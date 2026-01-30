Energydrinks verstärken Angstzustände, Schlafstörungen und Koffeinabhängigkeit bei Kindern

Teile die Wahrheit!

Energydrinks bergen ernsthafte Gesundheitsrisiken für Kinder in einer kritischen Phase der Gehirn- und Körperentwicklung. Viele Produkte enthalten in einer einzigen Dose fast so viel Koffein wie Erwachsene, dennoch erlauben die Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien den Verkauf dieser Getränke mit minimaler Kontrolle und unzureichenden Warnhinweisen.

Energydrinks haben sich still und leise zu einer der ernsthaftesten – und am wenigsten regulierten – Gefahren für die Gesundheit von Kindern entwickelt.

Was mit der Markteinführung von Red Bull Mitte der 1990er Jahre begann, hat sich zu einer globalen Industrie entwickelt, die die Regale mit Hunderten von Produkten überschwemmt, von denen viele zwischen 50 Milligramm (mg) und atemberaubenden 700 mg Koffein pro Portion enthalten.

Heute konsumiert fast ein Drittel (32 %) der Kinder in Großbritannien mindestens einmal pro Woche Energy-Drinks, während sie in den USA mittlerweile das zweithäufigste „Nahrungsergänzungsmittel“ unter jungen Menschen sind: Fast 30 % der Highschool-Schüler geben an, sie regelmäßig zu konsumieren.

Weder in Großbritannien noch in den USA gibt es eine klar definierte sichere Koffeingrenze für Kinder , dennoch erreichen oder überschreiten viele Energy-Drinks die empfohlene Tagesdosis von 400 mg für Erwachsene in einer einzigen Dose.

Beliebte Marken wie Monster, Bang Energy und Dragon Energy enthalten regelmäßig über 300 mg Zucker, Rockstar XDurance in den USA sogar 400 mg. Hinzu kommen hohe Zuckermengen, kein Nährwert und Marketingstrategien, die gezielt junge Menschen ansprechen – die Risiken steigen dadurch rasant an.

Die gesundheitlichen Folgen lassen sich nicht mehr ignorieren. Studien belegen durchgängig einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Energy-Drinks und Schlafstörungen, beeinträchtigten schulischen Leistungen, Zahnschmelzerosion, schweren Angstzuständen , Symptomen einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Insulinresistenz, Depressionen, einem erhöhten Suizidrisiko sowie höheren Raten von Rauchen, Alkoholkonsum, Rauschtrinken und anderen riskanten Verhaltensweisen.

Doch die Maßnahmen der Regierung bleiben schwach, obwohl die Branche boomt – ihr Wert wurde 2024 auf 79,39 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 auf 125,11 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Vor diesem Hintergrund betrachten wir den rasanten Anstieg des Konsums von Energy-Drinks bei Kindern und jungen Erwachsenen, die treibenden Kräfte dahinter, die zunehmenden Hinweise auf Schäden für Gesundheit, Schlaf und Verhalten, die politischen Versäumnisse, die junge Menschen ungeschützt lassen, und praktische, gesündere Alternativen zur Verringerung der Abhängigkeit.

Die sozialen, wirtschaftlichen und lebensstilbedingten Ursachen der Koffeinsucht

Energydrinks sind alkoholfreie Getränke, die mit Koffein und Zucker angereichert sind und oft zusätzlich natürliche Stimulanzien wie Taurin, Guarana und Ginseng enthalten, die die Wachsamkeit und Leistungsfähigkeit steigern sollen.

Koffein ist ein starkes Stimulans, das das Gehirn wach hält, indem es normale Müdigkeitssignale unterdrückt – ein Mechanismus, der insbesondere für Kinder problematisch sein kann.

Junge Menschen fühlen sich aus verschiedenen Gründen zu diesen Getränken hingezogen, unter anderem aufgrund der Vorstellung, dass sie sich dadurch „cool“ fühlen oder aussehen.

