Hat das wahnsinnige iranische Regime den gesamten Internetzugang gekappt, um ein Massaker an Demonstranten zu vertuschen?

Die globalen Ereignisse überschlagen sich. Wenn ich diesen Artikel ständig erweitere, schaffe ich es nie rechtzeitig. Sie werden von einigen der jüngsten Ereignisse schockiert sein.

Der Konflikt zwischen Demonstranten und Regierung im Iran scheint kurz vor einem gewaltsamen Höhepunkt zu stehen. Gleichzeitig wird berichtet, dass die Russen eine Oreschnik-Rakete auf eine der größten Städte der Ukraine abgefeuert haben. Viele von uns erwarteten ein turbulentes Jahr 2026, und bisher bestätigt sich diese Erwartung. Von Michael Snyder

Donnerstag war der zwölfte Tag der andauernden Proteste im Iran, und CNN berichtet , dass eine Menschenrechtsorganisation angibt, dass bisher 45 Demonstranten getötet wurden…

Mindestens 45 Demonstranten, darunter acht Kinder unter 18 Jahren, wurden in den ersten zwölf Tagen der landesweiten Proteste im Iran getötet, wie die in Norwegen ansässige iranische Menschenrechtsorganisation IHRNGO am Donnerstag berichtete. Hunderte weitere wurden verletzt und über 2.000 Menschen festgenommen, seit die Demonstrationen am 28. Dezember 2025 begannen.

„Staatliche Sicherheitskräfte haben scharfe Munition eingesetzt, um die Proteste zu unterdrücken, und in einigen Städten Massenverhaftungen durchgeführt“, so die IHRNGO.

Iranische Nachrichtenagenturen berichteten am Donnerstag, dass bei den Unruhen auch mindestens fünf Sicherheitskräfte getötet wurden, darunter zwei Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde.

Immer wieder hören wir, dass gegen die Demonstranten scharfe Munition eingesetzt wird.

Doch die Demonstranten geben nicht nach.

Tatsächlich wird uns berichtet, dass Demonstranten in den Straßen von Teheran sogar Feuer legen …

In einem der Videos ist zu sehen, wie ein Gebäude, das der Journalist Amirhossein Miresmaeili als „Regierungsgebäude“ bezeichnet, in Flammen steht. Mehrere Menschen skandieren „Es lebe der Schah!“ und klatschen, während sich die Szene abspielt. Der Journalist teilte ein Video, das er nach eigenen Angaben erhalten hatte, mit den Worten: „Was für eine unglaubliche Menschenmenge!

Ich habe es soeben am 18. Dey von Haft Hoz Teheran erhalten; die Menschen beobachten unter dem Ruf ‚Es lebe der Schah!‘, wie ein Regierungsgebäude in Flammen aufgeht.“

„Der Absender sagte: ‚Heute Abend sind die Menschen in Teheran dem Aufruf des Prinzen gefolgt und haben sich einer Million Menschen angeschlossen.‘“

Ein weiterer in den sozialen Medien geteilter Clip zeigte Brände in den Straßen von Teheran; der Verfasser des Beitrags behauptete, Fahrzeuge der iranischen Streitkräfte seien in Brand gesteckt worden.

Kronprinz Reza Pahlavi schürt die Gewalt maßgeblich, und einige Demonstranten wurden dabei gehört, wie sie seinen Namen skandierten …

Mindestens einige der Demonstranten schienen dem Aufruf des im Exil lebenden Kronprinzen Reza Pahlavi gefolgt zu sein und am Donnerstag an der Demonstration teilzunehmen. Einer der von den Demonstranten gerufenen Slogans lautete laut einem von CNN ausgewerteten Video: „Dies ist die letzte Schlacht, Pahlavi wird zurückkehren.“

Während die jüngsten Proteste ihren Lauf nahmen, veröffentlichte Pahlavi auf X ermutigende Botschaften und forderte die Iraner auf, „auf die Straße zu gehen und gemeinsam ihre Forderungen zu erheben“. Er fügte hinzu: „Erhebt euch, Iran!“

Ich glaube, das Regime im Iran hat genug gesehen.

