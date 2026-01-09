Netanjahu befiehlt dem israelischen Militär, sich auf den Dritten Weltkrieg vorzubereiten

Teile die Wahrheit!

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat das Militär angewiesen, sich angesichts der eskalierenden Spannungen mit dem Iran auf einen „Dritten Weltkrieg“ vorzubereiten.

Die Kriegsvorbereitungen sind Teil eines vierjährigen Langzeitplans unter der Leitung von Generalstabschef Eyal Zamir. Neben der Vorbereitung auf einen möglichen Dritten Weltkrieg plant Israel auch die Entwicklung von Fähigkeiten zum Angriff auf Satelliten und Bodenziele aus dem Weltraum.

Infowars.com berichtet: Offizielle Stellen in Westjerusalem erwarten, dass der Iran Israel angreifen wird, um die „Auflösung“ der iranischen Regierung unter dem Druck der Proteste zu verhindern, berichtete Kanal 12.

Israel hat sich laut dem Fernsehsender Channel 12 aus Sorge vor einer möglichen militärischen Reaktion bisher nicht offiziell zu den Massenunruhen im Iran geäußert. Der israelische Geheimdienst Mossad hingegen unterstützt die Proteste offen in den sozialen Medien und behauptet, Agenten unter die Demonstranten eingeschleust zu haben.

Die Demonstrationen begannen Ende Dezember und wurden durch die Hyperinflation und eine anhaltende Wirtschaftskrise in der sanktionierten Islamischen Republik ausgelöst.

Die Unruhen, die schlimmsten der letzten Jahre, breiteten sich rasch auf mehrere Städte aus und führten Berichten zufolge zu tödlichen Zusammenstößen mit den iranischen Behörden. Einige Demonstranten forderten die Wiedereinführung der Monarchie, die 1979 durch die Islamische Revolution gestürzt worden war.

US-Präsident Donald Trump drohte mit einem Militäreinsatz. „Wir sind bereit zum Eingreifen“, sagte er am Freitag auf Truth Social, falls der Iran „friedliche Demonstranten“ töte .

Nur wenige Tage zuvor, während der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Florida besuchte, drohte Trump mit der Unterstützung neuer Luftangriffe auf den Iran, falls dieser sein ballistisches Raketenprogramm ausbauen sollte. (Dritter Weltkrieg: Russischer TV-Moderator droht mit Invasion von Berlin und Paris)

Im vergangenen Juni ordnete Trump an, dass sich das US-Militär an koordinierten Militärschlägen mit Israel gegen iranische Atomanlagen beteiligen sollte, während der Konflikt zwischen Teheran und Westjerusalem eskalierte.

Er behauptete, der Angriff habe die Entwicklung einer Atomwaffe durch die Islamische Republik verhindert – Vorwürfe, die der Iran zurückwies und den Angriff als unprovoziert verurteilte.

Netanyahu Orders Israeli Military to “Prepare for World War 3” Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered the military to prepare for “World War 3” amid escalating tensions with Iran. pic.twitter.com/icRerJnNgD — The People’s Voice (@realtpv) January 5, 2026

Ist eine Revolution im Iran Teil des Plans?

1 2 11 12 13

Ist es nur ein Zufall, dass in Teheran eine massive Protestbewegung ausgebrochen ist, während die USA und Israel warnen, dass bald neue Militäraktionen gegen den Iran nötig sein könnten? Zweifellos gehören die islamischen Radikalen, die den Iran regieren, zu den repressivsten Regimen der Welt, und daher ist es vollkommen verständlich, dass die Menschen, die unter diesem Regime leben, auf die Straße gehen und protestieren wollen.

Aber was wir diese Woche in Teheran erlebt haben, wirkt auf mich nicht spontan. Könnte es sein, dass der Beginn einer Revolution in der Hauptstadt Teil des Gesamtplans für die nächste Phase des Krieges mit dem Iran ist?

Nach seinem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag sprach Präsident Trump eine ziemlich bedrohliche Drohung gegen die Iraner aus…

Nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag in Florida, bei dem es um die Weiterentwicklung des von Trump vermittelten Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen ging, hat Präsident Donald Trump neue Warnungen gegen den Iran und die Hamas ausgesprochen.

Trump drohte dem Iran mit nicht näher spezifizierten Konsequenzen und sagte, der Iran verhalte sich möglicherweise „schlecht“ und deutete an, dass er versuche, Atomanlagen wieder aufzubauen, nachdem die USA in diesem Jahr drei davon angegriffen hatten.

