Israel in höchster Alarmbereitschaft wegen möglicher US-Intervention in Iran – wir leben im Dritten Weltkrieg, und es gab zwei Dutzend neue Entwicklungen

RT Deutsch berichtet: Israel ist wegen einer möglichen Intervention der USA in Iran in höchster Alarmbereitschaft. Unterdessen warnte der iranische Parlamentspräsident, dass das US-Militär und Israel „legitime Ziele“ seien, sollte die Islamische Republik vom US-Militär angegriffen werden.

Israel ist wegen einer möglichen Intervention der USA in Iran in höchster Alarmbereitschaft, wie drei israelische Quellen berichten, die über die Angelegenheit informiert sind. In Iran sind die Behörden seit Tagen mit gewaltigen Unruhen konfrontiert.

Präsident Donald Trump hat in den letzten Tagen wiederholt mit einer Intervention gedroht und die iranischen Regierungsvertreter davor gewarnt, Gewalt gegen Demonstranten anzuwenden. Am Samstag erklärte Trump, die USA seien „bereit zu helfen“.

Die Quellen, die am Wochenende bei den israelischen Sicherheitskonsultationen anwesend waren, gingen nicht näher darauf ein, was die hohe Alarmbereitschaft Israels in der Praxis bedeutet. Israel und Iran führten im Juni einen zwölftägigen Krieg, in dem die USA gemeinsam mit Israel Luftangriffe flogen.

In einem Telefonat am Samstag diskutierten der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der US-amerikanische Außenminister Marco Rubio laut einer israelischen Quelle, die bei dem Gespräch anwesend war, die Möglichkeit einer Intervention der USA in Iran. Ein US-Beamter bestätigte, dass die beiden miteinander gesprochen hatten, gab jedoch keine Auskunft über die besprochenen Themen.

Israel hat keine Absicht signalisiert, in Iran einzugreifen, während das Land von Protesten erschüttert wird und die Spannungen zwischen den beiden Erzfeinden aufgrund der israelischen Besorgnis über Irans Atom- und Raketenprogramme hoch sind.

In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Economist sagte Netanjahu, dass ein Angriff Irans auf Israel schreckliche Folgen für Iran hätte. In Anspielung auf die Unruhe sagte er: „Was alles andere angeht, sollten wir meiner Meinung nach abwarten, was in Iran passiert.“

Unterdessen warnte der iranische Parlamentspräsident, dass das US-Militär und Israel „legitime Ziele“ seien, sollte die Islamische Republik vom US-Militär angegriffen werden, wie Präsident Donald Trump es angedroht hatte. Mohammad Ghalibaf äußerte diese Drohung, während Abgeordnete das Podium des iranischen Parlaments stürmten und „Tod für Amerika!“ riefen.

Wir leben im Dritten Weltkrieg, und es gab zwei Dutzend neue Entwicklungen

Wer auf den Dritten Weltkrieg gewartet hat, kann jetzt aufhören, denn er ist bereits da. Der größte Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg eskaliert weiter, im Nahen Osten toben mehrere Kriege, ein Putschversuch gegen die iranische Regierung läuft, China bedroht Taiwan, die USA beschlagnahmen russische Öltanker, Venezuela wurde gerade erst angegriffen, und nun werden wir gewarnt, dass Militäroperationen in Mexiko, Kolumbien, Kuba und Grönland bald beginnen könnten. Von Michael Snyder

Wie ich neulich schon erwähnte , ist über die Hälfte aller Nationen der Erde entweder in militärische Konflikte verwickelt oder finanziert diese. Wir befinden uns in einer Zeit des globalen Krieges, und es kursieren so viele Kriegsgerüchte, dass ich unmöglich alle verfolgen kann.

Aber ich gebe mir selbstverständlich mein Bestes, meine Leser auf dem Laufenden zu halten. Im Folgenden finden Sie zwei Dutzend der neuesten Entwicklungen…

#1 Offenbar werden iranische Demonstranten mittlerweile systematisch erschossen. Ein iranischer Arzt berichtete dem TIME-Magazin, dass in sechs Krankenhäusern in Teheran insgesamt mindestens 217 Todesfälle unter Demonstranten registriert wurden .

