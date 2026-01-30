Die Welt wird im Jahr 2027 in eine 15-jährige KI-Dystopie eintreten, sagt ein ehemaliger Google-Manager

Teile die Wahrheit!

Mo Gawdat glaubt, die nächsten 12-15 Jahre werden düster sein, nicht wegen Robotern, sondern wegen unserer eigenen „Dummheit“.

Die Welt rast auf eine unvermeidliche KI-Dystopie in naher Zukunft zu, so Mo Gawdat, der ehemalige Chief Business Officer von Alphabets Moonshot Factory, ehemals bekannt als Google X

„Wir müssen uns auf eine sehr ungewohnte Welt einstellen“, sagte Gawdat in einem Interview im Podcast „Diary of a CEO“ und fügte hinzu, dass die wichtigsten Werte der Menschheit wie Freiheit, menschliche Beziehungen, Verantwortlichkeit, Realität und Macht durch KI massiv beeinträchtigt würden.

Und diese Dystopie ist nicht mehr fern, wir haben bereits im letzten Jahr erste Anzeichen dafür gesehen und werden im nächsten Jahr eine weitere Zunahme beobachten, sagte Gawdat. Der Beginn des Abstiegs in Gawdats Dystopie, so seine Prognose, wird im Jahr 2027 erfolgen und die nächsten 12 bis 15 Jahre andauern.

Der ehemalige Google-Manager war nicht immer dieser Meinung: Die Geschwindigkeit, mit der sich die Technologien der künstlichen Intelligenz entwickeln, veranlasste ihn, seine Meinung zu ändern, und überzeugte ihn davon, dass diese kurzfristige Dystopie unvermeidlich ist.

„Es liegt vollständig in unserer Hand, das zu ändern, aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass die Menschheit derzeit das Bewusstsein dafür besitzt, sich darauf zu konzentrieren“, sagte Gawdat.

Laut Gawdat ist KI jedoch nicht unbedingt der Hauptgrund für diese Dystopie, und schon gar nicht so, wie die meisten Menschen es sich vorstellen (nämlich existenzielle Risiken durch Szenarien, in denen KI die vollständige Kontrolle übernimmt). Vielmehr, so Gawdat, wirkt KI als Verstärker bestehender gesellschaftlicher Probleme und „unserer menschlichen Dummheiten“.

„An KI ist absolut nichts auszusetzen“, sagte Gawdat. „Vieles ist jedoch falsch an den Wertvorstellungen der Menschheit im Zeitalter des Aufstiegs der Maschinen.“

Das Ziel war eine Utopie, doch es entstand eine Dystopie.

Künstliche Intelligenz wurde nicht entwickelt, um eine Dystopie herbeizuführen; im Gegenteil, sie verfolgte eine eher utopische Mission. Durch die weitere Automatisierung alltäglicher Aufgaben hat KI das Potenzial, die Arbeitsbelastung von Millionen von Arbeitnehmern weltweit in allen Berufen und Branchen zu verringern und ihnen so wertvolle Zeit zurückzugeben, ohne die Gesamtproduktivität zu beeinträchtigen.

Doch so sieht die Realität für Arbeitnehmer nicht aus. In einer Welt, die von einem einzigen Wert – dem Kapitalismus – beherrscht wird, wird dieser utopische Traum durch das unerbittliche Streben nach Profit verzerrt.

Laut einigen Experten hat die Umwälzung des Arbeitsmarktes durch KI bereits begonnen , da die Technologie unsere Sicht auf Arbeit grundlegend verändert .

Anstatt die Arbeitsbelastung der Menschen zu verringern, entlassen Unternehmen, die die Produktivität mithilfe von KI maximieren, Mitarbeiter, stellen weniger ein, um den Gewinn weiter zu steigern, oder fordern noch mehr von den bestehenden Mitarbeitern.

Das ist kein Zufall, meint Gawdat, der glaubt, dass alle jemals geschaffene Technologie die bestehenden menschlichen Fähigkeiten und Werte verstärkt, und dass der größte Wertekanon der Menschheit derzeit der Kapitalismus ist.

