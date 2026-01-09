Geheime Unterwasserzivilisation enthüllt: USOs operieren seit Jahrtausenden in den Ozeanen!

Teile die Wahrheit!

Ein starker Anstieg von Berichten über Unidentifizierte Unterwasserobjekte (USOs) in der Nähe der US-Küsten hat nationale Sicherheitsbedenken verstärkt und Kritiker fordern mehr Transparenz der Regierung.

Bis August 2025 hatte die App Enigma, eine führende UFO-Beobachtungsplattform, über 9.000 USO-Sichtungen innerhalb von 16 Kilometern zu Küsten oder großen Gewässern erfasst, darunter 500 innerhalb von 8 Kilometern. Von Jason Mason

Kalifornien und Florida sind die aktivsten Regionen mit 389 bzw. 306 Meldungen, was auf starke Ballungen entlang der Atlantik- und Pazifikküste hindeutet. Besonders auffällig sind Berichte über Objekte, die lautlos ins Wasser eintauchen oder daraus auftauchen, ohne eine Welle zu erzeugen. Ein Video zeigt mysteriöse grüne Lichter unter Wasser.

Admiral Tim Gallaudet (US Navy, a.D.) warnt, dass diese Objekte, die nahtlos zwischen Luft und Wasser wechseln, eine „weltverändernde“ Bedrohung darstellen und die maritime Sicherheit der USA gefährden könnten. Er verweist auf den USS Omaha-Vorfall 2019, bei dem ein kugelförmiges Objekt ohne sichtbare Spur im Ozean verschwand – ein Fall, den das Pentagon bestätigt hat.

Zeugen, von mittelalterlichen Seeleuten bis zu modernen Sonar-Operatoren der US-Navy, berichten seit Jahrhunderten von Unterwasser-Objekten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sie bewegen sich mit enormer Geschwindigkeit, ändern abrupt die Richtung und durchqueren nahtlos Luft und Wasser. Das sind sogenannte Transmedium-Fähigkeiten, die den Gesetzen der anerkannten Physik widersprechen.

Historische Berichte reichen bis ins 11. Jahrhundert oder weiter zurück. In England sahen Augenzeugen ein feuriges Objekt, das sich drehte, in die Höhe stieg und dann ins Meer stürzte. Im Jahr 1825 beobachtete der Naturforscher Andrew Bloxam von der HMS Blonde eine rote, leuchtende Kugel, die aus dem Ozean aufstieg.

Das Licht war so hell, dass man eine Nadel auf Deck hätte aufheben können, besagt der historische Bericht. Bis heute setzen sich diese Geschehnisse fort. Der ehemalige Sonar-Operator der US-Navy, Aaron Amick, berichtete von sich schnell bewegenden Objekten auf dem Sonar, die „so schnell sind, dass man die Geschwindigkeit nicht messen kann“. Manche haben sich schneller als mit Schallgeschwindigkeit im Ozean fortbewegt. (4chan UFO Whistleblower: Unterwasser-Mutterschiff und Alien-Zoo-Theorie)

Die Sichtungen beschreiben Objekte mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wie glühende Kugeln, die aus der Tiefe auftauchen, Fahrzeuge, die lautlos ins Meer eintauchen, und mysteriöse grüne Lichter unter Wasser. Ein bekanntes Video vom Juni 2023 in der Nähe von Fort Lauderdale, Florida, zeigt sich verändernde grüne Lichter unter Wasser.

Der USS Omaha-Vorfall 2019, bei dem ein kugelförmiges Objekt nahe San Diego beobachtet wurde, das lautlos ins Meer stürzte, ohne Wellen oder Trümmer zu hinterlassen, wurde von Pentagon-Beamten bestätigt. Admiral Tim Gallaudet, ehemaliger stellvertretender Leiter der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), ist eine führende Stimme für ernsthafte Untersuchungen.

