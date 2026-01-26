Hypnotherapeut, der Covid vorhergesagt hat, hat eine unheilvolle Prophezeiung für dieses Jahr

Teile die Wahrheit!

Hypnotherapeut Nicolas Aujula enthüllte seine Erkenntnisse für das Jahr 2026.

Der 39-jährige Hypnotherapeut Nicolas Aujula gab an, seine übersinnlichen Fähigkeiten im Alter von 17 Jahren entdeckt zu haben. Er berichtete von Visionen zahlreicher „vergangener Leben“, darunter das einer Nonne im Himalaya, einer Näherin in China und einer ägyptischen Königin.

Ein Medium hat für 2026 etwas Seltsames vorhergesagt, nachdem es zuvor behauptet hatte, die Trennung von Katy Perry und Orlando Bloom vorhergesehen zu haben

Der Hypnotherapeut Nicolas Aujula verriet, dass es in diesem Jahr etwas gibt, worauf man sich einstellen muss, und das ist nicht gerade erfreulich.

Wie bei jedem guten Seher scheinen düstere oder unglückliche Vorhersagen seine Spezialität zu sein, und der 39-Jährige unterscheidet sich weder von Baba Wangas Weltuntergangsrätsel noch vom lebenden Nostradamus, der verkündet hatte, dass es im März 2026 einen Sonnensturm geben werde .

Was Aujula betrifft, so sagte er, dass seine übersinnlichen Fähigkeiten im Alter von 17 Jahren auftraten und er Visionen von sich selbst als seine früheren Ichs hatte, darunter eine chinesische Näherin, eine Himalaya-Nonne und eine ägyptische Königin.

Er behauptet, die Black Lives Matter-Bewegung und sogar den Sieg von Donald Trump bei den US-Wahlen korrekt vorhergesehen zu haben.

Aber jetzt dreht sich alles ums Wetter.

Der Londoner sagte, er glaube, dass es in der Türkei, im Pazifik, in Asien und in Griechenland zu einer Zunahme von Erdbeben und vulkanischer Aktivität kommen werde, und dass ein „gefährliches Sturmereignis“ und strengere Reisebeschränkungen seiner Meinung nach bedeuten, dass dieses Jahr das Jahr sein könnte, in dem man am besten zu Hause bleibt.

Über alle seine Vorhersagen wurde im Manchester Evening News berichtet. Dort hieß es, er habe gesagt, seine Vision von den Naturkatastrophen in der Türkei und Griechenland sei ihm als Bild einer Weltkarte erschienen, die mit „hell aufleuchtenden roten Flecken“ bedeckt sei, während er das Gefühl hatte, „die Erde bewege sich unter ihm“.

Er glaubt außerdem, dass Großbritannien sich auf den heißesten Sommer aller Zeiten einstellen muss, mit Hitzewellen und landesweiter Wasserrationierung.

Zu seiner Vorstellung davon sagte er: „Ich fühlte mich lethargisch, als säße ich in einem Backofen und sähe eine verschwommene orangefarbene Sonne.“

Zu den weltweiten Reisebeschränkungen sagte er: „Ich konnte sehen, wie Leute versuchten, in der Schlange vorzurücken, aber zurückgedrängt wurden; das war traurig mitanzusehen.“

Er hat auch gesagt, dass es einen Skandal geben könnte, in den der Herzog und die Herzogin von Sussex verwickelt sind .

Der Seher behauptete, der Skandal werde in Form eines Lecks, möglicherweise von einem Mitarbeiter, aufgedeckt werden, da er ein „Bild einer wütenden Meghan gesehen habe, die sich verraten fühlte; ich konnte spüren, dass es jemand aus ihrem nahen Umfeld war.“

Während er die Trennung zwischen Perry und Bloom voraussagte, steht offenbar auch ein Schauspiel-Comeback für Angelina Jolie bevor, die seit Jahren hinter der Kamera als Regisseurin und seit Kurzem auch als Produzentin tätig ist.

