Gesundheit: Rotlichttherapie und natürliche Behandlungsmethoden stellen das profitorientierte Modell der großen Pharmakonzerne in Frage

Das Monopol der großen Pharmakonzerne bröckelt: Natürliche Therapien wie die Rotlichttherapie (RLT) erweisen sich als hochwirksam gegen Krebs, Autoimmunerkrankungen und COVID-Impfschäden – werden aber von der profitorientierten Medizin unterdrückt.

Die verborgene Kraft der Rotlichttherapie: Studien zeigen, dass die 660 nm Rotlichttherapie die Lebensfähigkeit von Brustkrebszellen innerhalb von 24 Stunden um 40 % reduziert – ohne Medikamente oder Nebenwirkungen –, wird aber zugunsten toxischer Chemo-/Strahlentherapie ignoriert.

Entgiftung & Parasitenbekämpfung: Glyphosat ist ein synthetisches Gift, das die Mitochondrien schädigt; Nikotinpflaster können Herzmuskelentzündungen heilen. Behandlungen wie Chlordioxidbäder und die Einnahme von Mimosa-pudica-Samen reinigen den Körper von Parasiten und können bei Krebs helfen.

Korruption bei FDA und CDC aufgedeckt: Behörden unterdrücken RLT, pflanzliche Photoaktivatoren (Kurkuma) und Entgiftungsmethoden, um Patienten von tödlichen Medikamenten abhängig zu halten – Ärzte, die statistisch gesehen eher töten als heilen.

Praktische Lösungen: Sehen Sie sich Absolute Healing an (kostenlos ab 3. Januar), investieren Sie in RLT/PEMF-Geräte, entgiften Sie mit Nattokinase/Ivermectin und lehnen Sie auf Gifte basierende Medikamente wie Statine ab – und setzen Sie stattdessen auf die von Gott gegebene Heilung.

In einem bahnbrechenden Interview auf Brighteon.com enthüllten der investigative Journalist Mike Adams und der Gesundheitsforscher Jonathan Otto eine revolutionäre Wahrheit:

Das Monopol der großen Pharmakonzerne auf die Medizin bröckelt, da sich natürliche, ungiftige Therapien – wie die Rotlichttherapie (RLT) – als erstaunlich wirksam gegen Krebs, Autoimmunerkrankungen und COVID-Impfschäden erweisen.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand Ottos demnächst erscheinende kostenlose Dokumentarfilmreihe „Absolute Healing“, die ab dem 3. Januar auf BrightU.com gestreamt wird und aufdeckt, wie die Interessen der Pharmaindustrie systematisch lebensrettende Protokolle unterdrücken – und gleichzeitig toxische, profitorientierte Behandlungen forcieren.

Rotlichttherapie: Ein ignorierter Krebskiller

Eine der schockierendsten Erkenntnisse? Die Rotlichttherapie mit 660 nm Wellenlänge reduziert die Lebensfähigkeit von Brustkrebszellen innerhalb von nur 24 Stunden um 40 % – ganz ohne Medikamente, Nebenwirkungen oder exorbitante Kosten.

Studien bestätigen ihre Wirksamkeit gegen Melanome, Lymphome und Prostatakrebs. Dennoch lehnt die Schulmedizin sie ab und setzt stattdessen auf Chemotherapie und Bestrahlung, die gesunde Zellen schädigen und gleichzeitig die Pharmaindustrie bereichern.

Otto teilte von Experten begutachtete Belege aus PubMed mit, die Folgendes zeigten:

Eine 70-fach höhere Schilddrüsenhormonbalance bei Hashimoto-Patienten durch die Kombination von RLT mit Selen und Vitamin D.



Bei 96 % der Patienten normalisierte sich die Schilddrüsengröße bereits nach dreiwöchiger Behandlung mit Nahinfrarotlicht.



Vollständige Remission bei 62 Long-COVID-Patienten nach vier RLT-Sitzungen, wodurch kognitive Dysfunktion, Atemnot und Verdauungsschäden rückgängig gemacht wurden.



„Ärzte sind Teil eines Systems, das den Menschen nicht hilft“, erklärte Otto. „Rotlicht und PEMF [gepulste elektromagnetische Felder] sind die sprichwörtlichen ‚medizinischen Betten‘ – zugänglich, sicher und kostenlos, wenn wir sie teilen.“

Entgiftung, Parasitenkuren und der Zusammenhang mit Schlangengift

Das Duo entlarvte Glyphosat als synthetischen Giftcocktail (Skorpion, Wespe, Schlange), patentiert von Monsanto, der gezielt Mitochondrien schädigt, um chronische Krankheiten hervorzurufen.

Otto zeigte auf, wie Nikotinpflaster – von Globalisten, die mit Gift angereicherte mRNA-Injektionen propagieren, verteufelt – virale Myokarditis bei Mäusen rückgängig machen, indem sie Giftpeptide an den Rezeptorstellen verdrängen.

Hervorgehobene Schlüsselmaßnahmen zur Entgiftung:

Bäder mit Chlordioxid (CDS) und DMSO diese Methode wurde eingesetzt, um ein 6 Monate altes Baby mit Leberkrebs im Stadium 4 zu retten.



Mimosa pudica-Samen fangen Parasiten ein, während Artemisinin (aus Wermut) bei Aktivierung durch rotes Licht die Apoptose von Krebszellen auslöst.



Urintherapie – reich an Antikörpern und nachweislich wirksam bei der Behandlung des Guillain-Barré-Syndroms und chronischer Infektionen.



Der Zusammenbruch der Pharmakonzerne – und der Aufstieg der patientenzentrierten Heilung

Adams kritisierte die Achse FDA-CDC-Pharma, weil sie RLT, Entgiftungsmethoden und pflanzliche Photoaktivatoren (Kurkuma, Methylenblau), die im Körper fluoreszieren und die Heilung verstärken, unterdrückt.

„Statistisch gesehen ist Ihr Arzt die Person, die Sie am ehesten umbringen könnte“, warnte Adams. „Das System braucht Sie krank, um immer wieder Profite zu machen – bis es Sie ermordet.“

Fazit: Eine medizinische Revolution

Während Millionen Menschen die Lügen der großen Pharmakonzerne erkennen, bieten Otto und Adams Hoffnung: Der Körper heilt, wenn er mit Licht, Nährstoffen und frei von Giftstoffen versorgt wird.

„Gottes Medizin ist im Überfluss vorhanden – Sonnenlicht, Kräuter, gesunde Nahrung“, sagte Otto. „Sie wollen euch in der Dunkelheit halten. Wir führen euch ins Licht.“

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 08.01.2026