Er verweist auf glaubwürdige Berichte von Piloten, U-Boot-Besatzungen und Militärangehörigen aus dem Pazifik, Atlantik, Golf von Mexiko und der Karibik. Er betont die Fähigkeit dieser Objekte, nahtlos zwischen Luft und Wasser zu wechseln – was gegen bekannte physikalische Gesetze verstößt – und fordert, USO-Forschung wegen möglicher Bedrohungen für die nationale Sicherheit zu priorisieren.

Unidentifizierte Unterwasserobjekte (USOs), Unidentifizierte Luftphänomene (UAPs) und UFOs werden zunehmend als Erscheinungsformen desselben Phänomens betrachtet – transmedium fähige Objekte, die nahtlos zwischen Luft, Luftraum und Wasser wechseln können.

Das Pentagon-Amt für anomale Vorfälle (AARO) listet „transmedium“ Verhalten explizit als eine der fünf Schlüsselbeobachtungen auf, die anomale Bedrohungen definieren. Beim Vorfall der USS Nimitz 2004 stürzte das „Tic Tac“-Objekt aus 24.000 Metern Höhe ins Meer, wobei das Sonar unmittelbar danach eine hochgeschwindigkeitsfähige Unterwasserbewegung erfasste. Leutnant Ryan Graves und andere Piloten beobachteten Objekte, die rasch ins Meer eintauchten, ohne sichtbare Störung – ein Verhalten, das mit keiner bekannten menschlichen Technologie vereinbar ist.

Die Sol Foundation, mitbegründet von Gallaudet und Wissenschaftlern der Stanford University, betrachtet USOs und transmedium UAPs als miteinander verbundene Phänomene, die eine dringende wissenschaftliche Untersuchung erfordern.

Diese Objekte zeigen Eigenschaften, die gegen bekannte physikalischemGesetze verstoßen: Keine hydrodynamische Störung beim Eintauchen ins Wasser, selbst bei hoher Geschwindigkeit. Sofortige Beschleunigung und abrupte Stopps in der Luft. Teilungs- oder Formwechsel-Verhalten, wie in einem Video dokumentiert, in dem ein UAP ins Wasser eintauchte, sich in zwei Objekte teilte und wieder auftauchte.

1 2 11 12 13

Am 30. Oktober 2024 feuerte eine US-Drohne (MQ-9 Reaper) eine Hellfire-Rakete auf ein unbekanntes, kugelförmiges Objekt (UAP) vor der Küste Jemens ab. Das Video der Attacke wurde im September 2025 im US-Kongress vorgestellt und zeigt, wie die Rakete das Objekt trifft, aber anscheinend nicht detoniert und vom Ziel abprallt.

Das UAP setzt seine Flugbahn unbeeindruckt fort. Im Video vom 30. Oktober 2024 ist zu sehen, dass nach dem Aufprall der Hellfire-Rakete auf das UAP Trümmer abbrechen und weiterhin mit dem Objekt mitgeführt werden, anstatt unabhängig abzufallen oder zu sinken. Dieses Verhalten widerspricht der Erwartung, dass Trümmer nach einem Treffer ballistisch zu Boden fallen.

Einige Beobachter deuten dies als Hinweis auf ein starkes antigravitatives oder elektromagnetisches Feld, das die Fragmente beeinflusst. Ein echter Ballon würde beim Aufprall auseinanderreißen oder sofort an Form verlieren, nicht aber geordnete Fragmente abspalten, die weiter mit dem Objekt verbunden bleiben.

Zudem zeigt das Objekt nach dem Treffer keine Verformung durch Wind oder Auftriebsverlust, sondern setzt seine Flugbahn fort – ein Verhalten, das auf festes, technisches Material hindeutet.

Die wiederholte Erklärung, es handele sich bei solchen UAP-Vorfällen um Ballons, wird von vielen Kritikern als unzureichend und lächerlich empfunden – insbesondere angesichts des Verhaltens der Objekte nach einem Raketen-Treffer. Im Fall des Hellfire-Raketen-Einschlags vor Jemen zeigt das Video, dass das Objekt nach dem Aufprall nicht zerplatzt, sondern strukturiert Trümmer mit sich führt, was nicht typisch für einen einfachen Ballon wäre.

