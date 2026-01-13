Teile die Wahrheit!

Der Putin-Vertraute fügte ominös hinzu: „Dieser Moment der Freiheit wird uns wahrscheinlich nur für eine sehr kurze Zeit begleiten.“

Der Chefideologe Wladimir Putins hat die Russen aufgefordert, sich auf das Ende der Welt vorzubereiten – Äußerungen, die weithin als kaum verhüllter Hinweis auf die wachsende Gefahr eines Atomkriegs zwischen Moskau und seinen Feinden, darunter Großbritannien, interpretiert werden.

Alexander Dugin, 64, ein ultranationalistischer Philosoph, der oft als spiritueller Architekt der Kreml-Weltanschauung bezeichnet wird, warnte vor dem unmittelbar bevorstehenden Anbruch der Ewigkeit und behauptete, der Moment der freien Wahl könne bald für immer verschwinden.

In einem apokalyptischen Online-Beitrag rief Dugin alle ungetauften Russen dazu auf, sich sofort taufen zu lassen, und forderte diejenigen, die nicht in die Kirche gehen, dringend auf, dies unverzüglich zu tun, um sich auf das Paradies im Jenseits vorzubereiten.

„Wir können nicht sicher sein, dass die Ewigkeit nicht bald kommt, und dann wird es zu spät sein“, schrieb er.

„Eines Tages wird die Ewigkeit kommen, und der Moment der freien Wahl wird verschwinden.“

„Alles wird verschwinden, aber die Entscheidung, die heilige Taufe und die Sakramente der Kirche zu empfangen, wird bleiben.“

Obwohl Dugin Atomwaffen nicht explizit erwähnte, spiegelt seine düstere Sprache genau die Art und Weise wider, wie kremlnahe Ideologen seit langem die Aussicht auf eine nukleare Eskalation darstellen – als einen unumkehrbaren zivilisatorischen Bruch, nach dem nur noch Glaube, nicht aber Politik oder Wahlfreiheit, übrig bleibt.

Seine Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund des vierten Kriegsjahres Russlands in der Ukraine , erneuter nuklearer Signale Moskaus und demonstrativer Raketenstarts, darunter das Oreshnik-System, das Russland am Freitag nur 40 Meilen vom NATO-Territorium in Polen entfernt auf die Ukraine abfeuerte.

Die 8.000 Meilen pro Stunde schnelle, atomwaffenfähige Hyperschallwaffe – von russischen Offiziellen als strategische Abschreckung angepriesen – wurde von der polnischen Luftverteidigung erfasst, jedoch wurden keine Kampfflugzeuge der Allianz alarmiert.

Dugin fügte ominös hinzu: „Dieser Moment der Freiheit wird uns wahrscheinlich nur für eine sehr kurze Zeit begleiten.“

„Unser Glaube ruht auf dem Erlöser. Niemand außer ihm kann uns retten. Zu ihm müssen wir gehen. Ohne Verzögerung.“

Russisch-orthodox-nationalistische Denker haben den Atomkrieg häufig nicht einfach als Zerstörung, sondern als metaphysische Trennlinie dargestellt – einen Punkt, jenseits dessen Geschichte, Wahlmöglichkeiten und Kompromisse aufhören zu existieren.

Dugin vertritt seit langem die Ansicht, dass Russland sich in einem Kampf der Zivilisationen mit dem Westen befinde und dass katastrophale Opfer gerechtfertigt sein könnten, wenn dadurch das gesichert werde, was er Russlands historische Mission nennt.

Das Leben des Philosophen selbst war von Tragödien geprägt.

Im August 2022 wurde seine 29-jährige Tochter Darya Dugina, eine prominente kremlfreundliche Kommentatorin, bei einem Autobombenanschlag außerhalb von Moskau getötet – ein Anschlag, für den die russischen Behörden ein ukrainisches Killerkommando verantwortlich machten.

1 2 11 12 13

Er war vermutlich das eigentliche Ziel des Angriffs.

Seit ihrem Tod ist Dugins Rhetorik zunehmend mystischer, fatalistischer und apokalyptischer geworden.

Kritiker glauben, dass seine jüngste Botschaft darauf abzielt, die russische Gesellschaft psychologisch auf eine extreme Eskalation vorzubereiten, indem er die Aussicht auf Massenvernichtung in religiöse und moralische Sprache kleidet.

Einer sagte: „Wenn Dugin von der baldigen Ankunft der Ewigkeit spricht, predigt er keine Theologie – er übersetzt den Atomkrieg in etwas, das die Russen akzeptieren sollen.“

Ob als Prophezeiung, Warnung oder ideologische Konditionierung gedacht, die Botschaft ist eindeutig: Die Zeit läuft ab.

Quellen: PublicDomain/express.co.uk am 12.01.2026