Lungenkrebs? Alarmierende Studie zeigt: Hochverarbeitete Lebensmittel sind noch schädlicher als bisher angenommen

Die Ergebnisse bauen auf früheren Erkenntnissen auf, die einen Zusammenhang zwischen hochverarbeiteten Lebensmitteln und einer Reihe negativer gesundheitlicher Folgen herstellen…

Eine große US-Kohortenstudie hat ergeben, dass Personen, die die höchsten Mengen an hochverarbeiteten Lebensmitteln konsumieren, ein deutlich höheres Risiko haben, an Lungenkrebs zu erkranken, selbst nach Berücksichtigung von Rauchen und anderen Faktoren.

Eine in der Fachzeitschrift Thorax veröffentlichte Studie analysierte Daten von über 101.000 Teilnehmern der Krebsvorsorgeuntersuchung für Prostata-, Lungen-, Darm- und Eierstockkrebs.

Im Verlauf einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 12 Jahren identifizierten die Forscher 1.706 neu aufgetretene Lungenkrebsfälle , darunter 1.473 Fälle von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs – der langsamer wachsenden Form – und 233 Fälle der aggressiveren kleinzelligen Variante. (Gesundheit: So hilft Borax bei Osteoporose, Krebs und Blutzucker)

Teilnehmer im obersten Viertel des Konsums von hochverarbeiteten Lebensmitteln wiesen, nach Adjustierung für die Energiezufuhr, ein um 41 % höheres Lungenkrebsrisiko auf als diejenigen im untersten Viertel (Hazard Ratio 1,41).

Dieser Zusammenhang bestand sowohl für den nicht-kleinzelligen (37 % höheres Risiko) als auch für den kleinzelligen Subtyp (44 % höheres Risiko).

Ultraverarbeitete Lebensmittel umfassen typischerweise Produkte, die mit mehreren industriellen Verfahren und Zusatzstoffen wie Konservierungsmitteln, Emulgatoren und künstlichen Aromen hergestellt werden.

Beispiele aus der Studie reichten von Eiscreme, abgepackten Soßen und Süßwaren bis hin zu Erfrischungsgetränken, Fertigburgern, Pizza und verarbeitetem Fleisch.

Die Studie ergab , dass der durchschnittliche, energieangepasste Konsum ultraverarbeiteter Lebensmittel 2,8 Portionen pro Tag betrug.

Dabei trugen Aufschnitt 11,1 % zur Gesamtaufnahme ultraverarbeiteter Lebensmittel bei, Diät- oder koffeinhaltige Erfrischungsgetränke 7,3 % und entkoffeinierte Erfrischungsgetränke 6,6 % .

Ultraverarbeitete Lebensmittel gelten als ernährungsphysiologisch minderwertig mit hoher Energiedichte, niedrigem Ballaststoffgehalt, wenigen Mikronährstoffen und einem hohen Gehalt an Zucker, Natrium, Fett und Zusatzstoffen.

Beispiele:

Zuckergesüßte Getränke

Verarbeitetes Fleisch

Verpackte Snackkuchen und Gebäck

Instantnudeln und Fertiggerichte

Tiefkühlpizzen und Fertiggerichte

Zuckerhaltige Frühstücksflocken

Aromatisierte/gesüßte Milchprodukte

Rekonstituierte Fleischprodukte

Verpackte, raffinierte Brote und Brötchen

Verarbeitete Käseprodukte

Die Ergebnisse bestätigen frühere Erkenntnisse, die einen Zusammenhang zwischen hochverarbeiteten Lebensmitteln und einer Reihe negativer gesundheitlicher Folgen belegen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und eine verkürzte Lebenserwartung.

In den USA und Großbritannien machen solche Lebensmittel bei vielen Menschen mehr als die Hälfte der täglichen Kalorienzufuhr aus.

„ Aus dieser Studie lässt sich nicht schließen, dass ultraverarbeitete Lebensmittel Krebs verursachen, da es sich um eine Beobachtungsstudie handelt.

Wir untersuchen also Zusammenhänge, nicht direkte Auswirkungen . Sie bestärkt aber die Notwendigkeit, das Ernährungsumfeld vieler Menschen genauer zu betrachten, in dem ultraverarbeitete Lebensmittel billig, bequem und stark beworben werden und daher für viele zu einer bevorzugten Option werden“, erklärte Rob Hobson, Autor von „ Unprocess Your Family Life“ , gegenüber The Independent.

„Das könnte bedeuten, wenn möglich öfter selbst zu kochen, mehr Vollwertkost wie Gemüse, Hülsenfrüchte und Getreide in den Speiseplan aufzunehmen oder einfach bewusster darauf zu achten, wie häufig ultraverarbeitete Lebensmittel im Alltag vorkommen“, fügte Hobson hinzu .

„Es geht nicht um Perfektion, sondern um Ausgewogenheit und darum zu verstehen, wie die eigene Ernährung die langfristige Gesundheit fördern oder beeinträchtigen kann.“

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 31.12.2025