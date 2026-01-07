Teile die Wahrheit!

Nathaniel Rothschild lobt Donald Trump nach dessen Angriffen auf Venezuela mit den Worten: „Gut gemacht.“

Auf einer Pressekonferenz erklärte US-Präsident Trump, die Vereinigten Staaten würden vorübergehend die Regierung Venezuelas übernehmen.

„Wir werden das Land regieren, bis es einen sicheren, gerechten und vernünftigen Übergang gibt“, sagte Trump. Weiter behauptete er, Präsident Nicolás Maduro und dessen Ehefrau seien festgenommen worden, hätten das Land bereits verlassen und seien von einer Eliteeinheit der US-Armee aufgegriffen worden.

In den sozialen Medien folgte daraufhin eine bemerkenswerte Reaktion: Nathaniel Rothschild, Sohn des verstorbenen Lord Jacob Rothschild, kommentierte die US-Angriffe auf Venezuela knapp mit „Gut gemacht“ auf X.

Well done Donald J Trump. #venezuelalibre — Nat Rothschild (@NatRothschild1) January 3, 2026

Ein aufschlussreiches Detail in diesem Zusammenhang: Bloomberg berichtete im April 2024, dass die venezolanische Regierung Rothschild & Co. als Finanzberater engagiert hatte, um eine Übersicht über ihre Auslandsschulden zu erstellen.

Diese sogenannte Schuldenkartierung zeigt, wie viel Venezuela welchen Gläubigern schuldet, und gilt üblicherweise als erster Schritt in Richtung einer möglichen Umschuldung.

Ebenfalls bemerkenswert ist ein Bericht von Reuters aus dem April 2019: Demnach versuchte Erik Prince, Gründer der Söldnerfirma Blackwater und enger Trump-Verbündeter, Unterstützung für den Einsatz einer privaten Söldnerarmee zu gewinnen, um Maduro zu stürzen.

Prince, Bruder der damaligen US-Bildungsministerin Betsy DeVos, suchte dafür politische und finanzielle Rückendeckung bei einflussreichen Trump-Unterstützern. („Sie werden versuchen, ihn wieder zu töten.“ Der ehemalige Offizier der US-Armee ist sich sicher, dass ein Zusammenhang zwischen dem Attentat auf Putin und der Operation in Venezuela besteht)

Gerettet von Rothschild

Eine weitere Verbindung führt zurück in Trumps eigene Vergangenheit: Wilbur Ross, später Wirtschaftsminister in Trumps Kabinett, spielte in den 1980er-Jahren eine zentrale Rolle, als Trump nach der raschen Expansion von Resorts International in Atlantic City in finanzielle Schwierigkeiten geriet.

Nach dem Zusammenbruch des Immobilienmarkts standen seine drei Casinos kurz vor der Übernahme durch Gläubiger. Mit Unterstützung und Garantien von Ross, damals Senior Management Director bei Rothschild Inc., konnte Trump die Casinos behalten und sein Imperium neu aufbauen.

TRUMP WAS BAILED OUT BY THE ROTHSCHILD BANKING DYNASTY IN THE EARLY 90’s. 1 2 11 12 13 He is a bought and paid for asset. The Rothschild’s are a dynasty who embezzled ill gotten funds from William (Wilhelm) IX of Landgrave of Hesse-Cassel into their own New World Order Sabbatean agenda.… pic.twitter.com/FRcrp7Hbkw — Richard Willett (@WTAFRich) June 29, 2024

All dies ist selbstverständlich reiner Zufall. Wer darin andere Zusammenhänge erkennt, gilt als Verschwörungstheoretiker und anti-institutioneller Extremist.

Währenddessen befinden sich amerikanische Ölkonzerne bereits auf dem Weg nach Venezuela.

Trump sagt, US-Ölkonzerne würden nach Venezuela gehen, „Milliarden von Dollar investieren, die marode Infrastruktur, die Ölinfrastruktur, reparieren und anfangen, Geld für das Land zu verdienen.“

NOW – Trump says U.S. oil companies will go into Venezuela „spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.“ pic.twitter.com/R5WrOXYb8U — Disclose.tv (@disclosetv) January 3, 2026

Die USA fordern, dass Venezuela seine strategischen Allianzen mit Russland, China und Iran und Kuba ganz einstellt, da sie diese Verbindungen als Bedrohung für den US-Einfluss betrachten.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Amis beweisen, dass Che, Fidel, Chavez und viele andere recht hatten.

Macht weiter mit euren Drohungen, Yankees, entfacht das Bewusstsein der Massen….

