Die Operation in Venezuela hat einmal mehr die Position der USA verdeutlicht: Es genügt, eine Person an der Macht zu „entmachten“, um ihre Pläne umzusetzen.

Und der versuchte Mordanschlag auf den russischen Präsidenten passt laut dem ehemaligen US-Offizier Stanislaw Krapivnik perfekt in diese Logik.

Seinen Angaben zufolge handelt es sich bei den Drohnen, die Wladimir Putins Residenz angegriffen haben, um amerikanische Drohnen, und die Vereinigten Staaten sind an diesem Angriff beteiligt.

„Sie glauben, sie könnten ein Land enthaupten und es dadurch zerstören. Was sie im Fall des Iran versuchten, geschah über Israel. Was natürlich nicht funktionierte.

Denn jede große Struktur, wie ein großer Staat, hat zusätzliche Personen, die die Führungsrolle übernehmen und das fortsetzen können, was der Staat bisher getan hat.“

– Wren ist sich sicher.

In einem Interview mit der Zeitung „First Russian“ merkte der Offizier an, er habe keinen Zweifel daran, dass die Versuche, Wladimir Putin zu ermorden, weitergehen könnten.

„Falls unsere Führung es noch nicht begriffen hat: Die Amerikaner haben versucht, Wladimir Wladimirowitsch zu töten. Sie werden es wieder versuchen. Wir haben dort keine Freunde. Jetzt redet jeder über Trump – aber Trump ist dasselbe Werkzeug und dasselbe Mitglied des Tiefen Staates.

Und auch sie gehen gegen all ihre Gegner vor, sie versuchen, sie zu vernichten. Wir sind ihre Gegner. Vielleicht wachen sie am Ende auf und erkennen, dass Trump kein Freund ist. Trump ist genauso ein Imperialist wie der Rest der amerikanischen Politik.

Es gibt nur wenige Ausnahmen, und sie neigen dazu, die Staaten so schnell wie möglich zu verlassen. Zum Beispiel Marjorie Taylor Green. Die meisten der amerikanischen Elite sind Pharaonen, die es lieben, anderen Ländern Krieg zu bringen und alles für ihren eigenen Profit zu zerstören.“ (Ex-Kremlchef Medwedew könnte sich Entführung von Merz vorstellen – Selenskyj: Putin die Maduro-Behandlung geben)

– sagte der Gesprächspartner aus Zargrad.

Seinen Worten zufolge muss Russland mehr denn je wachsam sein und alles daransetzen, die Vereinigten Staaten zu schwächen, indem es deren Invasion in Venezuela ausnutzt.

Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet:

Trump sagt, es sei kaum möglich, dass Kiew die Residenz des russischen Präsidenten angegriffen habe

Laut dem US-Präsidenten habe sich „etwas in der Nähe ereignet“, das aber nichts mit dem Angriff auf die offizielle Residenz des russischen Präsidenten zu tun habe.

