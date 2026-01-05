Teile die Wahrheit!

Der frühere Kremlchef hält eine Entführung von Kanzler Merz ähnlich wie die Gefangennahme von Venezuelas Staatschef für realistisch. Auch Ukraines Präsident Selenskyj sollte aufpassen.

Analog zu dem Vorgehen der USA in Venezuela kann sich Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew ähnliche Entführungsaktionen gegen andere Staats- oder Regierungschefs vorstellen, unter ihnen Bundeskanzler Friedrich Merz.

„Die Entführung des Neonazis Merz könnte eine hervorragende Wendung in dieser Karnevalsserie sein“, sagte Medwedew, aktuell Vizevorsitzender des nationalen Sicherheitsrats in Moskau, in einem Gespräch mit der Staatsagentur Tass.

Ein solches Szenario hätte durchaus etwas Realistisches an sich, meinte er. „Es gibt sogar Gründe, ihn in Deutschland zu verfolgen, daher wäre es kein Verlust, zumal die Bürger umsonst leiden.“

Medwedew äußerte sich auch zu Maduros Entmachtung

Der frühere Kremlchef (2008–2012) hat sich in den vergangenen Jahren als Scharfmacher gegen den Westen etabliert. Immer wieder fällt er mit rhetorischen Angriffen gegen die Ukraine und den Westen auf.

Wenn behauptet werde, dass der nun entmachtete venezolanische Staatschef Nicolás Maduro ein illegitimer Präsident sei, dann halte das keiner Kritik stand, sagte Medwedew weiter. Dies gelte vor allem für die europäischen Reaktionen, die einen „doppelten Standard“ Europas aufzeigten. (Venezuela und der neue US-Imperialismus)

Medwedew droht Selenskyj mit Tod

Er fügte mit Blick auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hinzu, dass es aus dieser Sicht „sicherlich besser ist, sich nicht zu entspannen“, da dessen Amtszeit längst abgelaufen sei. Selenskyj allerdings bleibt aufgrund der Verfassung zu Kriegszeiten im Amt.

In einem mit Beleidigungen gespickten Text auf Telegram drohte Medwedew dem ukrainischen Präsidenten mit dem Tod. Selenskyj habe in seiner Weihnachtsansprache „einem Menschen“ – mutmaßlich Kremlchef Wladimir Putin – den Tod gewünscht, schrieb Medwedew auf Russisch in dem Post.

„Allen ist klar, dass er den Tod nicht nur ‚eines Menschen‘ wünscht, sondern unser aller und unseres Landes. Und er wünscht es nicht nur, er hat auch massive Angriffe befohlen“, behauptete der jetzige Vizechef des russischen Sicherheitsrates. „Ich werde hier nicht über seinen gewaltsamen Tod schreiben, obwohl gerade jetzt der Sensenmann dem Schuft oft im Nacken sitzt.“

Medwedew fügte hinzu, nach Selenskyjs baldigem Tod sollte dessen konservierter Leichnam „zu wissenschaftlichen Zwecken“ in der Kunstkammer in St. Petersburg gezeigt werden.

In diesem Raritätenkabinett hatte Zar Peter I. im 18. Jahrhundert naturwissenschaftliche Objekte sammeln lassen, darunter viele Missbildungen. Medwedew ist als Scharfmacher bekannt, allerdings ist diese Passage auch für seine Maßstäbe eine grobe Entgleisung.

Hier der Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS:

Medvedev antwortet auf Fragen von TASS:

1. Was halten Sie von der europäischen Reaktion auf die Entwicklungen in Venezuela und die Argumente, die Maduros angebliche mangelnde Legitimität anführen? Bedeutet dies Ihrer Meinung nach, dass die USA ähnliche Maßnahmen gegen Zelensky ergreifen könnten, wenn er sich weigert, einen Deal mit Trump zu schließen?

Europas Reaktion auf das, was in Venezuela vor sich geht, ist ein klassisches Beispiel für „doppelte Standards“. Die feigen und abhängigen Euro-Deppen eilen, Washingtons Füße zu lecken, weshalb sie über die mythische „Unterstützung der Demokratie“ in Venezuela faseln. Sie beeilen sich, eine eklatante Verletzung des Völkerrechts zu rechtfertigen.