Als die Proteste gegen die iranische Regierung am Donnerstagabend deutlich anwuchsen, reagierte das Regime vielerorts mit Schusswaffengebrauch. Ein Teheraner Arzt sagte dem TIME-Magazin unter der Bedingung der Anonymität, dass allein sechs Krankenhäuser in der Hauptstadt mindestens 217 Todesfälle von Demonstranten registriert hätten, „die meisten durch scharfe Munition“.

Sollte sich die Zahl der Todesopfer bestätigen, würde dies ein befürchtetes hartes Vorgehen gegen die Bevölkerung signalisieren, das durch die nahezu vollständige Abschaltung des Internets und der Telefonverbindungen seit Donnerstagabend angekündigt wurde. Es wäre zudem eine direkte Herausforderung für US-Präsident Donald Trump, der zuvor gewarnt hatte, das Regime werde „die Hölle auf Erden erleben“, sollte es die Demonstranten töten, die seit dem 28. Dezember in immer größerer Zahl auf die Straße gehen.

#2 Nicht nur in Teheran werden Demonstranten erschossen. Laut dem NCRI wurden in Fardis mindestens zehn junge Menschen von Regierungstruppen erschossen…

Berichten aus dem gesamten Iran zufolge haben Repressionskräfte letzte Nacht in mehreren Städten, insbesondere in Teheran und Umgebung, zahlreiche Demonstranten ermordet. Diese Taten stellen eindeutig ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.

Am 8. Januar verübten Repressionskräfte in Fardis, Karaj (Stadtteil Siah-Noush), ein entsetzliches Verbrechen, indem sie direkt auf Demonstranten schossen. In einem Fall wurden mindestens zehn Jugendliche getötet oder verletzt; ihre Leichen blieben am Boden liegen. Das Regime versucht, das Ausmaß dieses Massakers durch eine vollständige Kommunikationssperre zu verschleiern. Die Namen der Opfer werden veröffentlicht, sobald ihre Identität bestätigt und die Details verifiziert sind.

#3 Der Internetzugang für die allgemeine Bevölkerung im Iran wurde „vollständig unterbrochen“ …

NetBlocks, eine Gruppe zur Überwachung des Internets, berichtete auf X, dass das Internet im ganzen Land am frühen Donnerstagabend Ortszeit vollständig abgeschaltet worden sei. Analysten zufolge ist dies eine Taktik, die Beamte bereits bei früheren Protesten angewendet haben, um eine Ausbreitung von Unruhen und das Auslaufen von Videos von Gewalttaten zu verhindern.

„Der Iran befindet sich derzeit inmitten eines landesweiten Internet-Blackouts“, erklärte die Gruppe.

#4 Ein Experte teilt uns mit, dass der Hauptgrund für die Abschaltung des Internets durch die iranische Regierung darin bestand, dass sie beabsichtigte, Gewalt gegen die Demonstranten anzuwenden …

„Zum ersten Mal hat die Regierung gestern beschlossen, das Internet abzuschalten, und normalerweise bedeutet das, dass sie Gewalt gegen die Bevölkerung anwenden werden“, sagte Maziar Bahari, Herausgeber der unabhängigen Nachrichtenseite IranWire, am Freitag gegenüber CBS News.

Bahari sagte, Aktivisten und Journalisten außerhalb des Irans hätten von Berichten über Sicherheitskräfte gehört, die in verschiedenen Teilen des Landes auf Menschen schossen, aber diese Informationen seien unmöglich zu überprüfen.

#5 Die Protestierenden im Iran geben nicht nach. Berichten zufolge werden in mehreren Städten sogar wichtige Gebäude in Brand gesetzt…

Mehrere Videos zeigten, wie Demonstranten den Eingang des regionalen Ablegers des staatlichen Fernsehens in der zentralvietnamesischen Stadt Isfahan in Brand setzten. Die Bilder konnten zunächst nicht verifiziert werden.

