Trotz Irans Drohungen, einen US-Flugzeugträger zu versenken, warnt Trump, dass „der große Flugzeugträger Abraham Lincoln“ im Anmarsch sei und „die Zeit drängt“

Wie würden die Amerikaner reagieren, wenn sie plötzlich Bilder eines brennenden US-Flugzeugträgers sähen, der durch einen vernichtenden iranischen Angriff zerstört worden wäre? Sollten die USA den Iran angreifen, und das erscheint zum jetzigen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich, würde die USS Abraham Lincoln mit ziemlicher Sicherheit ins Visier der Iraner geraten. Von Michael Snyder

In einem früheren Artikel habe ich bereits beschrieben, wie die Verteidigung der Abraham Lincoln durch einen massiven Raketen- oder Drohnenbeschuss überwältigt werden könnte.

Insbesondere die iranischen SS-N-22 Sunburn-Anti-Schiffsraketenbatterien würden mich, wäre ich Kommandant der Abraham Lincoln, zutiefst beunruhigen. Es wäre von größter Wichtigkeit, sich außerhalb der Reichweite dieser Raketen zu halten, da sie in atemberaubendem Tempo einschlagen.

Niemand kann leugnen, dass die iranische Führung über die Versenkung eines Flugzeugträgers nachgedacht hat. Am Sonntag enthüllten sie auf dem Enghelab-Platz eine riesige Werbetafel, die eine durchaus beunruhigende Botschaft vermittelt …

Das iranische Regime enthüllte am Sonntag auf dem Enghelab-Platz in Teheran ein neues Wandgemälde auf einer riesigen Werbetafel, das einen Flugzeugträger mit beschädigten und explodierenden Kampfflugzeugen auf seinem Flugdeck zeigt.

Das Deck ist mit Leichen bedeckt und mit Blut befleckt, das ins Wasser fließt und Streifen bildet, die an die amerikanische Flagge erinnern.

Ein Slogan – eine Warnung an die USA, keinen Militärschlag gegen das Land zu versuchen – prangt in einer Ecke: „Wer Wind sät, wird Sturm ernten.“

Sie gehen nicht gerade subtil vor, oder?

In all meinen Jahren habe ich so etwas noch nie gesehen …

Die Iraner scheinen zu glauben, dass sie durchaus in der Lage sind, einen US-Flugzeugträger zu versenken.

Doch Präsident Trump schickt die USS Abraham Lincoln trotzdem Richtung Iran.

Am Mittwoch erwähnte Trump Abraham Lincoln ausdrücklich in einem Beitrag auf Truth Social , der sich direkt an den Iran richtete…

Viele sehen dies als eine letzte Warnung an die Iraner.

Als Trump sagte, dass „die Zeit drängt“, glaube ich, dass er es voll und ganz so meinte.

Die Iraner haben natürlich keinerlei Absicht, ein Abkommen auszuhandeln oder ihr Atomprogramm aufzugeben.

Als Reaktion auf Trumps Beitrag gab die iranische Delegation bei den Vereinten Nationen eine sehr alarmierende Warnung heraus …

Die iranische Mission bei den Vereinten Nationen reagierte in gleicher Weise.

„Als die USA das letzte Mal in die Kriege in Afghanistan und im Irak hineingestolpert sind, haben sie über 7 Billionen Dollar verschwendet und mehr als 7.000 amerikanische Menschenleben verloren“, hieß es in einem X-Beitrag, der Trumps Aussage zitierte.

„Der Iran ist bereit für einen Dialog auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und gemeinsamer Interessen – ABER WENN ER UNTER DRUCK WERDE, WIRD ER SICH VERTEIDIGEN UND WIE NIE ZUVOR ANTWORTEN!“

Wie wir in den letzten Wochen schon so oft gesehen haben, drohen die Iraner damit, im Falle eines Angriffs etwas außerordentlich Dramatisches zu unternehmen.

Was könnte das sein?

Der iranische Außenminister Seyed Abbas Araghchi erklärt, sein Land sei bereit, auf jeden Angriff „unverzüglich und mit voller Wucht zu reagieren“ …

Der iranische Außenminister Seyed Abbas Araghchi warnte auf X, dass die Streitkräfte Teherans zum Vergeltungsschlag bereit seien.

Er sagte: „Unsere tapferen Streitkräfte sind bereit – mit dem Finger am Abzug –, auf JEDE Aggression gegen unser geliebtes Land, unsere Luft und unser Meer sofort und mit voller Wucht zu reagieren.“

„Die wertvollen Lehren, die wir aus dem Zwölf-Tage-Krieg gezogen haben, haben es uns ermöglicht, noch stärker, schneller und tiefgreifender zu reagieren.“

Zusätzlich zu Angriffen auf US-amerikanische Ziele würden die Iraner unweigerlich auch Raketen auf israelische Städte abfeuern.

Selbstverständlich sind die Israelis bestens vorbereitet, mit überwältigender Gewalt zurückzuschlagen.

Und dann gibt es kein Zurück mehr.

