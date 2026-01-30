Neuheit: Shungit Pyramide – Konzentriert positive Energien und schützt vor Elektrosmog

Teile die Wahrheit!

Shungit wird schon seit dem 18. Jahrhundert bei medizinischen Behandlungen verwendet. Peter der Große stand an der Wiege des ersten russischen Kurorts in Karelia, wo er von der wasserreinigenden Kraft des Shungit Gebrauch machte, die er persönlich bereits erfahren hatte.

Auch förderte er die Anwendung des Steins in der russischen Armee, wo er für gereinigtes Wasser sorgte. Die antibakteriellen Eigenschaften von Shungit wurden durch moderne Testmethoden bestätigt.

Konzentriert positive Energien und schützt vor Elektrosmog

Shungit ist ein tiefschwarzer Naturstein und zählt zu den ältesten bekannten Gesteinsformen der Erde. Er ist über 2 Milliarden Jahre alt.

Er besitzt eine außergewöhnliche, zwischen amorphem Stein und Graphit liegende Struktur und enthält seltene Kohlenstoffformen, die sogenannten Fullerene.

Diese Besonderheit macht Shungit seit Jahrhunderten zu einem geschätzten Stein in Handwerk, Tradition und Energielehre.

Der Stein wird seit jeher mit Reinigung, Klarheit und energetischem Ausgleich in Verbindung gebracht. In der modernen Zeit wird Shungit häufig als Begleiter im Alltag verwendet, etwa am Arbeitsplatz, am Computer oder als persönlicher Schutzstein, um eine harmonische Umgebung zu fördern.

Historischer Hintergrund

Bereits im 18. Jahrhundert erlangte Shungit in Russland besondere Bedeutung: Peter der Große nutzte den Stein in seinem Kurort in Karelia und ließ ihn auch in der Armee zur Wasseraufbereitung einsetzen.

Die außergewöhnliche Struktur des Steins inspirierte seither zahlreiche Anwendungen in Volkswissen, Tradition und Naturkunde.

Produktdetails:

Shungit: Typ II, 50-90 % Kohlenstoff

Größe: 5,5 x 5,5 x 5,5 cm (B x L x H)

Material: Shungit

Gewicht: 70 g

Ursprungsland: Indien

Dieses Produkt ist frei von Nickel, Blei und Cadmium. Dies bedeutet, dass solche Metalle nicht Bestandteil sind oder lediglich in den begrenzten Mengen, die innerhalb der europäischen Produktsicherheitsnormen zulässig sind (REACH).

Die Eigenschaften von Edelsteinen auf unserer Website sind nicht wissenschaftlich belegt. Sie basieren auf Erfahrungen von Anwendern und Edelsteintherapeuten.

Sie ersetzen keinesfalls medizinische Diagnosen oder Behandlungen. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Beschwerden immer einen Arzt.

