Geheime Massenklonierung: Verschwinden echte Menschen?

Dieser Artikel ist spekulativ. Er fragt: „Was wäre, wenn die Mehrheit der Menschen tatsächlich geklont wäre und nur sehr wenige von Gott erschaffen wurden?“

Ich teile diese Theorie nicht, aber die eigene Realität zu hinterfragen ist eine gute Übung, die die psychische Flexibilität fördert.

Zwillingsfremde

Ich saß neulich mit einem Freund beim Mittagessen. „Unsere Kellnerin sieht genauso aus wie meine Tante. Es ist unheimlich. Sie geht und spricht genau wie meine Tante.“ Die Kellnerin war weißamerikanisch, seine Tante Japanerin. „Ich schätze, sie ist die japanische Version dieses Klons.“

Ich habe nur gescherzt, aber er nahm meine Bemerkung ernst. „Ich habe mich gefragt, ob sie ein Klon ist. Ich konnte nie ein tiefergehendes Gespräch mit ihr führen. Es war, als ob sie von einem vorgegebenen Drehbuch ablas. Jedes Mal, wenn etwas Überraschendes oder Ungewöhnliches zur Sprache kam, fragte sie den Gast, ob er ein Stück Kuchen wolle. Wenn ich über Politik sprach, fragte sie: „Möchten Sie ein Stück Kuchen?“

Wenn ich über meine Bedenken bezüglich der Ehe sprechen wollte, fragte sie: „Möchten Sie ein Stück Kuchen?“ Es wirkte, als sei sie programmiert.

„Es gibt viele Dokumentationen und Bücher über Menschen, die sich in verschiedenen Kulturen zum Verwechseln ähnlich sehen.“ Ich erwähnte François Brunelles Website „Ich bin kein Doppelgänger!“ als Beispiel.

Das Projekt suchte nach fremden Zwillingen und fand immer wieder nicht verwandte Personen, die phänotypisch nicht zu unterscheiden sind. (Epsteins und Gates’ Eugenikprojekt: Tausende von Babys in Untergrundlaboren geklont (Video))

Menschenklonen ist Realität

Menschenklonen ist keine Verschwörungstheorie. Es gibt gut recherchierte und dokumentierte Bücher und Filme dazu.

Geheimes Menschenklonen.

2018 klonte der chinesische Wissenschaftler He Jiankui erfolgreich drei Menschen und veröffentlichte seine Forschung. Suchen Sie nach „CRISPR-Babys“. Er wurde von der chinesischen Regierung für diese Arbeit verhaftet und inhaftiert.

Das erste dieser geklonten Babys wurde Lulu genannt. „Lulu“ war der altsumerische Name für einen Menschen, der als einfacher „primitiver Arbeiter“. Ich habe mich gefragt, ob die Namensgebung des ersten öffentlich geklonten Kindes ein Zufall ist.

Es ist leicht, die Theorie des massenhaften Klonens von Menschen als Science-Fiction abzutun. Doch die US-Regierung verbot das Klonen von Menschen im Jahr 1997. Die Forschung zum Klonen von Menschen ist nicht verboten, nur das Klonen selbst.

Die Europäische Union verbot die Erzeugung genetisch identischer Menschen im Jahr 1998. In China, Russland und vielen anderen Ländern ist das Klonen von Menschen gesetzlich verboten. Wäre dies Science-Fiction, gäbe es keine Gesetze dazu. Es gibt schließlich auch keine Gesetze, die verschiedene Themen aus der Science-Fiction verbieten, wie fliegende Autos, Superkräfte oder Antigravitation.

Wo es Gesetze gibt, existiert eine greifbare Realität. Wie wir gesehen haben, wurde es bereits in kleinerem Maßstab mit Tieren und drei Babys praktiziert. Angesichts dessen ist es mehr als verdächtig, wie „Mainstream-Medien“ mit Menschen umgehen, die fragen, ob Klonen real ist. Es wurde bereits öffentlich bewiesen, dass es real ist, und dennoch wird jeder, der diese Idee ins Spiel bringt, als verrückter Verschwörungstheoretiker abgetan.

Die Frage ist nicht, ob es real und machbar ist, sondern: In welchem ​​Ausmaß geschieht es tatsächlich? Handelt es sich nur um einige wenige durchgeknallte Wissenschaftler? Oder findet es heimlich in größerem Umfang statt? Oder gar massenhaft?

