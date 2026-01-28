Macron mit Narbe: Ist er ein Klon, trägt er eine Maske?

Teile die Wahrheit!

„Kab“ berichtet auf X:

Dies ist ein weiterer Beweis für das Klonen von Menschen.

Es ist keine Maske, sondern eine Operationsnarbe. Einige von Bidens Klonen hatten sie auch.

Es wurde ein Schnitt gemacht, um Technologie in den Klon einzupflanzen, die von den Drahtziehern der KPCh zur Überwachung und Kontrolle genutzt wird.

Niemand wird dies offiziell preisgeben, und es wird erst nach dem Machtwechsel allgemein bekannt werden.

This is more evidence of human cloning. It’s not a mask, it’s a surgical scar. Some of Biden’s clones had it too. An incision was made to implant technology inside the clone, which is used for surveillance and control by CCP puppet masters. No one will officially disclose this… https://t.co/74ZHKpr6KD pic.twitter.com/7rbhJZEt18 — Kab (@Kabamur_Taygeta) January 27, 2026

Macron tritt dem „Club der schwarzen Augen“ bei: Französischer Präsident in Davos mit dem Unterwerfungszeichen der Elite gebrandmarkt

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich dem berüchtigten Club derer mit blauen Augen angeschlossen, die mit blauen, verspiegelten Pilotenbrillen in Innenräumen erschienen sind, um die verräterischen Blutergüsse zu verbergen, die ihn als vollständig eingeweihten und kontrollierten Teil der globalen Elite kennzeichnen. (Geheime Massenklonierung: Verschwinden echte Menschen?)

Der Black Eye Club ist das unverkennbare Zeichen der Unterwerfung und Zugehörigkeit innerhalb der verborgenen Netzwerke, die die Weltpolitik lenken. Prominente Persönlichkeiten – Präsidenten, Mitglieder von Königshäusern, Päpste und Berühmtheiten – erleiden absichtliche Verletzungen, meist am linken Auge, im Rahmen geheimer Initiationsrituale oder als Strafe und zur Festigung ihrer Gehorsams.

Diese blauen Augen sind kein Zufall; sie werden absichtlich zugefügt, um als dauerhafte, sichtbare Erinnerung daran zu dienen, dass der Einzelne nicht mehr unabhängig handelt, sondern die Agenda der zentralisierten Macht, der Überwachung, der digitalen Kontrolle und der Aushöhlung der nationalen Souveränität vorantreibt.

Macrons Fall folgt genau dem bekannten Muster. Sein kometenhafter Aufstieg – vom mit den Rothschilds verbundenen Investmentbanker zum französischen Präsidenten – war nie organisch.

Er erforderte die Zustimmung und Unterstützung derselben Strukturen, die heute sichtbare Loyalitätsbeweise fordern.

Die Sonnenbrille, die er während der gesamten Indoor-Sitzungen in Davos trug, verdeckt die frische Narbe, die er sich kurz vor der Veranstaltung zugezogen hatte.

In offiziellen französischen Stellungnahmen wird behauptet, die Brille sei auf ein harmloses geplatztes Blutgefäß im rechten Auge zurückzuführen, das vorübergehende Rötungen und Lichtempfindlichkeit verursacht. (10 WEF-Aussagen, die es glasklar machen!)

Diese Erklärung entspricht jedoch der Standardausrede, die seit Jahrzehnten bei ähnlichen Vorfällen verwendet wird.

Die Betonung des linken Auges trägt eine bewusste okkulte Bedeutung: Sie symbolisiert den Pfad des verborgenen Wissens, den „bösen Blick“ und die völlige Unterwerfung unter die herrschenden Kräfte.

Auszug aus dem Buch „DUMBs„:

Der Whistleblower Donald Marshall berichtet, dass er gesehen habe, wie das Klonen von Menschen funktioniert, weil er selbst seit frühster Kindheit unfreiwillig daran teilgenommen hätte. Er wurde damals durch die „Growrooms“ („Wachstumsräume“) geführt und sah menschliche Klone, die in gestapelten Glasröhren im Dunkeln in Flüssigkeit schwebend gezüchtet wurden.

