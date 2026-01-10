Sugar Rush 1000: Slot-Übersicht

Teile die Wahrheit!

Sugar Rush 1000 ist eine deutlich erweiterte Version des beliebten Spielautomaten Sugar Rush und hebt das bekannte Candy-Thema auf ein neues Niveau.

Im Zuge des Trends zu leistungsstärkeren Slot-Upgrades hat Pragmatic Play mit Sugar Rush 1000 eine Version veröffentlicht, die das Gewinnpotenzial erheblich steigert, dabei aber dem ursprünglichen Spielprinzip treu bleibt.

Optisch unterscheidet sich Sugar Rush 1000 kaum vom Original. Spieler betreten erneut eine bunte, pastellfarbene Süßigkeitenwelt voller Bonbons, Gummibärchen und verspielter Animationen. Die Symbole und der allgemeine Stil sind sofort wiedererkennbar, sodass sich Fans des Originals direkt zuhause fühlen.

Das Spiel wird auf einem 7×7-Raster gespielt und nutzt das Cluster-Pays-System. Gewinne entstehen, wenn mindestens fünf identische Symbole horizontal oder vertikal miteinander verbunden sind.

Der Mindesteinsatz beträgt 0,20 €, während der maximale Einsatz bei 240 € liegt. Sugar Rush 1000 ist ein Slot mit hoher Volatilität und bietet im Standardmodus einen RTP von 96,53 %.

Nach jedem Gewinn verschwinden die beteiligten Symbole vom Spielfeld und neue Symbole fallen nach, wodurch zusätzliche Gewinne durch sogenannte Tumbling-Kaskaden entstehen können.

Die regulären Symbole bestehen aus verschiedenen Süßigkeiten wie Gummibärchen, Herzen, Sternen und Bonbons. Kleinere Cluster zahlen niedrige Gewinne, während große Kombinationen Auszahlungen von bis zu 150-fachen Einsatz erreichen können. Wild-Symbole sind in Sugar Rush 1000 nicht vorhanden.

Sugar Rush 1000: Spielfunktionen

Multiplikator-Felder

Das Herzstück von Sugar Rush 1000 sind die Multiplikator-Felder. Jedes Mal, wenn ein Gewinnsymbol explodiert, wird seine Position auf dem Spielfeld markiert. Explodiert erneut ein Symbol auf derselben Position, wird ein Multiplikator hinzugefügt, der bei x2 beginnt und sich bei jedem weiteren Treffer verdoppelt.

Die Multiplikatoren können bis zu einem Maximum von x1.024 anwachsen. Befinden sich mehrere Multiplikatoren in einem Gewinn, werden diese addiert und erhöhen die Auszahlung erheblich. Im Basisspiel werden alle markierten Felder nach Ende der Kaskaden zurückgesetzt.

Freispiele

Freispiele werden ausgelöst, wenn im Basisspiel drei bis sieben Scatter-Symbole erscheinen. Je nach Anzahl der Scatter erhalten Spieler 10, 12, 15, 20 oder 30 Freispiele. Während der Freispiele bleiben alle markierten Felder und ihre Multiplikatoren bestehen und können durch weitere Kaskaden weiter erhöht werden. Die Freispiele lassen sich erneut auslösen, wobei zusätzliche Freispiele entsprechend der Anzahl der Scatter vergeben werden.

Bonuskauf

Sugar Rush 1000 bietet zwei Bonuskauf-Optionen. Freispiele können direkt für das 100-fache des Einsatzes gekauft werden. Alternativ gibt es Super-Freispiele für das 500-fache des Einsatzes, bei denen bereits zu Beginn x2-Multiplikatoren auf dem Spielfeld platziert sind. Der RTP liegt je nach Bonuskauf-Option zwischen 96,52 % und 96,55 %.

Best Site to Play Sugar Rush 1000

StarGames Casino – Seriöse deutsche Plattform

Für Spieler aus Deutschland, die Sugar Rush 1000 legal und sicher spielen möchten, gehört StarGames Casino zu den besten Optionen. Die Plattform ist seit vielen Jahren auf dem deutschen Markt etabliert und steht für Zuverlässigkeit sowie die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorgaben.

Star Games verfügt über eine offizielle deutsche Glücksspiellizenz und bietet damit ein hohes Maß an Sicherheit, Transparenz und Spielerschutz. Spieler können sich darauf verlassen, dass alle Spiele fair ablaufen und Auszahlungen gemäß den geltenden Regeln erfolgen.

Neue Nutzer können bei der Registrierung in der Regel von einem Willkommensbonus profitieren, der aus bis zu 100 € Bonusgeld und 100 Freispielen besteht. Dieses Angebot eignet sich gut, um Slots wie Sugar Rush 1000 mit zusätzlichem Spielguthaben auszuprobieren. Darüber hinaus gibt es gelegentlich weitere Aktionen oder Freispiele für Bestandskunden.

Der Schwerpunkt von StarGames Casino liegt klar auf Spielautomaten. Das Angebot umfasst zahlreiche bekannte Slots von renommierten Softwareanbietern, darunter auch Spiele von Pragmatic Play. Die Plattform ist vollständig browserbasiert und sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Geräten nutzbar.

Bei den Zahlungsmethoden stehen gängige Optionen für deutsche Spieler zur Verfügung, darunter Karten, Online-Banking-Lösungen und Prepaid-Methoden. Auszahlungen erfolgen zuverlässig nach erfolgreicher Identitätsprüfung.

Insgesamt genießt StarGames Casino einen guten Ruf. Viele Spieler schätzen die rechtliche Sicherheit, die stabile Plattform und die große Slot-Auswahl. Der Kundensupport unterstützt bei Fragen rund um Konto, Zahlungen oder Spiele, wobei die Reaktionszeiten je nach Anfrage variieren können.

Sugar Rush 1000: Fazit

Sugar Rush 1000 ist in nahezu jeder Hinsicht größer als das Original. Das maximale Gewinnpotenzial wurde auf beeindruckende 25.000-fache des Einsatzes erhöht und ist damit fünfmal so hoch wie zuvor. Besonders die stark erweiterten Multiplikator-Felder sorgen für ein deutlich intensiveres Spielerlebnis.

Fans des ursprünglichen Sugar Rush werden sich schnell zurechtfinden und gleichzeitig von den deutlich höheren Gewinnchancen profitieren. Mit seinem hohen Volatilitätsgrad, den massiven Multiplikatoren und den attraktiven Bonusoptionen zählt Sugar Rush 1000 zu den stärksten 1000-Slots auf dem Markt und bietet erfahrenen Spielern ein besonders spannendes Slot-Erlebnis.