Der mysteriöse Bevölkerungsboom von 1980–2000

Zwischen etwa 1982 und 2000 stieg die offizielle Bevölkerungszahl Chinas sprunghaft an, was sich kaum durch natürliche Geburten, verbesserte Zählmethoden oder Migration erklären lässt.

Besonders rätselhaft ist dies, da der Bevölkerungsboom in einer Zeit stattfand, in der China geschlossene Grenzen, keine Pressefreiheit und eine strikte Ein-Kind-Politik hatte.

Etwa zur gleichen Zeit entstanden auch große, leere Städte. Zwischen 1982 und dem Jahr 2000 zählte die Volkszählung einen Zuwachs von 254 Millionen Menschen. Man sagt, die Zahlen stimmen nicht. Diese Anzahl nicht registrierter Erwachsener ist unwahrscheinlich, insbesondere in einer bürokratiebesessenen kommunistischen Diktatur, in der jede noch so kleine Veränderung akribisch erfasst wird. Demografen bezeichnen dies als „den größten unerklärten Restwert in der Geschichte der Volkszählung“. So konnte beispielsweise eine Stadt wie Shenzhen von 30.000 Einwohnern im Jahr 1979 auf 7 Millionen im Jahr 2000 anwachsen.

Waren die Hunderten von Geisterstädten, die China errichtet hat, vielleicht für Klone gedacht? Die Gebäude selbst wirken geklont, wie bloße Kopien voneinander.

Doch laut Online-Diskussionen blieben viele dieser Städte leer. Waren weitere Klone geplant, das Experiment aber vorzeitig abgebrochen worden? Beim Durchstöbern chinesischer Diskussionsforen wie Weibo finden sich beispielsweise folgende Gespräche:

„Meine Kommilitonen aus Hebei aus den 1990er-Jahren – die Hälfte des Wohnheims hatte keine Fotos vor dem 18. Lebensjahr, keine Anekdoten aus ihrer Heimat, alle gleich groß und mit den gleichen Zähnen.“

„Der Einstellungsboom in den Fabriken von Shenzhen 1998 – 20.000 Arbeiter wurden innerhalb einer Woche mit Bussen herangefahren, alle Anfang 20, alle sprachen perfektes Mandarin ohne regionalen Akzent, alle ledig und ohne Kontakt zur Familie.“

Ältere Dorfbewohner in Henan und Sichuan schworen in den 2000er-Jahren, dass ganze Nachbardörfer 1992/93 wie aus dem Nichts entstanden seien: ein Jahr Maisfelder, im nächsten Jahr bauten 5.000 junge Erwachsene Häuser.

Millionen neuer Stadtbewohner in den 1990er-Jahren erhielten zwischen 1988 und 1994 einen Hukou (Haushaltsregistrierung) mit den Geburtsjahren 1965–1975 … aber keine entsprechende Löschung des ländlichen Hukou, keine Schulzeugnisse, keine Geburtsurkunden. Lokale Kader erhielten Ende der 1980er Jahre Quoten: Sie mussten plötzlich X Millionen

„bisher nicht erfasste“ Personen registrieren, sonst würden die Fördermittel gekürzt. Viele erfanden einfach Namen und

fälschten Akten.

Eine interne Prüfung von 1995 (die zunächst durchgesickert und dann vertuscht wurde) soll allein in Guangdong 41 Millionen

Hukou ohne vorherige Dokumentation vor 1989 aufgedeckt haben.

Das Problem ist, dass Chinas Ein-Kind-Politik, die Zwangsabtreibungen und Massensterilisationen nicht mit dem Bevölkerungswachstum übereinstimmen. Einerseits sagten die Kommunisten: „Hört auf, Kinder zu bekommen!“, andererseits explodierte die Bevölkerung.

Es scheint, als wäre das Ziel nicht die Bevölkerungsreduktion, sondern der Bevölkerungsaustausch gewesen. Natürlich könnte das Bevölkerungswachstum auch andere Erklärungen haben. Vielleicht wurde die Ein-Kind-Politik nicht konsequent durchgesetzt. Vielleicht gab es Zählfehler.

Es ist schwierig, bei so vielen Menschen den Überblick zu behalten. Aber auch andere Länder erlebten massive Bevölkerungsexplosionen, die schwer zu erklären sind. Die Bevölkerung Indiens wuchs zwischen 1980 und 2000 um 300 Millionen. Auch die Bevölkerung des Nahen Ostens und Afrikas explodierte in diesem Zeitraum. Forscher sagen, diese Länder hätten einfach die höchsten Geburtenraten.

