✨2026 – Ein Schwellenmoment und warum 2026 das wichtigste Aufstiegsjahr bis 2030 sein wird✨

Wir alle teilen in diesem jetzigen Moment etwas sehr Kraftvolles. Das Kollektiv schließt gemeinsam ein Kapitel und öffnet ein neues – jetzt im Januar. Manche feiern das mit Erleichterung, andere mit Nachdenklichkeit, doch das Gefühl ist unverkennbar: Etwas ist zu Ende gegangen, und etwas Neues beginnt.

Es zeigt sich in den globalen Nachrichten, es spielt sich überall ab. Einige von euch haben Abschlüsse bereits kurz vor dem Jahreswechsel erlebt, andere werden sich jetzt verstärkt mit solchen Gedanken beschäftigen.

Das ist der energetische Korridor, in dem wir uns nun befinden, und auf einer gewissen Ebene betrifft er alle. Es gibt kein Verstecken davor. Die Energie ist jetzt klar. Kannst du sie fühlen?

Die Verschiebung begann sich um das Jahr 2014 herum spürbar zu beschleunigen, nach einem Jahr 2013, das man am treffendsten als ein Jahr der Neukalibrierung beschreiben kann. Diese frühere Phase diente als Reset-Punkt, als vorbereitende Pause, bevor der Schwung wirklich aufkam. (Das 1-1-1-Portal: Warum der 1. Januar 2026 der kraftvollste Manifestationstag des Jahrzehnts ist)

Wir befinden uns noch immer innerhalb dieses seltenen und bedeutsamen achtzehnjährigen Transformationsfensters, und derzeit haben wir etwa 78 % davon durchlaufen. In vielerlei Hinsicht haben wir den Scheitelpunkt des Hügels bereits überschritten.

Je näher wir uns dem Plateau um 2030 nähern, desto mehr beginnt sich die Art der Integration leicht zu verändern. Die Intensität, die die früheren Jahre geprägt hat, wird allmählich einer Phase der Verarbeitung und Angleichung der erlebten Energien weichen.

Ab 2026 beginnt sich die Schwingung spürbar zu glätten. Was sich für so viele wie turbulente oder aufgewühlte Gewässer angefühlt hat, wird sich 2026 zunehmend beruhigen.

Die Arbeit geht weiter, jedoch mit weniger Widerstand und weniger Umbrüchen im Leben – begleitet von dem wachsenden Gefühl, dass die anspruchsvollste Phase bereits hinter euch liegt, sofern ihr die Lektionen aus 2025 integriert habt.

Wenn ihr das nicht so empfindet, dann fragt euch ehrlich: Welche Angst, welches Trauma oder welche Konditionierung hält noch fest? Für jene Lichtarbeiter, die noch an der binären Prägung des letzten Jahres festhalten – einer Frequenz, die nicht mehr zu eurer jetzigen Energie passt –, wird sich alles sehr schwer und sehr erschöpfend anfühlen.

Das ist eure emotionale Grundstruktur, die versucht, sich durch die inneren Antriebe hindurchzuschieben. Es ist etwas Konzeptionelles, wenn ihr bereit seid zu erforschen, wo jetzt Expansion stattfinden muss, während die Quelle versucht, sich durch bestehende Filter hindurch einen neuen Weg zu bahnen – eine neue Richtung, eine neue Art, Dinge zu tun, eine neue Ausdehnung.

Wenn euch im Januar nichts Neues begegnet, dann ist es gut möglich, dass ihr euch in Stagnation befindet oder in reiner Angst – ganz spezifisch in der jetzigen Energie.

Das vergangene Jahr trug ein großes Gewicht, weil es das energetisch musste. Es markierte das Ende eines bestimmten Zyklus, der erforderte, dass bestimmte Dinge ihren Platz einnahmen – selbst wenn es schwierig war.

Aus diesem Grund hat die Energie diesen Prozess vorangetrieben, ob die Sternensaaten bereit waren oder nicht, und dadurch Transformationen ausgelöst, die notwendig waren und sich nun im Laufe von 2026 auf majestätischere Weise entfalten werden.

Das Jahr 2025 reduziert sich numerologisch auf die 9 – die Zahl von Vollendung, Abschluss und Loslassen. Diese Neun flüstert nicht, sie räumt auf. Sie ist eine enorme Kraft. Das ist kein gewöhnlicher Jahreswechsel.

Für einige von euch hat es bereits begonnen. Dieses Jahr fordert uns auf, Zyklen zu beenden, Wahrheiten zu konfrontieren und loszulassen, was uns nicht mehr begleiten kann. Für manche wird der Übergang in 2026 daher wie ein großes WOW wirken, für andere – die noch festhalten – eher wie ein OMG.

2025 brachte mehrere Ebenen des Wandels gleichzeitig. Es musste so sein. Wenn Bewusstsein zunimmt, verschiebt sich das Licht auf dem Planeten in einem massiven Tempo, um das Kollektiv dazu zu bringen, das zu sehen, was immer schon da war, aber verborgen lag.

