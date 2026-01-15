Prophezeiungen für 2026 aus den Palmblattmanuskripten: Deutschland, Akasha-Chronik und mehr…

Teile die Wahrheit!

Deutschland und weitere europäische Länder, insbesondere Frankreich, aber auch Polen, die Niederlande und Großbritannien laufen Gefahr, im Nahen Osten, aber auch in Osteuropa und auf dem Balkan in längerfristige militärische Auseinandersetzungen verwickelt zu werden.

Der Winter bringt 2026 Wetterunbilden. Kälte wechselt mit wärmeren, aber feuchteren Perioden ab, es besteht die Gefahr starker Niederschläge, verbunden mit Überschwemmungen und Erdrutschen in den Gebirgslagen in Mittel- und Süddeutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich.

Die Landwirtschaft wird auch im Jahr 2026 ein großes Thema bleiben. Zum einen geht es um die Verfügbarkeit von Flächen für eine landwirtschaftliche Nutzung, zum anderen um Reinhaltung des Trinkwassers.

Hier gibt es weltweit Einschränkungen, welche zu einer erheblichen Verteuerung des Trinkwassers führen werden. Zeitweise werden sehr starke Niederschläge in Europa, aber auch Asien und Amerika zu lokalen Überflutungen führen.

Auch der Transport von Gütern auf dem Wasserweg ist betroffen. Aufgrund der weltweit sich zuspitzenden Auseinandersetzungen sind Seeblockaden und auch die dauerhafte Unterbrechung von Lieferketten zu Wasser möglich, insbesondere in Regionen wie dem Suez- oder Panamakanal und der Straße von Hormus.

Probleme kann es aber ebenso im Bereich der Ost- und Nordsee geben. Dies verstärkt zwischen Januar und Mai 2026 die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in Europa. Im deutschsprachigen Raum kann es zu Rationierungen in der Versorgung kommen. Hier sollte Vorsorge getroffen werden.

Die Verschmutzung der weltweiten Wasserreserven, vor allem der Meere, verursacht weitere Probleme. Davon wird auch die Fischerei betroffen sein. Dies führt zu weltweiten Problemen bei der ausreichenden Versorgung mit Lebensmitteln. In Afrika und Asien kann es zu Problemen mit der Versorgung von Grundnahrungsmitteln kommen. (Informationen zu den Prophezeiungen für 2026 aus den Palmblattmanuskripten)

In den tektonisch aktiven Regionen der Erde ist mit verstärkten seismischen Aktivitäten wie Erdbeben und Vulkanausbrüchen zu rechnen. Bis Juni 2026 wird es im indischen Ozean und im Pazifik zu Vulkanausbrüchen und größeren Seebeben kommen.

Aber auch Vulkane, die seit langer Zeit als erloschen galten, werden wieder zu neuem Leben erwachen. Davon wird vor allem der Mittelmeerraum betroffen sein, jedoch drohen solche Katastrophen auch in Bereichen, die bislang in dieser Hinsicht als ungefährlich galten.

In Südostasien gibt es Probleme durch Überschwemmungen in den Tälern großer Flüsse sowie Überflutungen infolge von Bergstürzen und Stürmen. Auch hier drohen ebenso wie in Japan stärkere Erdbeben.

Grund für die weitere Ausprägung extremer Wetterlagen ist die Sonne. Sie bewegt sich in einen neuen Zyklus starker Aktivität. Durch die Einwirkung ihrer Strahlung drohen Wetterveränderungen, aber auch Probleme in der Kommunikation und der Stromversorgung.

Seit dem Jahr 2021 erkranken und sterben weltweit weitaus mehr Menschen als zuvor. Diese Probleme dauern in den Jahren bis 2026 an. Von offizieller Seite wird jedoch alles getan, um dies zu verharmlosen, und die eigentliche Ursache des Problems zu verschleiern.

Für Wirtschaft und Gesellschaft bringt das Jahr 2026 weltweit weiterhin sehr große Belastungen. Unternehmen entlassen zahlreiche Beschäftigte, Massenarbeitslosigkeit und mangelnde Zukunftsaussichten führen zu einem Zerfall der europäischen Gesellschaften, da jetzt auch die Staaten nicht mehr in der Lage sind, durch Hilfsprogramme die Auswirkungen der Wirtschaftskrise abzumildern. Das Vertrauen in die Wirtschaft und das Geldsystem schwindet weiter.

Osteuropa, Rußland, Indien und China trotzen diesen Herausforderungen besser als Europa und Amerika. Insbesondere China nutzt die Umstände konsequent, um seine Herrschaft in Asien zu festigen und in den übrigen Regionen der Welt, vor allem in Afrika, aber auch in Europa auszubauen.

Dabei scheut es auch nicht vor Drohungen und militärischen Aktionen zurück. Die Spannungen zwischen China und Indien verschärfen sich. Die Lage in Bezug auf Taiwan bleibt angespannt. Hier droht 2026 ein militärischer Konflikt.