„Wenn sich das bestätigt, dann wird das Konsequenzen haben“, sagte er. „Und zwar sehr starke, vielleicht sogar stärkere als beim letzten Mal.“

Einen Tag vor Trumps Drohung brachen im Zentrum Teherans plötzlich Proteste gegen das iranische Regime aus …

Die Proteste begannen am Sonntag, nachdem Ladenbesitzer im Großen Basar von Teheran in den Streik getreten waren, als der Rial einen historischen Tiefstand erreichte und auf 1,42 Millionen zum US-Dollar abstürzte.

Die Demonstrationen weiteten sich auf die Städte Karaj, Hamedan, Qeshm, Malard, Isfahan, Kermanshah, Shiraz und Yazd aus, wo die Polizei laut BBC Persian Tränengas einsetzte, um die Protestierenden auseinanderzutreiben. Ein Video zeigte einen Demonstranten, der sich in Teheran auf dem Boden zusammenkauerte und eine Gruppe schwarz gekleideter Polizisten auf Motorrädern blockierte.

Universitätsstudenten skandierten Parolen wie „Tod dem Diktator“ in Anspielung auf Khamenei. Andere Parolen unterstützten Reza Pahlavi, den Sohn des verstorbenen Schahs Mohammad Reza Pahlavi, der 1979 in der Islamischen Revolution gestürzt wurde.

Wenn die derzeitigen Machthaber Irans entfernt würden, würde Reza Pahlavi höchstwahrscheinlich als Interimspräsident fungieren, bis Neuwahlen stattfinden könnten.

Am Dienstag veröffentlichte er auf X eine sehr lange Nachricht, in der er die gesamte iranische Bevölkerung aufrief, auf die Straße zu gehen und sich den Protesten anzuschließen…

Meine mutigen Landsleute,

Ihre Präsenz auf den Straßen im ganzen Iran hat die Flamme einer nationalen Revolution entfacht. Die Fortsetzung und Ausweitung Ihrer Präsenz und die Übernahme der Kontrolle über die Straßen ist heute unsere wichtigste und wichtigste Priorität

Ich rufe das iranische Volk auf, sich den landesweiten Streiks und Protesten anzuschließen: Regierungsangestellte, Arbeiter im Energie- und Transportsektor, LKW-Fahrer, Krankenschwestern, Lehrer und Akademiker, Handwerker und Unternehmer, Rentner und diejenigen, die ihre Ersparnisse verloren haben – alle, vereinigt euch und schließt euch dieser nationalen Bewegung an.

Im ganzen Iran: Teheran, Karaj, Qazvin, Rasht, Sari, Gorgan, Semnan, Bojnord, Mashhad, Birjand, Zahedan, Kerman, Yazd, Shiraz, Bandar Abbas, Bushehr, Yasuj, Ahvaz, Shahrekord, Isfahan, Khorramabad, Ilam, Kermanshah, Sanandaj, Urmia, Tabriz, Ardabil, Zanjan, Hamedan, Arak und Qom.

Ich bitte die Iraner im Ausland – von Australien und Ostasien bis Europa und Nordamerika –, ihre Aktivitäten im Rahmen der Kampagne „Rise Iran“ zu verdoppeln, um der Stimme des iranischen Volkes gegenüber den Medien, internationalen Institutionen, ausländischen Regierungen und Parlamenten mehr Gehör zu verschaffen.

Der Iran und seine Straßen gehören der iranischen Nation. Und wir werden siegen, denn wir sind vereint und wir sind zahlreich.

Es lebe Iran,

Reza Pahlavi!

Er weiß genau, was er tut.

Und er wurde wahrscheinlich dazu ermutigt, eine solche Nachricht zu veröffentlichen.

Nach monatelangem wirtschaftlichem Druck seitens der USA und Europas befindet sich die iranische Wirtschaft in einem desolaten Zustand.

Die allgemeine Inflationsrate liegt bei 42 Prozent, und die Lebensmittelpreise sind im vergangenen Jahr um 72 Prozent gestiegen…

Laut dem staatlichen Statistikzentrum stieg die Inflationsrate im Dezember auf 42,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat und liegt damit 1,8 % höher als im November. Die Lebensmittelpreise verteuerten sich um 72 % und die Preise für Gesundheits- und Medizinprodukte um 50 % im Vergleich zum Dezember des Vorjahres. Viele Kritiker sehen in dieser Entwicklung ein Anzeichen für eine drohende Hyperinflation.