Die Rede von Maduros Illegitimität ist unsinnig. Aus irgendeinem Grund haben dieselben europäischen Idioten diese Frage nie zuvor aufgeworfen. Aus dieser Perspektive sollte der Kiewer Clown jedoch auf der Hut sein. Sein Mandat ist längst abgelaufen, was eine anerkannte Tatsache ist, die in Europa von niemandem wirklich in Frage gestellt wurde.

Es gibt keine legitime Regierung oder Präsident in der Ukraine, und seine Absetzung könnte in naher Zukunft stattfinden. Lasst uns nicht voreilen, aber alles ist möglich. Vor allem angesichts der Tatsache, dass der drogensüchtige Clown und seine schäbige Bande die Hauptverdächtigen für eine Drogenuntersuchung sind. Nach dem „Präzedenzfall“ Maduro könnten die Yankees die gleiche Taktik gegen die Banderitenbastarde anwenden. Es wäre ohnehin gerechtfertigter.

2. Könnten wir eine ähnliche US-Operation gegen, sagen wir, Grönland erwarten? Sollten die dänischen Behörden besorgt sein? Könnten sie andere europäische Länder ins Visier nehmen, deren Interessen nicht mit denen der Amerikaner übereinstimmen? Können Sie sich zumindest als eine Ihrer unmöglichen Vorhersagen eine Sonderoperation gegen den deutschen Führer vorstellen, zum Beispiel?

Die Entführung eines gewählten Staatsoberhaupts ist eine offensichtliche Verletzung internationaler Rechtsnormen. Jeder „friedliche und demokratische Machtwechsel“ in Venezuela ist derzeit ausgeschlossen, und die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und andere widerwärtige Hexen wie sie sollten nicht wieder Gaslighting betreiben. Aggression ist Aggression, Punkt.

Darüber hinaus würde eine solche Aktion gegen ein stärkeres Land als Venezuela zu einer eindeutigen Kriegserklärung führen. Die Ereignisse in Caracas haben deutlich gezeigt, dass kein Land, das auf irgendeine Weise den Unmut der USA erregt hat, sich sicher fühlen kann. Dänemark und sein Grönland sind definitiv im Fadenkreuz…

Gleichzeitig müssen wir zugeben, dass Trumps Aktionen, obwohl sie eindeutig illegal sind, ziemlich konsequent sind. Der amerikanische Präsident und sein Team haben sich unermüdlich für die nationalen Interessen ihres Landes eingesetzt, einschließlich politischer (die Behauptung, Lateinamerika sei der Hinterhof der USA) und wirtschaftlicher (die Forderung nach Öl und anderen Reserven).

Es begann nicht mit Trump. Der alte Onkel Sammy war schon immer daran interessiert, das Zeug anderer Leute zu ergattern. Erinnern Sie sich nur an die zynische, abscheuliche Hexe Albright, die keine Bedenken hatte, die Ungerechtigkeit zu beklagen, dass Russland einen so großen Reichtum an natürlichen Reserven besitzt. Daher der Wunsch, sie umzuverteilen. Es war das gleiche mit den Seltenen Erden in der Ukraine, die Trump sofort ergriffen hat.

Maduro hat wiederholt gesagt, dass das eigentliche Ziel der derzeitigen amerikanischen Regierung darin besteht, das venezolanische Öl und andere Mineralien einzustecken, was Trump nicht einmal zu verbergen versucht. Was soll ich sagen?

Es ist ein Fall von lex fortissimum, oder dem Gesetz des Stärkeren. Nun, unsere Kameraden aus dem guten alten Yankeestan sollten das wissen: Sie haben nicht einmal mehr einen formalen Vorwand, unser Land für irgendetwas zu beschuldigen.

Und noch eine Sache:

In der Zwischenzeit würde die Festnahme zum Beispiel von dem Neonazi Merz eine fabelhafte Wendung in der Handlung dieser kitschigen Seifenoper sein.

