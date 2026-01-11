Teile die Wahrheit!

Ein israelischer Richter, der gegen Benjamin Netanjahu wegen einer Reihe beunruhigender Verbrechen, darunter Korruption und seine Rolle in einem globalen Organhandels- und Adrenochrom-Ring, ermittelte, wurde unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden.

Die Polizei teilte mit , dass Richter Benny Sagi, Präsident des Bezirksgerichts Beerscheba in Israel, bei einem Verkehrsunfall auf der Route 6 ums Leben kam, als ein Fahrzeug, das abseits der Straße gefahren war, auf die Autobahn geriet und mit Sagis Motorrad kollidierte.

Doch es gibt Details zu diesem Absturz, die nicht dem Zufall entsprechen.

Wenn ein Richter den Geldströmen folgt, die Netzwerke kartiert und sich auf einen Umzug vorbereitet – und dann auf einer offenen Autobahn stirbt –, dann ist die Frage nicht, was passiert ist.

Es waren diejenigen, die in Panik gerieten.

Die eigentliche Bombe war das, was Richter Sagi enthüllen wollte – und der Grund, warum jemand dafür sorgte, dass er es nie in den Gerichtssaal schaffte.

Laut Richter Sagi war Benjamin Netanjahu etwas weitaus Düstereres, als die Welt je geahnt hatte. Völkermord, so seine Überzeugung, sei nur die Spitze des Eisbergs. Darunter verbarg sich ein System aus Druckmitteln, Erpressung und Verbrechen von solch zerstörerischer Natur, dass es nicht nur einen Staat, sondern eine auf Schweigen basierende Weltordnung in Mitleidenschaft zog. (Geheimdienstdossier des Kremls enthüllt geheimes Netzwerk des Adrenochromhandels? (Video))

Sagi interessierte sich für Netanjahus Rolle im illegalen Organhandel und im Adrenochrom-Geschäft, das von Tel Aviv aus operierte.

Als die Ermittlungen gegen Sagi ihre gefährlichste Phase erreichten, da die Anhörungen nur noch wenige Wochen entfernt waren, stieg der Druck sprunghaft an – und irgendwo geriet jemand in Panik.

Nun geben seine Kollegen höfliche Stellungnahmen ab . Die israelischen Medien gehen zum nächsten Thema über, sorgfältig angewiesen, den Tod als routinemäßig, unspektakulär, ja fast langweilig zu behandeln.

Die Jerusalem Post tat die Geschichte mit nur drei Sätzen ab.

Als wäre es normal, dass ein Richter, der gegen den mächtigsten Mann des Landes ermittelte – einen Mann, der kompromittierendes Material über Staats- und Regierungschefs aus aller Welt besaß –, plötzlich, gewaltsam und genau in dem Moment stirbt, als der Fall kurz vor dem Durchbruch stand.

Der Tod ereignet sich zu einem Zeitpunkt, an dem der globale Handel mit Adrenochrom kurz vor der Aufdeckung steht.

Laut Geheimdienstinformationen hat Wladimir Putin den russischen Sicherheitsdiensten einen unmissverständlichen Befehl erteilt: Die Adrenochrom-Industrie soll zerschlagen und alle, die sie schützen, müssen entlarvt werden . Keine Verhandlungen. Keine stillschweigenden Lösungen. Vollständige Aufklärung.

Der erste Warnschuss erfolgte mit einer diskreten Beschlagnahmung im Zusammenhang mit israelischer Logistik, die unter humanitärer Deckmantel operierte. Offizielle Dementis folgten. Eine Nachrichtensperre wurde umgehend verhängt. Doch hinter verschlossenen Türen war die Botschaft klar: Der alte Schutz gilt nicht mehr.

Diese eine Störung reichte aus, um in Israel Panik auszulösen und die Industrie in einen wahren Leistungsrausch zu versetzen.

