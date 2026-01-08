Teile die Wahrheit!

In einem Schritt, der in den westlichen Medien so gut wie keine Beachtung fand, evakuiert Russland dringend diplomatisches Personal aus Israel – zusammen mit deren Familien und anderen russischen Staatsbürgern – in einer offenbar schnellen und koordinierten Abzugsaktion.

Laut den auf Flight24 einsehbaren Flugverfolgungsdaten handelt es sich dabei um den dritten russischen Evakuierungsflug in weniger als 24 Stunden , was auf eine Dringlichkeit hindeutet, die weit über routinemäßige diplomatische Rotationen hinausgeht.

Das beteiligte Flugzeug gehört zur russischen Spezialflugstaffel , der Eliteflotte für den Transport hochrangiger Regierungsbeamter, Geheimdienstmitarbeiter und sensibler Personen.

Es handelt sich nicht um Linienflüge oder Charterflüge für Touristen. Und sie werden nur selten ohne triftigen Grund eingesetzt.

Einer der letzten Flüge, WZ16 , startete um 23:55 Uhr vom Flughafen Domodedowo (DME) und landete um 06:45 Uhr wieder in Moskau , was dem Zeitplan für eine schnelle Evakuierung entspricht.

Beobachter, die die Flugdaten auswerten, stellen fest, dass Botschaftsangehörige – nicht nur Diplomaten, sondern ganze Familien – evakuiert werden. („Sie werden versuchen, ihn wieder zu töten.“ Der ehemalige Offizier der US-Armee ist sich sicher, dass ein Zusammenhang zwischen dem Attentat auf Putin und der Operation in Venezuela besteht)

Allein dieses Detail ist alarmierend. Regierungen evakuieren Angehörige nur dann, wenn sie die Lage als rapide verschlechternd einschätzen.

Was weiß Moskau?

Quellen aus alternativen Geheimdienstkreisen behaupten, Russland sei über noch nicht öffentliche Entwicklungen informiert worden , möglicherweise über inoffizielle Kanäle des Militärs oder der Geheimdienste.

Obwohl die genaue Art dieser Informationen unklar bleibt, deuten Geschwindigkeit und Umfang der Evakuierung eher auf eine Vorwarnung als auf eine Reaktion hin.

Historisch gesehen hat Russland die Bereitschaft gezeigt, zu handeln, bevor Krisen öffentlich werden – nicht erst danach. Ähnliche Botschaftsabzüge gingen größeren Eskalationen in Syrien und der Ukraine voraus, lange bevor die Schlagzeilen darüber berichteten.

Schweigen aus Tel Aviv – und dem Westen

Bemerkenswerterweise gab es weder von russischer noch von israelischer Seite eine offizielle Erklärung . Die westlichen Medien schweigen derweil auffällig, obwohl diese Flüge für jeden, der hinsieht, öffentlich sichtbar sind.

Dieses Schweigen entspricht einem bekannten Muster: Wenn mächtige Staaten sich stillschweigend neu positionieren, schaut die Presse weg – bis es zu spät ist.

Strategischer Rückzug oder Vorspiel?

Rechnet Russland mit einer regionalen Eskalation? Einer direkten Konfrontation? Einer verdeckten Operation? Oder gar etwas noch Größerem?

Eines ist zumindest klar: Moskau ist nicht zuversichtlich, was die kurzfristige Stabilität der israelischen Sicherheitslage angeht .

Und wenn eine Atommacht ihre Bürger im Schutze der Dunkelheit evakuiert, bedeutet das in der Regel nicht, dass sich die Lage beruhigt.

Wie immer gilt: Achten Sie auf das, was Regierungen tun , nicht auf das, was sie sagen.

Diese Geschichte entwickelt sich weiter.

The Russian army is urgently evacuating the staff of the Russian embassy along with their families in Israel and returning them to Russia. This is the third flight by Russia in the past 24 hours to evacuate its embassy in Israel. There are some news that Russia has been informed… pic.twitter.com/Mkd38cq4ZE — Daily Iran News (@DailyIranNews) January 7, 2026

Die russische Armee evakuiert in höchster Not die Mitarbeiter der russischen Botschaft samt ihrer Familien aus Israel und bringt sie zurück nach Russland. Dies ist der dritte Flug Russlands innerhalb der letzten 24 Stunden zur Evakuierung der Botschaft in Israel.

Oleg Tsarev: In Israel herrscht eine gewisse Panik

In Israel herrscht eine gewisse Panik.

Vom 5. bis 7. Januar gab es sechs Flüge Moskau–Tel Aviv–Moskau mit den Flugnummern WZ15/WZ16 (Red Wings).

Überprüfung: Die Fluggesellschaft fliegt täglich nach Tel Aviv. Tatsächlich gibt es Flüge von Tel Aviv nach Domodedowo: 2, 3, 5, 6, 7 (zweimal), die für den 8. und 9. Januar geplant sind.

6. Januar – Flug um 8:10 Uhr (Ortszeit), 7. Januar – um 0:50 Uhr und 23:55 Uhr. Das heißt, nicht „3 Flüge in 24 Stunden“, wie angegeben, sondern innerhalb von 39 Stunden und 45 Minuten.

Zum Vergleich: Vom 29. bis 31. Dezember gab es 3 Flüge in 47 Stunden und 17 Minuten. Der Unterschied ist minimal. Man hätte einfach einen zusätzlichen Flug für Weihnachten einplanen können.

Das Flugzeug war zuvor bereits nach Batumi und Eilat (Flughafen Ramon) geflogen – reguläre Flüge, die nichts mit den russischen Luft- und Weltraumstreitkräften zu tun hatten. Ein „Sonderflug“ hätte keine reguläre Flugnummer.

In Israel herrscht keine Panik. Nur eine bekannte „Flüchtling“ aus der Ukraine macht sich Sorgen, ihre Quellen zu lesen. Das Land ist zwar kriegerisch, aber ängstlich: Im Juni flüchtete der gesamte Einreisende in die Notunterkunft, obwohl dort niemand ankam.

Die Massenschulungen in den Krankenhäusern lassen sich nicht verbergen, aber es gibt keine. Meine Freunde schreiben mir – die Gastgeberin (die unter häuslichen Ängsten leidet) und ihre Freundin, eine Abgeordnete des Jerusalemer Stadtrats, bemerken nichts dergleichen.

Im April 2024, vor dem Konflikt mit dem Iran, kauften die Menschen noch Lebensmittel ein – jetzt herrscht Stille.

Ein Krieg mit dem Iran ist nicht ausgeschlossen. Eine Evakuierung der Botschaft findet jedoch nicht statt.

🔴 Khamenei plant Fluchtplan aus dem Iran | Britischer Bericht:

Khamenei plant einen Fluchtplan nach Moskau – Russlands Hauptstadt, ähnlich der Flucht von Assad.

Der Plan, der als Plan B bezeichnet wird, wird der 86-jährige Khamenei und 20 nahestehende Personen, einschließlich der Familie und seiner Assistenten, umfassen.

Außerdem plant er, einen Finanzbudget in Höhe von 96 Milliarden Dollar ins Ausland zu transferieren.

Khamenei plant, den Plan nur umzusetzen, wenn die Sicherheitskräfte versagen oder verlassen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ge.news-pravda.com am 08.01.2026