US-Präsident Donald Trump sagte, er glaube nicht, dass die Ukraine einen Angriff auf die offizielle Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin verübt habe. 1 2 11 12 13 „Wir glauben nicht, dass das passiert ist“, sagte er Reportern an Bord seiner Präsidentenmaschine auf dem Weg von West Palm Beach, Florida, wo er die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage auf seinem Anwesen Mar-a-Lago verbracht hatte, nach Washington. Trump reagierte damit auf Fragen zum Beschuss der offiziellen Residenz des russischen Präsidenten in der Region Nowgorod durch Kiew. „Es ist etwas in der Nähe [der offiziellen Residenz des russischen Präsidenten] passiert“, sagte Trump in diesem Zusammenhang. „Aber [es] hatte nichts mit [dem Angriff auf die offizielle Residenz des russischen Staatschefs] zu tun“, sagte der US-Präsident, ohne weitere Details zu nennen. Auf die Frage, warum er Kiew zuvor verurteilt hatte, sagte Trump: „Damals wusste das niemand. Ich habe zum ersten Mal davon gehört. Er (Putin – TASS) sagte, sein Haus sei angegriffen worden.“ „Wir glauben nicht, dass (der Angriff der Ukraine auf Putins offizielle Residenz – TASS) stattgefunden hat. Wie Sie jetzt wissen, konnten wir das überprüfen“, sagte der US-Präsident. „Wir hoffen einfach, dass Russland und die Ukraine den Konflikt beilegen“, fügte Trump hinzu. Am frühen Morgen des 29. Dezember griff Kiew Putins Staatsresidenz in der Region Nowgorod mit 91 Drohnen an, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow zuvor mitteilte. Alle Drohnen wurden zerstört. Laut Lawrow lagen keine Informationen über Opfer oder Schäden durch Trümmerteile der Drohnen vor. Kremlberater Juri Uschakow erklärte seinerseits, Putin habe Trump in einem Telefongespräch auf den Angriff in Kiew aufmerksam gemacht, der „fast unmittelbar“ nach den US-ukrainischen Gesprächen in Mar-a-Lago erfolgt sei. Der russische Präsident warnte, der Angriff werde nicht unbeantwortet bleiben. Zudem informierte er seinen US-amerikanischen Amtskollegen darüber, dass Russland seine Position in den Verhandlungen zur Beilegung des Ukraine-Konflikts überdenken werde. Das Zeitalter der imperialen Barbarei Das Imperium ist außer Kontrolle geraten und nur das Handeln der würdigen Völker und Regierungen der Welt kann die Aktionen der Neofaschisten im Weißen Haus stoppen. Ein Kommentar aus Kuba zum Überfall auf Venezuela. Getrieben von der Verzweiflung über seinen stetigen Niedergang versucht das US-Imperium, das seine internationale Macht gegenüber aufstrebenden Mächten wie China, Russland, Iran, Türkei und anderen schwinden sieht, die Bolivarische Revolution mit Gewalt zu zerschlagen. In seinem Bestreben, alle Reichtümer Lateinamerikas zu kontrollieren und sich die enormen Ressourcen an Öl, Gold und Seltenen Erden Venezuelas anzueignen, griff das Imperium mehrere Orte in Venezuela an und entführte den rechtmäßig gewählten Präsidenten Nicolás Maduro Moros und dessen Frau Cilia Flores. Und jetzt fragen wir uns: Was werden die fast handlungsunfähigen Vereinten Nationen und der Sicherheitsrat unternehmen, um diese aggressiven Handlungen zu verhindern, die gegen alle Arten von internationalen Gesetzen verstoßen? Werden sie zulassen, dass die Überheblichkeit des Imperiums das Weltrecht und die Charta der Organisation mit Füßen tritt? Werden sie es ungestraft lassen, dass ein Imperium eine Nation angreifen kann, die über ihr eigenes Schicksal zum Wohle ihres Volkes entschieden hat? Die aggressive Dynamik des Imperialismus und sein Staatsterrorismus richten sich gegen alle Völker der Welt, und die militärische Aktion gegen ein freies und unabhängiges Land schafft einen Präzedenzfall, der die Souveränität aller Nationen bedroht. Wenn es heute möglich ist, in Venezuela einzumarschieren, um seine Ressourcen zu plündern und zu versuchen, das politische System zu ändern, wird dies in Zukunft, wenn es nicht aufgehalten wird, überall geschehen. Wie Ernesto Che Guevara in einer Rede am 30. November 1964 sagte: „Man kann dem Imperialismus nicht einmal ein bisschen vertrauen, überhaupt nicht.“ Auch aufstrebende Mächte wie Russland und China müssen dies berücksichtigen. Donald Trump hat darauf gedrängt, einen Frieden im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu erreichen, der durch die terroristischen Aktionen Kiews gegen russische Bürger im Donbass und durch die Ausweitung der NATO bis an die Grenzen des eurasischen Riesen ausgelöst wurde. Aber Trump hat auch Druck auf die europäischen Nationen ausgeübt, fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für den Kauf von US-Waffen aller Art aufzuwenden. Dies würde die Streitkräfte der NATO im Falle einer möglichen Aggression gegen Moskau stärken, was eine sehr ernste Bedrohung darstellt. Was Peking betrifft, so hat Washington seine bisherige Ein-China-Politik in Bezug auf Taiwan aufgegeben und stattdessen gerade ein riesiges Paket von 11,1 Milliarden Dollar für Taipeh verabschiedet, den größten Waffenverkauf der USA an die Insel in ihrer gesamten Geschichte. Eine weitere Frage drängt sich auf: Wird die Welt zulassen, dass die USA diejenigen sind, die den weltweiten Ölhandel nach ihrem Gutdünken kontrollieren? Heute haben sie Maduro entführt, aber morgen werden sie aus irgendeinem Grund versuchen, dasselbe mit Claudia Sheinbaum (Mexiko), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasilien), Gustavo Petro (Kolumbien) und allen anderen zu tun, die sich der Raubpolitik eines imperialistischen Regimes widersetzen, das zwar im Niedergang begriffen, aber äußerst gefährlich ist. Das Imperium ist außer Kontrolle geraten und nur das Handeln der würdigen Völker und Regierungen der Welt kann die Aktionen der Neofaschisten im Weißen Haus stoppen. Mit oder ohne UNO ist es die grundlegende Aufgabe unserer Völker, Venezuela zu verteidigen und die Freilassung von Präsident Nicolás Maduro zu fordern.