Er sagte, es werde auch „viele Verleumdungsklagen“ in Hollywood geben sowie einen Anstieg der umstrittenen KI-generierten Filme.

Obwohl er angeblich Trumps Amtszeit vorhergesagt hat, deutete er auch an, dass ihm in diesem Jahr ein „Niedergang“ bevorstehe, nachdem er den Präsidenten beim Aussteigen aus einem Flugzeug „stürzen“ gesehen habe.

In anderen Nachrichten sagte er, Wales werde Irland im Finale der Six Nations Rugby 2026 schlagen, eine „mysteriöse Krankheit“ ähnlich einem Aneurysma werde auftreten, außerdem werde es „von Jugendlichen angeführte“ Proteste und Dinge im Zusammenhang mit „Aliens und UFO-Kontakt“ geben.

In Großbritannien, so sagt er, werde Reform UK „an Stärke und Unterstützung gewinnen“, und anderswo auf der Welt würden „brutale Regierungsregime“ zu sehen sein.

Mit Blick auf das Jahr 2026 prognostiziert Nicolas einen Anstieg seismischer und vulkanischer Aktivität, insbesondere in der Türkei, Griechenland, im Pazifikraum und in Asien. Diese Vorahnung überkam ihn, als er spürte, wie sich „die Erde unter ihm bewegte“ und er eine Weltkarte mit glühend roten Hotspots sah, die sich über diese Gebiete ausbreiteten. Er sagt voraus, dass Großbritannien im Jahr 2026 den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erleben wird, mit brutalen Hitzewellen und landesweiter Wasserrationierung.

Er führte weiter aus: „Ich fühlte mich lethargisch, als säße ich in einem Backofen und könnte eine verschwommene orangefarbene Sonne sehen.“

Er beschrieb jedoch auch, wie „elektrische Funken sprühten und es dunkel wurde“, was ihn zu der Vorhersage eines „gefährlichen Sturms“ veranlasste, der die Stromnetze beeinträchtigen könnte. Bezüglich internationaler Reisen rechnet er mit verstärkten Reiseverboten und -beschränkungen, da die Länder ihre Grenzkontrollen verschärfen werden.

Er erzählte, wie er als Teenager oft in einen tiefen Trancezustand verfiel, in dem er sich in verschiedenen Gestalten sah, unter anderem als Medizinmann in Afrika oder sogar als Löwe.

Dies habe ihm die Augen für die Möglichkeiten geöffnet, die ihm seine Fähigkeiten boten. Er sagte: „In diesem Moment hatte ich das überwältigende Gefühl, schon viele Leben gelebt und unzählige Erfahrungen gesammelt zu haben. Diese Erfahrung führte zu einer tiefen Erkenntnis: Der Tod ist nicht das Ende, es gibt nichts zu fürchten und unsere Seelen sind ewig.“

„Ich kann meine Visionen nicht kontrollieren“, erklärte Nicolas. „Oft sind sie eher symbolisch als wörtlich zu verstehen, was bedeutet, dass sie interpretiert werden müssen, um ihre tiefere Bedeutung zu erschließen. Manchmal ist die Botschaft nicht sofort klar, und es besteht immer die Möglichkeit einer Fehlinterpretation.“

Auf die Zweifel der Kritiker antwortete er: „Ich glaube, wir alle besitzen hellseherische Fähigkeiten und sehe das nicht als etwas Seltenes oder Besonderes an. Momente wie das Denken an jemanden kurz vor dessen Anruf oder das sofortige Spüren von Unbehagen bei einer Begegnung sind alltägliche Beispiele für intuitive Wahrnehmung.“

„Wenn der Geist ruhig und friedvoll ist, fällt es viel leichter, diese Sensibilität wahrzunehmen. Skepsis ist gesund – ich ermutige zu Offenheit und Selbstreflexion, und die eigene innere Stimme kann ein wertvoller Wegweiser sein. Ich dränge anderen meine Überzeugungen nicht auf und erwarte dieselbe Rücksichtnahme.“

Glaubst du, es wird passieren?

Quellen: PublicDomain/tyla.com/ am 26.01.2026