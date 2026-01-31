„Gold-Zentralbank“ – Tether kauft gigantische Mengen auf für Bunker

Teile die Wahrheit!

Der Stablecoin-Anbieter Tether kauft seit geraumer Zeit Gold auf und bunkert es wortwörtlich in der Schweiz. Die Mengen sind gigantisch.

Nicht nur, dass Goldman Sachs letzte Woche prognostizierte, dass Zentralbanken in diesem Jahr pro Monat 60 Tonnen Gold kaufen werden. Nicht nur, dass die polnische Zentralbank letzte Woche bestätigte, sie werde dieses Jahr 150 Tonnen Gold kaufen. Nicht nur, dass die chinesische Zentralbank seit 14 Monaten ununterbrochen Gold aufkauft.

Heute wurde bekannt, dass die Krypto-Firma Tether als quasi „größte private Gold-Zentralbank“ seit geraumer Zeit als großer Aufkäufer am Goldmarkt agiert.

Gold aufkaufen und in Tresoren bunkern – Auftrieb für die Preise

Wenn auch so ein privater Akteur ständig Milliardensummen investiert und damit physisches Gold am Markt „absaugt“, das in einem Schweizer Bunker verschwindet, ist es klar, dass der Goldpreis rasant steigt.

Angebotsmenge wird dauerhaft entzogen, wenn Zentralbanken und private Akteure massiv kaufen und die Barren langfristig in Tresoren, Schließfächern und Bunkern verschwinden lassen. Heute hat Tether Bloomberg News ein Interview gegeben. Die Hintergründe sind äußerst interessant.

Tether erschüttert den Goldmarkt mit massiven Metallvorräten

In der Schweiz gibt es etwa 370.000 Atombunker, ein Erbe des Kalten Krieges, die heute nur noch selten genutzt werden. Einer davon ist jedoch ein Ort reger Aktivität.

Jede Woche wird mehr als eine Tonne Gold in den hochsicheren Tresorraum transportiert, der dem Kryptogiganten Tether Holdings gehört und mittlerweile der weltweit größte bekannte Goldvorrat außerhalb von Banken und Nationalstaaten ist. (Der große Währungsreset: Wie Trump und die Fed den Dollar opfern, um die Tokenisierung voranzutreiben)

Im Laufe des letzten Jahres hat sich Tether still und leise zu einem der größten Akteure auf dem globalen Goldmarkt entwickelt – die Verkörperung einer Begegnung zwischen der Welt der Kryptowährungen und der Welt des Goldes, deren gemeinsames Misstrauen gegenüber Staatsschulden ein wichtiger Faktor für den Preisanstieg auf ein noch nie dagewesenes Hoch von über 5.200 Dollar pro Unze ist.

Und doch ist relativ wenig über seine inneren Abläufe oder seine Goldstrategie bekannt. Als zwei der erfahrensten Goldhändler im vergangenen Jahr die führende Edelmetallbank HSBC Holdings verließen, gab es in der Branche zahlreiche Spekulationen darüber, wohin sie als Nächstes gehen würden; nur wenige ahnten, dass die Antwort Tether lauten würde.

In einem Interview mit Bloomberg beschrieb Geschäftsführer Paolo Ardoino die Rolle des Unternehmens auf dem Goldmarkt als ähnlich der einer Zentralbank und prognostizierte, dass die geopolitischen Rivalen Washingtons eine goldgedeckte Alternative zum Dollar einführen würden.

Er gab bekannt, dass das Unternehmen plant, seine enormen Gewinne weiterhin in Gold zu investieren und gleichzeitig mit den Banken in den Handel mit dem Edelmetall einzusteigen.

„Wir werden bald zu einer der größten, sagen wir mal, Gold-Zentralbanken der Welt“, sagte er.

Selbst in diesen für den Goldmarkt historischen Zeiten stechen die Aktivitäten von Tether hervor. Das Unternehmen hat seine Käufe rasch ausgeweitet und im Laufe des letzten Jahres laut einer Berechnung von Bloomberg über 70 Tonnen Gold für seine Reserven und seine eigene Gold-Stablecoin gekauft.

Das ist mehr als fast jede einzelne Zentralbank gemeldet hat: Nur Polen, das seine Reserven um 102 Tonnen aufstockte, tätigte größere erklärte Käufe. Es ist auch mehr als alles andere außer den drei größten börsengehandelten Fonds gekauft haben, die die kollektive Aktivität von Zehntausenden von einzelnen Händlern und Investoren repräsentieren.

Das Unternehmen hält laut Ardoino rund 140 Tonnen Gold, von denen der größte Teil eigene Reserven sind, zusammen mit den Goldbarren, die den eigenen Gold-Token stützen. Diese Menge an Metall hat einen Wert von etwa 23 Milliarden US-Dollar und ist damit der größte bekannte Vorrat außerhalb der Bestände von Zentralbanken, ETFs und Geschäftsbanken, deren Tresore die wichtigsten Handelszentren untermauern.

