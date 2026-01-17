Teile die Wahrheit!

Grönland zu verraten, um Trumps Ego zu befriedigen, könnte ihr Ticket für ein militärisches Doppelspiel in der Ukraine sein.

Großbritannien und Frankreich bekräftigten vergangene Woche erneut ihr Angebot, Truppen in die Ukraine zu entsenden, sollte es zu einem Friedensabkommen zwischen den USA und Russland kommen. Präsident Richard Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie den Truppeneinsatz zusagten.

Russland wiederholte seine Warnung , dass ein solcher Einsatz als NATO-Invasion unter dem Deckmantel von Friedensbeobachtern angesehen würde und dass britische und französische Soldaten ein „legitimes Ziel“ wären.

London und Paris bluffen beide. Sie wissen, dass ihre Rede von der „Koalition der Willigen“ leeres Gerede ist und weit über die militärischen Fähigkeiten Großbritanniens und Frankreichs hinausgeht.

Deshalb haben die beiden Europäer die Trump-Regierung so intensiv umworben, damit diese Sicherheitsgarantien für ihre Streitkräfte im Falle eines Gefechts mit Russland zusagt.

Der britische Vizepremierminister David Lammy reiste diese Woche nach Washington, um mit Vizepräsident JD Vance über die US-Sicherheitsgarantien zu sprechen. Zuvor hatte die Trump-Regierung solche Garantien abgelehnt, da sie wusste, dass dies zu einer Eskalation der Feindseligkeiten mit Russland führen könnte. (4 Szenarien, wie Europa Grönland vor Trump retten will)

Allerdings scheint Trump sich der britisch-französischen Idee eines amerikanischen Backstops anzunähern, was natürlich auch etwas ist, wofür das Kiewer Regime und die anderen europäischen Staats- und Regierungschefs plädieren.

Trumps Aggression gegen Venezuela weitet sich international aus: US-Seestreitkräfte beschlagnahmen Öltanker, die für Russland und China bestimmt waren. Der amerikanische Präsident unterstützte diese Woche außerdem einen Gesetzentwurf des Kongresses für neue, strenge Sanktionen gegen Russland.

Trump scheint also gegenüber Moskau eine härtere Linie zu verfolgen, um sein angestrebtes Friedensabkommen in der Ukraine durchzusetzen. Daher rührt auch die Tendenz seiner Regierung, dem britisch-französischen Vorschlag einer Sicherheitsgarantie für ihre Truppen in der Ukraine zuzustimmen.

Die Briten – berühmt für ihre perfide Albion-Doppelzüngigkeit – scheinen sich bei Trump einzuschmeicheln.

Als US-amerikanische Streitkräfte im Nordatlantik einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker beschlagnahmten, wurden sie von der britischen Luftwaffe und Marine unterstützt.

Die BBC berichtete : „Ein Sprecher von Downing Street sagte, Premierminister Sir Keir Starmer habe in einem Telefonat mit Präsident Trump am Mittwochabend die gemeinsame Operation sowie die jüngsten Gespräche über die Ukraine und die US-Operation in Venezuela erörtert.“

Washington dankte London für dessen Unterstützung bei dem, was Moskau als Piraterieakt auf hoher See verurteilte. Die Briten unterstützten wie üblich die amerikanischen Behauptungen, sie hätten das Recht, ein von Washington einseitig genehmigtes Schiff zu beschlagnahmen.

Der britische Präsident Starmer weigerte sich ebenfalls, Trumps bewaffneten Angriff auf Venezuela am vergangenen Wochenende und die Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu kritisieren, der zusammen mit seiner Frau, in Fußfesseln wie bei einer mittelalterlichen Inquisition, vor ein New Yorker Gericht gebracht wurde.

Diese Woche zeigte sich eine weitere schmeichelhafte Doppelzüngigkeit, als ein einflussreicher Vertreter des britischen Establishments Trumps Pläne zur Annexion Grönlands unterstützte.

Peter Mandelson, der ehemalige britische Botschafter in den Vereinigten Staaten, schrieb im Magazin „The Spectator “ eine überschwängliche Lobeshymne auf Trump, weil dieser „Maduro vor Gericht gestellt“ und Grönland vor Russland und China sichern wolle.

Darüber hinaus tat Mandelson die dänischen und europäischen Einwände gegen Trumps Annexionsvorhaben als „wirkungslose Theatralik“ ab.

Trumps forsche Ankündigung, die arktische Insel Grönland zu annektieren – notfalls auch militärisch – hat bei den europäischen NATO-Mitgliedern, allen voran Dänemark, das Gebietsansprüche auf Grönland erhebt, große Bestürzung ausgelöst.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen beklagte, dass eine Annexion des ölreichen Gebiets durch Trump das Ende der NATO bedeuten würde. Mandelson hat gewissermaßen recht. Die Europäer jammern nur und werden nichts unternehmen.

Dennoch können die Briten Washington einen nützlichen Dienst erweisen, indem sie jeglichen europäischen Widerstand gegen Trumps Grönlandpläne untergraben.

Dies entspricht der traditionellen Rolle Londons: als Keil für die Amerikaner zu fungieren, um ihre Politik den Vasallenstaaten leichter aufzwingen zu können.

Auf diese Weise nutzt London die Übergabe Grönlands an Washington mit seinen bekannten rhetorischen und juristischen Tricks, ungeachtet dessen, was die Grönländer wollen.

Das eigentliche Ziel der Briten ist es, Trump dazu zu bewegen, ihre „Friedensmission“ in der Ukraine mit Sicherheitsgarantien zu unterstützen.

Da Frankreich ebenso wie Großbritannien an dieser Gunst Washingtons interessiert ist, wird es spannend sein zu sehen, was Macron zu den amerikanischen Ansprüchen auf Grönland sagen wird.

Europäische Souveränität und dänischer Nationalstolz werden wohl zugunsten des höheren Ziels, ein stärkeres amerikanisches Militärengagement in der Ukraine zu erreichen, in den Hintergrund treten.

Großbritannien und Frankreich sowie andere europäische Mächte benötigen dringend eine Eskalation des Konflikts mit Russland in der Ukraine.

Sie haben so viel politisches und finanzielles Kapital in das aussichtslose Projekt der strategischen Niederlage Russlands investiert, dass sie eine Niederlage nicht verkraften können.

Während sie von Frieden in der Ukraine sprechen, ist ihr eigentliches Ziel die Eskalation des Krieges. Dafür benötigen sie die amerikanische Unterstützung unter dem zynischen Vorwand von Sicherheitsgarantien.

Grönland zu verraten, um Trumps Ego zu befriedigen, könnte ihr Ticket für ein militärisches Doppelspiel in der Ukraine sein.

Wenn Großbritannien sich einschmeichelt, schrillen die Alarmglocken wegen eines perfiden Manövers des Albion.