Ich hoffe, jeder versteht, was das bedeutet. Das iranische Regime wird von fanatischen islamischen Eiferern geführt, die buchstäblich alles tun würden, um zu überleben. Wer glaubt, dass es irgendwelche Grenzen für ihre Taten gibt, sollte die unzähligen eigenen Bürger bedenken, die sie bereits getötet haben …

Bis zu 30.000 Menschen könnten allein am 8. und 9. Januar auf den Straßen des Iran getötet worden sein, wie zwei hochrangige Beamte des iranischen Gesundheitsministeriums gegenüber TIME erklärten – ein Hinweis auf einen dramatischen Anstieg der Todeszahlen. So viele Menschen wurden an diesem Donnerstag und Freitag von iranischen Sicherheitskräften ermordet, dass die staatlichen Kapazitäten zur Beseitigung der Toten völlig überfordert waren. Die Vorräte an Leichensäcken seien erschöpft gewesen, und Sattelzüge hätten die Krankenwagen ersetzt, so die Beamten.

Wenn sie schon bereit sind, so etwas ihrer eigenen Bevölkerung anzutun, was wären sie dann erst bereit, uns oder den Israelis anzutun?

Diese Wahnsinnigen benutzten Lastwagen mit montierten schweren Maschinengewehren, um Tausende ihrer eigenen Bürger niederzumähen…

Zeugen berichten, dass sich Millionen Menschen auf den Straßen befanden, als die Behörden das Internet und jegliche andere Kommunikation mit der Außenwelt unterbrachen. Scharfschützen auf Dächern und mit schweren Maschinengewehren bestückte Lastwagen eröffneten das Feuer, wie Augenzeugen und Handyvideos belegen. Am Freitag, dem 9. Januar, warnte ein Offizier der Islamischen Revolutionsgarde im staatlichen Fernsehen alle, die sich auf die Straße wagten: „Wenn … euch eine Kugel trifft, beschwert euch nicht.“

Wir haben gerade eines der größten Massaker an politischen Demonstranten in der Geschichte der Menschheit miterlebt.

Ein Mann, der sich tatsächlich auf dem Kaj-Platz befand, als dort die Schießerei begann, schilderte Iran Wire seine Beobachtungen …

Der Demonstrant berichtete IranWire, dass die Sicherheitskräfte ab etwa 20:00 oder 20:30 Uhr bereits Tränengas und Blendgranaten einsetzten. Grüne Laserpointer waren auf Köpfe, Brust und Augen der Menschen gerichtet, während das Summen tief fliegender Drohnen die Luft erfüllte. Der erste scharfe Schuss fiel jedoch erst gegen 22:00 Uhr und traf einen jungen Mann in der Nähe eines Eiscafés in die Brust. Es gab keine Warnung, keine Ankündigung. Die Sicherheitskräfte eröffneten das Feuer, sobald ihnen klar wurde, dass die Menge nicht aufzulösen und eine Festnahme bei einer so großen Versammlung schlichtweg unmöglich war.

Er sagte, in einer so riesigen Menschenmenge sei nichts zu machen – nicht einmal eine Flucht sei möglich. Wohl mehr als 50.000 Menschen hatten sich versammelt: Jung und Alt, Frauen und Männer, sogar Kinder. Der gesamte Platz und die umliegenden Straßen waren von Demonstranten überfüllt.

Der Demonstrant fuhr fort: „Die nächste Kugel traf den Bauch einer jungen Frau; die nächste die Leiste eines Mannes; die nächste die Schulter eines jungen Mannes; die nächste… und die nächste… Ich höre noch immer jede Nacht den Knall dieser Kugeln und die Splitter in meinen Ohren. Ein paar Leute waren da – wir haben nie herausgefunden, ob es Regierungsbeamte oder Zivilisten waren –, die die Leichen der Getöteten aus der Menge sammelten und zu einem der nahegelegenen Läden brachten. Wir wissen nicht einmal, was sie mit den Leichen gemacht haben.“

„Gegen 23:00 oder 23:30 Uhr wurde das Feuer heftiger. Sie zielten direkt auf unsere Oberkörper. Wir flüchteten in Richtung der North Allameh Tabatabaei Straße. Doch auch nördlich des Kaj-Platzes wurde heftig geschossen. Ein Junge stand vor mir; er sah nicht älter als 15 oder 16 Jahre aus. Er war genau dort, als er getroffen wurde und zusammenbrach. Sie feuerten von allen Seiten; wir rannten, und wir konnten die Patronenhülsen nur wenige Meter hinter uns auf dem Boden einschlagen hören.“

Berichte wie dieser müssen auf der ganzen Welt verbreitet werden.

Der Mut, den diese Demonstranten an den Tag gelegt haben, ist erstaunlich.

Und ratet mal, was passiert ist?

Nach all den Tötungen, die wir bereits miterlebt haben, wird uns berichtet, dass die Demonstranten erneut in Scharen auf die Straßen strömen …

Tehran Erupts

Millions flood Tehran’s Lounak district, chanting for the downfall of Iran’s Nazi-like regime.

The streets are boiling. The message is clear: the regime must fall. pic.twitter.com/BfQCM170LR — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) January 28, 2026

Ich glaube, wir nähern uns einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt.

Alle Vorbereitungen für eine US-Militäroperation sind abgeschlossen, und ich glaube, dass Präsident Trump bald grünes Licht geben wird.

Wenn dieser Tag endlich kommt, werden im gesamten Nahen Osten Raketen fliegen, und nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 29.01.2026