Sie werden nicht einfach zusehen und zulassen, dass diese Demonstranten eine Revolution starten.

Deshalb beschlossen sie am Donnerstag, den Internetzugang für die Allgemeinbevölkerung schrittweise abzuschalten …

Iranische Behörden scheinen am Donnerstag in der Hauptstadt und einigen anderen Regionen des Landes den Internetzugang gekappt zu haben, während Massenproteste und Sprechchöre gegen die Regierung andauern. Mehrere Quellen in Teheran bestätigten gegenüber CBS News, dass das Internet in der Hauptstadt ausgefallen sei.

Die Überwachungsorganisation NetBlocks teilte gegen 8:30 Uhr iranischer Ortszeit mit, dass ihre Live-Daten „zeigen, dass sich der Iran derzeit inmitten eines landesweiten Internet-Blackouts befindet; der Vorfall folgt einer Reihe eskalierender digitaler Zensurmaßnahmen, die sich gegen Proteste im ganzen Land richten und das Recht der Öffentlichkeit auf Kommunikation in einem kritischen Moment behindern.“

Eine Quelle von CBS News in der Hauptstadt berichtete von „riesigen Menschenmengen in ganz Teheran. Beispiellos.“ Sie bestätigte außerdem, dass das Internet für die meisten Einwohner der Stadt ausgefallen war. Einige wenige mit stabileren und zuverlässigeren Geschäftsanschlüssen hätten jedoch noch Zugang zum Internet. Kurz darauf war die Quelle nicht mehr erreichbar, was darauf hindeutet, dass sich der Ausfall noch weiter ausgeweitet hatte.

Wenn Sie eine landesweite gewaltsame Razzia vorbereiten würden, wäre dies das Erste, was Sie tun würden.

Viele spekulieren, dass dieser Internetausfall ein Zeichen dafür ist, dass ein Massaker an Demonstranten unmittelbar bevorsteht.

Darüber hinaus hat das iranische Regime gerade „etwa 850 Kämpfer der Hisbollah, irakischer Milizen und der Quds-Einheit“ ins Land geholt , um bei der Bekämpfung der Protestierenden zu helfen…

Während sich die Proteste gegen das Regime im Iran den zwölften Tag in Folge ausbreiteten, wandte sich die Islamische Republik Berichten zufolge an ausländische Milizen, um Unterstützung zu erhalten. Zwei unabhängige Quellen bestätigten, dass etwa 850 Kämpfer der Hisbollah, irakischer Milizen und der Quds-Einheit in den Iran einreisten, um die Sicherheitskräfte des Regimes zu verstärken.

Die gemeldete Bewegung stellt eine deutliche Eskalation der Reaktion des Regimes dar und signalisiert die Bereitschaft, sich auf verbündete ausländische Milizen mit Kampferfahrung zu stützen, um innerstaatliche Opposition zu unterdrücken.

„Das ist nichts Neues für das Regime. Es ist die logische Fortsetzung einer Strategie, die die herrschenden Kleriker seit 1979 anwenden, um die Repression an ideologisch loyale Milizen auszulagern und diese dann in die Zwangsinfrastruktur des Staates zu integrieren“, sagte die Iran-Expertin Lisa Daftari gegenüber Fox News Digital.

Viele iranische Soldaten zögern möglicherweise, auf ihre eigenen Bürger zu schießen, und ausländische Kämpfer folgen eher blind den Anweisungen der islamischen Eiferer, die derzeit den Iran regieren.

Sollten die Iraner aber tatsächlich damit beginnen, massenhaft Demonstranten zu erschießen, riskieren sie einen Angriff der Vereinigten Staaten.

