fälschen. Und nein, es ist nicht Photoshop. Der Schichtungsprozess ist jedoch sehr ähnlich: Viktorianische Fotografie-Manipulation mit Bleistiftmarkierungen und Schabekarten, Techniken zum Zeichnen, Löschen und Retuschieren jedes gewünschten Bildes.

Der einfachste Weg, Ihre Ziele zu erreichen, besteht darin, einen weißen Hintergrund zu haben, den Sie später in der Dunkelkammer entfernen können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass andere Trickfotos erstellen und ihre Maskierungs- und Ätzfähigkeiten unter Beweis stellen.

Denn damals war dies der Beginn der betrügerischen Gesellschaft, die sie aufgebaut hatten. Sie nehmen ein bereits fertiggestelltes Gebäude und übermalen den Himmel. Sie nennen es „Vanillehimmel“.

Sie löschen den Himmel aus und schneiden das weg, was auf dem Foto übrig bleiben soll. Sie können das, was da war, wegschneiden und durch einen grauen oder weißen, vanillefarbenen Himmel ersetzen; der „Vanillehimmel“, wo der Hintergrund ausgeschnitten ist und Sie die Schnittmarken sehen können.

Sie können es sehen. Sie können hineinzoomen und sehen, wo sich gerade die Kante des Gebäudes befindet. Der Rand ist etwas verschwommen.

Der Himmel, der als Hintergrund dienen sollte, ist verschwunden. Warum sollten sie das tun? Wenn Sie ein Baufoto sehen, das nicht stimmt, auf dem Gerüste gemalt oder Hintergründe entfernt wurden, müssen Sie aufhören zu suchen.

Warum sie so weit gegangen sind, muss man fragen. Und wenn man Hunderte von Fotos sieht, die ich auf diese Weise gemacht habe, muss einem klar werden, dass es sich hierbei um einen Versuch im industriellen Maßstab handelte, eine Erzählung zu schaffen.

In ein bis zwei Jahren wurden exquisite Mauerwerksgebäude errichtet. Diese brauchen Zeit. Ich meine, Sie haben allein ein oder zwei Jahre in die Planung gesteckt. Nun, vorher haben Sie noch den technischen Teil. Sie haben das Design. Man bringt nicht nur einen Haufen Künstler und Bauunternehmer zusammen und realisiert diese Dinge.

Es sind Architekten beteiligt, also gibt es auch Design. Dann ist da noch die Technik. Das alles braucht Zeit – diese Gebäude sind Jahre alt –, vor allem, wenn man jede einzelne Ecke davon gestaltet, wie zum Beispiel das, was wir sehen. Wir sehen, wie jeder Türknauf, jedes Gesims über einem Fenster gefeiert wird.

Und deshalb ist die Architektur so schön. Es ist eine Architektur des Feierns. Das müssen Sie sich fragen: Warum gibt es so wenige Baufotos aus dem Inneren der Gebäude? Das Äußere ist unglaublich, aber das Innere ist wie ein Palast gebaut. Es gibt so wenige Fotos aus dem Inneren dieser Gebäude, und sie sind unglaublich.

Als Sie das Kleczynski-Gebäude in Chicago gebaut hatten, dauerte das 14 Jahre, und dann kommen Sie zurück und schauen sich das Gebäude davor an. Das Bundesgebäude wurde in sieben Jahren gebaut. Wie ist das möglich?

Abb. 67: Links: Das Kleczynski-Gebäude (1960-1974). Rechts: Das Chicago Federal Building (1898-1905). Wie das möglich ist? Gab es in der Vergangenheit, keine Gewerkschaften, weniger Probleme mit Sicherheitsstandards, mehr Ausbeutung der Arbeiter und heute mehr Korruption, mehr unnötige Verzögerungen, siehe Stuttgart 21?

Es sind Geschichten, die wir immer wieder wiederholen, und wir wiederholen immer nur, was sie uns erzählt haben. Sie können es entweder glauben oder nachforschen und die Wahrheit erkennen, dass es sich hierbei um Gebäude einer Zivilisation aus der Vergangenheit handelt. Ich stehe vor der „Sinking Ship Garage“ in Seattle, die genau an der Stelle steht, an der sich das „Occidental Gebäude“ befand.

Nun wurde das „Occidental Gebäude“ angeblich im Jahr 1882 erbaut und bei dem großen Brand zerstört, wobei es sich um eine riesige, drei, vier Meter dicke Mauerwerksmauer aus massiven Ziegeln und Steinen handelte, die bei einem Brand irgendwie niedergebrannt war.

Das ist es also, was die Moderne für uns gebracht hat. Wir haben das Parkhaus, das nur eine Art Abbild der Welt ist, in der wir jetzt leben. Aber ich denke, es ist einfach gut, dass wir uns an die Vergangenheit erinnern und wissen, was dort einmal war und wie herrlich die Alte Welt war, wie sie war.

Auf vielen dieser alten, prächtigen Bauwerke werden Sie alte, billige Banner und Schilder sehen, die einfach an diese alten, herrlichen Steingebäude geklebt werden. Sie passen einfach nicht zusammen. Diese Gebäude waren nicht dazu gedacht, geldgetriebene Einrichtungen zu werden, und die, die sie behielten, wurden zu solchen.

Es ist komisch, dass wir im Laufe der Generationen nie Geschichten über die Schwierigkeiten hören, denen eine Nation beim Bau riesiger Paläste aus Stein und Ziegeln gegenüberstehen würde.

Warum lobt keiner unserer Großeltern oder Urgroßeltern jemals diese Gebäude? Wenn sie wirklich im frühen 19. Jahrhundert gebaut worden wären, hätte einer unserer Großeltern dann gesagt: „Ja, ich war vor Ort und bin so stolz darauf, das gebaut zu haben.“ oder „Mein Freund, ich kannte jemanden, und er war da.“

Klingt das seltsam?

Ende der Leseprobe aus „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4

Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Matrix …………….. S. 6

Die hyperdimensionale Torsionsfeldphysik entschlüsselt die Matrix des Bewusstseins und der Realität ………………………………………….. S. 13

Quantenphysik, Hindu-Mystik und Perspektive ………………………S. 28

Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem? .………………………………………………………………………S. 32

Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden .………………S. 38

Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit ………………………………………………………………….S. 51

Die Archonten-Theorie …………………………………………………S. 69

Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen …………………………….S. 82

Die Saturn-Mond-Matrix …………………………………………………. S. 106

Die Illusion des holographischen Universums …………………………. S. 120

Was verbirgt der Vatikan? ………………………………………………. .S. 134

666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist ..………………………………………………………….. S. 175

Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien ………………………………………………………………S. 180

Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten …………………………………………………………..S. 207

Die Alte Welt Ordnung …………………………………………………..S. 214

ChatGPT hat die Entitäten offengelegt, die diese Matrix regieren………S. 248

Fazit ………………………………………………………………………….. S. 252

Über den Autor ……………………………………………………………S. 280

