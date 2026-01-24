Digitale Personenwaage mit Körperfettanalyse

Der nächste Schritt zu einem bewussteren Lebensstil

Zuverlässige Messwerte sind die Basis für eine bewusste Lebensweise. Die digitale Körperanalysewaage bietet mehr als nur das Körpergewicht:

Acht relevante Gesundheitswerte werden exakt erfasst und auf dem Farbdisplay angezeigt oder per Bluetooth an Ihr Smartphone übertragen.

Ideal für Menschen, die ihre Fitness aktiv im Blick behalten möchten – von der Gewichtskontrolle über Muskelaufbau bis hin zur allgemeinen Fitnessbewertung.

Die App unterstützt die Entwicklung mit klarer Darstellung, Verlaufsübersicht und Zielverfolgung.

Messfunktionen für eine ganzheitliche Körperanalyse:

  • Körpergewicht, Körperfettanteil und Body-Mass-Index (BMI)
  • Muskelmasse und Knochenmasse
  • Körperwasseranteil für die Beurteilung der Hydration
  • Herzfrequenz und ein Fitnesswert zur allgemeinen Einschätzung

App-Steuerung und smarte Funktionen:

  • Verbindung per Bluetooth zur kostenlosen App (Android & iOS)
  • Übersichtliche Auswertung der Daten auf dem Smartphone
  • Mehrbenutzer-Verwaltung mit automatischer Profilerkennung
  • Verlaufsdarstellung zur Beobachtung individueller Fortschritte

Intelligent konstruiert für den täglichen Einsatz

  • Hohe Tragkraft: Belastbar bis 180 kg
  • Farbdisplay: Großes, vertikal ausgerichtetes LCD zur direkten Anzeige
  • Kompakte Form: Fügt sich dezent in jedes Badezimmer ein
  • Rutschfest: Stabiler Stand auf glatten Böden

Maße: 280 × 280 × 23 mm
Messbereich: 0,5 – 180 kg
Genauigkeit: 100 g
Stromversorgung: 3 × AAA-Batterien

Lieferumfang: Digitale Körperanalysewaage, 3 AAA-Batterien, Anleitung mit QR-Code für den App-Download

Hinweis: Die Waage kann auch ohne App und Bluetooth verwendet werden. In diesem Fall wird ausschließlich das Körpergewicht direkt auf dem Display angezeigt. Alle erweiterten Analysefunktionen stehen nur bei Nutzung der »LeaOne«-App zur Verfügung.