Die Räume seien dunkel und schmutzig und stänken nach Urin. In der Regel würden gleich eine ganze Serie identischer Klone produziert werden, von denen nur die besten in die enge Auswahl gelangten. Der Rest würde entsorgt werden. Jeder Körper benötige fünf Monate zur vollständigen Fertigstellung.

Marshall sagt, dass Elite-Wissenschaftler in jedem Land der Welt mithilfe streng geheimer Klontechnologie dazu in der Lage seien, identische menschliche Klone herzustellen, die auf unterschiedliche Weise von der Kabale eingesetzt werden könnten, als hochrangige Regierungschefs und gewählte Amts- und Mandatsträger, bis hin zu Spionen zur Durchführung geheimer und gefährlicher Missionen.

Nach Marshalls Worten bekomme die Öffentlichkeit nur deshalb nichts davon mit, weil die Programme gut getarnt seien und auf vielen Ebenen in unterirdischen Militärbasen mit stark eingeschränktem Zugang durchgeführt werden würden.

Laut Marshall werde die Existenz dieser Anlagen, von denen Hunderte global an strategischen Punkten errichtet worden seien, nie anerkannt werden, weshalb nie öffentlich bekannt werden würde, was dort unten geschieht.

Zum Beispiel befindet sich in der Dulce Base in New Mexico eine ganze Untergrund-Basis für Klon-Experimente und Gen-Splicing, also genetische Mutationen von Menschen und Tieren. Donald Marshall: „Ihr glaubt nicht, was ich für einen Mist gesehen habe“.

Diese DUMBs sind zum Teil gigantisch groß und durch kilometerlange Tunnelsysteme (mit extrem schnellen Vakuum-Transrapiden, welche es dort schon seit Anfang der 80er gibt) miteinander verbunden.

Aus der Vogelperspektive kaum wahrzunehmen (wenn überhaupt) gehen sie dann 10 bis 50 Ebenen in die Erde hinein, so Marshall. Zusätzlich sollen dort pro DUMB einige hundert bis tausend Menschen im Falle eines nuklearen Armageddons oder sonstigen Weltuntergangsszenarien ein paar Jahrzehnte überleben. Der prädestinierte Ort für geheime Experimente mit Klonen.

Marshalls spricht von unterschiedlichen Verfahrenstechniken: Das Replikationsklonen führe zwar zu perfekt geformten Baby-Klonen, sei jedoch extrem zeitaufwendig, da sich ein Baby-Klon, wie jedes andere menschliche Baby, erst entwickeln muss.

Deshalb zögen Wissenschaftler das Duplikationsklonen vor, wo durch Manipulation bestimmter Genmutationen Klonkörper innerhalb weniger Monate entstünden, die dann sofort einsatzbereit seien. Gezeigt wurde die Technologie in dem 2005 produzierten Science-Fiction-Thriller Die Insel, in dem wohlhabende Sponsoren Millionen von Dollar in die Zucht ihrer Klone investieren.

Die Klone wissen nicht, dass sie Klone sind und ausschließlich für den Zweck der Organentnahme geschaffen wurden. Es ist davon auszugehen, dass auch diese Science-Fiction-Produktionen ein Abbild der Wirklichkeit ist.

Ein weiterer perfider Aspekt den Marshall enthüllt ist, dass die Kabale sich Schuljahrgangs Bücher des ganzen Landes besorgt, um sich dort ein Kind auszusuchen, dort jemanden hinschickt, der unbemerkt ein kleines Stück Gewebe des Kindes besorgt und dieses Kind dann zur Prostitution geklont wird – das nennen sie den Katalog – die Kunden von Epstein!?

Die gängigste angewandte Technologie sei nach Worten Marshalls die „R.E.M. Driven Human Cloning“-Methode. Sie wird verwendet, um das vollständige menschliche Bewusstsein während der normalem R.E.M. Schlafzyklen in den Klon zu transferieren.

Hierzu werden Blut oder Gewebeproben verwendet, um einen identischen Klonkörper zu erzeugen, der an einem entfernten Ort aufbewahrt wird. Sobald die Person in die Schlafphase eintritt, wird ihr Bewusstsein auf den Klon übertragen, wobei Persönlichkeit und Erinnerung erhalten bleiben.