Eine Studie aus dem Jahr 2015 berichtete von Motiven wie Geschmack (50,2 %), Mischen mit Alkohol (19,3 %), Wachbleiben (11 %) und Neugier (5,3 %), während eine Studie aus dem Jahr 2007 ergab, dass 67 % sie zur Bekämpfung von Schlafentzug und 65 % zur Steigerung der Energie nutzten.

Studien ( hier und hier ) zeigen außerdem, dass der Konsum steigt, wenn Eltern oder Gleichaltrige Energy-Drinks konsumieren. Ebenso greifen viele Jugendliche während Prüfungen, beim Sport oder bei abendlichen Veranstaltungen zu ihnen.

Ein wichtiger, oft übersehener Faktor ist die aggressive Marketingstrategie der Energy-Drink-Industrie. Die Unternehmen zielen auf Kinder, Jugendliche und Sportler über Gaming-Plattformen, soziale Medien, Sportmarken und in Supermärkten ab, wo ihre Produkte strategisch im Getränkeregal platziert sind.

Allein im letzten Jahr soll Red Bull 25-30 % seines Umsatzes (rund 3 Milliarden Euro) für Extremsport- und Lifestyle-Bilder anstatt für traditionelle Werbung ausgegeben haben.

In Verbindung mit der Normalisierung des täglichen Konsums mehrerer Stimulanzien – von Limonaden und Kaffee bis hin zu Pre-Workout-Pulvern und Koffeinkaugummis – überschreiten Kinder heute routinemäßig die Koffeingrenzwerte und werden zunehmend von Stimulanzien abhängig, nur um einen typischen Tag zu bewältigen.

Die Auswirkungen chronischer Stimulation auf die mentale Gesundheit, den Schlaf und die Herzgesundheit

Koffein kann zwar kurzfristige Vorteile bieten, wie z. B. kurzzeitige Wachheit, verbesserte motorische Aktivität und eine vorübergehende Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, doch diese Effekte sind flüchtig und werden letztendlich von den Risiken überschattet.

Bei Kindern, deren Gehirn und Körper sich noch entwickeln, können selbst geringe Dosen die emotionale Empfindlichkeit verstärken und das zentrale Nervensystem beeinträchtigen. Der hohe Zuckergehalt in Energy-Drinks verschärft das Problem zusätzlich und trägt zu Gewichtszunahme, Zahnschmelzerosion und Stoffwechselbelastung bei – Folgen, die nachweislich die Gesundheit von Kindern schädigen.

Die Risiken für die psychische Gesundheit junger Menschen sind besonders besorgniserregend. Eine Studie aus dem Jahr 2025 ergab, dass mit jedem zusätzlichen Milligramm Koffein die depressiven Symptome um 15 % zunahmen und dass diejenigen im höchsten Viertel ein um 85 % höheres Risiko für Depressionen aufwiesen als diejenigen im niedrigsten Viertel.

Studien ( hier , hier und hier ) bringen den Konsum von Energy-Drinks auch mit Angstzuständen, Reizbarkeit, Aggression, Hyperaktivität und schlechten Schulleistungen in Verbindung.

Britische Daten belegen, dass Kinder, die fünf oder mehr Tage pro Woche Energy-Drinks konsumierten, ein geringeres psychisches, physisches und schulisches Wohlbefinden aufwiesen als Kinder, die keine Energy-Drinks tranken. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass der Konsum von Energy-Drinks mit Selbstverletzungen, Substanzmissbrauch, Rauchen, exzessivem Alkoholkonsum und Verletzungen, die ärztliche Behandlung erfordern, in Zusammenhang steht.

Schlaf, der für Wachstum, Stimmungsregulation und Lernen unerlässlich ist, gehört zu den ersten Folgen chronischen Koffeinkonsums. Koffein verzögert das Einschlafen , mindert die Schlafqualität und verkürzt die Schlafdauer. So entsteht ein Teufelskreis: Erschöpfung führt zu vermehrtem Koffeinkonsum, der wiederum den Schlaf weiter stört.

