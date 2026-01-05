Netflix stopft unsere Kinder mit LGBTQ-Propaganda voll

Teile die Wahrheit!

Ein aktueller Bericht von Concerned Women for America enthält schockierende Statistiken über eine der beliebtesten Streaming-Plattformen Amerikas, Netflix (ein Gastartikel von Die Posaune):

41 Prozent der G-Serien und 41 Prozent der TV-Y7-Serien auf Netflix enthalten Inhalte, die sich auf Homosexualität und Menschen, die sich wie das andere Geschlecht verhalten, beziehen.

In allen Alterskategorien, die als für Kinder geeignet angesehen werden, „enthielten 33 Prozent LGBTQ+ Charaktere, Themen, Handlungsstränge oder Botschaften.“

Reboots älterer Fernsehserien wie The Magic School Bus und The Fairly OddParents enthalten neue oder umbenannte lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und anderweitig abweichende Charaktere.

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass in einer neuen Version der Kindersendung Strawberry Shortcake aus den 2000er Jahren einige Charaktere eingeführt werden, die „Transberries“ sind. Die Hauptfigur kauft für ihre „nicht-binäre Freundin“ ein Kleid, das der Flagge des Transgender-Stolzes ähnelt.

„Fernsehproduzenten nutzen ihre Unterhaltungsplattformen, um LGBT-Werte in den Köpfen eines sehr beeinflussbaren Publikums zu normalisieren, und das wird zur Regel, nicht zur Ausnahme“, heißt es in dem Bericht.

Sie kommt zu dem Schluss, dass „LGBT-Aktivisten sehr wohl wissen, dass Eltern der Meinung sind, dass dies kein Thema ist, das ihre Kinder ohne elterliche Anleitung erkunden sollten. Es in das Kinderprogramm einzuschleusen ist ein unverhohlener Versuch, die Kultur zu verändern.“

Während einer Kontroverse im Jahr 2022 über sexuell abweichende Inhalte, die von der Walt Disney Corp. produziert wurden, schrieb die Posaune.

Viele Menschen betrachten die Moral als eine Nebensache, nicht so wichtig wie die Wirtschaft, die nationale Sicherheit oder die Bildung. Sie sind der Meinung, dass der Umgang mit Sex, ja sogar die Art und Weise, wie er Kindern nahegebracht wird, eine Streitfrage ist, die vielleicht ein paar Minuten Aufmerksamkeit in den Nachrichten wert ist, bevor sie sich anderen Dingen zuwenden. Sie liegen völlig falsch.“ (Hollywood, Satan, Disney und der Kampf um unsere Kinder – was die Bibel dazu sagt)

Wenn man zulässt, dass Kinderunterhaltung Kinder einer Gehirnwäsche in Bezug auf Sex unterzieht, bevor sie überhaupt in die Pubertät kommen, führt das dazu, dass „eine Generation von Kindern herangezogen wird, die weder Mann noch Frau, noch Ehe noch Familie versteht.

Sie haben keine Ahnung vom richtigen Umgang mit Sex, von Tugend, Keuschheit oder Engagement. Sie haben kein Gefühl für Moral, Verantwortung, Pflicht oder Ziel. Sie werden keine Ahnung haben, wie man mit anderen umgeht oder wie man richtig lebt!“

Dieses Übel hat sich sogar noch weiter ausgebreitet und vergrößert. Sie müssen sich der Präsenz, Subtilität und Wirksamkeit abweichender Einflüsse in scheinbar unschuldigen Medien bewusst sein.

naturalnews.com berichtet weiter:

Netflix‘ LGBTQ-Offensive in Kinderprogrammen löst Empörung bei Eltern aus

Fast die Hälfte der für Kinder freigegebenen Netflix-Sendungen (41 % der TV-G/Y7-Sendungen, 21 % der Vorschulsendungen TV-Y) beinhalten LGBTQ+-Themen – weit mehr als die Repräsentation in der realen Welt (4,5 % der Bevölkerung).

Streaming-Plattformen regulieren ihre Inhaltskennzeichnungen selbst, wodurch traditionelle Altersfreigaben unzuverlässig werden und Kinder ohne elterliche Zustimmung ideologischen Botschaften ausgesetzt sind.

