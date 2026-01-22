Greentanamo: Trumps Abkommen gibt den USA Souveränität über kleine Gebiete Grönlands für Militärbasen

Update (16:30 Uhr ET): Details zu Trumps Grönland-Deal sickern langsam durch

Da es nur wenige offizielle Informationen über das gab, was Trump zuvor als „ Rahmen für ein künftiges Abkommen in Bezug auf Grönland“ bezeichnet hatte, was den Präsidenten dazu veranlasste, die von ihm ausgesprochenen Zolldrohungen zur Sicherung des amerikanischen Eigentums an Grönland zurückzunehmen und eine massive Marktrallye auslöste ( genau wie von JPMorgans Handelsabteilung vorhergesagt ), berichtet die NYT, dass die Ankündigung auf ein NATO-Treffen am Mittwoch folgte, „ bei dem hochrangige Militärs der Mitgliedstaaten des Bündnisses einen Kompromiss erörterten, in dem Dänemark den Vereinigten Staaten die Souveränität über kleine Gebiete in Grönland einräumen würde, auf denen die Vereinigten Staaten Militärbasen errichten könnten .“

Die NYT merkt weiter an, dass das Abkommen laut zwei der an dem Treffen teilnehmenden Beamten mit den britischen Stützpunkten in Zypern vergleichbar sei, die als britisches Territorium gelten .

Nicht erwähnt wurde, dass die USA bereits einen Militärstützpunkt in Grönland haben, nämlich die Pituffik Space Base (ehemals Thule Air Base), wo ab 2025 etwa 150 US-Soldaten dauerhaft stationiert sein werden , nachdem die Vereinigten Staaten ihre Präsenz von 6.000 Personen während des Kalten Krieges deutlich reduziert hatten.

Gemäß dem Grönland-Verteidigungsabkommen von 1951 durften die Vereinigten Staaten den Stützpunkt im Rahmen der NATO betreiben, solange sowohl Dänemark als auch die Vereinigten Staaten NATO-Mitglieder blieben.

Laut Abkommen muss auf dem Stützpunkt die dänische Nationalflagge gehisst werden, um zu kennzeichnen, dass er sich auf dänischem Territorium befindet. Die Vereinigten Staaten dürfen jedoch neben der dänischen Flagge auch ihre eigene Flagge auf den von ihnen betriebenen Einrichtungen hissen. (Die Eskalation um Grönland)

Das Abkommen von 1951 wurde 2004 geändert und gewährte den USA uneingeschränkten Zugang zum Stützpunkt Pituffik. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat dies kürzlich bestätigt.

Sollten die Amerikaner ihre Militärpräsenz darüber hinaus ausweiten wollen, müssen sie lediglich die Behörden in Nuuk und Kopenhagen konsultieren und informieren.

Bereits im März 2025 brachte Vizepräsident JD Vance eine US-Delegation zur Weltraumbasis Pituffik, die 1.500 km von Nuuk, der Hauptstadt Grönlands, entfernt liegt, 1.207 km nördlich des Polarkreises und gegenüber von Nunavut in Kanada auf der anderen Seite der Baffin Bay. Sie spielt daher eine entscheidende Rolle bei der US-Raketenortung.

Mit anderen Worten: Während die USA von einem Militärstützpunkt in Grönland auf halbautonomem Gebiet zu einem Stützpunkt in Grönland auf autonomem Gebiet übergehen, muss Trump lediglich den Namen der Insel in Greentanamo ändern und den Sieg verkünden, und die gesamte Episode wird vergessen sein.

Und ja, dazu gibt es einen Tweet.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Update (14:30 Uhr ET): Die globalen Märkte geraten nach einem Beitrag von Präsident Trump in seinem Social-Media-Feed, der auf einem „sehr produktiven Treffen“ mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte basiert , erneut in Aufruhr :

1 2 11 12 13

„Wir haben den Rahmen für ein künftiges Abkommen in Bezug auf Grönland und tatsächlich die gesamte Arktisregion geschaffen.“

Diese Lösung wäre, wenn sie umgesetzt würde, ein großer Gewinn für die Vereinigten Staaten von Amerika und alle NATO-Staaten.

Auf dieser Grundlage werde ich die Zölle, die am 1. Februar in Kraft treten sollten, nicht erheben.

Weitere Gespräche werden über die Goldene Kuppel in Bezug auf Grönland geführt.

Weitere Informationen werden im Laufe der Gespräche bekannt gegeben.

Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio, Sondergesandter Steve Witkoff und je nach Bedarf weitere Personen werden für die Verhandlungen verantwortlich sein – sie werden mir direkt unterstellt sein.

Selbstverständlich findet sich in dieser Erklärung kein Hinweis auf Gespräche mit Grönland selbst oder mit EU-Staaten.

