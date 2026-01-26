Historischer Wintersturm inszeniert? Flugrouten zeigen, dass KC-135 Stratotanker den Himmel für eine Katastrophe vorbereiten (Video)

Teile die Wahrheit!

Während ein massiver Wintersturm über die Vereinigten Staaten hinwegfegt und Rekordschneefälle, Eisansammlungen und Temperaturen unter Null für über 140 Millionen Menschen mit sich bringt, haben Wettermanipulationsforscher auf „höchst verdächtige“ Flugmuster von KC-135 Stratotankern der US-Luftwaffe in den Tagen vor dem Ereignis hingewiesen.

Flugverfolgungsdaten und Augenzeugenberichte lassen vermuten, dass diese Flugzeuge, die normalerweise zur Luftbetankung eingesetzt werden, über den am stärksten vom Sturm betroffenen städtischen Bevölkerungszentren Kreisflüge durchführten, was Spekulationen über ihre mögliche Rolle bei Wettermanipulations- oder Geoengineering-Aktivitäten auslöste.

Der Sturm, der in 18 Bundesstaaten den Ausnahmezustand auslöste und über 12.000 Flugausfälle verursachte, brachte in Teilen des Nordostens bis zu 45 Zentimeter Schnee und im Süden mehr als 2,5 Zentimeter Eis.

Meteorologen bezeichneten ihn als ein Jahrhundertereignis, das durch einen Polarwirbel und atmosphärische Instabilität ausgelöst wurde. (Notstand in den USA: „Monstersturm“ bedroht Millionen Amerikaner mit lebensbedrohlicher Kälte)

Allerdings haben Geoengineering-Forscher Beweise angeführt, die ähnliche Flugzeugoperationen mit gezielten Eingriffen in Wettermuster, bekannt als stratosphärische Aerosolinjektion (SAI), in Verbindung bringen.

US Air force been flying some crazy ass flight patterns 🤔 pic.twitter.com/NF8a4NcXKe — mrredpillz jokaqarmy (@JOKAQARMY1) January 24, 2026

Die KC-135 Stratotanker, ein von Boeing abgeleitetes Flugzeug, das seit den 1950er Jahren im Einsatz ist, ist in erster Linie für die Luftbetankung mit einer Nutzlastkapazität von über 200.000 Pfund ausgelegt.

Allerdings haben wissenschaftliche Studien die Anwendbarkeit von SAI untersucht, einer Geoengineering-Technik, bei der reflektierende Partikel wie Schwefeldioxid in die Stratosphäre verteilt werden, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren und den Planeten abzukühlen.

Eine 2009 in den Geophysical Research Letters veröffentlichte Studie schätzte, dass Flotten von KC-135 oder ähnlichen Flugzeugen die benötigten Aerosole transportieren könnten.

Kosten und Logistik für einen weltweiten Einsatz wurden analysiert. Eine weitere Analyse der Rutgers University hob die Flughöhe der KC-135 von 15 Kilometern und ihre Nutzlast von 91 Tonnen als geeignet für die Ausbringung von Sulfatvorläufern zur Bekämpfung der globalen Erwärmung hervor.

Daten von Flightradar24 zeigten, dass KC-135-Maschinen am 23. Januar, kurz vor dem Sturm, über Montana und dem südöstlichen Connecticut Schleifen flogen.

Ein X-Nutzer in Connecticut berichtete, dass mehrere Flugzeuge den ansonsten sonnigen Himmel bedrohlich erscheinen ließen und behauptete, sie würden die Atmosphäre auf den Schneesturm vorbereiten.

In einem weiteren Beitrag wurden „seltsame Flugrouten“ von KC-135-Maschinen im Vorfeld des Eissturms detailliert beschrieben, wobei die Frage aufgeworfen wurde, ob die für SAI geeigneten Flugzeuge an der Entstehung des historischen Sturms beteiligt waren.

Offizielle Erklärungen, die von „Routineflügen“ oder einfachen Kondensstreifen sprechen, klingen angesichts des Zeitpunkts, der dokumentierten Nutzlastkapazität des Flugzeugtyps in großer Höhe und der beispiellosen Heftigkeit des Sturms zunehmend unglaubwürdig.

Die Puzzleteile häufen sich immer mehr an, und für diejenigen, die aufmerksam beobachten, zerbröckelt die offizielle Version angesichts dessen, was am Himmel beobachtet wurde.

Die Frage ist nicht mehr, ob Wettermanipulation eine Rolle gespielt hat, sondern wie lange die volle Wahrheit ans Licht kommen kann.

GeoengineeringWatch.org schreibt:

„196 Millionen Menschen in Winterwarnungen: Massiver Sturm bringt gefährliche Kälte und Schnee“ (NBC News). „Tödlicher Wintersturm fegt über Amerika hinweg mit katastrophalem Eis und extremem Schnee“ (FOX Weather).

Katastrophale Eisstürme und patentierte Verfahren zur chemischen Eisbildung – was kann da schon schiefgehen? Geoengineering-Operationen verursachen chemisches Winterwetterchaos.

Je intensiver und umfassender die Geoingenieure chemische Eisbildungsmaterialien einsetzen, desto extremer ist die Oberflächenabkühlung, die sie erzeugen können und auch tatsächlich erzeugen.

Haben Sie Einwände?

This is SE Ct. At around 7:50am. I live on a flight path in this is NOT a NORMAL. To have this MANY flights in this area in a very short amount of time. They’re prepping the atmosphere for the blizzard. It was ‚mostly sunny‘ BEFORE they swung by pic.twitter.com/rZQzlLMNs9 — CtGroundcrew (@fctct) January 23, 2026

Kälte, eisiger Wind, gefrierender Regen, Schneemassen: Über die Hälfte der US-Bevölkerung ist nach Angaben des nationalen Wetterdienstes betroffen – das sind fast 180 Millionen Menschen. Am Wochenende wurden in mehreren Bundesstaaten der Notstand ausgerufen.

Am stärksten betroffen sind die Südstaaten Texas, Louisiana und Mississippi, wo am Samstag allein rund 140.000 Stromausfälle gemeldet wurden – davon über 58.000 in Louisiana und rund 50.000 in Texas, so die Plattform poweroutage.us. Am Sonntag stieg die Zahl der Haushalte ohne Strom landesweit auf mehr als 250.000.

In weiten Teilen des Landes herrschen lebensgefährliche Temperaturen. Laut nationalem Wetterdienst wurden in Teilen des Mittleren Westens und Nordens Tiefstwerte von bis zu -45 Grad Celsius gemessen.

Die gefühlte Temperatur lag stellenweise sogar bei bis zu -50 Grad Celsius – insbesondere durch den eisigen Wind. Die Behörde warnte: „Eine der kältesten Wetterlagen der vergangenen Jahre. Wer rausgeht, riskiert Erfrierungen in Minuten.“