Nur wenige Dinge können uns noch überraschen. Es wäre auch nicht ganz unrealistisch. Merz hat genug getan, um auch in Deutschland strafrechtlich verfolgt zu werden, also würde ihm niemand Mitleid entgegenbringen. Schließlich leiden die Leute in Deutschland umsonst.

3. Viele, einschließlich des Präsidenten Brasiliens, sprechen über das Überschreiten von „roten Linien“, aber was bedeutet das? Eine Verurteilung durch die UNO? Gibt es in diesen Umständen noch eine Rolle in globalen Angelegenheiten für die UNO? Glauben Sie, dass die Welt neue Regeln braucht, und wo könnten diese herkommen?

Zu meiner großen Enttäuschung war die UNO nicht in der Lage, etwas gegen solche Dinge zu unternehmen, nicht nur „in letzter Zeit“, sondern seit ihrer Gründung.

Man könnte eine lange Liste von Beispielen aufstellen. Die strengen Resolutionen der UNO haben es nie geschafft, die Parteien zum Niederlegen der Waffen, zum Verzicht auf internationalen Terrorismus oder zur Beendigung von Völkermord zu zwingen.

Es wurde oft gesagt, dass die Welt echte und wirksame Mechanismen innerhalb des Völkerrechts braucht, die endlich Frieden, Sicherheit und Würde für Milliarden von Menschen auf der Erde garantieren würden.

Die Gründungsdokumente der UNO waren das Ergebnis großer Leiden während der katastrophalen Weltkriege und wurden buchstäblich im Blut geschrieben. Allerdings sind sie größtenteils nur gute Absichten geblieben, die den Weg zur Hölle ebnen.

Unser Ziel ist es jetzt, eine globale Katastrophe in einer Situation zu verhindern, in der die Schutzmechanismen nicht funktionieren. Das ist genau das, was die Länder der globalen Mehrheit jetzt tun, wenn sie sich gegen die neokolonialistischen und imperialistischen Launen des sogenannten „kollektiven Westens“ wehren, was Anlass zu Optimismus gibt.

4. Sie haben häufig die Rolle der Streitkräfte und von Atomwaffen bei der Sicherung des Landes erwähnt. Wie würden Sie Russlands Verteidigung bewerten? Und was sollen andere Länder, die keine Atomarsenale haben, tun?

Wie man sagt: „Ein freundliches Wort und ein Revolver können mehr bewirken als nur ein freundliches Wort.“ Dieser Satz wurde allen möglichen Leuten zugeschrieben, von einem Gangster bis zu einem Komiker, aber er bleibt trotzdem relevant. Unser Atompotenzial und die Wahrscheinlichkeit seiner Verwendung in Übereinstimmung mit unserer neuen Atomdoktrin sind Faktoren, die den übermäßigen Enthusiasmus einiger Leute zügeln.

Russland ist heute eine bedeutende Atommacht, die in der Lage ist, sich selbst und seine Verbündeten zu schützen. Es könnte auch präventiv handeln, falls es nötig ist. Alles in allem bieten Atomwaffen heutzutage die beste Garantie für die nationale Sicherheit, die effektiver ist als Diplomatie oder Geld.

Seien wir ehrlich, wenn ein Land sie nicht hat, wird es die Atomforschung intensivieren oder militärische Bündnisse mit zuverlässigen Verbündeten eingehen. Genau das haben Russland und Weißrussland damals getan.

https://tass.com/politics/2068573

infowars.com berichtet:

Selenskyj: Putin die Maduro-Behandlung geben

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlug vor, Donald Trump solle den russischen Präsidenten Wladimir Putin gefangen nehmen und ihn wie den ehemaligen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro vor Gericht stellen.

Russland gehört zu den Ländern, die nach der Festnahme von Maduro und seiner Frau deren Freilassung gefordert haben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vorgeschlagen, Donald Trump solle den russischen Präsidenten Wladimir Putin gefangen nehmen und ihn wie den ehemaligen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro vor Gericht stellen.

Selenskyj wurde während einer Pressekonferenz am Samstagmorgen zur Festnahme von Maduro befragt.

„Wie soll ich darauf reagieren? Was kann ich sagen?“, erwiderte der ukrainische Staatschef.