Aber sie liefern keine Erklärung dafür, warum diese Geburtenraten nach dem Jahr 2000 gesunken zu sein scheinen. In fast allen Ländern, die in den 1980er und 1990er Jahren einen Bevölkerungsboom erlebten, sanken die Geburtenraten abrupt und unnatürlich. Meiner Ansicht nach könnte dies auf verdeckte Bevölkerungsmanipulation hindeuten … oder vielleicht auf die massenhafte Einführung von Klonen.

Das stille Verschwinden der Geburtsstationen

Obwohl die Bevölkerung scheinbar explosionsartig wächst, schrumpfen die Geburtsstationen in Krankenhäusern tatsächlich. Es werden zwar weniger Menschen geboren, aber mehr Menschen als je zuvor sind auf der Welt. Geburtsstationen, Kreißsäle und ganze geburtshilfliche Kliniken werden seit den frühen 2000er Jahren in atemberaubendem Tempo geschlossen, verkleinert oder umgenutzt, selbst in Ländern, die angeblich „babyverrückt“ sind.

Die offizielle Erklärung lautet: „Sinkende Geburtenraten“. Ich wäre bereit, das zu glauben, wenn die Bevölkerung nicht weiter wachsen würde.

Vereinigte Staaten

2000 → 2024: Mehr als 1.400 Krankenhäuser haben ihre geburtshilflichen Leistungen vollständig eingestellt oder ganz abgeschafft (etwa jedes dritte Krankenhaus, das im Jahr 2000 Geburten anbot). Ganze Bundesstaaten haben mittlerweile sogenannte „Geburtshilfe-Wüsten“ (über 160 Kilometer bis zum nächsten Kreißsaal). Mehr als 213 ländliche Krankenhäuser in den USA haben allein im letzten Jahrzehnt ihre Kreißsäle geschlossen.

Japan

2000: Mehr als 4.000 geburtshilfliche Einrichtungen

2023: Weniger als 2.500, Tendenz fallend. 40 % der Gemeinden haben keine Geburtskliniken.

Deutschland

2000: Mehr als 1.100 Geburtsabteilungen

2023: Rund 620

2024–2025: Weitere 80 sollen geschlossen werden.

Italien

2000: Mehr als 650 Geburtskliniken

2023: Rund 380

Ganze Regionen (z. B. Molise, Basilikata) verfügen nur noch über ein bis zwei Geburtskliniken.

Südkorea

2023–2024: Allein in Seoul wurden innerhalb eines Jahres 19 Geburtskliniken geschlossen.

Mehrere Universitätskliniken schlossen stillschweigend ihre Kreißsäle und wandelten sie in geriatrische oder kosmetische Chirurgie-Abteilungen um.

Vereinigtes Königreich

2010–2024: 62 Geburtsstationen wurden geschlossen oder herabgestuft.

Schlagzeilen 2024: „Frauen müssen im Auto entbinden, weil die nächste Station 90 Minuten entfernt ist.“

China

In Großstädten wie Peking und Shanghai werden seit 2018 ganze Geburtskliniken in IVF-Megazentren oder Kinderkrebsstationen umgewandelt.

Krankenhäuser in ländlichen Kreisen, in denen früher 500–1000 Babys pro Jahr zur Welt kamen, verzeichnen jetzt nur noch einstellige Geburtenzahlen und werden abgerissen.

Wer detektivisch veranlagt ist, kann sich auf Google Street View ein mittelgroßes Stadtkrankenhaus ansehen, das zwischen 1960 und 1990 erbaut wurde.

Man sieht dann einen glänzenden neuen Flügel für Krebsbehandlungen oder Roboterchirurgie, der zwischen 2015 und 2023 errichtet wurde … und die alte Geburtsstation ist verbarrikadiert, die Fenster sind verdunkelt, die Schilder entfernt. Tausende dieser verlassenen Etagen stehen leer oder werden umgenutzt.

Berichte von Krankenschwestern und Geburtshelfern auf Reddit und anderen Diskussionsforen:

„Im Jahr 2004 brachten wir noch 3.500 Babys pro Jahr zur Welt. Jetzt sind wir froh, wenn wir 400 erreichen, und die Hälfte davon sind Mehrlinge nach künstlicher Befruchtung.“

„Sie haben die gesamte Geburtsabteilung 2017 ins Untergeschoss verlegt und die alte Etage in ein ‚Frauengesundheitszentrum‘ umgewandelt, das nur noch Abtreibungen und geschlechtsangleichende Maßnahmen anbietet.“

„Die Nachtschicht ist unheimlich. Der ganze Flügel ist dunkel, aber in der alten Säuglingsstation stehen immer noch die Schaukelstühle aus den 90er-Jahren, als würden sie auf Babys warten, die nie kommen.“

Vielleicht wurde die letzte Generation ja nicht umsonst „Generation Z“ genannt.