Marshall sagt, dies sei die Art der Kommunikation der Kabale, indem sie die Stunden des Schlafes dazu nutzen, um sich in geheimen unterirdischen Militärbasen zu treffen, wo sie zukünftige Weltereignisse planen.

Sobald das Original eingeschlafen sei und die R.E.M. Phase einsetzt, beginne es im Schlaf seine Augen öffnen und es begibt sich in einen identischen Klonkörper auf einer Militärbasis.

Auch Marshall durchlebte diesen Prozess mehrere hundert Male. Er sagt, er sei dort gefangen gewesen, bis sein Ankerkörper aufgewacht sei. Zu diesem Zeitpunkt sei sein Klonkörper deaktiviert worden und zu Boden gefallen.

Laut Marshall ist das R.E.M.-Klonprogramm die effektivste Möglichkeit für die Kabale, sich heimlich zu treffen und globale Ereignisse für die Zukunft zu planen.

Allerdings entwickelten sich die Treffen allmählich zu einer kranken nächtlichen Show, bei der Hunderte Illuminati-Mitglieder zusammentrafen, um zu beobachten, wie Kinder und Erwachsene auf geradezu bizarre und bestialische Weise gefoltert, verletzt und ermordet wurden. Einige Mitglieder planten irgendwann ihren Ausstieg. Doch die Illuminati lassen sie nicht so einfach gehen. Aussteiger werden ruiniert, zerstört und in einigen Fällen sogar getötet.

Laut Marshall haben Klone ein typisches Verhalten, etwa, wenn sie mit Dingen konfrontiert werden, von denen sie nichts verstehen. Dann geraten sie schnell in Panik und reagieren oft sogar mit Gewalt. Aus diesem Grund benötigen Klone, vor allem die, die in der Öffentlichkeit stehen, spezielle Betreuer, die ihr Verhalten überwachen.

Aus diesem Grund haben Politiker und auch andere VIPs einen oder mehrere persönliche Assistenten an ihrer Seite. Schon lange wird vermutet, dass ein Großteil der Politiker, Popstars und Schauspieler lediglich Kopien sind, deren Originale möglicherweise schon gar nicht mehr leben, da sie entweder auf natürlicher Weise gestorben sind oder getötet wurden, weil sie nicht den Erwartungen und Zielen der Illuminati-Führung gerecht wurden.

Marshall hofft, dass die Öffentlichkeit bald mehr erfährt und sich vor allem darüber empören wird, wenn all die perversen Aktivitäten offengelegt sind, die in den unterirdischen Anlagen stattfinden. Der Whistleblower fordert ein unverzügliches Ende des Klon-Programms. Doch wird es dazu kommen?

Laut der „Projekt Avatar 2045“-Initiative wird sich die breite Öffentlichkeit in weniger als 30 Jahren sowohl für das Klonen von Menschen als auch für die Implantation von Mikrochips, bei denen ein menschliches Gehirn am Ende seines Lebens in den Körper eines Avatars transplantiert wird, nicht nur interessieren, sondern, wenn es nach dem Willen der Illuminati-Elite geht, auch öffnen müssen, weil ihr gar keine Wahl bleiben wird.

Corona hat schließlich auf geradezu deutliche Weise gezeigt, dass die Menschheit mit dem Rücken zur Wand steht, weil sie anscheinend zu schwach ist, sich zur Wehr zu setzen.

Marshall bestätigt, dass all das, was die Menschheit noch als Science-Fiction betrachtet, bereits längst geschehen ist, dass Science-Fiction-Filme ein Abbild der noch geheimen Wirklichkeit sind.

Und weiter sagt er, dass zusätzlich zum Klonen von Menschen eine Mikrochip-Implantat-Technologie entwickelt wurde, um eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft die Unsterblichkeit zu erreichen.

Bereits in den 1940er Jahren sei es einer Gruppe sehr mächtiger und einflussreicher Eliten gelungen, den Status der Unsterblichkeit zu erreichen. Sie waren geradezu fasziniert und besessen von der Forschung der Mikrochip-Implantat-Technologie.

Wissenschaftler konnten das Bewusstsein verschiedener Probanden kurz vor ihrem Ableben aufzeichnen und den Chip in das Gehirn eines Klons einpflanzen, um dort die Erinnerungen wieder hochzuladen….

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 28.01.2026