Und er wächst weiter: Ardoino sagte, dass Tether etwa ein bis zwei Tonnen pro Woche gekauft habe und beabsichtige, dies „auf jeden Fall in den nächsten Monaten” fortzusetzen. „Dann werden wir natürlich auf der Grundlage des Marktes entscheiden, aber ja, ich denke, wir werden diesen Kurs fortsetzen”, fügte der 41-jährige Italiener hinzu.

Auf die Frage, ob es einen Punkt gebe, an dem Tether seine Goldkäufe reduzieren könnte, antwortete Ardoino: „Vielleicht werden wir reduzieren, wir wissen es noch nicht. Wir werden unseren Goldbedarf vierteljährlich bewerten.”

Tether verdient Geld mit seiner Dollar-Stablecoin, die mit einem Umlaufvolumen von 186 Milliarden Dollar der Gigant der Branche ist. Das Unternehmen nimmt echte Dollar im Austausch für diesen USDT-Token ein und investiert sie in Staatsanleihen und andere Vermögenswerte wie Gold, wodurch man Milliarden an Zinsen und Handelsgewinnen einnimmt.

Der Besitz des physischen Metalls ist laut Ardoino so wichtig, dass das Unternehmen den ungewöhnlichen Schritt unternommen hat, die Goldbarren selbst in einem ehemaligen Atombunker in der Schweiz zu lagern, der durch mehrere Schichten dicker Stahltüren geschützt ist. „Es ist ein Ort wie aus einem James-Bond-Film“, sagte Ardoino. „Es ist verrückt.“

Die Geheimhaltung des Goldmarktes bedeutet, dass es zwar einfach ist, allgemeine Investitionsfaktoren zu beschreiben, es jedoch schwierig sein kann, genau zu bestimmen, wer hinter den Käufen steht. China beispielsweise hat im letzten Jahr offiziell nur 27 Tonnen Käufe bekannt gegeben, aber viele Händler glauben, dass das Land viel mehr gekauft hat.

Die von Tether offengelegten Käufe sind so umfangreich, dass einige Marktbeobachter auf deren Einfluss auf die globalen Preise hingewiesen haben. Die Käufe trugen wahrscheinlich zum 65-prozentigen Anstieg des Goldpreises im letzten Jahr bei, so Analysten der Jefferies Financial Group in einer Mitteilung, in der sie Tether als „bedeutenden neuen Käufer“ bezeichneten, der „eine anhaltende Goldnachfrage ankurbeln könnte“.

Dennoch ist Tether nur ein kleiner Teil eines viel größeren Ansturms von Investoren auf Gold, wobei Zentralbanken und ETF-Investoren zusammen mehr als 1.500 Tonnen des Edelmetalls gekauft haben.

Die Käufe von Tether hätten sich zwar auf den Preis ausgewirkt, seien aber nur ein kleiner Teil des Grundes für den spektakulären Anstieg des Goldpreises gewesen, sagte John Reade, Chefstratege des World Gold Council. „Sie waren ein Teil der Rally, aber keineswegs der einzige”, sagte er.

„Der beste Handelsplatz für Gold weltweit”

Ardoino gibt sich nicht damit zufrieden, lediglich Gold zu kaufen. Er möchte, dass Tether auch damit handelt – und damit effektiv mit JPMorgan Chase & Co., HSBC und anderen großen Banken konkurriert, die den Markt dominieren.

Das Unternehmen benötige „die beste Handelsplattform für Gold weltweit“, um langfristig weiterhin Goldbarren kaufen und von potenziellen Marktineffizienzen profitieren zu können, sagte Ardoino und fügte hinzu, dass das Unternehmen den Markt noch analysiere und potenzielle Handelsstrategien so strukturiert würden, dass das Unternehmen „sehr lange physisches Gold behält“.

„Unser Ziel ist es, einen stetigen, stabilen und langfristigen Zugang zu Gold zu haben“, sagte Ardoino. Ein Zeichen für die wachsenden Ambitionen des Unternehmens ist die Einstellung von zwei erfahrenen Goldhändlern von HSBC, die bei der Verwaltung seiner Aktivitäten auf dem Goldmarkt helfen sollen.

Tether sucht nach Möglichkeiten, das ihm gehörende Gold aktiv zu handeln, sagte Ardoino, einschließlich der potenziellen Nutzung von Arbitragemöglichkeiten, wenn die Kosten für Terminkontrakte stark von den Preisen für physisches Metall abweichen.