Darüber hinaus sprach Präsident Trump mit Joe Kernen von CNBC und brachte folgende Kernpunkte vor:

*TRUMP: DAS GRÖNLAND-RAHMENPROGRAMM IST EIN LANGFRISTIGES GESCHÄFT

*TRUMP: DER GRÖNLAND-RAHMEN BRINGT ALLE IN EINE GUTE POSITION

*TRUMP: DAS FRAMEWORK IST EIN DEAL, DAS ‚EWIG‘ GILT

*TRUMP SAGT: „ICH NEHME AN“, DÄNEMARK HABE SICH IN EIN MÖGLICHES ABKOMMEN MIT GRÖNLAND EINGEBRACHT

*TRUMP: DIE GRÖNLAND-BEDROHUNG WAR EIN HANDELSKRIEG, SEHEN SIE UNS NICHT KÄMPFEN

*TRUMP SAGT, WIR SIND AN DEN GRÖNLANDER MINERALRECHTEN „INBETEILIGT“

Wer hätte das ahnen können?

Why JPMorgan’s Desk Thinks The Greenland Standoff Ends In A Bullish „Negotiated Arranagement“ https://t.co/FkG1fsCoeP — zerohedge (@zerohedge) January 20, 2026

Wie JPM feststellte:

Das wahrscheinlichste Ergebnis ist eine VERHANDLUNG, die die Sicherheits-/Öko-Präsenz der USA in dem Gebiet ausweitet und die von den USA formulierten Ziele – eine stärkere Sicherheitsposition in der Arktis, eine verbesserte Frühwarnung für die Raketenabwehr und den Zugang zu den natürlichen Ressourcen Grönlands – berücksichtigt, während Dänemark seine Souveränität wahrt

Ein Verkauf ist weniger wahrscheinlich, da die USA keine formale territoriale Kontrolle benötigen, um die formulierten Ziele zu erreichen, und es wäre wohl schwierig, die Zustimmung sowohl Dänemarks als auch Grönlands einzuholen.

Eine INVASION ist aus mehreren Gründen ein denkbar schlechtes Szenario: Sie schneidet in Umfragen bei den Wählern katastrophal ab und würde, wie man sich denken kann, die NATO schneller zum Schmelzen bringen als das arktische Eis…

Und da haben wir’s… wird Dänemark jetzt wieder anfangen, US-Staatsanleihen zu kaufen… mit all dem Geld, das sie von Trump bekommen werden?

Hat sonst noch jemand Déjà-vu-Gefühle im Zusammenhang mit dem „Handelsabkommen mit China“?

26. Oktober 2025: Die USA erzielen eine „Rahmenvereinbarung für ein mögliches Handelsabkommen“ mit China.

21. Januar 2026: Die USA erzielen eine „Rahmenvereinbarung für ein künftiges Abkommen“ über Grönland

* * *

In einer langen (90-minütigen) Rede vor den in Davos versammelten Eliten nahm Präsident Trump kein Blatt vor den Mund, als er die verschiedenen „Verlierer“-Globalistenführer im Publikum attackierte

Was als Diskussion über Trumps innenpolitische Maßnahmen zur Verbesserung der Bezahlbarkeit für Amerikaner gedacht war, entwickelte sich zu einem geopolitischen Durcheinander (nach dem allgegenwärtigen Prahlen darüber, wie großartig es Amerika geht).

Hier sind die Schlagzeilen nach Themen aufgeschlüsselt (nicht in der Reihenfolge):

Inland/Bezahlbarkeit

Die USA erleben „den schnellsten und dramatischsten wirtschaftlichen Aufschwung in der Geschichte unseres Landes“, behauptete Trump.