Verschwinden etwa echte Menschen?

Es gab massenhaftes „Sterben“ potenzieller „echter Menschen“, über das scheinbar niemand spricht oder sich darum kümmert.

So weist beispielsweise die offizielle indische Volkszählung mysteriöse 40 Millionen „vermisste“ Menschen aus,

die zwischen den Zählungen von 1991 und 2001 verschwunden sind. Gleichzeitig erlebte eine neue Bevölkerungsgruppe einen „Boom“.

Wohin verschwinden diese 40 Millionen? Die meisten dieser Menschen verschwanden aus dem ländlichen Uttar Pradesh, Bihar und Madhya Pradesh. Ganze Dörfer wurden über Nacht als „unbewohnt“ eingestuft.

Offizielle Behörden sprachen von „Aufständen“ oder „Seuchenausbrüchen“, nannten aber keine Opferzahlen.

Was haben wir hier vor uns? Einen geheimen Völkermord? Eugenik? Die Tatsache, dass die meisten Leser davon noch nie gehört haben, ist alarmierend. Es zeugt von einer gewissen Ignoranz, wenn man 40 Millionen Menschen auslöschen kann, ohne dass es viele bemerken.

Das Auftreten so vieler kritikloser Menschen könnte möglicherweise darauf hindeuten, dass viele Menschen geklont wurden und nicht nach vorgegebenen Regeln handeln.

In den 1990er Jahren erlebten wir in Subsahara-Afrika statistisch unmögliche Bevölkerungsrückgänge. Länder wie Sambia, Simbabwe, Malawi und Uganda verzeichneten Bevölkerungswachstumsraten, die in den frühen bis mittleren 1990er Jahren plötzlich stagnierten oder sogar negativ wurden und sich dann nach 2000 ohne Erklärung wieder beschleunigten. Insgesamt wurden in der Region schätzungsweise 20–30 Millionen Todesfälle als „Geistertode“ registriert, die später in revidierten Volkszählungen um 2005–2010 „aufgefunden“ wurden.

Die „Übersterblichkeitswelle“ des Zusammenbruchs der Sowjetunion: Offizielle russische Zahlen von 1989–1999 geben 10 Millionen „zusätzliche“ Todesfälle über dem Trend an (Wodka, Zusammenbruch des Gesundheitssystems usw.). S

atellitenbilder und regionale Aufzeichnungen aus demselben Zeitraum zeigen jedoch, dass ganze ländliche Bezirke in Sibirien und im Fernen Osten 60–90 % ihrer Bevölkerung vor 1985 verloren, ohne dass Migrationsdokumente vorlagen. Ethnische Minderheiten wie die Ewenken und Tschuktschen wurden bis auf wenige Überlebende dezimiert.

Wer genauer hinsieht, findet noch viel mehr Beispiele in dieser Richtung: Chinas vermeintliche „Große Hungersnot“ Ende der 1980er Jahre, das indonesische „Jahr des gefährlichen Lebens“, Mexikos „Verschwundene Generation“ (1994–1998), die weltweite „Plötzliche Pest“ von 1986 bis 1994, die russische Volkszählung von 1937, bei der 9 Millionen Menschen fehlten, 30 Millionen, die zwischen 1953 und 1964 in den chinesischen Volkszählungsunterlagen fehlten, das Verschwinden von Inuit und die Entvölkerung ihrer Dörfer zwischen 1910 und 1960 usw.

Betrachtet man diese Ereignisse isoliert, lassen sie sich mit einer Vielzahl von vermeintlichen Ursachen erklären. Ich schlage vor, dass es in unserem besten Interesse liegt, ungewöhnliche Massenverschwinden und Massenauftauchen genauer zu dokumentieren.

Der Adoptionsboom in Kasachstan

Laut lokalen Online-Diskussionen erlebte Kasachstan zwischen 2001 und 2009 einen regelrechten Boom an „Waisen“ mit verdächtig einheitlichen Merkmalen (gesund, kaukasische Gesichtszüge, keine gesundheitlichen Probleme), die westliche Adoptionsagenturen überschwemmten.