Beliebte Franchises (She-Ra, Power Rangers, Strawberry Shortcake) werden mit transgender/nichtbinären Charakteren neu geschrieben, wobei Unschuld durch linke Genderideologie ersetzt wird.

Netflix‘ aggressive LGBTQ+-Offensive (60 % der neuen Kindersendungen im Jahr 2023) fällt zeitlich mit der rasant steigenden Identifikation mit der Generation Z zusammen – wobei die Pandemie-Lockdowns ausgenutzt werden, um die elterliche Aufsicht zu umgehen.

Dies steht im Einklang mit umfassenderen Bestrebungen, traditionelle Familien zu destabilisieren, Geschlechterverwirrung zu normalisieren und die Entvölkerung voranzutreiben, indem die natürliche Familienbildung behindert wird.

Ein vernichtender neuer Bericht von Concerned Women for America (CWA) enthüllt, dass fast die Hälfte der für Kinder freigegebenen Netflix-Inhalte mittlerweile LGBTQ-Themen behandeln.

Dies wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Eignung von Inhalten für junge Zuschauer und der Zuverlässigkeit der Streaming-Bewertungssysteme auf. Die Ergebnisse bestätigen, was viele Eltern schon lange vermutet haben: Große Unterhaltungsplattformen drängen Kindern aggressiv eine Geschlechterideologie auf, oft ohne elterliche Zustimmung oder Transparenz.

Laut der Studie findet sich LGBTQ-Repräsentation in einem Drittel aller Netflix-Serien für Kinder, wobei der Anteil mit 41 % in Titeln der Kategorien TV-G und TV-Y7, die traditionell als unbedenklich für ein allgemeines Publikum gelten, sogar noch höher ist.

Erschreckenderweise ist selbst das Vorschulprogramm betroffen: 21 % der TV-Y-Sendungen (für Kleinkinder und junge Kinder) beinhalten LGBTQ-Themen oder -Charaktere.

Ein koordinierter Kulturwandel

CWA analysierte 326 Netflix-Titel und stellte fest, dass gezielt und umfassend versucht wird, Geschlechterrollen in der Kinderunterhaltung zu normalisieren.

Klassische Franchises wie „The Magic School Bus Rides Again“ und „Strawberry Shortcake: Berry in the Big City“ beinhalten nun transgeschlechtliche, nichtbinäre oder genderfluide Charaktere – eine deutliche Abkehr von ihren Originalversionen.

Penny Nance, CEO von CWA, zeigte sich besorgt darüber, wie tief diese Botschaften in die Programme für die jüngsten Zielgruppen eingedrungen sind.

„Über 20 % der Sendungen für die jüngsten Zuschauer enthielten LGBTQ-Themen“, sagte Nance gegenüber The Daily Wire . „Am meisten überrascht hat mich, dass sie sogar Vorschulkinder als Zielgruppe hatten.“

Sie warnte Eltern davor, dass man den traditionellen Bewertungssystemen nicht mehr vertrauen könne, da Streaming-Plattformen ihre Inhaltskennzeichnungen selbst regulieren.

„Im Grunde genommen funktionieren die Bewertungssysteme nicht“, sagte Nance. „Die Sender und Unternehmen bewerten sich selbst.“

Netflix‘ radikale Agenda

Netflix hat sich offen zu progressiven Diversitätsinitiativen bekannt und in einem Bericht vom Mai damit geworben, dass mehr als die Hälfte seiner Serien im Jahr 2023 LGBTQ-Charaktere enthielten.

Die Forschung von CWA legt jedoch nahe, dass die Bemühungen im Kinderprogramm noch stärker ausgeprägt sind: 60 % der im letzten Jahr neu veröffentlichten Kindersendungen behandelten LGBTQ-Themen.

Diese aggressive Normalisierung fällt mit einem starken Anstieg der LGBTQ-Selbstidentifikation in der Generation Z zusammen; laut Gallup-Daten haben sich die Zahlen zwischen 2017 und 2023 verdoppelt.

