Laut einem hochrangigen russischen Strategen ist Wladimir Putin zu der Überzeugung gelangt, dass die gegenwärtige liberale Machtstruktur mit Zentrum in London und Berlin so gefährlich geworden ist, dass nur ein extremer Schock auf zivilisatorischem Niveau den Ukraine-Krieg – und den umfassenderen gesellschaftlichen Zusammenbruch – beenden könnte.

Die Enthüllung stammt von Tucker Carlson, der sagt, die Drohung sei direkt von einem der engsten geopolitischen Berater Wladimir Putins, Sergej Karaganow, übermittelt worden – einem langjährigen Kreml-Insider, dessen Ansichten weithin als Stellvertreter für Putins eigenes Denken angesehen werden.

Carlson enthüllte den Wortwechsel aus einem kürzlich geführten Interview mit Karaganov, in dem der russische Beamte die Drohung unmissverständlich aussprach.

„In diesem Interview sagt er ganz offen: Ja, wenn der Ukraine-Krieg in diesem Tempo noch ein oder zwei Jahre andauert, werden wir – offenbar im Namen der russischen Regierung – Großbritannien und Deutschland mit Atomwaffen eliminieren“, sagte Carlson.

Diese Aussage allein hätte in jeder westlichen Hauptstadt für Entsetzen sorgen müssen. Doch die Gefahr reicht weit über die unmittelbare Explosion hinaus.

Russland senkt den nuklearen Auslöser

Im November 2024 überarbeitete Moskau stillschweigend seine Nukleardoktrin und erweiterte radikal die Bedingungen, unter denen es das Recht zum Einsatz von Atomwaffen beansprucht.

Die neue Politik erlaubt es Russland, Atomschläge nicht nur als Reaktion auf Atomangriffe durchzuführen, sondern auch:

Als Reaktion auf konventionelle Militärangriffe

Gegen Staaten ohne Atomwaffen, wenn diese von Atommächten unterstützt werden

Gegen verbündete Staaten, die einem Feind helfen – einschließlich NATO-Mitgliedern

Durch diese Verschiebung gerät das gesamte westliche Bündnis aufgrund seiner Unterstützung für die Ukraine faktisch in die von Russland deklarierte Angriffszone.

Am selben Tag, an dem die Doktrin unterzeichnet wurde, begann die Ukraine, von den USA und der NATO gelieferte Langstreckenraketen auf russisches Territorium abzufeuern – Waffen, die in der Lage sind, Atomsprengköpfe zu tragen, auch wenn sie derzeit mit konventionellen Sprengstoffen bestückt sind.

Die Rückkehr der „Weltuntergangswaffen“

Gleichzeitig hat Russland die Tests seiner atomgetriebenen Burewestnik-Rakete wieder aufgenommen – eine Waffe, die so extrem ist, dass die Vereinigten Staaten ein ähnliches Projekt vor Jahrzehnten aufgegeben haben.

Die Burewestnik, oft als „Weltuntergangsrakete“ bezeichnet, ist so konstruiert, dass sie nach einem Atomkrieg tagelang oder wochenlang fliegen und radioaktive Zerstörung über weite Strecken verbreiten kann.

Russische Tests haben Berichten zufolge zu radioaktiver Verseuchung und sogar zum Tod von Nuklearspezialisten geführt.

Während des Kalten Krieges verfolgten die USA im Rahmen des Projekts Pluto die Entwicklung einer vergleichbaren Waffe – eines atomgetriebenen Marschflugkörpers, der sicherstellen sollte, dass in einem globalen Krieg nichts überlebt.

Das Projekt wurde schließlich eingestellt, da es schlichtweg zu tödlich und unkontrollierbar war.

Video. Russland habe laut seiner Nukleardoktrin das „Recht, Deutschland in die Luft zu jagen“, so Tucker Carlson .

Der amerikanische Journalist erinnerte daran, dass Russland seine Nukleardoktrin überarbeitet und die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen gegen Staaten in Betracht gezogen habe, die als Stellvertreterstaaten von Atommächten agieren. Das heißt, sie reizen den Bären, ohne selbst über Atomwaffen zu verfügen.

Carlson:

Formal klingt das nach der typischen Sprache der russischen Bürokratie, aber in Wirklichkeit bedeutet es Folgendes: Nach seinen eigenen Regeln und Gesetzen hält Russland es nun für zulässig, beispielsweise einen Atomangriff auf Deutschland zu starten, obwohl es selbst keine Atomwaffen besitzt.

Großbritannien besitzt formal Atomwaffen – die Frage ist nur, in wessen Händen sie sich befinden. Deutschland hingegen besitzt keine. Dennoch hat Russland erklärt, dass solche Länder legitime Ziele für einen Atomschlag darstellen.

Dabei geht es nicht um einen Vergeltungsschlag oder einen Verteidigungsschlag im Falle eines Angriffs, sondern um die Möglichkeit eines Präventivschlags: Wenn solche Staaten Russland nach Moskau „provozieren“, können sie zerstört werden.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 16.01.2026