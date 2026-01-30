Rätselhaft: In Nationalwäldern werden isolierte Treppenstufen entdeckt

Teile die Wahrheit!

In letzter Zeit kursieren im Internet Berichte über isolierte Treppenaufgänge in Nationalparks weltweit. Tief in den Wäldern, wo nachweislich nie ein Mensch gelebt hat, findet man diese Treppenaufgänge – ohne jegliche weitere Konstruktion, nur eine Treppe.

Manche Treppen sind aus Ziegeln, andere aus Holz. Einige wirken wie Ruinen, andere sind vollkommen stabil. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie ragen bis in den Baldachin empor und scheinen ins Nichts zu führen.

Das ist zumindest die Ansicht, die uns einige Reddit-Nutzer glauben machen wollen.

Vor Kurzem stieß ich auf einen Reddit-Thread über unheimliche Begebenheiten in Nationalparks der USA. Obwohl der Thread schon vier Jahre alt war, fesselten mich die darin erzählten Geschichten. Er war voll von verschiedenen Erzählungen und Behauptungen und brachte einige besonders ungewöhnliche Legenden ans Licht.

Auf Reddit berichteten zahlreiche Nutzer von diesen Treppen. Einige gaben sogar an, sie selbst gesehen zu haben. Nutzer berichteten, dass diese Treppen manchmal bis zu 60 Kilometer tief im Wald zu sehen seien. Während die ersten Meldungen über die Treppen aus ganz Amerika stammten, tauchten bald Berichte über Funde in Deutschland, Brasilien, Portugal und auf den Philippinen auf.

Der erste Reddit-Nutzer, der von den mysteriösen Treppen tief im Wald berichtete, war ein Nutzer namens searchandrescuewoods , ein US-amerikanischer Redditor, der angibt, Mitglied einer freiwilligen Such- und Rettungseinheit gewesen zu sein.

In seinem Beitrag beschreibt searchandrescuewoods seine Erfahrungen mit den einsamen Treppen in Nationalparks des Landes genauer:

Ich weiß nicht, ob das bei jeder Such- und Rettungseinheit so ist, aber bei meiner ist es so eine Art ungeschriebenes Gesetz, das regelmäßig vorkommt. Fast immer, wenn wir richtig tief in der Wildnis sind, ich rede von 50 oder 65 Kilometern, finden wir irgendwann eine Treppe mitten im Wald. Es ist fast so, als ob man die Treppe aus dem Haus genommen, sie ausgeschnitten und in den Wald gestellt hätte.

Interessanterweise berichtet der Reddit-Nutzer, dass diese Begegnungen mit einsamen Treppen unter den Mitgliedern der Such- und Rettungseinheiten scheinbar kaum Beachtung finden. Ob dies daran liegt, dass sie einfach so häufig vorkommen oder ob es sich um finstere Gründe handelt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Nichtsdestotrotz schreibt searchandrescuewoods weiter:

Als ich sie das erste Mal sah, fragte ich danach, und der andere Polizist meinte nur, ich solle mir keine Sorgen machen, das sei normal. Alle, die ich fragte, sagten dasselbe. Ich wollte sie mir genauer ansehen, aber mir wurde sehr eindringlich verboten, mich ihnen zu nähern. Mittlerweile ignoriere ich sie einfach, wenn ich ihnen begegne, weil es so häufig vorkommt.

Während online nur sehr wenige Fotos der mysteriösen, isolierten Treppenhäuser verfügbar sind, stieß der Reddit-Nutzer TK622 auf dieses Set in einer Waldlichtung in Deutschland, das auf dem untenstehenden Bild zu sehen ist. (Mysterium Kathedrale: Heilige Geometrie – warum die gotischen Bauwerke geheime Botschaften enthalten)

Searchandrescuewoods erklärte weiter, dass ein SAR-Beamter sogar Treppen gesehen habe, die „auf dem Kopf standen“. Andere Reddit-Nutzer meldeten sich daraufhin mit ihren eigenen Erfahrungen. Ein Nutzer namens jeepdave gab an, überrascht zu sein, dass solche Treppen tatsächlich so häufig vorkämen, da er seine eigene Erfahrung als seltsamen Einzelfall betrachtet habe, der sich nicht erklären lasse. In seinem Beitrag schreibt jeepdave :

Ich stieß in einer ländlichen Gegend von West Virginia auf eine Treppe. Ich glaube, ich war keine 40 Meilen tief im Wasser, aber mindestens 10 Meilen. Ich dachte, vielleicht hätte dort einmal ein Haus gestanden, aber es gab keinen Keller oder andere Überreste, die darauf hindeuteten, dass dort früher ein Haus stand.

Nur eine Treppe mit einem Sockel, die vielleicht eine Etage hochführte – 16 Stufen, wenn ich mich recht erinnere. Und sie war stabil. Man konnte sie kaum wackeln sehen. Ich bin aber nicht hochgestiegen. Ich hatte Angst, dass sie brechen oder umfallen könnte, und ich war allein.

Ein anderer Nutzer, bekannt als taylorannshazam , berichtet von einer ähnlichen Treppensituation in Michigan und schreibt:

Eine Stunde östlich von Ironwood gibt es eine Lichtung im Wald mit Treppen. Ich war mit meinen Cousins ​​wandern und auf Erkundungstour, als wir auf eine Lichtung stießen, die etwa so lang wie ein halbes Fußballfeld war. Dort standen ein paar Treppen, aber nicht an Bäumen, sondern einfach so im Freien.

Sie sahen aus wie die Treppen eines normalen Vorstadthauses. Ziemlich alt allerdings. Der ältere Cousin beschloss, der Sache nachzugehen. Er ging zu den Treppen, um zu sehen, wie sie befestigt waren, konnte aber nichts finden, was ihn irritierte. Daraufhin schickte er uns alle wieder weg. In der Nähe der Treppen wuchs auch kein Gras.