Auch die militärische Logik wird infrage gestellt: Warum würde eine hochmoderne Drohne eine teure Hellfire-Rakete (ca. 100.000 USD) auf einen harmlosen Ballon abfeuern? Dies widerspricht gängigen Einsatzprotokollen. Trotzdem bleibt die Ballon-Erklärung für viele eine Standard-Entschuldigung, um unangenehme Fragen zu vermeiden – besonders, wenn ähnliche Vorfälle weltweit auftreten und keine einheitliche, glaubwürdige Aufklärung erfolgt.

Der bekannteste Fall ist der Roswell-Zwischenfall, bei dem die US-Armee 1947 zunächst von einer „fliegenden Untertasse“ sprach, dann aber behauptete, es handele sich um einen abgestürzten Wetterballon. Seitdem wird die Ballon-Erklärung oft automatisch als Ausrede wahrgenommen, besonders bei neuen UAP-Sichtungen. Die wiederholte Verwendung dieser Erklärung hat das Vertrauen in offizielle Stellen untergraben.

Während UFO-Sichtungen über Land häufig sind, ereignen sich glaubwürdige militärische Begegnungen mit UAPs oft über dem Meer. Marinepiloten, darunter Lt. Ryan Graves, berichteten von anomalen Objekten, die vom Meeresspiegel bis in 12.000 Meter Höhe operierten, stets über Wasser, mit sofortiger Beschleunigung und Fähigkeit, nahtlos zwischen Luft und Wasser zu wechseln. Lt. Ryan Graves hat niemals bestätigt, dass die von ihm beobachteten UAPs Ballons waren.

Im Gegenteil, er beschreibt sie als hochenergetische, transmediale Objekte mit Flugeigenschaften, die jeglicher bekannten Technologie widersprechen. Graves betont vielmehr, dass die Objekte, die er und seine Staffel beobachteten, präzise Manöver durchführten, keine sichtbaren Antriebsorgane hatten und Energieprofile zeigten, die mit keinem irdischen System vergleichbar sind.

Er warnt, dass solche transmedialen UAPs – auch unter Wasser aktiv – eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Die Ballon-Erklärung wird also nicht von militärischen Beobachtern wie Graves unterstützt, sondern eher von Skeptikern oder in Bezug auf konventionelle Objekte verwendet, um anomale Vorfälle zu relativieren.

Diese Objekte wurden in der Nähe von Flottenverbänden geortet, dringen unbemerkt in US-Gewässer ein und zeigen Flugeigenschaften, die weit über jede bekannte menschliche Technologie hinausgehen. Graves betont, dass diese Systeme nicht nur fortschrittlicher, sondern qualitativ anders sind.

Auch David Fravor und David Grusch bestätigen, dass die Technologie nicht von irdischem Ursprung zu sein scheint und möglicherweise seit Jahrzehnten in geheimen Programmen untersucht wird. Die technologische Überlegenheit der UAPs ist nicht nur eine Vermutung, sondern wurde tatsächlich beobachtet und bestätigt.

Die Menschheit steht vor einer gemeinsamen Herausforderung: Entweder reagiert die Welt mit internationaler Zusammenarbeit, oder es entsteht ein Wettlauf um UAP-Technologie, mit unkalkulierbaren Folgen.

Das Pentagon-Amt AARO erkennt die transmediale Fähigkeit als eine von fünf anomalen Beobachtungen an, bestätigt aber nicht ihre Herkunft. Militärische Sensordaten, Pilotenaussagen und Sonarverfolgung deuten darauf hin, dass die Objekte von Wesen bedient werden, die nicht irdischen Ursprungs sind.