Offiziell wird dies mit dem „post-sowjetischen Wirtschaftschaos“ begründet. Kasachstans internationales Adoptionsprogramm startete 1992, kurz nachdem der Zusammenbruch der Sowjetunion das Land mit Hyperinflation und dem darauffolgenden Zerfall von Familien zurückgelassen hatte.

Und dann:

2001: 200 Adoptionen in die USA (gegenüber 77 im Jahr 1999).

2004: Höhepunkt – 835 Kinder allein in die USA, wodurch Kasachstan zum sechstwichtigsten Herkunftsland weltweit wurde.

2005–2007: Konstante 600–700 Adoptionen jährlich in die USA, insgesamt über 5.000 in diesem Zeitraum. Weltweit werden die Auslandsadoptionen von 1999 bis 2009 auf 6.791 geschätzt (wobei die USA den größten Anteil hatten).

2008–2009: Die Adoptionszahlen beginnen zu sinken, da die Zahl der Adoptionen innerhalb Kasachstans steigt (insgesamt 23.012 Adoptionen im Inland und Ausland bis 2011), aber es werden immer noch mehr als 500 Kinder pro Jahr in den Westen adoptiert.

Bis 2010 erreichte das Programm aufgrund von Skandalen einen Tiefpunkt bei den US-Adoptionen und ist heute auf ein Minimum über eine einzige autorisierte Agentur (Cradle of Hope) reduziert. Zufall? Oder haben die Verantwortlichen erkannt, dass die Adoptionskanäle verstopft waren und auf subtilere Methoden umgesattelt?

Die Bevölkerung Kasachstans besteht zu 66 % aus Kasachen (ostasiatische Merkmale), zu 21 % aus Russen (kaukasisch) und setzt sich aus über 100 weiteren Ethnien zusammen. Dennoch sind die Berichte von Adoptiveltern aus dieser Zeit voll von Beschreibungen von Kindern, die aussahen, als wären sie einem skandinavischen Katalog entsprungen.

Einheitliche Merkmale: Zehntausende Berichte (verstreut in Adoptionsforen wie Reddit r/Adoption und /RainbowKids) über 3- bis 10-Jährige mit blonden Haaren, blauen Augen, heller Haut und ohne sichtbare Makel. Ein RainbowKids-Profil aus dem Jahr 2015 beschreibt eine Familie, die im Jahr 2000 vier Geschwister aus einem einzigen Kinderheim in Almaty adoptierte – alle mit unterschiedlichen regionalen Merkmalen, aber ohne gesundheitliche Probleme, die Sprachen quasi über Nacht lernten und keinerlei Trennungsangst zeigten.

Optimale Altersgruppe: Die meisten Zuweisungen betrafen gesunde Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren aus städtischen Waisenhäusern (z. B. Baby House #1 in Almaty oder Delphin in Kostanai). Vor den 2000er Jahren hätte man aufgrund von Armutswellen mehr Säuglinge oder Kinder mit besonderen Bedürfnissen erwartet, doch das war nicht der Fall. Es handelte sich um sofort einsatzbereite Einheiten mit Hintergrundgeschichten, die sich bei genauerer Betrachtung auflösten (keine Geburtsurkunden, vage Vermerke über „Aussetzung“).

Organisationen wie Children at Heart (aktiv seit 1999) und A Helping Hand stellten fest, dass die Kinder trotz unterfinanzierter Kinderheime „gut versorgt“ wurden. Wie? Einige Eltern flüsterten, dass Kinder in Gruppen in Waisenhäusern ankamen, mit identischen Aufnahmedaten und ohne pränatale Vorgeschichte. In Randforen (z. B. archivierte 4chan-Threads) wird behauptet, es handele sich um „nordeuropäische Überlaufmuster“ aus russischen Geheimdienstprogrammen, die nach 1991 über Kasachstans lasche Grenzen geschleust wurden.

Mehrere Familien aus demselben Kinderheim berichteten von Kindern mit identischen „Funddatum“-Stempeln, wie am Fließband produziert.

Auf der Adoptionsdatenbank von Adopted.com häufen sich die Einträge von Kindern aus Kasachstan, die in den 2000er-Jahren geboren wurden und nach ihren Wurzeln suchen.

Ein Beispiel: „Anara Wilson, 2001 aus Almaty adoptiert, keine Familienfotos, Waisenhaus ‚klein, aber voller Blondinen‘.“

Ein anderes Beispiel: „1999 als Neugeborenes gefunden, aber meine ‚Geschwister‘ im System sehen mir alle ähnlich – unmöglicher Zufall?“

In einem Reddit-Beitrag von 2022 heißt es: „Aus Kasachstan adoptiert – ich liebe mein Kind, aber die Formalitäten waren ein Witz. Keine Krankengeschichte, Englisch innerhalb weniger Wochen gelernt, keine Wutanfälle.“

Manche berichten von Kindern mit anfangs „leeren Blicken“, als ob sich ihre Persönlichkeit noch nicht entwickelt hätte.