„Wenn es möglich ist, mit Diktatoren auf diese Weise umzugehen, dann wissen die USA, was als nächstes zu tun ist“, fügte er hinzu – und deutete damit klar an, dass Trump seinen russischen Amtskollegen zu seinem nächsten Ziel machen sollte.

Selenskyjs hetzerische Äußerungen erfolgen zu einem entscheidenden Zeitpunkt in den Verhandlungen zur Beendigung des dreijährigen Krieges seines Landes mit Russland.

Trump und Selenskyj trafen sich am vergangenen Wochenende in Mar-a-Lago, um die Verhandlungen zu besprechen.

In einer anschließenden Pressekonferenz bestätigten beide Staatschefs, dass das Treffen produktiv gewesen sei, wiesen aber gleichzeitig darauf hin, dass über bestimmte Aspekte des 20-Punkte-Plans von Präsident Trump noch Einigkeit erzielt werden müsse.

Die Hauptstreitpunkte sind Sicherheitsgarantien für die Ukraine und die Souveränität über die östliche Donbass-Region, von der Russland derzeit 90 % kontrolliert.

„Es gibt ein oder zwei sehr heikle, sehr schwierige Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit“, sagte Trump gegenüber Reportern.

„Ein Teil des Landes, von dem Sie sprechen, ist bereits in Besitz genommen worden. Ein anderer Teil steht vielleicht noch zur Verfügung, aber es ist möglich, dass er in den nächsten Monaten in Besitz genommen wird.“

Trump fügte hinzu, dass die Ukraine „besser dran sei, jetzt ein Abkommen zu schließen“, als später, wenn sie möglicherweise noch mehr Territorium verliere.

Russland gehört zu den Ländern, die nach der Gefangennahme die Freilassung von Maduro und seiner Frau gefordert haben.

„Angesichts der bestätigten Berichte, dass sich der venezolanische Präsident Nicolás Maduro und seine Ehefrau in den Vereinigten Staaten aufhalten, fordern wir die US-Führung nachdrücklich auf, ihre Position zu überdenken und den rechtmäßig gewählten Präsidenten eines souveränen Landes und seine Ehefrau freizulassen“, erklärte das russische Außenministerium.

„Wir betonen die Notwendigkeit, die Voraussetzungen für eine Lösung aller bestehenden Probleme zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela durch Dialog zu schaffen.“

Am Samstagabend wurde Maduro bei einem sogenannten „Verdächtigenrundgang“ im Hauptquartier der DEA in New York gesehen.

Maduro trug einen schwarzen Jogginganzug und eine schwarze Mütze und hielt eine Wasserflasche in der Hand, als er durch die Chelsea-Einrichtung eskortiert wurde, bevor er ins Metropolitan Detention Center in Brooklyn gebracht wurde.

Während er ging, wünschte er den Agenten ein „Frohes Neues Jahr“.

Maduro und seine Frau Cilia Flores wurden am frühen Samstagmorgen bei einer spektakulären nächtlichen Razzia in ihrem Haus in Venezuelas Hauptstadt Caracas festgenommen.

Das Paar wurde in der Karibik an Bord der USS Iwo Jima gebracht und reiste von dort in die USA, um sich im Südbezirk von New York wegen Drogenhandels, Terrorismus und anderer Straftaten vor dem Bundesgericht zu verantworten.

Als sie im DEA-Gebäude in Brooklyn ankamen, wurden sie von Hunderten von Feiernden empfangen, die ihre Verhaftung feierten.

„Es ist eine solche Freude, den Diktator stürzen zu sehen, aber das Regime ist noch nicht gestürzt“, sagte der Venezolaner Ronny Chirinos, der vor drei Jahren wegen Maduros Regime nach New York gekommen war, gegenüber der New York Post .

„Ich wünsche mir, dass alles untergeht. Dass niemand mehr übrig ist.“

Es wird erwartet, dass Maduro und seine Frau bereits am Montag vor Gericht erscheinen werden.

Präsident Trump hat ihnen versprochen, dass sie „die volle Wucht der amerikanischen Justiz“ zu spüren bekommen werden.

Quellen: PublicDomain/tagesspiegel.de am 05.01.2026