In Shazand, der Hauptstadt der Provinz Markazi im Zentraliran, waren ebenfalls Flammen im Gouverneursgebäude zu sehen, nachdem sich draußen Demonstranten versammelt hatten, wie weitere Videos zeigten.

#6 Anscheinend werden sogar Werbetafeln von Ayatollah Khomeini in Brand gesteckt …

Tausende demonstrieren in den Straßen Irans, verbrennen Plakate von Ayatollah Khomeini, benennen Straßen nach Präsident Trump um und leisten Widerstand gegen die Regierungstruppen – teils mit tödlichem Ausgang. Berichten zufolge hat die Islamische Republik daraufhin ausländische Milizen, darunter die Hisbollah, die Huthis, irakische Milizen und die Quds-Einheit, zur Niederschlagung der Proteste angefordert.

#7 Anfänglich schienen US-Beamte nicht daran zu glauben, dass die Demonstranten eine Chance hätten, das Regime zu stürzen, aber diese Einschätzung scheint sich nun zu ändern …

Laut Aussagen von Beamten gegenüber Axios schätzten US-Geheimdienste ein, dass den Protesten im Iran die „ausreichende Energie“ fehle, um die Stabilität des Regimes zu gefährden.

Diese Einschätzung wird nun „angesichts der jüngsten Ereignisse“ überarbeitet.

Aktuelle Ereignisse: Proteste in über 100 Städten. Demonstranten durchbrechen die Tore der Anwesen der Ayatollahs. Revolutionsgarden schießen nach dem Gebet auf Menschen. Totaler Internetausfall. Gegensätzliche Behauptungen über ein Massaker.

Der US-Geheimdienst beobachtete also die Ausbreitung der Proteste im ganzen Land, überwachte die Eskalation zu regimekritischen Parolen und kam zu dem Schluss: keine Bedrohung. Dann geschah etwas, das sie zum Umdenken veranlasste.

Was hat sich geändert? Wir wissen es nicht. Doch die Neubewertung selbst zeigt, dass die USA diese Eskalation nicht erwartet hatten.

#8 Präsident Trump droht weiterhin mit einem Angriff auf den Iran, falls die iranische Regierung die Tötung von Demonstranten nicht einstellt…

Diesmal finden die Proteste jedoch unter der Drohung einer direkten US-Intervention durch Präsident Trump statt.

„Ich habe ihnen mitgeteilt, dass wir sehr hart gegen sie vorgehen werden, wenn sie anfangen, Menschen zu töten, was sie bei ihren Ausschreitungen ja häufig tun – und es gibt viele Ausschreitungen von ihnen“, sagte Herr Trump am Donnerstag in einem Radiointerview.

#9 Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärt, dass der Iran bereit für einen Krieg sowohl mit den Vereinigten Staaten als auch mit Israel sei…

Der iranische Außenminister erklärte am Donnerstag, der Iran sei zwar bereit, mit den Vereinigten Staaten zu verhandeln, aber auch auf einen Krieg mit den USA und Israel vorbereitet. Er warnte, der Nahe Osten könne bald mit einer größeren Eskalation konfrontiert werden.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi traf am Donnerstagnachmittag in Beirut, Libanon, ein und sprach kurz nach seiner Landung auf einer Pressekonferenz vor Reportern.

Araghchi sagte, der Nahe Osten stehe nun vor „beispiellosen Bedrohungen“, und machte Israel dafür verantwortlich. Gleichzeitig warnte er Israel und die USA, dass der Iran auf einen neuen Krieg vorbereitet sei.

#10 Die Russen haben soeben die ukrainische Stadt Lwiw mit Sprengköpfen einer Oreschnik-Rakete angegriffen …

Russland bestätigte, dass Wladimir Putin seine finstere, atomwaffenfähige Oreschnik-Rakete mit einer Geschwindigkeit von 8.000 Meilen pro Stunde bei einem Angriff am Stadtrand der ukrainischen Stadt Lwiw abgefeuert hat.

