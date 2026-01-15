Elon Musk prophezeit: Sparen für die Rente wird bald nicht mehr nötig sein – „Wir sind in die Singularität eingetreten“

Teile die Wahrheit!

Der reichste Mensch der Welt prophezeit eine Zukunft, in der „jeder haben kann, was er möchte“. Sparen für die Rente soll Elon Musk zufolge dann nicht mehr nötig sein. Wie das funktionieren könnte.

Wenn es nach dem Milliardär Elon Musk geht, dann sieht die Zukunft rosig aus. Und dass nicht nur für ihn, sondern auch für alle anderen. Er glaubt, dass es bald nicht mehr nötig sein wird, Geld für die Rente zu sparen. Denn alle sollen bestens versorgt sein.

„Eine Nebenempfehlung, die ich habe, ist: Macht euch keine Sorgen, Geld für den Ruhestand in zehn oder zwanzig Jahren zurückzulegen“, berichtet der reichste Mensch der Welt.

Im Podcast „Moonshots with Peter Diamandis“ betonte er, dass sich die Arbeitswelt komplett ändern wird. „Wenn irgendetwas von dem, was wir gesagt haben, stimmt, dann wird Sparen für den Ruhestand irrelevant“, heißt es weiter.

Elon Musk sagt, dass die Fortschritte in den Bereichen der Energie, der Robotik und der Künstlichen Intelligenz so erheblich sein werden, dass es einen Überfluss an „Ressourcen“ geben wird.

„Die gute Zukunft ist die, in der jeder alles haben kann, was er möchte“, verkündet der Tesla-Chef. „Keine Knappheit an Gütern und Dienstleistungen. Man kann alles über alles kostenlos lernen.“ Außerdem soll es eine „bessere medizinische Versorgung“ geben.

Elon Musk verrät: Mit diesen 6 Strategien wird man erfolgreich

Doch zuvor könnten diese tiefgreifenden Veränderungen für soziale Unruhen sorgen. Außerdem stellt Musk auch die Motivation und den Sinn des eigenen Werdegangs infrage.

„Wenn man tatsächlich alles bekommt, was man will – ist das dann wirklich die Zukunft, die man möchte?

Denn das würde bedeuten, dass der eigene Job keine Rolle mehr spielt.“ Musk ist ein Visionär, der schon für erhebliche Erfolge und neue Errungenschaften gesorgt hat. Ob sich die Gesellschaft tatsächlich so entwickeln wird, bleibt allerdings abzuwarten.

„Wir sind in die Singularität eingetreten“ und erklärt dieses Jahr zum Jahr, in dem KI intelligenter wird als der Mensch – und sich alles für immer verändert.

Der CEO von Tesla und SpaceX antwortete am Sonntag auf zwei separate Beiträge auf Twitter mit einer unmissverständlichen Aussage: „Wir sind in die Singularität eingetreten.“ Stunden später legte er mit einem zweiten Beitrag nach: „2026 ist das Jahr der Singularität.“

Beide Beiträge waren Reaktionen auf die Begeisterung von Ingenieuren über die Möglichkeiten von KI-Tools – die Arbeit von Jahren in Wochen erledigen und die Softwareentwicklung grundlegend verändern.

Der Begriff „Singularität“ ist keine bloße Effekthascherei von Musk. Es handelt sich um ein seit Langem etabliertes Konzept in der Technologie- und Science-Fiction-Literatur, das den Moment beschreibt, in dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertrifft und sich selbst zu verbessern beginnt.

1 2 11 12 13

Sobald dies geschieht, so die Vorstellung, explodiert das Innovationstempo förmlich und gerät außer Kontrolle. Ab diesem Zeitpunkt verläuft die Zukunft weniger geradlinig, sondern gleicht eher einer Rakete – schnell, unvorhersehbar und grundlegend verändert.

Die Idee geht auf die 1950er Jahre zurück , als der Mathematiker John von Neumann vermutete, dass sich die Technologie so rasant entwickle, dass sie einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel auslösen könnte. Sein Kollege Stanislaw Ulam bezeichnete dies als „Singularität“.

Der Science-Fiction-Autor Vernor Vinge erweiterte diese Idee später in den 1980er und 90er Jahren und sagte voraus, dass wir, sobald Maschinen intelligenter als Menschen würden, die Fähigkeit verlieren würden, sinnvoll vorherzusagen, was als Nächstes passiert.