Die wirtschaftliche und politische Macht verschiebt sich weiter nach Osten und Süden. Vor allem Indien durchläuft einen tiefgreifenden Wandel seiner Wirtschaft und Gesellschaft. Neben Russland, China und einigen Ländern Südamerikas wie Venezuela, Argentinien und Brasilien wird Indien zu den neuen Weltmächten dieses Jahrhunderts gehören.

In den Jahren ab 2025 wird es in Wissenschaft und Technik zu einigen bahnbrechenden Erfindungen kommen, welche nachfolgende Generationen beeinflussen werden.

Neue Energien, neue Formen der Kommunikation und des Reisens werden ebenso entwickelt, wie neue, bedrohliche Waffen, welche in den Konflikten der folgenden Jahre schreckliche Verheerungen anrichten können. Hier spielt insbesondere der rasche Fortschritt bei der Erforschung künstlicher Intelligenz eine große Rolle.

Durch KI und Robotik gibt es ab 2026 einen tiefgreifenden Wandel in der Arbeitswelt, welcher zunächst zu großen Entlassungswellen führen, und die sozialen Probleme verschärfen. Allerdings wird sich in den kommenden Jahren herausstellen, daß menschliche Arbeitsleistung nicht komplett verzichtbar ist, so daß eine neue Form der Berufswelt entstehen wird.

Gleichzeitig wird der Wille der Mächtigen immer deutlicher, gegen alle Widerstände eine neue Weltordnung zu installieren, welche ihre Herrschaft für Generationen sichern soll. Sie werden dabei jedes sich bietende Mittel nutzen, um gleichzeitig als Hüter des Vertrauten und Bringer des Neuen aufzutreten.

Doch ihr einziges Ziel ist und bleibt es, nach Belieben zu schalten und zu walten, wie es ihnen gefällt. Sie werden die Völker Europas und der westlichen Welt gegeneinander ausspielen.

Sie werden Religionen und Ideologien nutzen, um ihre Macht auszubauen. Parteien, aber auch gesellschaftliche Organisationen und spirituelle Führer, Philosophen und Männer der Wirtschaft werden ihre Diener sein. Kunst und Kultur werden sie nutzen, um ihre Botschaft zu verkünden.

Indessen werden die Regenten der Länder in Europa und Nordamerika versuchen, sich aus ihrer Verantwortung gegenüber den Völkern zu stehlen. Öffentliche Einrichtungen werden geschlossen,

Verkehrsverbindungen aufgelassen, und die Versorgung Bedürftiger weiter gekürzt. Dies führt dazu, dass immer mehr Menschen erkennen, dass sie sich nur noch auf sich selbst verlassen können, um ihre Situation zu ändern. Neue Lebensentwürfe, neue gesellschaftliche Konzepte werden erdacht und in die Realität umgesetzt.

Die Vereinigten Staaten Amerika werden in den kommenden Jahren immer mehr an Ansehen in der Welt verlieren, da sich die Hoffnungen, welche in den neuen Regenten gesetzt wurden, sich nicht erfüllen. In Deutschland folgt zwar die Regierung seinen Vorgaben, schwächt damit aber ihr eigenes Land weiter.

Europa ist schwach, da es an einer gemeinsamen Vision fehlt, ebenso an der Bereitschaft, begangene Fehler zu korrigieren, und aus ihnen zu lernen. Daher entsteht für die Menschen ein immer größerer Unterschied, zwischen dem, was öffentlich verkündet wird, und dem, was sie selbst tagtäglich erleben.

In Deutschland besteht die Möglichkeit überraschender politischer Veränderungen.

Die schon seit 2023 wieder stark zunehmende Einwanderung aus Afrika, dem Orient und Asien führt zu Protesten und Auseinandersetzungen vor allem in Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland und Österreich.

Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Mächtigen durch weitere Gesetze noch mehr Einschränkungen der Freiheiten des einzelnen Menschen durchsetzen.

Bereits seit einigen Jahren ist die komplette Überwachung jeder Handlung einer Person technisch möglich. Die Regenten werden betonen, dass die Überwachungsgesetze im Interesse des Volkes und zu seinem Schutz erlassen werden. Sie werden sagen, dass sich die Überwachung nur gegen die Feinde des Landes richtet, welche die Menschen mit Gewalt bedrohen.

In Wirklichkeit dienen diese Gesetze und die angestrebte komplette Überwachung der Menschen aber nur dazu, um Unruhen und Revolten in den Zeiten des wirtschaftlichen Zusammenbruchs vorzubeugen.

Die Kriminalität in Zentraleuropa bleibt hoch. Diebstähle, Hehlerei und Betrug haben stark zugenommen, Gewaltverbrechen sind ebenfalls an der Tagesordnung. Die Herrschenden unternehmen nur wenig, um den Missbrauch zu unterbinden und die allgemeine Ordnung wiederherzustellen. Sie sind um die Sicherheit ihrer eigenen Positionen besorgt.