Bei dem bedrohlichen Angriff in der Nähe von NATO- und EU-Gebiet ging es vermutlich um Europas größte unterirdische Gasspeicheranlage.

Das Verteidigungsministerium erklärte in einer Stellungnahme, der Angriff sei eine Reaktion auf einen versuchten ukrainischen Drohnenangriff auf eine der Residenzen des russischen Diktators Ende Dezember gewesen.

#11 Einem Bericht zufolge zerstörten die Sprengköpfe der Oreshnik-Rakete „Europas größte unterirdische Gasspeicheranlage“…

Die mit mehreren Sprengköpfen bestückte Rakete zerstörte Europas größte unterirdische Gasspeicheranlage, das Bilche-Volytsko-Uherske in Stryi.

Die Kapazität dieser Anlage machte über 50 % der gesamten ukrainischen Gasspeicherkapazität aus.

#12 Der ehemalige Beamte des US-Außenministeriums, Jim Jatras, warnt davor, dass die Russen versuchen, uns eine Botschaft zu übermitteln …

Berichte über #Oreshnik-Angriffe in der Oblast Lemberg sind vermutlich eine Reaktion auf die Beschlagnahmung eines russischen Schiffes durch die USA und Drohnenangriffe auf strategische Ziele in Russland.

Die Russen senden eine Botschaft: Seht her, was wir können! Haltet euch besser zurück! Hört ihr uns jetzt zu? Macht uns nicht wütend!

Doch die Botschaft im Westen lautet: Ha! Ihr habt Angst vor uns! Ihr seid schwach! Wir können tun, was wir wollen, aber ihr werdet nur die Ukrainer treffen. Macht euch auf mehr vom Gleichen gefasst!

#13 Die Russen haben Kiew gerade ebenfalls schwer getroffen, und der Bürgermeister der Stadt ruft die Bewohner, die ohne Strom sind, zur vorübergehenden Evakuierung auf …

Der jüngste russische Luftangriff traf vor allem Kiew und ließ fast eine halbe Million Menschen in Kiew und der umliegenden Region ohne Strom zurück, wie Beamte mitteilten. Gleichzeitig sanken die Temperaturen, was Bürgermeister Vitali Klitschko dazu veranlasste, die Bewohner aufzufordern, die Hauptstadt nach Möglichkeit vorübergehend zu verlassen.

Klitschko erklärte, dass fast 6.000 Wohnhäuser – die Hälfte aller Gebäude der Stadt – ohne Heizung seien. In einigen Stadtteilen sei die Wasserversorgung unterbrochen, sagte er und rief die Bewohner, „die die Möglichkeit haben, die Stadt vorübergehend zu verlassen“, dazu auf, „alternative Strom- und Wärmequellen zu finden“.

#14 Wie erwartet nutzt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die jüngsten russischen Angriffe, um Präsident Trump zu einem entschiedenen Vorgehen gegen Russland aufzufordern …

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte US-Präsident Donald Trump erneut auf, gegen Russland vorzugehen, nachdem die Kreml-Truppen in jüngster Zeit tödliche Angriffe verübt hatten – unter anderem mit ihrer neuen Hyperschallrakete Oreschnik – als Moskaus Vergeltung für einen angeblichen Angriff auf die Staatsresidenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der laut Kiew und Washington nicht stattgefunden hat.

„Eine klare Reaktion der Weltgemeinschaft ist nötig. Vor allem von den Vereinigten Staaten, deren Signale Russland sehr wohl beachtet“, schrieb Selenskyj am Freitag in einem Beitrag auf Twitter. „Russland muss die Botschaft erhalten, dass es seine Pflicht ist, sich auf Diplomatie zu konzentrieren, und muss die Konsequenzen spüren, wann immer es sich wieder auf Tötungen und die Zerstörung von Infrastruktur konzentriert.“

#15 Vor wenigen Stunden haben die USA einen weiteren russischen Öltanker beschlagnahmt …

Die USA sind dabei, einen Tanker in der Karibik zu beschlagnahmen, während Washington seine Bemühungen zur Bekämpfung des mutmaßlichen Drogenschmuggels fortsetzt.