Die Schatten sind nicht plötzlich aufgetaucht – sie wurden sichtbar gemacht. Und das kann sich unangenehm anfühlen, sogar überwältigend, während es danach integriert wird – und hoffentlich ist dieser Prozess für viele Lichtarbeiter bereits abgeschlossen.

Ein Neunerjahr fühlt sich oft chaotisch an, weil es das Alte zerlegt, um Raum für das Neue zu schaffen. Es ist der letzte Ausatemzug vor der Wiedergeburt. Und erinnert euch: 2026 reduziert sich auf die 1.

Die Eins steht für Anfänge, Führung, Originalität und das Pflanzen neuer Samen. Sie folgt der Neun aus gutem Grund. Dies ist ein seltener Übergang von einem Ende direkt in einen neuen Zyklus.

Keine Wiederholung. Keine Reparatur. Ein Reset. Denkt an die Tarotkarte „Die Welt“, gefolgt vom „Narren“, und für den unmittelbaren Jetzt-Moment an den „Buben der Münzen“ – für diejenigen unter euch, die gerne Karten ziehen.

Sternensaaten und Lichtarbeiter sind jetzt aufgefordert, nicht zu denken, sondern sehr bewusst zu fühlen, wo neue Wege, neue Reisen und notwendige Abschlüsse stattfinden müssen. „Müssen“ ist hier das entscheidende Wort.

Für manche bedeutet das den Verlust von Freundschaften oder sogar Familienverbindungen, da viele Seelenverträge in kurzer Zeit zu Ende gegangen sind. Für andere bedeutet es, alte Beziehungen – manchmal sehr plötzlich – loszulassen und damit im Reinen zu sein, damit sich die eigene Expansion ohne Begrenzung aktivieren kann.

Mit all dem im Bewusstsein, an der Schwelle zu einem tiefgreifenden Neubeginn, lautet die Einladung jetzt nicht, die Zukunft zu analysieren, sondern sie zu fühlen. Was ihr von diesem Moment an projiziert, ist wichtiger als je zuvor. Fühlen ist jetzt der wahre Architekt der Realität.

Kollektives Bewusstsein ist keine abstrakte Idee – es ist ein lebendiges Feld, präsent in der Weltenseele, und jeder von uns nährt es ständig, bewusst oder unbewusst, in dem, was Sternensaaten als Aufstieg bezeichnen. Etwas, das eure Körper inzwischen als sehr real erkennen.

Die Geschichte, die ihr jetzt nährt, wird in eure eigene holografische Matrix dieses Jahres eingeprägt und spiegelt sich anschließend in eurer gelebten Erfahrung wider. Macht euch nichts vor: Dies ist ein Wendepunkt. Was ihr beim Eintritt in dieses Jahr wählt, wird die kommenden Jahre mitprägen. Wählt weise.

Spürt, womit ihr euch ausrichtet. Glaubt ihr, dass diese Welt in die Dunkelheit kollabiert? Oder seht ihr ein uraltes System, das seine letzten Schwingungen loslässt, während sich eine bewusstere, kohärentere Realität formt? Der Unterschied ist subtil, aber die Konsequenz verdient Achtung.

Der Schatten zeigt uns letztlich nur, wo unsere kollektiven Präferenzen liegen – und meist folgt das Kollektiv genau diesem Punkt. Wenn das Neunerjahr also abklingt, lasst es vollständig los. Nehmt die Lektionen mit und lasst das Gewicht zurück. Tretet mit Intention in das Einserjahr ein. Neue Zyklen reagieren nicht auf Angst – sie reagieren auf Klarheit, Erwartung und Mut.

Das ist nicht das Ende der Welt. Es ist das Ende einer alten. Und ihr steht jetzt, im Januar, genau am Anfang dessen, was als Nächstes kommt.

Ich persönlich habe das geehrt, indem ich mein Handy komplett ausgeschaltet, den Laptop beiseitegelegt und mich in den letzten zwei Wochen in eine vollständige Integrationsphase zurückgezogen habe, um vorbereitet zu sein auf das, was dieses Jahr bringt – und oh ja, da kommt eine Menge.

Ich bin jetzt zurück und werde wieder regelmäßig posten. Bald werde ich auch mein jährliches Prognose-Video veröffentlichen, das ich ebenfalls in Kürze teilen werde. Haltet Ausschau danach.

Ich bin froh, wieder da zu sein.

Seid mutig, Lichtarbeiter. Jetzt ist eure Zeit.

Ihr könnt das schaffen. Träumt groß.

Mit Liebe und klarem Blick,

AQ

—

Deutsche Übersetzung des original Textes von Alexander Quinn.

2026 markiert den klaren Übergang vom kollektiven Abschlussjahr 2025 in einen echten Neubeginn, in dem sich entscheidet, wer losgelassen hat und mit Klarheit, Mut und neuer Ausrichtung in den nächsten Zyklus tritt.