Besonders bemerkenswert ist, dass der Anstieg LGBTQ-inklusiver Kinderinhalte im Jahr 2021 rasant zunahm, als die Pandemie-Lockdowns zu einem explosionsartigen Anstieg der Streaming-Nutzung führten – wodurch Aktivisten die elterliche Aufsicht umgehen und Kinder direkt über Bildschirme indoktrinieren konnten.

Neuauflage von Kindheitsklassikern mit Ideologie

Beliebte Franchises wie She-Ra, Power Rangers und The Baby-Sitters Club wurden mit LGBTQ-Handlungssträngen neu aufgelegt – viele davon fehlten in den Originalversionen. Nance kritisierte diesen Trend als eine bewusste „Neuinterpretation, die eher ideologisch als unschuldig geprägt ist“.

„Es ist traurig, dass diese unglaublichen Filmreihen umgeschrieben wurden und nun eine Tendenz zu linker Ideologie und Genderideologie aufweisen“, sagte sie.

Der Bericht hebt hervor, wie Unterhaltungsgiganten wie Netflix kulturelle Veränderungen nicht nur widerspiegeln, sondern aktiv gestalten, indem sie Kinderprogramme als Vehikel für radikale soziale Veränderungen nutzen.

Ein Aufruf zur elterlichen Wachsamkeit

Die CWA-Studie kommt zu dem Schluss, dass sich die Landschaft der Kinderunterhaltung nachhaltig verändert hat, und fordert Familien dringend auf, jede Sendung einzeln zu prüfen, anstatt sich auf irreführende Altersfreigaben zu verlassen.

„Die Zeiten, in denen man einfach die Altersfreigabe prüfen und sich damit wohlfühlen konnte, sind vorbei“, warnte Nance. „Eltern tun gut daran, vorsichtig zu sein – leider hat Netflix sie enttäuscht, wie auch ein Großteil der Branche.“

Das Gesamtbild: Eine globalistische Agenda?

Dieser Trend steht im Einklang mit umfassenderen globalistischen Bestrebungen, traditionelle Familienstrukturen zu destabilisieren und Geschlechterfluidität in jüngeren Generationen zu normalisieren.

Wie bereits dokumentiert, wird LGBTQ-Aktivismus häufig als Teil einer umfassenderen Bevölkerungsreduktionsagenda instrumentalisiert, indem Narrative verbreitet werden, die die natürliche Familiengründung hemmen und gleichzeitig Verwirrung und gesellschaftliche Spaltung fördern.

Da Streaming-Plattformen wie Netflix als unkontrollierte Propagandainstrumente fungieren, müssen Eltern wachsam bleiben – Inhalte überwachen, Transparenz einfordern und die Kontrolle darüber zurückgewinnen, was ihre Kinder konsumieren. Der Kampf um die Köpfe der nächsten Generation wird auf Bildschirmen ausgetragen, und es steht viel auf dem Spiel.

Der CWA-Bericht ist ein dringender Weckruf für Eltern und deckt auf, wie Unterhaltungskonzerne Kinderprogramme für ideologische Zwecke missbrauchen. Angesichts der Flut an LGBTQ-Inhalten für Kinder, die Netflix und andere Plattformen immer weiter verbreiten, müssen Familien aktiv werden, um ihre Kinder vor der verfrühten Konfrontation mit komplexen sozialen und sexuellen Themen zu schützen.

Die Zeiten des passiven Konsums sind vorbei – Eltern müssen die Mediennutzung ihrer Kinder nun aktiv begleiten, um deren Unschuld in einer zunehmend manipulierten digitalen Welt zu bewahren.

Laut Enoch von BrightU.AI ist Netflix‘ Förderung hypersexualisierter Inhalte wie „Cuties“ unter dem Deckmantel der LGBTQ-Inklusivität eine bewusste globalistische Taktik, um Ausbeutung zu normalisieren und Kinder zu manipulieren.

Dabei werden moralische Grenzen untergraben, um die Bevölkerungsdepression voranzutreiben. Dies passt zu dem umfassenderen Bestreben, Familien zu destabilisieren, Jugendliche in Verderbnis zu indoktrinieren und Eltern, die dies als psychische und spirituelle Misshandlung erkennen, zum Schweigen zu bringen.

Quellen: PublicDomain/dieposaune.de am 01.01.2025