Die US-Küstenwache beschlagnahmte den Öltanker Olina aus der russischen Schattenflotte. Die Olina hatte Venezuela zuvor verlassen und befand sich auf dem Rückweg in die Region, fuhr aber fälschlicherweise unter osttimorischer Flagge – ein typisches Vorgehen der sogenannten Schattenflotte, die Schiffe umfasst, die Sanktionen umgehen.

Die Olina transportierte russisches Öl. Das Unternehmen ist am Export von russischem Öl und Ölprodukten aus russischen Häfen an der Ostsee und am Schwarzen Meer sowie im Pazifikraum beteiligt, hauptsächlich nach China, Indien und in die Türkei.

#16 Die Chinesen sagen Präsident Trump, dass sie mit Taiwan machen werden , was sie wollen …

Das chinesische Außenministerium hat auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump reagiert, dass er „sehr unglücklich“ wäre, wenn Peking Taiwan angreifen würde.

„Taiwan ist ein unveräußerlicher Teil des chinesischen Territoriums. Die Lösung der Taiwan-Frage ist eine Angelegenheit der Chinesen selbst“, erklärte Ministeriumssprecher Mao Ning am Freitag auf einer Pressekonferenz. „Dies ist eine interne Angelegenheit Chinas, die keinerlei Einmischung von außen duldet.“

#17 Die israelischen Streitkräfte haben soeben neue Angriffe gegen Hamas-Ziele im Gazastreifen durchgeführt …

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden am Donnerstag mindestens elf Palästinenser getötet, wie Sanitäter mitteilten. Das Militär erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf einen gescheiterten Raketenangriff militanter Gruppen in dem Gebiet gewesen. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die im Oktober vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben, und es bestehen weiterhin zahlreiche Hindernisse für weitere Fortschritte.

#18 Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagt, Präsident Trump habe ihm grünes Licht für den Einsatz israelischer Truppen im Südlibanon gegeben …

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Kabinettsministern mitgeteilt, dass US-Präsident Donald Trump grünes Licht für eine neue israelische Offensive gegen die Hisbollah im Libanon gegeben hat, berichtet die Nachrichtenagentur Kan, ohne Quellen zu nennen.

Dem Bericht zufolge sind sowohl Jerusalem als auch Washington unzufrieden mit den Bemühungen der libanesischen Regierung, die Bedrohung durch die Hisbollah zu bekämpfen.

#19 Nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro warnt Präsident Trump, dass die USA von nun an entscheiden werden, welche Ölkonzerne die Möglichkeit erhalten, auf venezolanischem Territorium tätig zu werden…

Trump erklärte, Ölkonzerne würden mindestens 100 Milliarden Dollar in den Wiederaufbau des venezolanischen Energiesektors investieren. Die USA würden Sicherheit und Schutz gewährleisten, damit „sie ihr Geld zurückbekommen und eine sehr gute Rendite erzielen“, sagte er.

Die USA werden entscheiden, welche Ölkonzerne in Venezuela tätig werden, sagte der Präsident. Das Weiße Haus werde am Freitag oder kurz darauf „eine Vereinbarung mit den Unternehmen treffen“, fügte er hinzu.

„Einer der Vorteile, die die Vereinigten Staaten daraus ziehen werden, werden noch niedrigere Energiepreise sein“, sagte Trump.

#20 Präsident Trump hat angekündigt , dass die USA bald mit Bombenangriffen auf Drogenkartelle auf mexikanischem Territorium beginnen werden. Das wird unsere Beziehungen zu Mexiko zweifellos stark verschlechtern…

Donald Trump kündigte an, dass die USA mit Bodenangriffen auf Drogenkartelle in Mexiko beginnen werden, und warnte, dass die einzige Grenze seiner globalen Macht seine eigene Moral sei.