Diese Diskrepanz zwischen den beabsichtigten Folgen und der Realität der negativen Auswirkungen spiegelt sich auch in anderen technologischen Fortschritten wider.

„Wie oft haben uns soziale Medien miteinander verbunden und wie oft haben sie uns einsamer gemacht? Wie oft haben Mobiltelefone dazu geführt, dass wir weniger arbeiten? Das war das Versprechen, die frühen Werbespots von Nokia, in denen Menschen Partys feierten – ist das Ihre Erfahrung mit Mobiltelefonen?“, fragte Gawdat.

„Das Böse, zu dem der Mensch fähig ist“

Laut Gawdat wird eine weitere Sache, die durch KI außer Kontrolle geraten wird, „das Böse, zu dem der Mensch fähig ist“.

Für diejenigen, die die Nachrichten im letzten Jahr verfolgt haben, ist das keine Überraschung. Von KI-generierten Deepfake-Pornos über den zunehmenden Einsatz von KI in der Kriegsführung zur Maximierung der Tödlichkeit durch autonome Waffensysteme bis hin zu generativer KI im Militär – die Technologie hat sich als Instrument für das Schlimmste erwiesen, was die Menschheit zu bieten hat.

Dies zeigte sich diese Woche in voller Pracht, als Elon Musks Chatbot Grok eine neue Funktion zur Bild- und Videogenerierung vorstellte, deren Hauptanwendung bisher darin bestand, Frauen in stark sexualisierten Männerfantasien zu erzeugen.

KI-gestützte Betrügereien – insbesondere KI-gestützte Kryptobetrügereien, vor denen OpenAI-CEO Sam Altman selbst gewarnt hatte – haben sprunghaft zugenommen.

Ein Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs ergab, dass Kryptobetrügereien dank KI-gestützter Deepfake-Technologie im letzten Jahr um 456 % gestiegen sind. Experten für Atomwaffen befürchten zudem, dass KI schon bald Atomwaffen antreiben könnte .

Künstliche Intelligenz (KI) optimiert auch die Methoden der öffentlichen Überwachung in großem Umfang. In einer Welt, in der, wie Gawdat es ausdrückt, „eine enorme Machtkonzentration“ herrscht, ist das eine große Sorge.

KI-gestützte öffentliche Überwachungssysteme sind bereits in vielen Ländern aktiv, allen voran die Massenüberwachungsinfrastruktur in China. Doch nicht nur im Ausland ist dies ein Problem: Auch die US-Regierung nutzt KI, um die Social-Media-Konten von Einwanderern und Reisenden zu überwachen, die in die USA einreisen möchten.

Es ist nicht alles schlecht, aber es gibt noch viel zu tun.

Trotz alledem bewirkt KI weiterhin bemerkenswerte und positive Veränderungen. Künstliche Intelligenz hat bereits messbare Auswirkungen auf wissenschaftliche Entdeckungen und Fortschritte, insbesondere in der Medizin und der pharmazeutischen Forschung.

Gawdat glaubt, dass dank solcher Fortschritte in Zukunft eine utopische Nutzung von KI möglich sein wird.

Doch zunächst muss die Menschheit ihre eigenen Fallstricke bewältigen.

„Das übergeordnete Ziel ist es, Druck auf die Regierungen auszuüben, damit diese verstehen, dass es eine Grenze gibt, bis zu der die Menschen schweigen werden“, sagte Gawdat und fügte hinzu, dass die Regierungen eher den Einsatz von KI regulieren sollten als die KI selbst.

„Man kann die Konstruktion eines Hammers nicht so regulieren, dass er Nägel einschlagen kann, aber niemanden tötet, aber man kann die Tötung eines Menschen durch einen Hammer unter Strafe stellen“, sagte Gawdat.

Der Hammer der KI liegt nun in unseren Händen und wird bleiben. Die einzige Frage, die bleibt, ist, ob wir den Willen haben, Gesetze gegen diese Tötung zu verfassen.

Quellen: PublicDomain/gizmondo.com am 26.01.2026