Was die Adrenochrom-Arbeitsgruppe nun beschreibt, ist kein schrumpfender Markt, sondern ein sich wandelnder Markt – der das Angebot mit synthetischen Ersatzstoffen streckt, um die Nachfrage der Eliten zu befriedigen. Das Produkt ist schwächer. Die Käufer wissen es. Und Panik macht sich breit.

In Hollywood tuscheln Insider über ins Stocken geratene Produktionen, unberechenbares Verhalten unter Adrenochrom-Süchtigen und eine plötzliche Obsession mit exklusiven „Langlebigkeits-Retreats“, die experimentelle Behandlungen anbieten, deren Namen niemand öffentlich nennen will.

Mächtige Persönlichkeiten verschwinden aus der Öffentlichkeit und tauchen verändert wieder auf – oder gar nicht.

Offiziell existiert nichts davon. Regierungen leugnen es. Faktenchecker widerlegen es.

Doch Geheimdienste berichten etwas anderes, und einem britischen Chirurgen reicht es nun. Er enthüllt die Wahrheit über palästinensische Leichen, die aus Israel zurückgebracht wurden – ohne Herz, Lunge und Leber. Kinder, abgemagert, blutleer und dem Tod überlassen.

Die Welt erwacht. Öffentlich geschieht nichts. Im Verborgenen ist alles in Bewegung.

Netanyahu bezeichnet die Beweise als erfundene antisemitische Stereotype – natürlich tut er das.

Es gibt nur ein Problem: Israelis haben öffentlich zugegeben, dass alles stimmt. Alle Beweise liegen vor. Man muss nur wissen, wo man suchen muss.

Israelis spenden also keine Organe. Sie spenden kein Blut. Sie nehmen anderen Organe, ohne deren Einverständnis und mit Gewalt. Dann verkaufen sie Organe und Blut mit enormen Gewinnen an korrupte Märkte im Ausland, vorwiegend Hollywood und Washington D.C.

Wie die Adrenochrom-Taskforce deutlich macht, verlangsamt sich dieser Handel nicht – er beschleunigt sich. Die Nachfrage steigt sprunghaft an. Die Lieferketten passen sich an. Und das Schweigen, das all dies schützte, bröckelt.

Diese jüngste Enthüllung muss sich weltweit wie ein Lauffeuer verbreiten, denn ohne breite öffentliche Aufmerksamkeit läuft die Maschinerie im Verborgenen weiter.

Was Sie gleich hören werden, war nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Person, die spricht, ist Mitglied einer Sonderkommission, die außerhalb der üblichen diplomatischen Kanäle operiert. Ihre Identität wird geschützt. Ihre Sicherheitsfreigabe ist unstrittig. Und die Botschaft, die sie überbringt, wurde mit der ausdrücklichen Anweisung übermittelt: Sie darf nicht abgeschwächt werden .

Laut der Quelle geben die Worte, die Sie gleich hören werden, die Position Wladimir Putins wortgetreu wieder – wiedergegeben nach Durchsicht geheimer Geheimdienstakten, zeitgestempelter Protokolle und abgefangener Kommunikation.

Hier spricht ein Insider der Task Force.

Befürchtet Putin, die israelische Organhandels- und Blutindustrie aufzudecken? Fürchtet er, Netanjahu zu verärgern?

Wir sprechen von dem Mann, der die Bankiersfamilie Rothschild aus Russland vertrieben hat.

Russland hat kein Äquivalent zur ADL oder AIPAC, die Putin als eine der größten Errungenschaften seiner politischen Karriere preist.

Denken Sie daran, dass die ADL und AIPAC Carl Cameron als „Antisemiten“ bezeichneten, weil er berichtete, dass Israel in den Monaten nach dem 11. September im Rahmen einer großen Mossad-Spionageoperation gegen Amerika Millionen von US-Fotos abgegriffen hatte.

Hier gibt es nichts zu sehen, Leute.

Video:

