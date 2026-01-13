Seit 23 Jahren ausreisepflichtig, seit 17 Jahren in Köln geduldet: Krimineller Asylbewerber erhält 7.300 Euro im Monat

Teile die Wahrheit!

Die perversen Abgründe des deutschen Asyl- und Migrationsversagens zeigen sich einmal mehr in ihrer ganzen Pracht: “Focus” berichtet über einen bosnischen Asylbewerber Marko M., der seit 2003 ausreisepflichtig ist und seit über 17 Jahren in Köln geduldet wird – obwohl er bereits 2003 hätte abgeschoben werden sollen.

Der Asylantrag des kriminellen Großfamilienoberhaupts wurde abgelehnt, er verschwand vor der geplanten Abschiebung, tauchte 2007 wieder auf. 2009 wies das Verwaltungsgericht seine Klage gegen die Abschiebung zurück.

Dennoch leitete die Kölner Ausländerbehörde kein Passersatzpapierverfahren ein, weil angeblich keine durchsetzbare Rückführung möglich sei – vor allem wegen der inzwischen acht gemeinsamen Kinder mit seiner Frau.

Marko M. ist mehrfach vorbestraft (seit 2010 aktenkundig): Eigentumsdelikte, schwerer Bandendiebstahl, Urkundenfälschung, Leistungserschleichung, Betrug. Meist gab es Geldstrafen. Aktuell ist er wegen Gutschein-Karten-Betrugs in drei Drogeriemärkten angeklagt (Prozess verschoben).

Dank Sozialhilfe unter den reichsten 10 Prozent aller Familien in Deutschland

Der absolute Hammer – und Schlag ins Gesicht aller Steuerzahler: Das Kölner Sozialamt zahlt der zehnköpfigen Familie monatlich knapp 7.300 Euro nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – das sind 87.600 Euro netto pro Jahr. Damit gehört die Familie einkommensmäßig zu den reichsten 10 Prozent in Deutschland (!).

Die Behörde kennt seine Straftaten, verlängert die Duldung aber weiter „wegen fehlender Reisedokumente“. Rückführungen nach Bosnien-Herzegowina verlaufen laut NRW-Ministerium normalerweise problemlos (2024: 38 bzw. bis Oktober 47 erfolgreiche Abschiebungen, nur eine wegen fehlender Papiere gescheitert).

Der CDU-Innenpolitiker Gregor Golland kritisiert scharf, dass hier offensichtlich der Wille der Stadt Köln fehle, einen Kriminellen abzuschieben. Die jährlichen fast 90.000 € für diese Familie seien für Steuerzahler nicht vermittelbar und würden den Sozialstaat ausplündern. („Werden keinen einzigen Migranten aufnehmen“, ruft Orbán die Rebellion aus – „Stadtbild“: Merz distanziert sich von sich selbst)

Er fordert sofortige konsequente Abschiebung – alles andere sei Wasser auf die Mühlen radikaler Parteien. Das Problem liegt natürlich eher an der Migrationspolitik insgesamt – und damit an Gollands eigener Partei.

Besonders extrem: Allein In Köln erhalten sieben vergleichbare Großfamilien ähnlich hohe Leistungen; die Gesamtkosten für Asylbewerber in der Stadt liegen bei 65,46 Millionen Euro jährlich.

Auszug aus dem Bericht bei FOCUS:

Der Geburtsort Bihac im äußersten Nordwesten von Bosnien, ist ebenso notiert wie die Staatsangehörigkeit: „Bosnien und Herzegowina“. So steht es jedenfalls im Personalblatt von Marko M.. Doch zum Geburtsland des 41-jährigen abgelehnten Asylbewerbers heißt es dann im Behördenpapier „ungeklärt“.

Der Geburtsort ist bekannt, das Land aber nicht? Bürokratie-Irrsinn in deutschen Ausländerämtern, den kaum noch jemand versteht – Ausdruck einer Ratlosigkeit, die einem Abschiebesystem innewohnt, das seinen Namen nicht verdient. Der Fall des Marko M. zeigt, wie hilflos die Behörden agieren, wenn Schwächen des Systems Raum für Missbrauch lassen. Bei dem mehrfach vorbestraften Bosnier kommen gleich mehrere Dinge zusammen, die das Versagen der Behörden begründen.

Frage nach fehlenden Ersatzpapieren ließ Stadt erst mal unbeantwortet

In den Akten zu dem Fall Marko M. heißt es gleich dutzendfach, dass seine Duldung „wegen fehlender Reisedokumente“ immer wieder verlängert wurde. Die Frage, ob und warum die Ausländerbehörde seit 17 Jahren keine Ersatzpapiere aus Bosnien Herzegowina für Marko M. und seine Familie beschafft hat, ließ die Stadt erst einmal unbeantwortet. Aus Datenschutzgründen, behauptete die Sprecherin zunächst.