Der Kauf von physischem Gold im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar pro Monat ist eine logistische Herausforderung. Tether kauft sowohl direkt von Raffinerien in der Schweiz als auch von den größten Finanzinstituten auf dem Markt, sagte Ardoino, und eine große Metallbestellung kann Monate dauern, bis sie eintrifft. Das Unternehmen prüft derzeit, wie es seinen Goldkaufprozess effizienter gestalten kann, sagte er, „denn ein bis zwei Tonnen pro Woche sind eine sehr beträchtliche Menge.“

Tether ist nicht nur an Goldbarren interessiert. Die optimistische Haltung des Unternehmens gegenüber dem Edelmetall hat es auch dazu veranlasst, Anteile an Lizenzgebührenunternehmen zu kaufen, die sich auf den Kauf von Einnahmequellen von Goldminenbetreibern spezialisiert haben.

Es hat Anteile an fast allen mittelgroßen kanadischen börsennotierten Lizenzgebührenunternehmen erworben, darunter Elemental Royalty Corp, Metalla Royalty & Streaming Ltd, Versamet Royalties Corp und Gold Royalty Corp. Die rasche Anhäufung von Beteiligungen an Lizenzgebührenunternehmen wurde laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen von Juan Sartori vorangetrieben – einem ehemaligen uruguayischen Senator, Geschäftsmann und Miteigentümer des Premier-League-Fußballclubs Sunderland AFC.

Gold gegen Dollar

In gewisser Weise ähnelt Tethers Herangehensweise an Gold der einer Zentralbank. Wie eine Zentralbank schätzt Tether Gold wegen seiner Liquidität sowie wegen seines Status als Reservewährung, die niemandes Schuld ist. Gold ist „logischerweise eine sicherere Anlage als jede nationale Währung“, sagte Ardoino in einem früheren Interview mit Bloomberg. „Jede einzelne Zentralbank in den BRICS-Ländern kauft Gold.“

Und die Nutzer der Dollar-Stablecoin von Tether in den Schwellenländern seien „genau die Menschen, die Gold lieben und Gold nutzen, um sich vor ihrer eigenen Regierung zu schützen, die ihre Währung seit langem entwertet“, sagte er diese Woche. „Wir glauben, dass die Welt auf eine dunkle Zeit zusteuert. Wir glauben, dass es viele Turbulenzen geben wird.“

Dennoch birgt der Kauf von Gold ein Risiko. Jede Abkehr vom US-Dollar birgt das Risiko von Verlusten, die die Fähigkeit gefährden könnten, sicherzustellen, dass die Dollar-Stablecoin USDT immer 1 Dollar wert ist. Im November wurde USDT von den Analysten von S&P Global Ratings auf ein Stabilitätsrating von „schwach“ herabgestuft.

Sie erklärten, ihre Einschätzung „spiegele den Anstieg des Engagements in risikoreichen Vermögenswerten in den Reserven von USDT im vergangenen Jahr wider“, darunter Bitcoin, Gold, besicherte Kredite und Unternehmensanleihen sowie eine begrenzte Offenlegung.

Tether gibt in vierteljährlichen Bescheinigungen, die von BDO Italia SpA unterzeichnet werden, an, dass Gold als Reserven für seine Dollar-Stablecoin gehalten wird. Bislang war die Goldwette von Tether jedoch spektakulär erfolgreich. Seine Käufe fielen mit der größten Marktrally seit den 1970er Jahren zusammen, da Investoren und Regierungen sich Sorgen um das Halten von Dollar machen.

Es ist ein Trend, den Tether mit einem weiteren Produkt, Tether Gold oder XAUT, einem gegen physisches Gold einlösbaren Gold-Token, zu nutzen versucht. Das Unternehmen hat XAUT im Wert von etwa 16 Tonnen Gold oder 2,6 Milliarden Dollar ausgegeben und außerdem einen Token mit einem geringeren Nennwert namens Scudo auf den Markt gebracht.

Es bestehe eine „gute Chance”, dass XAUT dieses Jahr mit einem Marktumlauf von 5 bis 10 Milliarden Dollar abschließen werde, sagte Ardoino. In diesem Fall müsse das Unternehmen möglicherweise mehr als eine Tonne Gold pro Woche allein für XAUT kaufen, ohne das für die Reserven von Tether gekaufte Gold, sagte er.

Während XAUT und andere Gold-Token im Vergleich zum mehr als 500 Milliarden Dollar schweren ETF-Markt noch klein sind, prognostiziert Ardoino, dass ihre Zeit bald kommen wird.

„Meiner Meinung nach gibt es Länder, die viel Gold kaufen, und wir glauben, dass diese Länder bald eine tokenisierte Version von Gold als konkurrierende Währung zum US-Dollar einführen werden”, sagte Ardoino. Unabhängig davon, ob jemals ein goldgedeckter Konkurrent zum US-Dollar auftaucht, hat der Kauf von Tether den Zeitgeist erfasst.

„Es ist wirklich interessant, dass einer der Hauptakteure in der Kryptolandschaft Gold als den ursprünglichen Handel zur Entwertung des US-Dollars betrachtet“, sagte Reade.

Quellen: PublicDomain/finanzmarktwelt.de am 29.01.2026