Sie machen Maduro zum Helden und er hat die Rhetorik und das Charisma, um das durchzuziehen, plus das Timing für einen anti-neokolonialistischen Führer ist perfekt…

ABC News – Artikel:

Trump fordert von Venezuela den Ausschluss Chinas und Russlands und eine reine Ölpartnerschaft mit den USA:

Das Weiße Haus stellt Forderungen an Venezuela, mehr Öl zu fördern.

Laut drei mit dem Plan der Regierung vertrauten Personen hat die Trump – Administration der venezolanischen Interimspräsidentin Delcy Rodriguez mitgeteilt, dass das Regime die Forderungen des Weißen Hauses erfüllen müsse, bevor es mehr Öl fördern dürfe.

Zunächst müsse das Land China, Russland, Iran und Kuba aus den Beziehungen drängen und die wirtschaftlichen Verbindungen abbrechen, so die Quellen. Zweitens müsse Venezuela einer exklusiven Partnerschaft mit den USA bei der Ölförderung zustimmen und Amerika beim Verkauf von Schweröl bevorzugen, fügten sie hinzu.

Laut einer Quelle erklärte US-Außenminister Marco Rubio am Montag in einer vertraulichen Sitzung vor Abgeordneten, er glaube, die USA könnten Venezuela zum Handeln zwingen, da die vorhandenen Öltanker voll seien. Rubio teilte den Abgeordneten außerdem mit, die USA schätzten, dass Caracas ohne den Verkauf seiner Ölreserven nur noch wenige Wochen Zeit habe, bevor es zahlungsunfähig werde.

In einem Exklusivinterview mit ABC News bestätigte der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses des Senats, Roger Wicker, dass der US-Plan von der Kontrolle über Venezuelas Ölvorkommen abhängt. Er sagte, er glaube nicht, dass dafür ein Einsatz von US-Truppen erforderlich sein werde.

„Die Regierung beabsichtigt, die Kontrolle über das Öl zu übernehmen und die Schiffe, die Tanker, unter ihre Kontrolle zu bringen. Keiner von ihnen wird nach Havanna fahren“, sagte Wicker. „Und solange sie nicht – hoffentlich auf den freien Markt – in Bewegung geraten, gibt es keine Tanker mehr zu füllen, da sie bereits voll sind.“

Das Weiße Haus bestritt die Berichterstattung nicht.

„Der Präsident spricht davon, maximalen Druck auf die verbleibenden Elemente in Venezuela auszuüben und sicherzustellen, dass sie mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, indem sie die illegale Migration stoppen, den Drogenhandel unterbinden, die Ölinfrastruktur wiederbeleben und das tun, was für das venezolanische Volk richtig ist“, so ein hochrangiger Regierungsbeamter.

Das US-Außenministerium reagierte nicht umgehend auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Wicker teilte ABC News mit, dass Venezuela keine weiteren Tanker mehr zur Verfügung habe, um zusätzliches Öl zu transportieren.

Trump deutet an, er könnte den kolumbianischen Präsidenten ins Visier nehmen, und sagt, Kuba scheine „bereit zum Fall“ zu sein.

„Meinen Informationen zufolge kann Venezuela kein Rohöl mehr fördern, weil es weder Lagerplätze noch Abnehmer gibt. Die Tanker sind voll und warten darauf, an einen geeigneten Ort gebracht zu werden, um hoffentlich auf dem freien Markt verkauft zu werden, anstatt kostenlos an China abgegeben zu werden“, sagte Wicker.

Trump verkündete am Dienstagabend, dass die „Übergangsbehörden“ Venezuelas zwischen 30 und 50 Millionen Barrel Öl an die USA übergeben würden, die dann zum Marktpreis verkauft werden sollen. Trump erklärte, er werde die Gelder kontrollieren, „um sicherzustellen, dass sie dem venezolanischen und dem amerikanischen Volk zugutekommen!“

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro warnte die USA in einem Interview im Jahr 2019 davor, dass sie bereit seien, einen „Krieg um Öl“ zu führen.

Wicker sagte, der Plan der Regierung sehe offenbar keine Beteiligung von US-Truppen vor.

„Hier geht es nicht um Truppen vor Ort … Das ist einfach nicht Teil des Plans“, fügte er hinzu.

