Hellseher-Vorhersage zu Sturz von Donald Trump und König Charles III. Tod

Der Beginn eines neuen Jahres ist seit jeher die Zeit, in der sich selbsternannte Hellseher auf Zukunftsprognosen verlegen. Die nun für 2026 veröffentlichten Prophezeiungen für 2026 dürften weder Donald Trump noch König Charles III. gefallen.

Das Jahr 2026 ist noch taufrisch, manch einer ist am Neujahrstag noch damit beschäftigt, den Kater nach zu viel Silvestersekt zu vertreiben und gemächlich ins neue Jahr zu starten – unterdessen herrscht bei all jenen, die nach eigenem Bekunden über seherische Fähigkeiten verfügen und in der Lage sind, zukünftige Ereignisse vorherzusagen, längst Hochkonjunktur.

In den britischen Medien meldeten sich mit Nicolas Aujula und Craig Hamilton-Parker gleich zwei Vertreter der Hellseher-Zunft zu Wort – und das mit ernüchternden Aussichten auf 2026 im Gepäck.

Trübe Hellseher-Prognosen für 2026: Erlebt die Menschheit eine neue Pandemie?

Nicola Aujula, seines Zeichens Londoner Hypnotherapeut, sorgt mit seinen Prophezeiungen für das neue Jahr für einiges Aufsehen.

Der 39-Jährige bezeichnet sich selbst als Hellseher und behauptet, bereits die Corona-Pandemie vorausgesehen zu haben. Seine angeblichen übersinnlichen Fähigkeiten will er im Alter von 17 Jahren entdeckt haben.

Damals habe er in einem tiefen Trancezustand Visionen seiner früheren Leben erhalten – unter anderem als ägyptische Königin, als Nonne im Himalaya und als Schneiderin in China. (Krieg noch vor Weihnachten: Hatte Alois Irlmaier mit seinen Prophezeiungen recht? (Video))

Wie der „Daily Star“ berichtet, verließ er daraufhin das College und widmete sich der Hypnotherapie sowie der Rückführung in vergangene Leben.

Nun hat Aujula seine Vorhersagen für 2026 veröffentlicht – und die haben es in sich. Besonders beunruhigend klingt Aujulas Warnung vor einer rätselhaften Erkrankung, die als neue Pandemie die Menschheit heimsuchen und Symptome ähnlich einem Aneurysma hervorrufen soll.

Hellseher prophezeit Sturz von Donald Trump im Jahr 2026 neben Erdbeben und Vulkanausbrüchen

Auch für den US-Präsidenten Donald Trump sieht der selbsternannte Hellseher düstere Zeiten voraus. In einer Vision will er beobachtet haben, wie Trump beim Verlassen eines Flugzeugs stürzt. Dies könne entweder wörtlich zu verstehen sein oder symbolisch für seinen „Untergang“ stehen, so Aujula.

Auf globaler Ebene rechnet der 39-Jährige mit dem Aufstieg autoritärer Regierungen. Er spricht von „brutalen Regimen“, die weltweit an Macht gewinnen werden. Zudem erwartet er verschärfte Reisebeschränkungen und strengere Grenzkontrollen in zahlreichen Ländern.

Doch damit nicht genug: Der Hellseher beschreibt eine Vision von „elektrischen Funken, die fliegen, und dann wird es dunkel“. Dies interpretiert er als Hinweis auf ein gefährliches Sturmereignis, das möglicherweise die Stromnetze beeinträchtigen könnte. Auch tektonische Aktivitäten sollen 2026 zunehmen.

Aujula erwartet verstärkte Erdbeben und Vulkanausbrüche in der Türkei, Griechenland sowie im pazifischen Raum und in Asien.

Die Kombination aus klimatischen Extremen und geologischen Ereignissen zeichnet ein bedrohliches Bild für das kommende Jahr – zumindest wenn man den Visionen des Londoners Glauben schenkt.

Trübe Aussichten für britische Royals: Wird das Königshaus 2026 von einem Todesfall heimgesucht?

Auch das britische Königshaus bleibt von Aujulas Prophezeiungen nicht verschont. Der Hellseher rechnet mit einem Leak durch einen ehemaligen Mitarbeiter von Prinz Harry und Herzogin Meghan, das einen öffentlichen Skandal auslösen könnte. „Ich sah das Bild einer wütenden Meghan, die sich verraten fühlte.

Ich konnte spüren, dass es jemand war, der ihr nahestand“, beschreibt er seine Vision. In Sachen Royals-Prognosen meldete sich auch Aujulas Hellseher-Kollege Craig Hamilton-Parker zu Wort.

In der „Metro“ tat der auch als „neuer Nostradamus“ bekannte Seher seine Prophezeiung kund, dass das britische Königshaus 2026 von einem alles verändernden Schicksalsschlag, nämlich dem Tod von König Charles III., heimgesucht werde – damit würde der derzeitige Thronfolger Prinz William der nächste König Großbritanniens werden.

Seine wichtigste Prognose für Großbritannien im nächsten Jahr ist ein Finanzcrash, der einen politischen Zusammenbruch auslösen wird.

Craig sagte gegenüber Metro : „Ein Marktschock im Frühjahr und Sommer wird Großbritannien härter treffen als den Rest des Westens und das Vertrauen in die Regierung zum Einsturz bringen .“

Er sieht darin die Folge von Massenprotesten, öffentlicher Wut über Einwanderung und Lebenshaltungskosten, die schließlich zu einer Verfassungskrise führen könnte, wenn sich die Regierung weigert, Neuwahlen auszurufen.