Dieses Muster ist besonders schädlich in der Pubertät, einer Lebensphase, die biologisch bedingt mehr Ruhe benötigt. Studien belegen übereinstimmend, dass Koffein Schlafstörungen verschlimmert und zu morgendlicher Müdigkeit, Leistungseinbußen in der Schule und emotionaler Instabilität beiträgt.

Die körperlichen Risiken sind ebenso alarmierend. Übermäßiger Konsum kann zu einer Koffeinvergiftung führen, die sich durch Kopfschmerzen, Unruhe, Angstzustände, Herzrasen und Magen-Darm-Beschwerden äußert.

In einer Umfrage unter über 2.000 jungen Menschen berichteten 24,7 % von Herzrasen, 24,1 % von Schlafstörungen, 18,3 % von Kopfschmerzen und 3,1 % suchten ärztliche Hilfe. Konsumenten von Energy-Drinks hatten ein mehr als doppelt so hohes Risiko für Nebenwirkungen wie Kaffeetrinker.

Angesichts der Zusammenhänge mit aggressivem Verhalten , riskantem Sexualverhalten , Drogenkonsum und gewalttätigem Verhalten wird deutlich: Chronische Stimulation ist alles andere als harmlos , sondern ein wachsendes Problem für die öffentliche Gesundheit, das dringenden Schutz für Kinder und Jugendliche erfordert.

Die politische Blindheit und das Versagen beim Schutz der Verbraucher

Das Fehlen klarer, durchsetzbarer Richtlinien für Energy-Drinks hat einen gefährlichen blinden Fleck geschaffen – einen, der die Entscheidungen, Gewohnheiten und die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen unmittelbar beeinflusst.

Sowohl in Großbritannien als auch in den USA entsprechen die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht der Aussagekraft der Forschungsergebnisse. In den USA werden viele Energy-Drinks gemäß dem Dietary Supplement Health and Education Act als Nahrungsergänzungsmittel eingestuft , was bedeutet, dass es keinerlei offizielle Koffeingrenze gibt.

In Großbritannien fallen die gleichen Produkte in die Kategorie der gewöhnlichen Getränke, wo für Getränke mit mehr als 150 mg Koffein pro Liter lediglich der bekannte Hinweis gilt: „Hoher Koffeingehalt. Nicht empfohlen für Kinder, Schwangere oder Stillende.“

Diese Warnung soll zwar schützen, doch in Wirklichkeit schiebt sie die Verantwortung vollständig auf die Konsumenten ab, von denen die meisten jung, leicht beeinflussbar und oft ahnungslos sind – und sich nach dem Koffeinkick sehnen!

Dieser lockere Regulierungsansatz steht im deutlichen Gegensatz zu den Maßnahmen einiger anderer Länder . Litauen verhängte 2014 ein vollständiges Verkaufsverbot für Minderjährige unter 18 Jahren, Lettland, Polen, Rumänien, Ungarn und Bulgarien folgten mit eigenen Beschränkungen.

Kasachstan, die Türkei, Kuwait, Usbekistan und Honduras haben jeweils irgendeine Form von Verbot oder Verkaufsbeschränkung eingeführt. Die ambitionierteren Versuche Großbritanniens sind hingegen immer wieder gescheitert.

Die Regierung führte 2018 erstmals eine Konsultation zur Einschränkung des Verkaufs durch , die auf 93 % Zustimmung in der Bevölkerung stieß, und bekräftigte ihre Absicht im Grünbuch zu den Gesundheitsergebnissen von 2019. Seitdem wurden jedoch keine weiteren Maßnahmen ergriffen.

Die für September 2025 geplante erneute Konsultation im Vereinigten Königreich, die ein Verbot des Verkaufs von Getränken mit einem Koffeingehalt von über 150 mg/L an unter 16-Jährige vorschlägt, ist daher keine neue Idee, sondern eine lange überfällige.