Ray Kurzweil brachte die Diskussion mit seinem 2005 erschienenen Buch „The Singularity Is Near“ noch weiter in den Mainstream, indem er schätzte, dass es um das Jahr 2045 geschehen könnte.

Musk verschiebt das nicht auf Jahrzehnte. Er sagt, es sei bereits da.

Der Kontext seiner Kommentare ist wichtig. Ein Nutzer berichtete, er habe über die Weihnachtsferien mehr Programmierprojekte abgeschlossen als in den letzten zehn Jahren.

Ein anderer beschrieb ehemalige OpenAI- und DeepMind-Ingenieure, die die heutigen KI-Tools als „unglaublich leistungsstark“ bezeichneten, und einer sagte, Claude habe sechs Jahre Ingenieurserfahrung in nur wenigen Monaten komprimiert. Musks Antworten waren keine Warnungen. Sie waren Zeitstempel.

Doch es geht nicht nur um Code. Musk hat plattformübergreifend auf diesen Moment hingearbeitet. Ende 2025 sagte er während des US-Saudi-Investitionsforums voraus, dass KI und Robotik traditionelle Arbeit letztendlich „optional“ machen und Geld „als Konzept verschwinden“ lassen würden.

Auf der Viva Technology Conference in Paris im Mai erklärte er, eine Zukunft mit intelligenten humanoiden Robotern könne alles Notwendige produzieren und materielle Knappheit überflüssig machen.

„Im günstigsten Fall wird wohl keiner von uns mehr arbeiten müssen“, sagte er und fügte hinzu: „ Es wird ein universelles hohes Einkommen geben .“ Seine Botschaft war unmissverständlich: Die Menschen müssten nicht mehr arbeiten, um zu überleben. Sie würden zum Vergnügen arbeiten – wie zum Beispiel Videospiele spielen.

Das ist der positive Aspekt. Musk machte aber auch deutlich, dass er die Zukunft nicht für völlig sicher hält. Er sagte, er würde die Entwicklung der KI lieber verlangsamen, räumte aber ein, dass dies wohl unmöglich sei. Der Wettbewerbsdruck, die Entwicklung immer weiter voranzutreiben, sei zu groß. Wie er es während des Grok-Livestreams von xAI am 4. Juli formulierte : „Selbst wenn es nicht gut ausgehen sollte, möchte ich es wenigstens noch erleben.“

Für Investoren und Startups ist dies Neuland. KI-orientierte Unternehmen versprechen nicht nur Großartiges – sie definieren Geschwindigkeit neu. Die von Musk erwähnten Tools ermöglichen es Unternehmen, Entwicklungszeiten zu verkürzen, Kosten zu senken und Produkte schneller als je zuvor auf den Markt zu bringen.

Wenn ein junges Startup in einem Tempo agieren kann, für das früher ein 200-köpfiges Team nötig war, verschiebt sich die Machtdynamik in der Tech-Branche. Dabei geht es nicht nur um Software. Robotikunternehmen entwickeln physische Werkzeuge, die Arbeitskräfte in Lagerhallen, Restaurants und sogar Privathaushalten ersetzen könnten.

Musk hat geäußert, dass Teslas humanoider Roboter Optimus mehr wert sein könnte als alles andere, was Tesla herstellt. Er glaubt, Roboter könnten zur Armutsbekämpfung beitragen – nicht nur durch Wohltätigkeit oder politische Maßnahmen, sondern indem sie die Wirtschaft mit reichlich Arbeitskräften und Produktion überschwemmen. Gelingt ihnen dies, explodiert die Produktivität. Scheitern sie, könnten die Folgen verheerend sein.

Für den Normalbürger ist es schwer einzuschätzen, was das bedeuten soll. Musk sagt, Roboter würden das Leben erleichtern. Er sagt aber auch, sie könnten es sinnlos machen. So oder so, die Singularität ist nicht erst im Anmarsch. Seinen Worten zufolge ist sie bereits Realität. Und 2026, so Musk, wird sie unübersehbar sein.

Quellen: PublicDomain/faktastisch.de/yahoo.com am 15.01.2026