Amerika wird durch seine innenpolitischen Probleme auf eine große Probe gestellt. Die Regierung wird daher versuchen, das Land gegen eine äußere Bedrohung zu einen. Konflikte mit Russland, China, Ländern in Mittel- und Südamerika sowie der arabischen Welt werden sich verschärfen, aber im Inneren nicht zu der gewünschten Beruhigung führen. Auch wirtschaftlich steht Amerika vor sehr schwierigen Jahren.

In den kommenden Jahren werden China und Russland die Welt sowohl mit technischen Errungenschaften, aber auch mit außergewöhnlichen spirituellen Fähigkeiten und neuen gesellschaftlichen Lebensentwürfen überraschen.

Im Jahr 2026 wird es auch positive Entwicklungen geben.

Die bewusste Entscheidung des Einzelnen für seine eigene Entwicklung und seine Spiritualität gewinnt große Bedeutung. Immer mehr Menschen werden Orientierung in geistigen Werten suchen, und diese in ihrem Leben auch umsetzen, um sich so von der bestehenden Gesellschaft abzuheben.

Die persönliche Suche und Transformation spielen für weitaus mehr Menschen als in den vergangenen Jahren eine lebensentscheidende Rolle. Aus dieser Suche heraus entstehen Verbindungen unter den Suchenden, die zur Vorbereitung einer neuen Gesellschaft, geistig ausgerichteten Gemeinschaft dienen werden. Diese persönlichen Verbindungen werden vielen Menschen in den kommenden Jahren der Wendezeit auch von großem persönlichem Nutzen im Alltagsleben sein.

Was in den vergangenen Jahren vielen Menschen bewusst geworden ist, verlangt nun nach Erneuerung. Dieser Erneuerungsprozess wird alle Lebensbereiche umfassen. So werden etwa neue Berufe und neue Formen des menschlichen Zusammenlebens entstehen und erprobt werden.

In der ersten Jahreshälfte 2026 besteht daher die Möglichkeit, mit dieser angesammelten Kraft wahrhaft große Umwälzungen zu bewirken. Allerdings geht hiermit die Gefahr einher, dass materieller, egobezogener Ehrgeiz die Oberhand gewinnt. Dies würde sich in zunehmender Aggression und Zerstörung äußern.

Schon seit dem Anfang des Jahres 2025 mehrten sich die Zeichen, daß die Menschheit nicht die einzige Spezies im All ist. Immer mehr Informationen über Kontakte mit Vertretern anderer Intelligenzen werden publik. In den Jahren zwischen 2027 und 2032 wird es dann offizielle Kontakte mit den Vertretern anderer Zivilisationen geben.

Die Akasha-Chronik, welche in ihrer Eigenschaft als Weltgedächtnis den eigentlichen Grund für jegliche Zukunftsdeutung liefert, gleicht einer Art von virtuellem Speicher, der ständig Dinge und Ereignisse aufnimmt, die initialisiert oder verändert werden. Damit schreibt die Akasha Chrnonik den Ablauf der Ereignisse nicht unausweichlich vor.

Es ist vielmehr so, dass jeder Mensch durch die große schöpferische Kraft seiner Gedanken im Stande ist, aktiv an seinem Schöpfungsprozess teilzunehmen. Die Zukunftsdeutungen sind in diesem Sinne ebenso wie die Akasha-Chronik selbst lediglich Hilfsmittel zur Klärung von Ursachen, die in der Vergangenheit liegen und sich in der Gegenwart auswirken oder sich erst noch möglicherweise in der Zukunft auswirken werden.

Die eigene Zukunft mittels einer Palmblattlesung zu kennen, bedeutet eben gleichzeitig auch, diese Zukunft beeinflussen zu können.

Dadurch werden sich die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Regeln in den kommenden Jahren drastisch ändern. Alle traditionellen, hierarchischen, repressiven Systeme, die den Menschen durch Angst und Abhängigkeiten zu beherrschen trachten, werden ihr endgültiges Versagen offenbaren.

Alles, was sich dem Fluss der Transformation entgegenstemmt, und an alten Strukturen haftet, wird zerbrechen. Diese Veränderungen werden die Menschen dazu bringen, Verantwortung für ihr Leben und ihre Taten zu übernehmen. Die alten Muster der gegenseitigen Schuldzuweisungen werden nicht mehr funktionieren.

Durch Intuition, Kreativität, Kunst, Spiritualität und Wissenschaft werden die alten Werte der menschlichen Kultur wiedergeboren. Wirtschaft, Technik und Politik sollen künftig den Menschen dienen, anstatt sie in einem System, dass nur Gewinn für wenige bringt, zu versklaven.

Das Jahr 2026 markiert den Beginn einer neuen Ära. Das Alte wird endgültig weichen, um in den kommenden Jahren einer neuen, wahrhaft humanen Gesellschaft Raum zu geben.

Quellen: PublicDomain/thomas-ritter-reisen.de am 14.01.2026