Diesmal darf es nicht zu einem weiteren vergessenen politischen Versprechen unter dem Druck der Unternehmenslobby werden. Angesichts zunehmender Beweise, wachsender internationaler Präzedenzfälle und weiter steigenden Konsums ist die Schließung dieser regulatorischen Lücke keine Option mehr, sondern längst überfällig.

Abschluss

Die zunehmende Koffeinabhängigkeit bei Kindern ist mehr als nur ein Trend zu Energy-Drinks. Sie spiegelt eine Generation wider, die zu chronischer Stimulation gedrängt wird, während die Politik wegsieht.

Studien belegen, dass diese Getränke den Schlaf stören, Angstzustände und Depressionen verstärken, das Herz belasten, den Stoffwechsel beeinträchtigen, lebenslange Zahnprobleme verursachen und die Abhängigkeit von Stimulanzien während einer kritischen Gehirnentwicklung normalisieren.

Doch gerade die am stärksten betroffenen jungen Menschen sind am wenigsten geschützt. Ihr Schutz erfordert heute mehr als nur Etiketten. Er bedarf entschlossenen politischen Handelns, konsequenter Durchsetzung und ehrlicher Aufklärung.

Mit zunehmendem Bewusstsein benötigen viele praktische Möglichkeiten, ihren Konsum zu reduzieren und gleichzeitig Konzentration und Energie aufrechtzuerhalten. Im Folgenden finden Sie gesündere Alternativen, die helfen, die Konzentration zu verbessern, die Stimmung zu stabilisieren, Müdigkeit zu verringern und die Widerstandsfähigkeit zu stärken:

Trinken Sie als Erstes ausreichend: Ein Glas Wasser nach dem Aufwachen, vor den Mahlzeiten sowie vor und nach körperlicher Aktivität unterstützt gleichmäßige Energie und geistige Klarheit.

Ernähren Sie sich mit Proteinen und gesunden komplexen Kohlenhydraten: Lebensmittel wie Joghurt mit lebenden Kulturen (bei Unverträglichkeit milchfrei), Beeren, Nüsse, Eier oder ein Erdnussbutter-Smoothie stabilisieren den Blutzucker und liefern anhaltende Energie.

Natürliche Energiespender: Rote-Bete-Saft, Chiasamenwasser, Zitronen-Salzwasser oder leicht aufgebrühter grüner Tee oder Ginsengtee sorgen für eine sanftere, natürliche Steigerung der Lebensenergie.

Unterstützen Sie Ihre Mikronährstoffe: Magnesium, B-Vitamine und andere Mineralstoffe wirken Müdigkeit entgegen; ziehen Sie eine Ernährungsanalyse in Betracht, wenn die Müdigkeit anhält.

Regelmäßige Bewegung: Kurze Spaziergänge in der Natur, Dehnübungen oder Sport erhöhen den Serotonin- und Endorphinspiegel und verbessern so Konzentration und Stimmung.

Reduzieren Sie den Konsum schrittweise: Verringern Sie ihn langsam, um Entzugserscheinungen zu vermeiden und Ihren Körper wieder an einen natürlichen Wachheitszustand zu gewöhnen. Trinken Sie mehr Wasser, um der harntreibenden Wirkung des Koffeins entgegenzuwirken und Ihren Körper zu rehydrieren. Wasser ist lebenswichtig für den Transport von Sauerstoff und Nährstoffen, die Regulierung der Körpertemperatur und den Abtransport von Stoffwechselprodukten. Dehydrierung führt zu Trägheit, Müdigkeit und einer Reihe weiterer Symptome.

Letztendlich kommt die wahre Energie aus der Wiederherstellung der Widerstandsfähigkeit – und nicht aus dem Erzwingen einer vorübergehenden Wachsamkeit des Körpers.