*TRUMP: DIE INFLATION IN DEN USA IST BESIEGT

*TRUMP: US-WIRTSCHAFT AUF DEM WACHSTUMSPARNIS DER VOM IWF PROGNOSTIZIERTEN WACHSTUMSRATE

*TRUMP: GLAUBEN SIE, MEINE POLITIK KANN DAS WACHSTUM NOCH HÖHER MACHEN

*TRUMP: BEABSICHTIGUNG, DEN LEBENSSTANDARD ZU ERHÖHEN

*TRUMP: BÖRSENEINBRUCH „LEICHT GEMACHT“, DER BÖRSENMARKT WIRD SICH VERDOPPELN

*TRUMP: HYPOTHEKENPREISE, MIETEN UND AUTORATEN SINKEN

*TRUMP: DIE ARZNEIMITTELPREISE WERDEN UM SAHNLICHE 90 % SINKEN

*TRUMP GRIFFT UNTERNEHMEN AN, DIE HÄUSER AUFKAUFEN

*TRUMP: UNTERZEICHNETE VERORDNUNG ZUM VERBOT INSTITUTIONELLEN HAUSKÄUFEN

*TRUMP BEKLAGT STEIGENDE KREDITKARTENSCHULDEN

*TRUMP BEKANNT SICH WIEDER FÜR EINE EINJÄHRIGE ZINSDECKUNG FÜR KREDITKARTEN

*TRUMP: ICH WILL DEN WERT DER HAUSBESITZER NICHT SCHÄDIGEN

*INSTITUTIONELLE HAUSKÄUFE SIND „EINFACH NICHT FAIR FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT“: TRUMP

*TRUMP SAGT, MAN MÜSSE ÜBER DIE REGELN ZUR HAUSABSCHÄTZUNG NACHDENKEN

*TRUMP: DIE USA HALTEN DIE GANZE WELT ÜBER SCHWIMMEN

*TRUMP: ERKENNT, DASS VIELE ORTE IN DEN USA EIN VERMÖGEN VERDIENT HABEN.

Krypto

*TRUMP: KONGRESS ARBEITET AN DER REGULIERUNG DER KRYPTOMARKTSTRUKTUR

*TRUMP: HOFFE, BALD EIN GESETZ ZU KRYPTO ZU UNTERZEICHNEN

*TRUMP: KRYPTOWÄHRUNGEN SIND POLITISCH BELIEBT, CHINAS UNTERDRÜCKUNG MUSS GESPERRT WERDEN

Die Fed

*TRUMP: BEKANNTGEGEBEN: NEUER VORSITZENDER DER FED IN NICHT ZU TIEFERER ZUKUNFT

*TRUMP: DER NEUE VORSITZENDE DER FED WIRD JEMAND SEHR ANGESEHEN SEIN

*TRUMP: DAS PROBLEM LIEGT DARAN, DASS DIE VORSITZENDEN WECHSELN, SOBALD SIE DIE ROLLE ÜBERNEHMEN

*TRUMP: WIR SOLLTEN EINEN VIEL NIEDRIGEREN ZINSSATZ ZAHLEN

*TRUMP: POWELL ERHÖHT DIE ZINSEN, VERHINDERT UNSEREN ERFOLG

*TRUMP: GUTE NACHRICHTEN LÄSSTEN Früher die Aktienkurse steigen, so sollte es auch sein