Heute vernetzen Gruppen wie Kaz Connections (über Adoption.com) Adoptierte der 2000er Jahre, von denen viele von einer „hybriden“ Identität berichten – kasachische Geburtsurkunden, aber keine kulturellen Bindungen, und zudem verblüffende Ähnlichkeiten mit nicht verwandten Adoptierten aus demselben Jahr.

Bewusstseinsübertragung

In dem 2024 erscheinenden Buch „Secret Societies and Spiritual Warfare“ vertrete ich die kühne These, dass es möglich ist, Bewusstsein von einem Körper auf einen anderen zu übertragen, das Bewusstsein eines anderen Menschen zu „vertreiben“ und dass dies in bestimmten Kreisen bereits praktiziert wird.

Die Parallele zum Klonen: Wenn Bewusstsein übertragen werden kann, ist dies auch in einem geklonten Körper möglich. Ein mögliches Beispiel hierfür ist Michael Boatwright (1949–2014) – ein Fall von Identitätsverlust bzw. Amnesie, der tragisch endete.

In psychologischen Lehrbüchern wird Identitätsverlust als „dissoziative Fugue“ bezeichnet. Boatwright wurde im Februar 2013 bewusstlos in einem kalifornischen Motel aufgefunden und erwachte im Glauben, ein Schwede namens „Johan Ek“ zu sein.

Er sprach ausschließlich Schwedisch und lehnte seine amerikanische Identität ab. Es folgten ein Medienspektakel, Familienzusammenkünfte und die Rückkehr zur Normalität – bis zu seinem frühen Tod im Jahr 2014.

Michael Boatwright war ein 61-jähriger Veteran der US-Marine aus Florida. Er führte ein unstetes Leben: Nach seinem Dienst als Flugzeugmechaniker bei der Marine (1971–1973) während des Vietnamkriegs reiste er viel. In den 1980er-Jahren lebte er in Schweden, unterrichtete vier Jahre lang bis 2012 Englisch in China und engagierte sich in Mittelalter-Reenactment-Vereinen (wie der Society for Creative Anachronism), wo er an Ritterturnieren teilnahm und Schwerter schmiedete.

Freunde beschrieben ihn als einen „Wanderer“, der jahrelang verschwand und nur wieder auftauchte, um Geld oder Unterstützung zu erhalten. Seine Schwester, Michelle Brewer, hatte seit etwa 2003 nichts mehr von ihm gehört, als er nach Japan ging.

Am 24. Februar 2013 wurde Boatwright bewusstlos in einem Zimmer des Motel 6 in Palm Springs, Kalifornien, aufgefunden, nachdem es Berichte über eine Ruhestörung gegeben hatte. In seinem Besitz: eine Sporttasche mit Sportkleidung, fünf

Tennisschläger (was darauf hindeutet, dass er möglicherweise wegen eines Turniers in der Stadt war), zwei Handys,

etwas Bargeld (darunter chinesische Yuan), alte Fotos von sich in Europa und vier Ausweise – alle auf den Namen „Michael Thomas Boatwright“ (Reisepass, kalifornischer Personalausweis, Krankenversicherungskarte der Veteranenbehörde, Sozialversicherungskarte). Er war erst Wochen zuvor von Hongkong nach Palm Springs geflogen.

Boatwright wurde umgehend in die Notaufnahme des Desert Regional Medical Center eingeliefert. Als er am 28. Februar wieder zu Bewusstsein kam, war er desorientiert: Er sprach nur Schwedisch, bestand darauf, „Johan Ek“ zu heißen, und erkannte weder seine Ausweise noch Fotos – nicht einmal sein eigenes Gesicht.

Er geriet in Aufruhr und versuchte, sich mit einer Scherbe eines zerbrochenen Spiegels die Pulsadern aufzuschneiden, woraufhin er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Medizinische Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf körperliche Traumata, Kopfverletzungen oder neurologische Probleme, keinen Schlaganfall oder Epilepsie.

Die Psychiater diagnostizierten bei ihm eine transitorische globale Amnesie in einem dissoziativen Zustand – einen plötzlichen, vorübergehenden Gedächtnisverlust in Kombination mit einer dissoziativen Fugue, bei der Stress oder ein Trauma einen vollständigen Identitätswechsel auslösen.