Während die meisten Geschichten im Reddit-Thread aus den USA stammen, gab es auch Berichte von einigen Reddit-Nutzern über Treppen in Wäldern weltweit. Nehmen wir zum Beispiel den deutschen Redditor TK622 . Er fügte seinem Beitrag das bereits erwähnte Bild hinzu und ist damit einer der wenigen, die die freistehenden Treppen tatsächlich fotografiert haben. Er schrieb dazu:

Vor ein paar Jahren sah ich im Wald eine Treppe. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, und machte ein Foto. Sie war mit Moos bedeckt, hatte aber auf einer Seite ein Geländer.

Die Treppe in diesem Reddit-Beitrag ist zwar nicht ganz so imposant wie manche Treppen aus anderen Erzählungen, wirkt aber dennoch seltsam deplatziert.

Schon ihr Anblick löst ein unheimliches Gefühl aus, das man nicht genau beschreiben kann. Stellen Sie sich vor, Sie stoßen mitten im Wald auf eine Metalltreppe – umgeben von Bäumen, die ins Nichts führt. Man fragt sich unwillkürlich, warum sie da ist und vor allem, wer sie dort errichtet hat.

Der norwegische Reddit-Nutzer Holyshitspace bringt meine Gefühle zu diesen seltsamen, isolierten Treppen, die in Nationalparks rund um den Globus auftauchen, perfekt auf den Punkt. In seinem Beitrag erklärt er, dass er selbst im Wald auf eine solche Treppe gestoßen ist und dass dies bei ihm nur unheimliche Gefühle auslöste, die er sich nicht erklären konnte:

Ich habe mir extra einen Account erstellt, um diesen Kommentar zu schreiben. Vor ein paar Monaten, als ich meinen Opa in Lillesand (Südnorwegen) besuchte, unternahmen wir eine Wanderung. Nichts Großes, nur ein Spaziergang mit Picknick im Wald. Meine Nichte und mein Neffe waren auch dabei, die beide noch recht jung sind. Also spielte ich mit ihnen Verstecken, während wir Erwachsenen Kaffee tranken und so weiter.

Mein Neffe und ich versteckten uns als Erste, aber wir trennten uns, und ich rannte allein ein ganzes Stück in ein dichtes Wäldchen. Dort fand ich eine Treppe. Nichts Besonderes, moosbewachsen und aus uraltem Beton mit großen Kieselsteinen. Damals kam sie mir nicht fehl am Platz vor, aber im Nachhinein betrachtet… Jedenfalls beschloss ich, dass sie als Versteck taugen würde, aber nachdem ich nur ein paar Sekunden dahinter gehockt hatte, stand ich wieder auf und trat zurück.

Ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich da wirklich nicht hingehörte. Plötzlich überkam mich das Gefühl, völlig unerwünscht zu sein und so weit wie möglich wegzukommen. Also rannte ich zu meiner Familie und schaute nicht mehr zurück. Wenn ich jetzt daran denke, löst es immer noch dasselbe … ich weiß nicht, seltsame, falsche Gefühl in mir aus.

Was sind sie also?

Es gibt verschiedene Theorien darüber, was die isolierten Treppen sind, warum sie dort stehen und wer sie ursprünglich errichtet hat. Eine Theorie besagt, dass es sich um die Fundamente längst vergangener Siedlungen handelt. Dies würde erklären, warum stabilere Treppen über zweihundert Jahre und länger den Witterungseinflüssen standhalten konnten, während Holztreppen der Fäulnis und Erosion der Jahrhunderte nicht gewachsen waren.

Andere hegen jedoch weitaus finsterere Theorien über den Zweck dieser Treppen. Manche glauben, es handele sich gar nicht um Treppen, sondern um eine Kanzel für einen Prediger, der dort eine Art finstere Versammlung abhält. Andere wiederum vermuten, sie könnten ein Tor zu einer völlig anderen Dimension oder gar zur Hölle sein.

Es ist schwer vorstellbar, was diese Treppen in Nationalparks rund um den Globus zu suchen haben, da diejenigen, die ihnen begegnet sind, berichten, sich in ihrer Gegenwart unwohl und unwillkommen gefühlt zu haben und nie versucht haben, sie zu besteigen.

Man sollte anmerken, dass diese Geschichten über Treppen im Wald, so faszinierend sie auch sein mögen, mit Vorsicht zu genießen sind. Schließlich wurden sie im Reddit-Forum /r/nosleep veröffentlicht, das zwar für seine fiktiven Geschichten bekannt ist, aber auch einige Beiträge mit eigenen, seltsamen Erlebnissen enthält.

Bezeichnend ist, dass es so wenige Bilder dieser Treppen im Wald gibt und fast ausschließlich Augenzeugenberichte von Begegnungen mit ihnen. Viele sind überzeugt, dass diese Geschichten von unheimlichen Treppen, die ins Nichts führen, in Nationalparks reine Fantasie sind.

Ungeachtet dessen sind diese Geschichten äußerst fesselnd. Geisterstädte und verlassene Gebäude und Bauwerke üben seit jeher eine gewisse Unruhe aus, und diese Treppengeschichten sprechen jenen Teil der menschlichen Erfahrung an, der uns in der Gegenwart solcher Strukturen ein Gefühl der Verunsicherung vermittelt.

Was haltet ihr von den angeblich in Nationalwäldern weltweit entdeckten Treppen, die ins Nichts führen? Sind das nur Gruselgeschichten oder steckt mehr dahinter? Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem faszinierenden Thema!

Quellen: PublicDomain/medium.com am 26.01.2026