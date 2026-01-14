Per Fernzugriff die Heizung abgeschaltet – über 100.000 Autobesitzer betroffen

Teile die Wahrheit!

Stephan P. aus Berlin traut seinen Augen nicht, als er am 8. Dezember um 7.12 Uhr morgens seine Fahrzeug-App öffnet: Die Lexus-Kundenbetreuung informiert darin den Autobesitzer, dass der Zugriff auf die Standklimatisierung seines Autos „per Fernzugriff“ ab sofort eingestellt wurde. Die Komfortfunktion könne „aufgrund der derzeitigen Rechtslage“ nicht mehr aufrechterhalten werden.

Und P. ist mit dieser Nachricht nicht allein: Tausenden anderen Toyota- und Lexus-Fahrern wurde ebenfalls aus heiterem Himmel die Standklimatisierung gestrichen.

In Internetforen machen sich Enttäuschung und Verständnislosigkeit breit. Über 100.000 Autos hat der Konzern allein 2025 in Deutschland verkauft. Den überwiegenden Anteil davon trifft die Abschaltung, aber auch frühere Baujahre. Wie den Lexus LBX von Stephan P..

Toyota-Sprecher Ralph Müller bestätigte auf Anfrage die Maßnahme: „Bei der Vorklimatisierung handelt es sich um eine kostenfreie Funktion der MyToyota-App bzw. Lexus Link Plus App. Diese Funktion ist weiterhin bei allen reinen Elektrofahrzeugen und Plug-in-Fahrzeugen verfügbar.

Bei Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb funktioniert das nur bei laufendem Verbrennungsmotor. Der Gesetzgeber wertet dies als ein unnötiges Laufenlassen des Motors bzw. als vermeidbare Abgasbelästigung, was verboten ist.

Dies ist vielen Nutzern nicht bekannt. In Europa existiert hierzu keine einheitliche Rechtslage, worüber wir mit einem entsprechenden Hinweis in der App informiert haben. Um den Fahrzeugnutzer vor Bußgeldern zu schützen, haben wir die Funktion bei diesen Fahrzeugen deaktiviert.“

Vorklimatisierung ist keine Standheizung

Wichtig ist hierbei die Unterscheidung zwischen einer Vorklimatisierungsfunktion und einer „klassischen“ Standheizung: Per Vorklimatisierung lässt sich das Auto vor der Fahrt aufheizen oder kühlen, gesteuert per App oder Fahrzeug-Infotainment.

Die Vorklimatisierung ermöglicht bei Vollhybriden der Verbrennungsmotor, bei Plug-in-Hybriden sowie batterielektrischen Fahrzeugen die Hochvoltbatterie. Eine Standheizung ist eine eigenständige Baugruppe und läuft unabhängig davon.

Müller: „Wir haben uns die Entscheidung sicherlich nicht leicht gemacht. Neben dem Bußgeldrisiko und dem Bestreben, unnötige Umweltbelastungen zu vermeiden, sehen wir zudem, dass auch der Gesetzgeber Umweltaspekte immer mehr in den Vordergrund stellt.“

„In den Nutzungsbedingungen unserer App weisen wir darauf hin, dass einzelne kostenfreie Funktionen eingestellt werden können. Davon haben wir Gebrauch gemacht“, so Müller.

Alternative zur Vorklimatisierung? „Die Nachrüstung einer herkömmlichen Standheizung. Die bringt zwar 10 Kilo Mehrgewicht ins Auto und hat keine so aufwendige Abgasreinigung wie moderne Kfz, wäre aber erlaubt.“

Lexus-Fahrer Stephan P. hat bislang das Nachsehen. Er bat den Hersteller um Kulanz, eine günstige Standheizungs-Nachrüstung oder vielleicht eine Service-Gutschrift.

Ein Lexus-Verkaufsberater antwortete per Mail, der Hersteller sehe „keine Anspruchsgrundlage für Sachmangelhaftungsansprüche oder sonstige Kompensationen“. Schade für den Berliner. Sein Lexus LBX sei „das beste Stadtauto“, das er jemals hatte. Aber um den Wagen morgens von Schnee und Eis zu befreien, hat sich P. jetzt einen Besen gekauft.

Kommentar:

Per Fernzugriff abgeschaltet – im Winter. Über 100.000 Autobesitzer betroffen.

Nicht durch einen Defekt.

Nicht durch eigenes Zutun.

Sondern per Knopfdruck.

Und das ist kein Ausrutscher.

Das ist ein Vorgeschmack.

Was heute schon per Fernzugriff läuft:

Autos

Heizung, Klimatisierung, Motorfunktionen, Ladeleistung, Ortung, Updates, Sperren

Stromzähler (Smart Meter)

Verbrauch, Abschaltung, Drosselung, Zeitsteuerung

Wasserzähler

Verbrauch, Leck-Erkennung, perspektivisch Sperren

Gas & Wärme

Steuerung, Abschaltung, Lastmanagement

Heizungen & Wärmepumpen

Temperatur, Laufzeiten, Eingriffe bei „Netzengpässen“

PV-Anlagen & Speicher

Einspeisung, Abregelung, Abschaltung

Wallboxen

Ladezeiten, Ladeleistung, Abschaltung

Smart Homes

Licht, Türen, Kameras, Rollläden, Thermostate

Telekommunikation

SIMs, Internetzugang, Priorisierung oder Abschaltung

Bankkonten

Sperren, Limits, Transaktionsüberwachung

Alles zentral steuerbar.

Alles abhängig von Software, Updates, Regeln.

Alles ohne dass du physisch etwas dagegen tun kannst.

Und jetzt denk das weiter – mit digitalem Geld:

Kein Bargeld mehr → keine Ausweichmöglichkeit

Kontensperre = sofortiger Stillstand

Verhaltensabhängige Limits

Regionale Einschränkungen (wo du was kaufen darfst)

Zeitlich begrenztes Geld

Automatische Strafen statt Gerichtsverfahren

Kopplung an CO₂, Energie, Mobilität, Gesundheit

Dann ist nicht nur dein Auto kalt.

Dann ist dein Alltag abschaltbar.

Die eigentlichen Knackpunkte:

Machtkonzentration

Kein Widerspruch in Echtzeit möglich

Technische Fehler treffen Unschuldige

Recht kommt erst später – wenn überhaupt

Abhängigkeit statt Selbstbestimmung

„War nur ein Update“ ersetzt Verantwortung

Das ist kein Fortschritt.

Das ist Kontrollinfrastruktur.

Und nein:

Das bleibt keine Ausnahme.

Das ist das neue Normal, wenn man nicht stoppt.

Frage an dich:

Willst du Bequemlichkeit oder Entscheidungsfreiheit?

Beides gleichzeitig funktioniert nicht.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 14.01.2026