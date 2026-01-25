Spannende Nahtoderfahrung offenbart die Reinkarnationsfalle – wenn man zwischen den Zeilen liest

Teile die Wahrheit!

Ein Mann, der unglaubliche 105 Minuten lang klinisch tot war, sagte, seine Erfahrung im Himmel habe ihm eine Mission gegeben:

Der Welt mitzuteilen, was er über das Leben nach dem Tod gelernt habe.

Der 68-jährige Dean Braxton erzählte der Daily Mail, wie eine einfache Krankenhausbehandlung zur Entfernung von Nierensteinen im Jahr 2006 schiefging und eine massive Infektion verursachte, die sein Herz zum Stillstand brachte.

Die Ärzte konnten den christlichen Geistlichen aus dem Bundesstaat Washington nicht wiederbeleben und hatten bereits begonnen, die Papiere auszufüllen, um seinen Leichnam in die Leichenhalle zu bringen, als er auf wundersame Weise wieder zu sich kam. (vgl. dailymail.co.uk)

Braxton sagte, das Krankenhauspersonal habe ihn als „Wundermann” bezeichnet, nachdem die Ärzte berichtet hatten, dass er trotz einer klinischen Tod von einer Stunde und 45 Minuten keine Hirnschäden davongetragen hatte und wieder vollkommen gesund war.

Normalerweise erleidet das menschliche Gehirn innerhalb von fünf bis zehn Minuten ohne Sauerstoff irreversible Schäden, was die Außergewöhnlichkeit seines Überlebens unterstreicht.

Braxton sagte, er habe während seiner Nahtoderfahrung (NTE) keine Angst gehabt, sondern vielmehr überwältigende Freude, Frieden und Trost empfunden – eine Offenbarung, die seine Lebenseinstellung veränderte und ihm eine „ewige Perspektive” gab.

Der Washingtonian berichtete, er sei in eine andere Welt gebracht worden, die er als Himmel bezeichnete, wo er verstorbene Verwandte, Engel, Jesus und Gott traf. (Keine Lust mehr auf Reinkarnation? 5 alternative Möglichkeiten)

„Es ist noch nicht deine Zeit, geh zurück”, erzählte Braxton, was Jesus ihm gesagt habe, bevor er ihn zurück auf die Erde schickte. Dieser Moment, so erinnert er sich, habe ihn zu seiner Mission inspiriert, anderen zu helfen, selbst Gott zu begegnen.

In diesem Bereich, so der Pfarrer, habe er sich durch alles, was ihm begegnete und was er als „Schöpfungen” bezeichnete, willkommen gefühlt – sogar durch die Bäume und Tiere. Braxton erzählte der Daily Mail:

Ich hatte das Gefühl, dass alles lebendig war, nichts war tot – und damit meine ich nicht nur lebendig im Sinne von Gras, das ich in meinem Vorgarten habe. Ich meine, sie waren lebendig, weil sie intelligent waren. Es schien, als hätte alles eine Einstellung – eine gute Einstellung, keine schlechte – und sie waren froh, dass ich aufgetaucht war.

Der Pfarrer erzählte weiter, dass er von seinen bereits verstorbenen Familienmitgliedern begrüßt wurde, angeführt von seiner Großmutter Mary.

Dieser Empfang erstreckte sich schließlich auf Generationen von Braxtons Vorfahren, einschließlich derer, die er zu Lebzeiten nie kennengelernt hatte. Braxton sagte, dass diese Begegnung sein Leben verändert und ihm gezeigt habe, wie wichtig die Familie für Gott ist. Es habe ihm gezeigt, dass einzelne Familien genauso wichtig sind wie die größere „Familie Gottes“.

Ich wusste nicht, wie wichtig das war, bis ich dort war. Das hat meine Sicht auf meine eigene Familie wirklich verändert.

Er fügte hinzu, dass sich seine Frau Marilyn Braxton nach seiner Nahtoderfahrung an einen völlig neuen Ehemann gewöhnen musste.