Mit Hinweis auf Auskunftspflichten hieß es dann auf eine erneute FOCUS-online-Anfrage, man habe tatsächlich kein derartiges Verfahren eingeleitet. Um Ersatzpapiere werde sich eben nur bemüht, „wenn davon auszugehen ist, dass eine Ausreiseverpflichtung auch durchgesetzt werden kann“, lautete die banale und nichtssagende Begründung.

Dies indes sei „ nicht der Fall, wenn dem Vollzug einer Rückführung ein oder mehrere Duldungsgründe entgegenstehen“. Welche dies genau sind, ließ man offen. Informierte Kreise hingegen lieferten Antworten: Aus der Asyl-Akte sei „bis auf die Aushändigung von Belehrungen“ nicht erkennbar, weshalb seitdem „kein Passersatzpapierverfahren mehr eingeleitet wurde“. Wohl „wegen der in der Folgezeit geborenen Kinder“ sei „keine Rückführung mehr betrieben“ worden, hieß es.

1 2 11 12 13

Rückführungen nach Bosnien laufen in der Regel reibungslos

Am Heimatland des Marko M. jedenfalls kann es nicht gelegen haben. „Rückführungs-Maßnahmen nach Bosnien und Herzegowina verlaufen in der Regel reibungslos“, bestätigte eine Sprecherin des NRW-Flüchtlingsministeriums auf Anfrage.

2024 wurden 38 Personen dorthin zurückgeführt, so steht es in einer Statistik der Landesregierung. Und bis zum Stichtag 31. Oktober konnten demnach im vergangenen Jahr 47 Personen in das Balkanland abgeschoben werden. Lediglich eine einzige Rückführung scheiterte in beiden Jahren daran, dass kein gültiges Reisedokument vorlag.

Strafregister zeigt etliche Verurteilingen des kriminellen Bosniers

Nach FOCUS-online-Recherchen ist M. seit 2010 bei der Justiz aktenkundig. Sein Strafregister weist etliche Verurteilungen auf. Die Palette reicht von mehreren Eigentumsdelikten bis hin zu schwerem Bandendiebstahl, Urkundenfälschungen, Leistungserschleichung sowie Betrügereien. Meist wurde der Bosnier zu Geldstrafen verurteilt, was ihn augenscheinlich kaum beeindruckte.

Aktuell hat die Staatsanwaltschaft den Migranten erneut wegen Betrugs beim Kölner Amtsgericht angeklagt. Vor einem Jahr soll er mit einem Komplizen in drei Fällen in Drogeriemärkten einen Schwindel mit Gutscheinkarten inszeniert haben. Der Prozess wurde ins neue Jahr verschoben.

Auf die Frage, ob die kriminellen Aktivitäten des Sozialhilfeempfängers bei der Kölner Ausländerbehörde bekannt sind, antwortet die Stadt zunächst lapidar, aus datenschutzrechtlichen Gründen sei es nicht möglich, Fragen zu einem konkreten Einzelfall zu beantworten. Auf erneute Anfrage mit dem Hinweis auf die gesetzlichen Auskunftspflichten indes wurde dann eingeräumt, dass in der Behörde bekannt sei, dass M. in der Vergangenheit mehrfach straffällig geworden ist.

CDU-Innenpolitiker Golland fassungslos: „Wille der Stadt zur Abschiebung fehlt“

Der CDU-Innenpolitiker im Landtag, Gregor Golland, reagiert fassungslos: „Offenbar fehlt hier der tatsächliche Wille der Stadtverwaltung Köln, einen Kriminellen und dessen Familie endlich nach Recht und Gesetz abzuschieben. Es ist dem anständigen Bürger und ehrlichen Steuerzahler nicht vermittelbar, wieso auch noch jedes Jahr fast 90.000 Euro an Sozialhilfe fließen.“

Auf diese Weise werde der Sozialstaat ohne Gegenleistung ausgeplündert. „Das muss sofort beendet werden“, fordert der Fraktionsvize. „Ich erwarte, dass die Abschiebung durch die Stadt Köln endlich konsequent durchgesetzt wird. Alles andere ist Wasser auf die Mühlen von radikalen Parteien.“

Bundespolizeichef Romann kritisiert rechtliche Hürden bei Abschiebungen

Harsche Kritik an formellen Hindernissen und zu laschen Abschiebepraktiken übt auch Bundespolizeichef Romann. So passiere es nach wie vor oft, dass Ausreisepflichtige am Abflugtag untertauchten oder kurzfristig Atteste vorlegten, die eine Rückführung verhinderten. „Das ist leider die Realität: Hinter jeder Zahl steckt ein Riesenaufwand. Und solange im Vorfeld so viele Maßnahmen storniert werden müssen, wird die Lücke zwischen den ausreisepflichtigen Personen und tatsächlich vollzogenen Ausreisen groß bleiben.“

Zumal nach wie vor die rechtlichen Hürden hierzulande das Abschiebedesaster verschärfen und den Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Oft genug verzichten die Ausländerbehörden darauf, abschiebepflichtige Personen nach Hause zu schicken.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com am 12.01.2026