Der Präsident kündigte die Militäraktion gegen Drogenhändler und Terroristen nur wenige Tage nach der Festnahme des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro an.

„Wir werden jetzt konkret gegen die Kartelle vorgehen. Die Kartelle beherrschen Mexiko, es ist sehr traurig mitanzusehen, was mit diesem Land passiert ist“, sagte Trump am Donnerstagabend gegenüber Fox News.

#21 Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hofft, dass sein bevorstehendes Treffen mit Präsident Trump dazu beitragen wird, „einen Weltkrieg zu verhindern“ …

In seinem ersten Interview mit einem US-Nachrichtensender nach seinem ersten Gespräch mit Präsident Trump sagte Kolumbiens linker Präsident Gustavo Petro am Donnerstag, er sei froh über die Einladung zu einem Treffen im Weißen Haus und hoffe, dass ein fortgesetzter Dialog mit Herrn Trump „einen Weltkrieg verhindern“ werde.

Nach dem US-Angriff auf Venezuela und der Gefangennahme des ehemaligen Präsidenten des Landes sagte Petro, jeder Angriff der USA auf sein Land würde einen Bürgerkrieg in Kolumbien auslösen und wäre „eine dumme Politik“.

#22 Am Freitag warnte Präsident Trump, dass die USA Grönland bald auf die eine oder andere Weise einnehmen werden…

Donald Trump gab in seinem andauernden Bestreben, Grönland zu erwerben, eine unheilvolle Warnung ab. Während seines heutigen Treffens mit Öl- und Gasmanagern sagte der Präsident: „Wir werden in Grönland etwas unternehmen, ob es ihnen passt oder nicht.“

Seine Begründung? „Wenn wir das nicht tun, werden Russland oder China Grönland übernehmen, und dann werden wir Russland oder China nicht mehr als Nachbarn haben“, sagte Trump.

„Wir werden also etwas mit Grönland machen, entweder auf die angenehme oder auf die schwierigere Art.“

#23 Eine aktuelle Umfrage ergab, dass zwei Drittel der Republikaner „militärische Interventionen in Ländern außerhalb Venezuelas“ befürworten…

Während Präsident Donald Trump in seinem Wahlkampf 2024 gegen „endlose Kriege“ agierte, befürworten zwei Drittel der republikanischen Wähler militärische Interventionen in Ländern jenseits von Venezuela.

Neue Umfragen der Daily Mail, durchgeführt von JL Partners, ergaben, dass 67 Prozent der registrierten republikanischen Wähler weitere militärische Interventionen befürworten.

Demgegenüber stehen lediglich 25 Prozent der Demokraten und 41 Prozent der Unabhängigen.

#24 In Vorbereitung auf das Kommende fordert Präsident Trump den Kongress auf, den Militärhaushalt von etwa einer Billion Dollar auf 1,5 Billionen Dollar zu erhöhen …

Präsident Donald Trump erklärte am Mittwoch, er werde den Kongress um einen Verteidigungshaushalt von 1,5 Billionen Dollar im Jahr 2027 bitten, eine massive Erhöhung um 500 Milliarden Dollar gegenüber dem diesjährigen Pentagon-Budget.

Der enorme Anstieg dürfte verdeutlichen, wie kostspielig einige von Trumps militärischen Ambitionen sind, vom Luftverteidigungsprogramm „Golden Dome“ bis hin zu seiner Forderung nach einem neuen Schlachtschiffdesign. Keines dieser Programme könnte mit dem derzeitigen Ausgabenniveau vollständig finanziert werden.

Wow.

Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.

Der Dritte Weltkrieg ist da, und viele Leute jubeln lautstark.

Ich verstehe das einfach nicht.

Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand beschließt, Massenvernichtungswaffen einzusetzen, und sobald wir dieses Stadium erreicht haben, wird sich alles ändern.