Am Donnerstag warnte Präsident Trump, dass das US-Militär „sehr hart gegen sie vorgehen“ werde , falls weiterhin Demonstranten getötet würden… Die Unruhen veranlassten US-Präsident Donald Trump am Donnerstag, seine Drohung mit einem Angriff auf den Iran zu wiederholen, falls Sicherheitskräfte Demonstranten töten sollten. „Ich habe ihnen mitgeteilt, dass wir sehr hart gegen sie vorgehen werden, wenn sie anfangen, Menschen zu töten, was sie bei ihren Ausschreitungen ja gerne tun“, sagte Trump dem Radiomoderator Hugh Hewitt. Und Trump sagte Hewitt außerdem , dass diese Botschaft den Iranern „noch deutlicher übermittelt wurde, als ich es Ihnen jetzt sage“… Herr Hewitt wies darauf hin, dass einige Todesfälle durch Massenpaniken verursacht wurden, worauf der US-Präsident antwortete: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür unbedingt jemanden verantwortlich machen kann.“ „Aber… Ihnen wurde sehr deutlich gesagt – noch deutlicher, als ich es Ihnen jetzt sage –, dass sie es bitter bereuen werden, wenn sie das tun.“ Anschließend richtete er eine Botschaft an die Protestierenden: „Ihr solltet ein starkes Gefühl für die Freiheit haben… Ihr seid mutige Menschen. Es ist eine Schande, was mit eurem Land geschehen ist. Euer Land war ein großartiges Land.“ Trump blufft nicht. Hoffen wir also, dass die Iraner nachgeben. Denn sobald die Raketen fliegen, wird es im Nahen Osten richtig chaotisch werden . Die Russen haben unterdessen unmissverständlich klargemacht , dass sie keinerlei Absicht haben, den „Friedensplan“ zu akzeptieren, an dem die Ukrainer und die Europäer gearbeitet haben… Das russische Außenministerium hat am Donnerstag das jüngste von den USA unterstützte Angebot zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zurückgewiesen und damit eine vernichtende Absage erteilt, die den Friedensplan von Präsident Trump zu gefährden droht. In einer knappen Stellungnahme kritisierte das Moskauer Außenministerium den US-europäischen Vorschlag für Sicherheitsgarantien für die Ukraine und bezeichnete den Schutzplan als „eine wahre Kriegsachse“. „Das Dokument erwies sich als weit entfernt von einer Friedensregelung. Die Erklärung zielt nicht auf die Erreichung eines dauerhaften Friedens und der Sicherheit ab, sondern vielmehr auf die Fortsetzung der Militarisierung, Eskalation und weiteren Verschärfung des Konflikts“, behauptete das Ministerium. Wir wussten von Anfang an, dass die Liste der Forderungen, die die Ukrainer und die Europäer zusammengetragen hatten, völlig unrealistisch war. Nun werden sie wahrscheinlich behaupten, dass Frieden mit Russland „unmöglich“ sei und dass eine Eskalation des Krieges notwendig sein werde. Natürlich haben die Russen die Situation noch verschärft, indem sie eine Oreschnik-Rakete gegen Lemberg eingesetzt haben … Berichten zufolge schlug am Donnerstag eine Oreshnik-Rakete in Lwiw ein, das nur 40 Meilen von der EU- und NATO-Grenze entfernt liegt. Der von Russland orchestrierte Angriff am Donnerstagabend ist der zweite Fall, in dem eine ballistische Rakete vom Typ Oreshnik bei einem Angriff eingesetzt wurde. Auf Instagram wurden Aufnahmen von den auf Lwiw herabregnenden Sprengköpfen der Oreshnik-Rakete veröffentlicht . Die NATO hat keine Möglichkeit, diese Sprengköpfe abzufangen, und deshalb kann die Ukraine nichts tun. Wenn die Russen anfangen, Oreschniks häufiger gegen ukrainische Städte einzusetzen, werden unsere europäischen Verbündeten völlig durchdrehen. Sie werden Präsident Trump anflehen, etwas Dramatisches zu unternehmen. Da die Russen den „Friedensplan“, über den die Medien so viel gesprochen haben, nun abgelehnt haben, könnte Trump geneigt sein, zuzustimmen. Hoffen wir, dass das nicht passiert. Leider befürchte ich, dass es in diesem Stadium nahezu unmöglich sein wird, den Kurs zu ändern.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 09.01.2026