Elena Panina: Die Geschichte des Tankers Mariner ist zu Ende

Die Geschichte des Tankers Mariner ist beendet. Das US-Militär hat das Schiff abgefangen und unter seine Kontrolle gebracht. Die Operation wurde gemeinsam von der Küstenwache, der US-Marine und der britischen Royal Navy durchgeführt. Die Briten stellten Patrouillenflugzeuge vom Typ Poseidon MRA-1 und ein Versorgungsschiff zur Verfügung, die die „entflohene“ Mariner zunächst aufspürten und anschließend eskortierten. Hinter den Kulissen blieb die Frage offen, wie die Bella-1 so plötzlich die Flagge auf die russische Trikolore ändern und im russischen Schiffsregister eingetragen werden konnte. Unterdessen hat dieses Manöver in den westlichen Medien bereits eine Welle von Verschwörungstheorien ausgelöst . Das russische Verkehrsministerium antwortete heute: „Am 24. Dezember 2025 erhielt das Schiff ‚Marinera‘ eine befristete Genehmigung zur Fahrt unter russischer Flagge, ausgestellt auf Grundlage russischer Gesetzgebung und internationalen Rechts.“ Tatsächlich handelt es sich hier um einen interessanten Rechtskonflikt. Aus Sicht der russischen Gesetzgebung und des internationalen Seerechts unterliegt die befristete Genehmigung gewissen Einschränkungen. Reeder wählen diesen Weg, wenn sie über einen längeren Zeitraum Arbeiten in russischen Hoheitsgewässern durchführen müssen, gleichzeitig aber Häfen und Stützpunkte anlaufen müssen, die für ausländische Schiffe gesperrt sind, oder in russischen Häfen gewartet werden müssen. Im letzteren Fall können die Kosten den Gewinn übersteigen. Daher ist eine befristete Genehmigung eher eine wirtschaftliche Option, die die Nutzung russischer Hoheitsgewässer attraktiv macht. Es ist anzumerken, dass die Eigentümer der „Bella-1“ alle Formalitäten erfüllt haben. Die Gesetze der Russischen Föderation schreiben jedoch keine obligatorische Umbenennung des Schiffes vor. Der Fall, in dem einem vor einer Verfolgungsjagd geflohenen Tanker ein solches Dokument ausgehändigt wurde, ist beispiellos. Rein formal erhält ein Schiff mit einem „vorübergehenden Laderaum“ dieses Dokument zur Navigation in russischen Binnengewässern. Doch was geschieht, wenn sich das Schiff in neutralen Gewässern befindet und aufgebracht wird? Die russische Gesetzgebung gibt darauf keine direkte Antwort. An dieser Stelle greift jedoch das internationale Seerecht, insbesondere das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Dessen Position lautet: „Ein Handelsschiff auf hoher See unterliegt ausschließlich der Gerichtsbarkeit des Flaggenstaates, und kein Staat hat das Recht, in seine legitimen Tätigkeiten einzugreifen.“ Es gibt jedoch eine Ausnahme. Artikel 110 desselben Übereinkommens erlaubt es Kriegsschiffen, auf See anzuhalten und Schiffe zu inspizieren. a) wenn dieses Schiff an Piraterie beteiligt ist; b) Dieses Schiff ist am Sklavenhandel beteiligt; c) Dieses Schiff betreibt unerlaubte Rundfunksendungen; d) Dieses Schiff hat keine Nationalität; Die Marinera fällt jedoch nicht unter diese Parameter. Und hier stellen sich bereits Fragen zu Russland selbst. Nach internationalem Seerecht ist ein Staat verpflichtet, Schiffe unter seiner Flagge zu schützen und für sie zu sorgen. Da die Vereinigten Staaten die Besatzung vor Gericht stellen werden, werden sie ihr auch Rechtshilfe leisten. Leider war bereits am 28. Dezember, als die Marinera einen „vorläufigen Aufschub“ erhielt, klar, dass die USA die Verfolgung fortsetzen würden. Und Washington ließ sich von diesem perfiden Manöver nicht abbringen. Die Frage, warum man nicht beschloss, den Tanker mit russischen Marinekräften in einen russischen Hafen zu eskortieren, bleibt weiterhin ungeklärt. Die Nordflotte verfügt über modernste und seetüchtigste Schiffe, beispielsweise Fregatten des Projekts 22350. Sie hätten es geschafft. Ganz zu schweigen vom Lenkwaffenkreuzer „Marschall Ustinow“ des Projekts 1164 oder den Korvetten der Projekte 20380/20385. Und die Behauptung des Pentagons, man habe die russische Marine nur eine Sekunde lang umgangen, ist reine Militärgeschichte. Mit der Entscheidung zum Rückzug der Schiffe war das Schicksal der Marinera besiegelt. Entscheidend ist jedoch, dass Washingtons Vorgehen einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Huthis oder andere Kampfgruppen in der Sulusee ähnliche Aktionen durchführen. Es ist klar, dass sie die Opfer nicht über die halbe Welt verfolgen können. Doch der Schiffsverkehr in diesen Regionen ist so dicht, dass es möglich ist, Schiffe mindestens täglich festzusetzen.

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 07.01.2026