In anderen politischen Nachrichten hat Craig vorausgesagt, dass Starmers Regierung aufgrund von internen Machtkämpfen zusammenbrechen wird.

Er prophezeit, dass Sir Keir Starmer die Kontrolle verlieren wird, da interne Rivalitäten in der Labour-Partei eskalieren und es zu Spaltungen zwischen Ed Miliband , David Lammy und anderen Parteimitgliedern kommt.

Craig sagte gegenüber Metro : „Eine Übergangspremierministerin, voraussichtlich Yvette Cooper , wird die Regierung kurzzeitig stabilisieren, bevor es zu überraschenden Neuwahlen kommt.“

Nach dem Zusammenbruch der Regierung Starmer prognostiziert Craig, dass, wenn die Öffentlichkeit schließlich Neuwahlen erzwingt, „eine politische Überraschung Reform UK knapp in Führung bringen wird“.

Er sieht Reform UK nur dann als Regierung bilden können, wenn sie sich auf die Konservativen stützen.

„Die Reform schreitet weiter voran, da sich Persönlichkeiten wie Liz Truss , Suella Braverman und Jacob Rees-Mogg der Partei anschließen“, sagte Craig gegenüber Metro .

Inmitten dieses politischen Wandels prognostiziert Craig große Unruhen im Zusammenhang mit Einwanderung und Kulturkämpfen, wobei die Spannungen ihren Höhepunkt seit Jahrzehnten erreichen werden.

Er sieht Ausschreitungen gegen Einwanderer in mehreren britischen Städten ausbrechen.

Craig sagte: „Als Reaktion auf islamistischen Einfluss entsteht eine erneute christliche Erweckungsbewegung, und ein lautstarker europäischer Redner, der ein ‚Verbot des Islam‘ fordert, wird zum Brennpunkt der Kontroverse.“

Er sieht auch verborgene Skandale und lange unterdrückte Wahrheiten ans Licht kommen.

„Trotz der Turbulenzen erwacht ein erneutes Interesse am traditionellen christlichen Glauben, das Teil einer umfassenderen spirituellen Neuorientierung in Großbritannien wird“, sagte Craig.

Weltweite Prognosen für 2026

Craig teilte außerdem einige Prognosen für das Jahr 2026 mit, die wichtigste davon war das Platzen der „KI-Blase“ im Frühjahr.

Nach einer drastischen Korrektur bei KI- und Technologieaktien wird es zu einem kurzen und heftigen globalen Abschwung kommen, prognostiziert er.

„Eine führende Kryptowährung bricht um bis zu 70 % ein und erschüttert damit das Vertrauen in die Branche weltweit.“

Obwohl er mit einer kurzen Dauer rechnet, sieht er in dem Crash die Offenlegung tiefer struktureller Schwächen der globalen Märkte.

Vor Jahren sagte Craig voraus, dass die Ukraine den größten Teil ihres Territoriums zurückerobern würde, während Russland einen schmalen Korridor zur Krim behalten würde.

Er geht immer noch davon aus, dass sich dieses Szenario nach einem überraschenden Abkommen zwischen Trump und Putin entwickeln wird.

Dies würde den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden, aber sobald dieser beendet sei, so sagt er, „würden sich die Spannungen einfach woanders hin verlagern, insbesondere in Richtung Fernost“.

In China erwartet Craig eine Phase „sichtbarer innerer Spaltung“, die von unbezahlten Arbeitern, eingefrorenen Anleihen und einer großen Infrastrukturkatastrophe geprägt sein wird.

Er hält es für möglich, dass es sich bei dieser Katastrophe um einen Eisenbahnunfall oder etwas im Zusammenhang mit dem Drei-Schluchten-Damm handelt.

Er sagt außerdem voraus, dass ein hochrangiger Beamter auf mysteriöse Weise verschwinden oder sterben werde und dass sich der Gesundheitszustand von Präsident Xi Jinping sichtbar verschlechtern werde, was „den Keim für einen zukünftigen Zerfall Chinas“ legen würde.

Craig prognostiziert für ganz Europa und Nordamerika weit verbreitete Unruhen und den Ausbruch anti-muslimischer Ausschreitungen.

Er sieht Bauern und Studenten revoltieren, insbesondere in Frankreich , Deutschland , Italien und den Niederlanden .

In den Vereinigten Staaten sagte er unterdessen: „Linke Aktivisten und islamistische Gruppierungen geraten mit konservativen Gruppen aneinander und lösen einen kulturellen Bürgerkrieg aus.“

Ein „New Yorker Virus“-Vorfall sorgt für zusätzliches Chaos.

Schließlich prognostiziert er eine Phase des Wandels im Nahen Osten , im Iran und in Syrien .

Er sagte gegenüber Metro : „Das iranische Regime beginnt unter dem wirtschaftlichen Druck und der nationalen Masseneinheit zusammenzubrechen.“

„Eine neue Flagge, eine kulturelle Wiedergeburt und die symbolische Rückkehr von Reza Pahlavi markieren die Rückbesinnung des Landes auf seine altpersische Identität.“

„Syrien startet ein ‚Phönix-Projekt‘ und baut seine Küste zu einer florierenden Ferienregion wieder auf.“

Quellen: PublicDomain/news.de am 05.01.2026