Wenn Menschen sich nicht genügend Lebensmittel für ihre Familien leisten können, geraten sie oft in große Verzweiflung.

Ein ortsansässiger Händler sagte gegenüber einer britischen Nachrichtenquelle, er sei besorgt, dass er bald „Koffer voller Bargeld mitbringen müsse, um überhaupt Brot kaufen zu können“ …

„Was sollen meine Kinder essen? Müssen wir Koffer voller Bargeld mitbringen, nur um Brot zu kaufen? Finden Sie das normal?“, sagte Alborz dem Guardian am Telefon und verwendete dabei ein Pseudonym aus Angst vor Repressalien der Sicherheitskräfte.

Der iranische Generalstaatsanwalt räumt ein, dass Iraner, die unter wirtschaftlichen Problemen leiden, ein Recht auf Protest haben.

Er warnt jedoch auch davor, dass Demonstranten, die sich an der „Umsetzung von extern entworfenen Szenarien“ beteiligen, mit einer „entschlossenen Reaktion“ rechnen müssen …

„Friedliche Proteste für den Lebensunterhalt sind Teil der sozialen und verständlichen Realität“, sagte Mohammad Movahedi-Azad gegenüber den staatlichen Medien, nachdem in der Hauptstadt Teheran Proteste von Ladenbesitzern begonnen hatten, denen sich Studenten und andere in mehreren Städten des Landes anschlossen.

„Jeder Versuch, wirtschaftliche Proteste zu einem Instrument der Unsicherheit, der Zerstörung öffentlichen Eigentums oder der Umsetzung von extern entworfenen Szenarien zu machen, wird unweigerlich eine rechtliche, verhältnismäßige und entschiedene Antwort nach sich ziehen“, warnte Movahedi-Azad.

Die Iraner haben das schon einmal erlebt.

Während des Zwölf-Tage-Krieges brachen plötzlich innere Unruhen aus, und viele hofften, dass dies zum Sturz des iranischen Regimes führen würde.

Und nun, da wir scheinbar am Rande eines weiteren militärischen Konflikts zwischen Israel und Iran stehen, fordern die Israelis die Iraner öffentlich dazu auf, „auf die Straße zu gehen“ …

Seine Äußerungen erfolgten wenige Tage, nachdem der israelische Geheimdienst Mossad, der die iranischen Demonstranten unterstützt, in den sozialen Medien mitgeteilt hatte, er stehe „an eurer Seite vor Ort“. In einem Beitrag auf seinem persischsprachigen Account „X“ rief der Geheimdienst die Iraner dazu auf, „gemeinsam auf die Straße zu gehen“.

Auch das US-Außenministerium scheint sehr daran interessiert zu sein , Öl ins Feuer zu gießen…

In einem Beitrag, der über seinen eigenen persischsprachigen Account auf X geteilt wurde, erklärte das US-Außenministerium am Mittwoch, es sei „zutiefst besorgt über Berichte und Videos, wonach friedliche Demonstranten im Iran Einschüchterungen, Gewalt und Verhaftungen ausgesetzt sind“.

„Die Forderung nach Grundrechten ist kein Verbrechen. Die Islamische Republik muss die Rechte des iranischen Volkes respektieren und die Repression beenden“, erklärte die US-Regierung in dem Beitrag.

„Erst die Basare. Dann die Studenten. Jetzt das ganze Land. Die Iraner sind vereint. Unterschiedliche Lebenswege, eine Forderung: Respektiert unsere Stimmen und unsere Rechte“, erklärte das US-Außenministerium in einem späteren Beitrag.

In den vergangenen Jahrzehnten waren die USA an der Organisation und Finanzierung von Revolutionen gegen antiwestliche Regierungen auf der ganzen Welt beteiligt.

Es würde mich also überhaupt nicht überraschen zu erfahren, dass wir hier unsere Fingerabdrücke überall hinterlassen haben.

Die Iraner haben natürlich nicht wirklich das Recht, sich zu beschweren, denn sie versuchen seit 1979, die Revolution im gesamten Nahen Osten zu verbreiten.

Lasst uns den Iran sehr genau beobachten und sehen, was als Nächstes passiert.

Es gibt bereits Berichte, wonach iranische Sicherheitskräfte gegenüber einigen Demonstranten gewaltsam vorgegangen sind …

„Man muss naiv sein, wenn man glaubt, dass die Iraner dieser Regierung oder dem Regime vertrauen“, sagte Farhad, ein 19-jähriger Universitätsstudent, der in der Protestbewegung aktiv ist und unter einem Pseudonym sprach.