*TRUMP: WACHSTUM BEDEUTET NICHT INFLATION, ES KANN INFLATION BEKÄMPFEN

*TRUMP: WIRD MIT GUTEM WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN EINE BÖRSE AM BÖRSENMARKT VERURSACHEN

Europa

*TRUMP: EUROPA STEIGT NICHT IN DIE RICHTIGE RICHTUNG

*TRUMP: BESTIMMTE ORTE IN EUROPA SIND NICHT MEHR WIEDERERKENNBAR

*TRUMP: KRITISIERT EUROPAS SCHWERPUNKT AUF GRÜNE ENERGIE UND EINWANDERUNG

*TRUMP: WENN DIE USA AUFSTEIGEN, FOLGT IHR

*TRUMP KRITISIERT EUROPÄISCHE ENERGIEKOSTEN, MACHT WINDMÜHLEN DIE SCHULD

*TRUMP: WIR WOLLEN STARKE VERBÜNDETE, KEINE ERNSTHAFT GESCHWÄCHTEN

*TRUMP VERSPRICHT DEN FRANZÖSISCHEN PRÄSIDENT MACRON, WEIL ER EINE SONNENBRILLE TRGT

*TRUMP: ICH WILL, DASS EUROPA UND GROSSBRITANNIEN „GROSSARTIG ABGEBEN“

Energie

*TRUMP: US-ERDGASPRODUKTION AUF ALLZEITHOCH

*TRUMP: DIE USA HELFEN VENEZUELA, WIR WERDEN DIE ÖLEINNAHMEN MIT IHNEN TEILEN

*TRUMP: DIE BENZINPREISE WERDEN BALD UNTER 2 DOLLAR PRO GALLONE LIEGEN

*TRUMP: DIE USA SETZEN STARK AUF nukleare ENERGIE

*TRUMP ERWEITERT ANGRIFF AUF WINDMECHANISMEN

*TRUMP: CHINA VERKAUFT WINDMÜHLEN, BENUTZT SIE ABER SELBST NICHT

Grönland/NATO

*TRUMP ZUR NATO: ZEIT, SICH ZU VERSTÄRKEN

*TRUMP: GROSSER RESPEKT FÜR DIE MENSCHEN GRÖNLANDS UND DÄNEMARKS

*TRUMP: WÄHREND DES ZWEITEN WELTKRIEGES KÄMPFTEN WIR, UM GRÖNLAND FÜR DÄNEMARK ZU RETTEN

*TRUMP: NACH DEM KRIEG GABEN WIR GRÖNLAND ZURÜCK, ‚WIE DUMM WAREN WIR?‘

*TRUMP: DÄNEMARK SEI ‚UNDANKBAR‘ GEGENÜBER GRÖNLAND

*TRUMP: NUR DIE USA KÖNNEN GRÖNLAND SCHÜTZEN, ENTWICKELN UND VERBESSERN

*TRUMP: DIE USA WERDEN VON DER NATO SEHR UNFAIR BEHANDELT

*TRUMP: GRÖNLAND WÄRE KEINE BEDROHUNG FÜR DIE NATO, WÜRDE SIE STÄRKEN

*USA GESUCHT SOFORTIGE GESPRÄCHE ÜBER DEN ERWERB GRÖNLANDS, SAGT TRUMP

*TRUMP: WIRD KEINE GEWALT ANWENDEN, UM GRÖNLAND ZU ERHALTEN

*TRUMP: SUCHT RECHT, TITEL UND EIGENTUM AN GRÖNLAND

*TRUMP: GRÖNLAND KANN NICHT AUF EINEM PACHTSTAND VERTEIDIGEN

*TRUMP: NATO UND EUROPA WÜRDIGEN DIE ARBEIT DER USA NICHT ZU SCHÄTZEN

*TRUMP: WIR BAUEN EINE GOLDENE KUPPEL AUF GRÖNLAND

*TRUMP: ICH BIN MIR NICHT SICHER, DASS DIE NATO FÜR UNS DA SEIN WIRD, FALLS WIR ANGEGRIFFEN WÜRDEN

*TRUMP: JETZT BITTE ICH UM EIN STÜCK EIS, EINE SEHR KLEINE FRAGE

*TRUMP: DIE USA WERDEN NACH DEN NEUEN VERTEIDIGUNGSREGELN NOCH SCHNELLER WAFFEN HERSTELLEN

*TRUMP: GRÖNLAND KOSTET HUNDERTE VON MILLIONEN DEMARK IM BETRIEB

*TRUMP ZU GRÖNLAND: WENN IHR NEIN SAGT, WERDEN WIR UNS DAS VERGESSEN

Kanada

*TRUMP: GOLDEN DOME WIRD KANADA VERTEIDIGEN, SIE SOLLTEN DANKBAR SEIN

*TRUMP: KANADA IST NICHT DANKBAR

*TRUMP: KANADA LEBT WEGEN DER USA, VERGISS DAS NICHT, CARNEY

Ukraine/Russland

*TRUMP: DIE UKRAINE IST EIN „BLUTBAD“, ICH WILL ES BEENDEN.

*TRUMP: Die NATO wünscht sich Hilfe in der Ukraine, wir werden

*TRUMP: IM UMGANG MIT PUTIN, ER WILL EINEN ABKOMMEN SCHLIESSEN

*TRUMP: ICH GLAUBE, SELENSKI WILL EINEN ABKOMMEN SCHLIESSEN

*TRUMP: ABNORMALER HASS ZWISCHEN RUSSLAND UND DER UKRAINE, VERSUCHEN EINEN ABKOMMEN

*TRUMP: „DUMM“, WENN DIE UKRAINE UND RUSSLAND SICH NICHT AUF EIN ABKOMMEN KOMMEN KÖNNEN

Schlussfolgerung

*TRUMP: DER WESTEN MUSS STÄRKER WERDEN UND SEINE KULTUR VERTEIDIGEN

*TRUMP: DER WOHLSTAND UND FORTSCHRITT DES WESTENS KAM AUS UNSERER KULTUR

Es gibt viel zu berichten, aber der Schwerpunkt der Kommentare lag darauf, dass Trump eine gewaltsame Einnahme Grönlands ausschloss, aber zu „sofortigen Verhandlungen“ aufrief.

„Die Leute dachten, ich würde Gewalt anwenden. Ich muss keine Gewalt anwenden. Ich will keine Gewalt anwenden. Ich werde keine Gewalt anwenden“, sagte Trump in einer mit Spannung erwarteten Rede vor dem Weltwirtschaftsforum.

Zwischen seinen scharfen Kritiken an der NATO und Europa ließ Trump wiederholt durchblicken, dass die Befürchtungen einer Invasion übertrieben seien:

„Sie haben die Wahl: Sie können Ja sagen, und wir werden Ihnen sehr dankbar sein, oder Sie können Nein sagen, und wir werden es uns merken.“

Sehen Sie sich unten die Rede von Präsident Trump in Davos an:

„Die Weltordnung ist zusammengebrochen … und Trump hat gute Instinkte.“

Der langjährige Kremlberater Sergej Karaganow sagte zu Rick Sanchez: „Wir sollten darüber nachdenken, was wir auf den Trümmern der alten Ordnung aufbauen können.“

Trump „will ein starkes Amerika… die Rolle des globalistischen Hegemons war zu teuer“

Video:

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 22.01.2026