Obwohl die Menschen, denen Braxton laut eigener Aussage im Himmel begegnet war, verbal sprechen konnten, behauptete er, dass die Kommunikation im Jenseits in erster Linie von Gedanke zu Gedanke stattfand. Meistens geschah dies in Form von Momentaufnahmen und nicht in Worten.

Braxton teilte der Daily Mail mit, dass jemand, der beispielsweise über einen Tisch sprechen wollte, ihm direkt das vollständige Bild dieses Tisches in seinen Geist übertrug.

Dieses Konzept sei ideal, da es den Gedanken sofort vollständig wiedergebe. Es gebe keine Missverständnisse und keine Notwendigkeit für langwierige Erklärungen, was jedes Gespräch sehr intim mache, selbst wenn die Begegnung nur kurz sei.

Schließlich sagte Braxton, er habe sich dem genähert, was er als „den Rand des Himmels” bezeichnete, einen Ort, den er physisch nicht beschreiben könne, von dem er aber glaubte, dass er das Reich der irdischen Realität verlassen würde, wenn er diese Barriere überschreiten würde.

Nachdem er diesen Punkt erreicht hatte, beschrieb Braxton detailliert, wie Jesus mit ihm kommunizierte und sagte: „Es ist noch nicht deine Zeit. Geh zurück.“

Viele Menschen mit Nahtoderfahrungen haben darüber in der Vergangenheit berichtet. Braxton sagte, er wollte den Himmel nicht verlassen, aber Jesus sagte ihm dreimal, dass es Zeit sei, zur Erde zurückzukehren.

Der Pfarrer sagte, er erinnere sich noch daran, wie er seinen leblosen Körper und die Familie und Krankenschwestern sah, die sich im Krankenhaus um ihn versammelt hatten, bevor er in die Welt der Lebenden zurückkehrte.

Ich erinnere mich nur daran, dass mein Herz wieder zu schlagen begann und die Ärzte herbeieilten und mit ihren Maßnahmen begannen. Sie hatten nicht erwartet, dass ich überleben würde, selbst nachdem ich zurückgekommen war.

Braxton erklärte, dass seine Nahtoderfahrung seinen Körper nicht verändert habe, aber seine gesamte Weltanschauung und die Botschaft, die er durch seinen Dienst verbreitet, transformiert habe:

Ich kam als anderer Mensch zurück, und meine Frau musste sich umstellen, weil sie plötzlich einen ganz anderen Ehemann hatte.

Vor seiner Nahtoderfahrung, traf Braxton Entscheidungen in dem Maße, was sich in dem Moment gut oder praktisch anfühlte. Danach fragt er sich jedoch: „Wie wirkt sich das auf die Ewigkeit aus? Er erkannte, dass fast alles auf der Erde – Besitztümer, Errungenschaften, sogar viele Probleme – irgendwann zerfallen werden.

Daher begann er von da an seine Zeit und Energie in Dinge zu investieren, die ewigen Bestand haben, insbesondere in Beziehungen zu Menschen und darin, ihnen zu helfen, eine Verbindung zu Gott aufzubauen.

Ich möchte, dass die Menschen Jesus unbedingt kennenlernen, weil ich ihm begegnet bin. Manchmal gehe ich an einen Ort, und die Menschen kommen, und ich sage: Es geht nicht um mich, es geht um eure Begegnung mit Gott. Ihr seid hier, er ist hier, das ist alles, was zählt. Meine Worte bringen euch nicht zu ihm, Jesus tut das.

Kommentar von David Icke:

Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit den gemeinsamen Themen von Nahtoderfahrungen, und diese hier ist ein Klassiker ihrer Art. Wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass das, was hier beschrieben wird, nicht das ist, was es zu sein scheint.

Ein christlicher Geistlicher wird von „Jesus” begrüßt, während ein muslimischer Gläubiger vielleicht „Mohammed” oder „Allah” sieht.

Es ist eine Reinkarnationsfalle – der falsche „Himmel” –, die wir umgehen können, um die mehrstufige Simulation zu verlassen. Alles wird in „The Road Map” erklärt. (Vgl. x.com)

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 02.01.2026