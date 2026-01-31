Teile die Wahrheit!

Im Videospiel „Call of Duty: Ghosts“ von 2013 infiltrieren Militäragenten mitten in der Nacht Caracas, Venezuela, um eine Schlüsselfigur gefangen zu nehmen. Und das Ganze spielt in der „nahen Zukunft“, etwa im Jahr 2026. Wussten sie etwas, was wir nicht wussten? Hier ein Blick auf die vielen „Vorhersagen“ der Call-of-Duty-Reihe.

Call of Duty zählt zu den erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten; nur Mario und Tetris sind noch beliebter. Während das erste Spiel, das 2003 erschien, im Zweiten Weltkrieg spielte, verlagerte sich die Handlung der Reihe später in moderne und futuristische Szenarien.

2013 veröffentlichte Activision Call of Duty: Ghosts , einen Teil der Reihe, der in der „nahen Zukunft“ – etwa im Jahr 2026 – spielt. Eine der Missionen in diesem Spiel handelt von einer US-Spezialeinheit, die in einen gesicherten Bereich in Caracas, Venezuela, eindringt, um eine verdächtige Person festzunehmen. Die zeitliche Übereinstimmung und die Parallelen zwischen Spiel und realen Ereignissen sorgten verständlicherweise für Verwunderung.

Obwohl der obige Beitrag nicht hundertprozentig korrekt ist (die Spieler nehmen den venezolanischen Diktator nicht gefangen), erfüllt das Spiel dennoch eine wichtige Funktion: Predictive Programming.

Es säte die Idee, dass eine Militäroperation in Venezuela stattfinden könnte, vor allem aufgrund der bedeutenden Ölreserven des Landes. Hier ein Blick auf die Verbindungen zwischen Call of Duty: Ghosts und dem Venezuela-Einsatz.

Call of Duty: Ghosts

In diesem Spiel sind die Ghosts ein Zusammenschluss aller US-Spezialkräfte, die auf verdeckte Operationen spezialisiert sind. Interessanterweise veröffentlichte die reale Einheit, die 4th PSYOP Group, einige Jahre später ein symbolträchtiges Rekrutierungsvideo mit dem Titel „ Ghosts in the Machine “.

Die Militäroperation in Venezuela am 3. Januar 2026 dauerte nur wenige Stunden, führte aber zur Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau, zum Sturz des Regimes und zur Beschlagnahmung der riesigen Ölreserven des Landes.

Der Erfolg dieser Operation war das Ergebnis jahrelanger Infiltration des Regimes durch verdeckte Agenten und der präzisen Ausführung des finalen Einsatzes durch eine Spezialeinheit der Delta Force.

1 2 11 12 13

Call of Duty: Ghosts hat ein solches Ergebnis 2013 in bemerkenswertem Maße vorhergesagt. Das sollte nicht überraschen, da die Entwickler solcher Spiele eng mit Militärberatern zusammenarbeiten, um den Realismus zu erhöhen. Darüber hinaus liefern Szenarioplaner aus Verteidigungsministerien im Rahmen der prädiktiven Programmierung ebenfalls Beiträge.

In der Spielwelt ist Caracas die Hauptstadt der Föderation von Amerika – einem Zusammenschluss mehrerer mittel- und südamerikanischer Staaten. Dank Venezuelas enormer Energieressourcen stieg dieser hochzentralisierte und autoritäre Staat rasch zur Weltmacht auf.

Unterdessen wurden die Wirtschaft und die Militärmacht der Vereinigten Staaten durch eine Katastrophe, bekannt als „Das Ereignis“, schwer geschwächt, wodurch sie anfällig für ausländische Invasionen wurden. In diesem Kontext tobt zwischen den Nationen ein futuristischer Krieg (weniger im Jahr 2026), in dem Drohnen, Cyberkriegsführung, psychologische Kriegsführung und massive Propaganda zum Einsatz kommen.

In der Mission „Federation Day“ des Spiels versuchen amerikanische Agenten, Caracas zu infiltrieren, um einen Wissenschaftler namens Victor H. Ramos gefangen zu nehmen.

Im obigen Screenshot ist zu sehen, wie Agenten in ein Hochhaus mitten in Caracas eindringen, während Hubschrauber über ihnen kreisen. Maduros „Bergungsmission“ verlief unter auffallend ähnlichen Umständen.