Er und andere Studenten berichteten, wie Sicherheitskräfte Studentenausweise beschlagnahmt und einige Demonstranten geschlagen und festgenommen hatten. Ein Demonstrant in Teheran schickte dem Guardian ein Foto eines Metallgeschosses, das nach seinen Angaben von Sicherheitskräften auf ihn abgefeuert worden war. Der Guardian konnte die Aussage des Demonstranten nicht unabhängig überprüfen.

„Wenn die Regierung wirklich reden wollte, würde sie kein Tränengas einsetzen und nicht auf Demonstranten schießen. Und wenn sie wirklich einen Dialog wollte, hätte sie 2023 keine Demonstranten hingerichtet. Wir sind zu keinerlei Gesprächen bereit, wir wollen die Mullahs loswerden und wir wollen Demokratie“, fügte Farhad hinzu.

Da in den sozialen Medien Aufnahmen von Gewalt kursieren, könnte dies einige Demonstranten zu extremeren Aktionen animieren.

Am Mittwoch versuchte eine Gruppe von Demonstranten tatsächlich, in ein lokales Regierungsgebäude in Fasa einzudringen …

Iranische Demonstranten, die gegen wirtschaftliche Not und den rapiden Währungsverfall protestierten, versuchten, in ein lokales Regierungsgebäude einzudringen, während die Unruhen den vierten Tag andauerten.

Staatsmedien berichteten am Mittwoch, dass eine organisierte Gruppe von „Randalierern“ versucht habe, in das Gebäude der örtlichen Regierung in Fasa in der südlichen Provinz Fars einzudringen. Auf ausgestrahlten Aufnahmen war zu sehen, wie eine Gruppe von Menschen versuchte, das Tor des Gebäudes aufzubrechen.

„Ihr Angriff scheiterte durch das Eingreifen der Sicherheitskräfte“, berichteten die staatlichen Medien. „Die Anführerin der Randalierer, eine 28-jährige Frau, wurde festgenommen.“

Die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim zitierte einen lokalen Beamten mit der Aussage, dass bei dem Vorfall drei Mitglieder der Sicherheitskräfte verletzt und vier „Angreifer“ festgenommen worden seien.

Eine Revolution, die das iranische Regime entmachtet, ist möglicherweise eine der wenigen Möglichkeiten, eine katastrophale militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran in dieser Phase zu vermeiden.

Newsweek berichtet , dass die Iraner derzeit „unkonventionelle Sprengköpfe“ entwickeln, die in der Lage wären, chemische oder biologische Waffen gegen israelische Ziele einzusetzen…

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) arbeiten an unkonventionellen Sprengköpfen für ballistische Raketen und verlegen Raketenwerfer in die östlichen Regionen des Landes, wie das Nachrichtenportal Iran International am Montag unter Berufung auf Militärquellen berichtete. Die Quellen, die aufgrund der Brisanz des Themas anonym bleiben wollten, gaben an, dass sich diese Aktivitäten in den letzten Monaten beschleunigt hätten.

Die Sprengköpfe sind so konstruiert, dass sie beim Abschuss mit ballistischen Raketen chemische oder biologische Kampfstoffe transportieren und verteilen können, anstatt konventionelle Sprengstoffe, und stellen neben Irans bestehenden Raketenstreitkräften eine zusätzliche Form der Abschreckung dar.

Der Bericht merkte an, dass ein solcher Schritt, sollte er sich bestätigen, das Abschreckungsgleichgewicht in der Region drastisch verändern und den Druck auf Teheran weiter erhöhen könnte. Chemische und biologische Waffen sind gemäß internationaler Konventionen, die auch der Iran unterzeichnet hat, verboten.

Die Israelis werden nicht einfach zusehen und den Iranern das erlauben.

Sie werden zuerst zuschlagen und später Fragen stellen.

Und sobald die Raketen wieder fliegen, wird die Lage im Nahen Osten völlig außer Kontrolle geraten.

Mir ist bewusst, dass sich die meisten prominenten Stimmen mit Blick auf das Jahr 2026 anderen Themen widmen.

Ich glaube aber, dass das Drama, das sich im Nahen Osten abspielt, das Potenzial hat, eine der größten Geschichten des kommenden Jahres zu werden, und deshalb werde ich die Entwicklungen sehr, sehr genau verfolgen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 06.01.2026