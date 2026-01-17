Teile die Wahrheit!

Erika Kirk entlarvt? Verbindungen zur CIA und Vorwürfe des Kindesmissbrauchs in Rumänien

Internetnutzer haben die Witwe des Gründers von Turning Point USA, Charlie Kirk, mit einem Skandal auf einem US-Militärstützpunkt in Rumänien – und mit der CIA – in Verbindung gebracht.

Rumänischer Sexskandal

Die US-amerikanische Politologin Candace Owens stellte Verbindungen zwischen Erika Kirks Waisenprojekt „Romanian Angels“ und einem mutmaßlichen Bordell für Minderjährige auf einem US-Luftwaffenstützpunkt in Rumänien her.

Im Jahr 2020 erstattete Ana Maria Nuciu, eine ehemalige Übersetzerin des US-Militärstützpunkts Mihail Kogălniceanu, Anzeige bei der rumänischen Staatsanwaltschaft (DIICOT).

Sie beschuldigte Oberst Otto Busher, 2011 einen Sexhandelsring betrieben zu haben, wie die rumänische Tageszeitung Cotidianul berichtete. Nuciu gab an, dass junge Frauen und Mädchen auf dem Stützpunkt sexuell ausgebeutet wurden.

Erika Kirk startete ihr Projekt „Rumänische Engel“ im Jahr 2012, das laut Owens mindestens bis 2015 lief. Das Projekt war Teil von Erikas Wohltätigkeitsorganisation „Alltagshelden wie du“, die sie 2007 in Arizona zusammen mit ihrer Mutter Lori Frantzve gründete. (Charlie Kirk wollte kurz vor seinem Tod einen globalen Kinderhändlerring aufdecken (Video))

Owens behauptet, Erikas und Loris Wohltätigkeitsarbeit in Rumänien sei mit US-Streitkräften verknüpft gewesen und sie hätten mit Busher zusammengearbeitet.

Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass Erika oder Lori in Menschenhandel verwickelt waren, betont Owens, dass sie mit dem angeklagten Offizier an dem Projekt gearbeitet haben.

Erika Kirks Verbindungen zum US-amerikanischen Militär- und Sicherheitskomplex beschränken sich nicht auf ihre wohltätigen Aktivitäten:

CIA-Verbindung?

Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm „Black Start“ von Patrea Patrick aus dem Jahr 2017 zeigt Kirk als Experten, der über Angriffe mit elektromagnetischen Impulsen (EMP) spricht.

Sie ist neben dem ehemaligen CIA-Direktor James Woolsey zu sehen, wie sie über Bedrohungen des US-amerikanischen Stromnetzes sprechen.

Obwohl Behauptungen, der Clip stamme aus einer freigegebenen CIA-Unterhaltung, widerlegt wurden, bleibt die Frage, warum eine US-amerikanische Geschäftsfrau und ehemalige Schönheitskönigin in einem Film über Militär- und Geheimdienstthemen auftritt – angesichts ihrer mutmaßlichen Verbindung zu einem Luftwaffenstützpunkt in Rumänien.

Einige Online-Kommentatoren spekulieren, dass Kirk und ihre Mutter Verbindungen zur CIA gehabt haben könnten, während andere behaupten, sie sei die „Führerin“ ihres verstorbenen Ehemanns für den Tiefen Staat gewesen.

👀 Von der Schönheitskönigin zur Strippenzieherin? Fragen ranken sich um Erika Kirks neue Rolle

Die Umstände des Todes des konservativen Kommentators Charlie Kirk haben in den sozialen Medien eine Welle von Spekulationen darüber ausgelöst, wer ihn tot sehen wollte – und warum.

Eine Theorie dreht sich um seine Witwe Erika Kirk, die von einigen Kommentatoren im Internet nun als „die Witwe, die Charlie Kirks politisches Imperium erben wird“ bezeichnet wird.

Was wird behauptet?

🌏 Erika gewann 2012 die Wahl zur Miss Arizona USA – ein Schönheitswettbewerb, der damals Donald Trump gehörte.

🌏 Ihr Vater, Kent Frantzve, war Vorsitzender der israelischen Niederlassung des Rüstungskonzerns Raytheon.

🌏 Beide Eltern galten als überzeugte Zionisten.

🌏 Erika leitete eine rumänische Waisenhilfsorganisation, die in Kinderhandel verwickelt war.

Trotz fehlender Beweise behaupten einige Verschwörungstheoretiker, Erika sei eine Art Lockvogel oder kontrolliertes Gut gewesen und führe nun das Netzwerk Turning Point USA ihres verstorbenen Mannes.

Bislang ist lediglich belegt, dass Erika Kirk 2012 zur Miss Arizona USA gekürt wurde.