Trotz einiger Abweichungen in der Handlung gelingt dem Call-of-Duty -Spiel eine gelungene Vorhersage: Es stellt Venezuelas Ressourcen und regionalen Einfluss als potenzielle Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar und inszeniert das Land als mögliches Ziel einer Militäroperation.

Das Spiel erschien etwa zur Zeit von Maduros Machtübernahme, und die darin angesiedelte „zukünftige Operation“ fand sehr nahe am Jahr 2026 statt. Indem eine Mission in Venezuela angesiedelt wurde, zwang das Spiel die Spieler, die Möglichkeit einer US-Operation in Zentralamerika in Betracht zu ziehen – etwas, das zu diesem Zeitpunkt eher unwahrscheinlich schien.

Der Sturz des Maduro-Regimes, um die Kontrolle über die Energieressourcen zu erlangen, war vermutlich schon seit Jahren geplant. Die Berater der Call-of-Duty -Entwickler haben dies nicht so sehr „vorhergesagt“, sondern waren sich des Drehbuchs für die kommenden Jahre sehr wohl bewusst. Dies wird deutlich, wenn man sich andere Titel der Reihe ansieht.

Ruf der Seltenen Erden

Das 2012 erschienene Call of Duty: Black Ops II hat einige äußerst präzise Vorhersagen über die nahe Zukunft getroffen. So sagte es beispielsweise den Einsatz von Drohnenschwärmen, Loitering Munitions und Robotersystemen im Kampf voraus. Was damals noch wie Science-Fiction klang, wird heute, wie in der Ukraine und im Nahen Osten zu sehen, aktiv eingesetzt.

Noch erstaunlicher ist, dass die Haupthandlung, die genau im Jahr 2025 spielt, heute nicht mehr relevant sein könnte: der Wettlauf um Seltene Erden gegen China.

Die obige Grafik ist fiktiv und stammt aus einem Videospiel von 2012, das in der nahen Zukunft spielt. Hier ist eine Grafik zur tatsächlichen Seltene-Erden-Produktion der letzten Jahre.

Wer die aktuellen Nachrichten verfolgt hat, hat wahrscheinlich vom Streit um die Kontrolle über Grönland gehört. Dabei geht es um Seltene Erden.

Kurz gesagt, die Haupthandlung des Spiels Black Ops II aus dem Jahr 2012 sagte Amerikas aggressives Streben nach Seltenen Erden um das Jahr 2025 präzise voraus und sagte gleichzeitig Chinas Dominanz in diesem wichtigen Bereich voraus.

Abschließend

Obwohl sich diese Seite üblicherweise auf Filme und Musik konzentriert, lässt sich die Reichweite und der Einfluss der Videospielindustrie nicht ignorieren. Gerade aufgrund ihrer fesselnden und interaktiven Natur stellen Spiele ein ideales Medium dar, um Ideen, Handlungsstränge und Erzählungen zu normalisieren.

Durch den Wechsel zu einem Szenario der nahen Zukunft wurde die äußerst beliebte Spielereihe Call of Duty zum perfekten Vehikel, um ihre riesige Fangemeinde auf das Kommende vorzubereiten.

Anders ausgedrückt: Es geht hier um vorausschauende Programmierung. Die verblüffend präzisen Vorhersagen von Call of Duty lassen sich zwar durch reinen Zufall oder herausragende Weitsicht der Entwickler erklären, doch ein wichtiger Punkt ist zu berücksichtigen:

Diese Spiele entstehen unter Mitwirkung genau derjenigen, die diese Dinge tatsächlich umsetzen können. In den letzten Jahrzehnten hat das Pentagon Hunderte Millionen Dollar in die Videospielentwicklung investiert, wobei Militärberater, Experten und Rüstungsunternehmen aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden waren.

Zu ihrer Aufgabe gehört es, weltweit Ideen in den Köpfen der Menschen zu verankern, damit diese nicht verrückt oder schockierend wirken, wenn sie tatsächlich eintreten.

Der Sturz des Maduro-Regimes und die Jagd nach Seltenen Erden waren schon seit Jahren geplant. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir erkannten, dass das Drehbuch bereits vor Jahren entworfen worden war.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 27.01.2026