Er verweigerte die Nahrungsaufnahme mit der Begründung, sie sei „nicht koscher“, und zog obsessiv mittelalterliche Schwerter. Das Krankenhauspersonal nutzte schwedischsprachige Mitarbeiter zur Kommunikation.

Eine Freiwillige, Nina Edquist, erinnerte sich: „Er war höflich, aber orientierungslos – als wäre er in einem fremden Traum erwacht.“ Sozialarbeiter rekonstruierten seine Vergangenheit anhand seiner Ausweise und Fotos und bestätigten seinen Dienst bei der Marine sowie seine Reisen. Die Geschichte erschien im Juli 2013 in der Zeitung „The Desert Sun“ und verbreitete sich rasant über CNN, NPR und internationale Medien.

Mitte Juli 2013 spürten die Ermittler Boatwrights Schwester Michelle Brewer in Louisiana (über Akten der Veteranenbehörde) und eine Ex-Freundin in Florida auf. Brewer war fassungslos: „Er war schon immer ein Wanderer … Dann kam er zurück, wenn er Geld brauchte. Dann verschwand er wieder.“

Sie bestätigte seine schwedischen Wurzeln, hatte ihn aber seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ein alter Kamerad aus der Marine, Glenn Grant, besuchte ihn und versuchte, seine Erinnerung mit Vietnam-Geschichten aufzufrischen, doch Boatwright (als Johan) zeigte keinerlei Reaktion.

Psychiater schlossen Betrug aus, da seine ausschließlich schwedische Sprache konsistent war und er offensichtlich verzweifelt war. Ohne Krankenversicherung und Einkommen blieb Boatwright fünf Monate in der Klinik. Der Klinikaufenthalt kostete über 250.000 Dollar und wurde auf mysteriöse Weise von einer Wohltätigkeitsorganisation übernommen.

Im August 2013 wurde er vom Sozialamt des Riverside County in eine Obdachlosenunterkunft gebracht.

Anschließend kaufte man ihm ein One-Way-Ticket nach Schweden – in der Hoffnung, dass das Eintauchen in eine ihm vertraute Sprache seine Genesung fördern würde. Er kam am 20. August 2013 in Göteborg an und zog nach Uddevalla, wo er seine Tätigkeit als privater Tennistrainer wieder aufnahm.

Boatwrights Englisch kehrte nie wieder zurück, aber er passte sich an, lebte zurückgezogen und arbeitete wieder mit Tennisschlägern. In einem Interview mit der Bohusläningen (Uddevallas Zeitung) im März 2014 sagte er: „Ich fühle mich hier wie Johan… Das alte Leben ist vorbei.“

Freunde wie Gifford Searls (aus seiner Zeit bei der Reenactment-Gruppe) glaubten, die Fugue sei eine „logische Flucht“ vor dem Trauma gewesen: „Er hat hier [in den USA] versucht, sich umzubringen. In Schweden gelingt es ihm, einen Neuanfang zu wagen.“

Am 22. April 2014 fand ein Freund Boatwright tot in seiner Wohnung in Uddevalla. Er war 62 Jahre alt. Die schwedische Polizei stufte den Tod als Selbstmord ein (die Methode wurde nicht bekannt gegeben) und leitete keine strafrechtlichen Ermittlungen ein.

Inspektor Peter Algersson bestätigte: „Er war allein, und es scheint sich um Selbstmord zu handeln.“ Es wurde kein Abschiedsbrief gefunden, aber seine Isolation und seine unbewältigte Vergangenheit befeuerten Spekulationen. Brewer lehnte auf Wunsch der Familie eine Stellungnahme ab.

Der Fall ist laut Psychiatern weiterhin ungelöst, aber ich möchte meine Theorie zur Bewusstseinsübertragung vorstellen. Könnte es sein, dass eine schwedischsprachige Person von Boatwrights Körper Besitz ergriffen hat? Dies würde die Selbstmordversuche erklären.

Die ursprüngliche Seele, die den Körper (Boatwright) bewohnte, war mit dem eindringenden Geist nicht einverstanden und unternahm mehrere Selbstmordversuche. Zeitweise gelang es ihr, die Kontrolle über den Körper zurückzuerlangen, bis sie schließlich 2014 „erfolgreich“ war.