Einige Forscher vermuten, dass UAPs aus anderen Dimensionen oder Zeitlinien stammen. Whistleblower wie David Grusch behaupten, die Regierung betreibe seit Jahrzehnten geheime Bemühungen, nicht-menschliche Fahrzeuge und biologische Entitäten zu bergen, unter strengster Geheimhaltung.

Die US-Regierung bestätigte die Sicherung von Material „unbekannter Herkunft“, veröffentlicht aber keine Details darüber. Rep. Tim Burchett berichtete weiter, dass UAPs und USOs ihre Aktivitäten von fünf oder sechs Tiefseebasen aus betreiben, die sich vor der Küste der USA befinden.

Vizeadmiral a. D. Tim Gallaudet ist überzeugt, dass UAPs von einer nicht-menschlichen, höheren Intelligenz gesteuert werden, und fordert die Offenlegung von Kontakten. Er bestätigte Begegnungen der Marine mit transmedialen Objekten und behauptet, dass seit langer Zeit eine Vertuschung ihrer Existenz stattfindet.

Einige Theoretiker vermuten, dass eine nicht-menschliche Intelligenz die Erde bereits seit über 250.000 Jahren beobachtet – also während der gesamten Evolution des Homo sapiens und möglicherweise noch früher. Der Philosoph Bernardo Kastrup vertritt die Ansicht, dass einige UAPs Überbleibsel einer fortgeschrittenen, nicht-menschlichen, irdischen Zivilisation sein könnten, die sich vor Hunderten von Millionen Jahren entwickelte – lange vor dem Homo sapiens.

Manche Forscher glauben, dass UAPs nicht von außerirdischen Besuchern, sondern von einer alten, irdischen Zivilisation stammen könnten – eine Art „ultra-terrestrische“ Intelligenz, die schon lange vor den Menschen existierte. Vor Hunderten von Millionen Jahren könnte eine fortschrittliche Spezies auf der Erde gelebt haben – vielleicht sogar aus der Zeit der Dinosaurier.

Sie überlebte die großen Katastrophen der Erdgeschichte und zog sich in tiefe Höhlen, unterirdische Reiche oder in die Tiefsee zurück. Heute beobachten sie uns heimlich und unauffällig, als Wächter oder Forscher – nicht, um anzugreifen, sondern um zu prüfen, ob die Menschheit reif für Kontakt ist. Einige UAPs oder UFOs, die wir sehen, sind vermutlich automatische Drohnen oder Sonden, die von dieser Zivilisation gesteuert werden, um uns zu überwachen.

Ihr Verhalten – keine direkte Interaktion, aber ständige Beobachtung – passt nicht zu Außerirdischen, die extra zur Erde reisen. Aber es passt zu einer heimischen Intelligenz, die schon immer hier war, sich verborgen hält und die Entwicklung der Menschheit verfolgt.

Die Buga-Sphäre ist ein mysteriöses, kugelförmiges Objekt, das im März 2025 über der kolumbianischen Stadt Buga gesichtet und später geborgen wurde. Es besteht aus drei konzentrischen Schichten, wiegt etwa 2 kg und weist keine Schweißnähte oder Verbindungen auf – was Forscher wie Jose Luis Velazquez als Hinweis auf nicht-menschliche Herkunft deutet. Die Oberfläche zeigt Zeichen, die Runen, Ogham oder mesopotamischen Schriftsystemen ähneln, was Spekulationen über eine Botschaft oder technische Codierung nährt. Einige verbinden dies mit der Theorie, dass UAPs von einer alten, verborgenen Zivilisation stammen könnten.

Die Harzproben, die an den Verankerungen der inneren Fasern der Buga-Sphäre gefunden wurden, wurden mittels Kohlenstoff-14-Methode datiert und ergaben ein Alter von 12.560 Jahren. Dies bedeutet, dass das Harz um etwa 10.560 v. Chr. gebildet wurde – eine Zeit, die mit alten Hochkultur-Mythen wie Atlantis, Göbekli Tepe und dem Ende der letzten Eiszeit übereinstimmt. Die Meldung über das 12.560 Jahre alte Harz in der Buga-Sphäre stammt von Dr. Alexander Cherkinsky vom Center for Applied Isotope Studies an der University of Georgia.

Die Ergebnisse wurden von Forschern wie Jaime Maussan und Dr. Steven Greer öffentlich gemacht. Diese Datierung ist bemerkenswert, weil sie in eine Epoche fällt, in der moderne Wissenschaft keine bekannte industrielle Zivilisation auf der Erde vermutet. Gleichzeitig archäologische Funde wie Göbekli Tepe (ca. 9600 v. Chr.) zeigen, dass komplexe Baukunst früher existierte, als bisher angenommen.

Die Übereinstimmung mit der Legende von Atlantis schüren Spekulationen über eine untergegangene, fortgeschrittene globale Kultur.

Falls die Zusammenhänge zwischen den alten Datierungen, militärischen Beobachtungen und physikalischen Anomalien zutreffen, wäre die neue Realität eine ultra-terrestrische oder nicht-menschliche Präsenz, die seit Jahrtausenden – möglicherweise seit der Zeit der letzten Eiszeit – auf oder in der Erde existiert. Die Intelligenz scheint die Menschheit zu überwachen, ohne sich offen zu zeigen, möglicherweise als Wächter der Erde.

Diese neue Realität würde bedeuten, dass die Erde ist nicht nur unser Heimatplanet, sondern auch die Heimat einer älteren, verborgenen Intelligenz ist, die die Entwicklung der Menschheit seit Jahrtausenden leitet. Die meisten offiziellen UAP-Videos (wie „Tic Tac“ oder „GIMBAL“) stammen von Infrarotsensoren, weil diese die einzige Technologie ist, die ihre Wärmeabstrahlung oder Energiefelder erfasst. Visuelle Sichtungen sind extrem selten – nicht, weil sie nicht da sind, sondern weil UAPs für uns in den meisten Fällen aktiv unsichtbar bleiben.

Für sie könnte die Menschheit ein langfristiges Beobachtungsprojekt sein. Die Zoo-Hypothese besagt, dass überlegene Intelligenzen sich absichtlich vor uns verbergen, um unsere natürliche Entwicklung nicht zu stören. Die Erde könnte ein kosmisches Labor sein, in dem die Entwicklung der Menschheit studiert wird – ohne Einfluss von außen.

Die Vorstellung, dass fortgeschrittene Zivilisationen wie Atlantis existierten und dann untergingen, wird oft mit Mythen über vergangene Welten verbunden. Wenn solche Zivilisationen tatsächlich existierten und ausgelöscht wurden, könnte dies erklären, warum fortgeschrittene Intelligenzen heute extreme Geheimhaltung walten lassen.

Sie überleben durch Unsichtbarkeit. Statt offen zu agieren, beobachten sie uns – wie in der Zoo- oder Labor-Hypothese – um nicht erneut gestört zu werden. Atlantis, wie Platon berichtet, war eine hochentwickelte Kultur, die an Übermut und Machtgier scheiterte, eine Warnung, die bis heute gilt. Ähnliche Geschichten finden sich bei den Maya, Azteken und Hopi, die von aufeinanderfolgenden Welten sprechen, die jeweils durch menschliches Versagen und Fehlverhalten untergingen.

Der Widerstand gegen UAP- und Atlantis-Theorien könnte zeigen, dass Regierungen vor einer tiefen Wahrheit zurückschrecken – etwa, dass wir nicht allein sind oder dass die Existenz von prähistorischer Technologie unterdrückt wird.

Doch durch Whistleblower, KI und freie Medien wird die Wahrheit immer schwerer zu verbergen. Die Offenlegung scheint nicht mehr vermeidbar – und könnte den Beginn einer neuen menschlichen Ära bedeuten.

Mehr über echte und menschengemachte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 09.01.2026