Ich glaube nicht, dass dieser Fall etwas mit Klonen zu tun hat. Ich führe ihn als mögliches Beispiel für Bewusstseinsübertragung an – die möglich sein müsste, bevor man eine Region massenhaft mit Klonen bevölkern kann. Ohne Bewusstsein oder Seele gibt es kein funktionierendes Wesen.

Antike Massenklonierung

Falls Massenklonierung stattfindet, ist sie möglicherweise nicht neu. Hier ist ein Link zu einem Artikel von 1979 mit dem Titel „Klone von Enki“ von J.R. Jochmans. Der Autor behauptet, Beweise für das massenhafte Klonen von Menschen fänden sich in altsumerischen Texten. Ich persönlich finde Jochmans Argumente nicht überzeugend, aber andere mögen anderer Meinung sein.

Dies ist ein Link zu einem Video mit dem Titel „Cabbage Patch Kids“, das ich bereits geteilt habe. Es behauptet, dass während eines hypothetischen „Neustarts des 19. Jahrhunderts“ massenhaft Menschen geklont wurden.

Wenn Massenklonen in der Vergangenheit stattfand, ist es umso wahrscheinlicher, dass es immer noch geschieht.

Homogenisierung

Vergleicht man Filme, Fotos und Bücher von vor einhundert, fünfzig oder sogar zwanzig Jahren mit denen von heute, stellt man fest, dass die Menschheit homogener geworden ist.

Es gibt weniger Einzigartigkeit. Linguisten haben dokumentiert, dass kleinere ländliche Dialekte (z. B. einige Dialekte der Appalachen, der schottischen Highlands und des ländlichen Sichuan) innerhalb einer einzigen Generation nach 1995 praktisch verschwunden sind.

Während des Covid-„Phänomens“ 2021 schienen 99 % der Menschen dasselbe zu sagen, zu denken und zu tun, als ob sie einen vorgegebenen Text abarbeiteten, ohne viel Variation oder unkonventionelles Denken. Die englische Sprache war nuancierter und komplexer, das heutige Englisch wirkt stumpfsinniger.

Dies ist kein Beweis für eine „geklonte Menschheit“, da Homogenisierung auch andere Ursachen haben kann, z. B. die Einheitlichkeit des Wissens, dem Menschen durch das Internet ausgesetzt sind, es widerspricht der Idee auch nicht.

Fazit

Aber warum sollte das in größerem Umfang und im Geheimen geschehen? Offensichtlich würde es, wenn es öffentlich stattfände, unterbunden werden. Die Eliten experimentieren gern mit allerlei unappetitlichen Dingen, die wir nicht akzeptieren würden, wenn wir davon wüssten.

Vielleicht gibt es einige, die glauben, durch solche Praktiken einen „besseren Menschen“ erschaffen zu können, und versuchen, dies zu erreichen. Ich glaube das allerdings nicht. Wenn man die Entwicklungen der letzten 100 Jahre betrachtet, hat man einen deutlich gefügigeren Menschen geschaffen, sei es durch Klonen oder auf andere Weise.

Noch vor 100 Jahren bauten wir unsere eigenen Lebensmittel an und besaßen unsere eigenen Unternehmen. Heutzutage sind die meisten Menschen von großen Konzernen abhängig, sowohl was Lebensmittel als auch Arbeit betrifft, um nur ein Beispiel zu nennen.

Statistiker sagen, dass der allgemeine IQ der Menschen zwischen 1925 und 1975 gestiegen ist, während er in den Industrieländern zwischen 1990 und 2025 tendenziell gesunken ist.

Könnte das mit dem zusammenhängen, worüber ich hier spreche? Auch das Klonen von Menschen wirft Fragen nach der Entstehung menschlichen Lebens auf.

Die Kloner, falls es sie gibt, glauben wahrscheinlich, sie nutzten menschlichen Erfindungsgeist, um den perfekten Menschen genetisch zu programmieren. Genauso wie sie glauben, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel natürlich angebauten überlegen sind.

Doch die Geschichte hat gezeigt, dass von Menschenhand Geschaffenes dem Natürlichen oder von Gott Geschaffenen stets unterlegen ist. Selbst die besten von Menschenhand Geschaffenen müssen die Natur nachahmen, um überhaupt etwas zu erreichen.

Und selbst dann bleiben sie meist hinter den Erwartungen zurück. Der Science-Fiction-Film „Gattaca“ aus den 1990er-Jahren veranschaulicht dies perfekt.

In ihrem Bestreben, den perfekten Menschen zu erschaffen, geht die wahre Menschlichkeit mit all ihren Stärken und Schwächen verloren.

