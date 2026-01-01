Teile die Wahrheit!

Nutzer von X berichten, dass ein mysteriöses russisches Kurzwellenradiosignal mit dem Spitznamen „Der Buzzer“ und informell als „Weltuntergangsradiosender“ bekannt, das seit den späten 1970er Jahren ununterbrochen sendet, soeben das klassische Werk „ Schwanensee“ von Pjotr ​​Iljitsch Tschaikowski übertragen hat.

UVB-76 wird auf 4625 kHz ausgestrahlt und gelegentlich durch russische Sprachnachrichten unterbrochen, die oft Namen, Zahlen oder verschlüsselte Phrasen enthalten.

Diese Sprachnachrichten sind selten, unregelmäßig und oft sinnlos, was die Übertragung von Schwanensee äußerst ungewöhnlich macht.

Westliche Militäranalysten bringen UVB-76 mit Russlands militärischer Kommunikations- und strategischer Kommandoinfrastruktur in Verbindung. Berichten zufolge bleibt es als Ausfallsicherung in Betrieb, falls Satelliten-, Glasfaser- oder Mobilfunknetze ausfallen.

Die Ausstrahlung von Schwanensee , einem Ballett in vier Akten, komponiert von Pjotr ​​Iljitsch Tschaikowsky und uraufgeführt 1877 in Moskau, auf UVB-76 könnte als Irrtum oder Bedienungsfehler, als Testübertragung, als versehentliches Übersprechen von Audiosignalen aus Geräten am Senderstandort oder sogar als Signalübernahme interpretiert werden.

Zuvor hatte Russland die Stationierung seines atomwaffenfähigen Hyperschallraketensystems Oreshnik in seinem engen Verbündeten Belarus demonstriert.

Kurioserweise wurde Schwanensee während des Augustputsches im August 1991 wiederholt im sowjetischen Staatsfernsehen ausgestrahlt.

Das europäische Medium NEXTA fragte: „Wie sollen wir also die jüngste Übertragung interpretieren? Einen Soundtrack zum Flug der Oreshnik?“

"Swan Lake" just played on the Doomsday radio station🎶 UVB-76, known as the Buzzer or the Doomsday station, is a mysterious shortwave broadcast that has been on the air since the 1970s. Its purpose has never been officially explained, and conspiracy theorists spend hours…

Scott Ritter: Einige Gedanken zum ukrainischen Drohnenangriff auf Präsident Putin

Der Angriff erfüllt zwei der in den „Grundlagen der Staatspolitik der Russischen Föderation zur nuklearen Abschreckung“ vom 3. Dezember 2024 festgelegten Kriterien für Aggressionsakte, die durch die nuklearen Abschreckungskräfte Russlands verhindert werden sollen.

Dies umfasst: „Eine Aggression eines beliebigen Staates einer Militärkoalition (eines Militärblocks, eines Militärbündnisses) gegen die Russische Föderation und/oder ihre Verbündeten wird als Aggression dieser Koalition (dieses Militärblocks, dieses Militärbündnisses) als Ganzes betrachtet“ und „Eine Aggression eines beliebigen Nichtnuklearstaates gegen die Russische Föderation und/oder ihre Verbündeten unter Beteiligung oder Unterstützung eines Nuklearstaates wird als deren gemeinsamer Angriff betrachtet.“

Die Ukraine agiert als Teil des NATO-Blocks, dessen erklärtes Ziel die strategische Niederlage Russlands ist. Der Angriff der Ukraine auf den russischen Präsidenten stellt eine „Handlung eines Gegners dar, die Elemente kritischer staatlicher oder militärischer Infrastruktur der Russischen Föderation betrifft, deren Ausschaltung die Reaktionsfähigkeit der Nuklearstreitkräfte beeinträchtigen würde.“

Wäre der ukrainische Angriff erfolgreich gewesen, hätte Russland einen massiven nuklearen Vergeltungsschlag gegen ganz Europa durchgeführt.

Ich glaube nicht, dass die Welt versteht, wie nah sie einem nuklearen Armageddon war.

Russland hat keine andere Wahl, als die Abschreckungsmechanismen wiederherzustellen, indem es die Ukraine in ihrer jetzigen Form physisch zerstört.

Die gegenwärtige ukrainische Regierung kann nicht als Verhandlungspartner betrachtet werden, sondern muss als terroristische Organisation gesehen werden, die vollständig eliminiert werden muss.

Ich glaube, die Trump-Regierung versteht das.

Europa tut dies nicht.

Die Untersuchung der Drohnentrümmer durch russische Spezialdienste wird spezifische technische Daten zu den von der Ukraine verwendeten Zieldaten liefern, die wiederum auf spezifische Quellen und Methoden hinweisen, die zur Erfassung und Aufbereitung dieser Daten für die Verwendung durch die Ukraine verwendet wurden.

Kurz gesagt, es besteht kein Zweifel daran, dass Russland über unumstößliche Geheimdienstinformationen verfügt, die eine Verbindung Europas zum ukrainischen Angriff auf Präsident Putin belegen.

Europa muss klar gemacht werden, dass es für die Handlungen des Selenskyj-Regimes mitschuldig ist und dass jegliche Bemühungen oder Handlungen, die fortgesetzte ukrainische Angriffe auf die kritische nationale Sicherheitsinfrastruktur der Russischen Föderation ermöglichen (der russische Präsident als alleinige Autorität über die Freigabe russischer Atomwaffen fällt unter diese Definition), von Europa als feindseliger Akt behandelt werden, der eine russische nukleare Reaktion auslösen kann.

In den kommenden Tagen und Wochen ist mit russischen Aktionen zu rechnen, die darauf abzielen, das gesamte Selenskyj-Regime zu eliminieren.

Alles andere würde den Zweck einer russischen Nukleardoktrin von vornherein ad absurdum führen, und Russland unter Präsident Putin ist nicht dafür bekannt, sich auf strategischer Ebene in sinnlose Wortspiele zu verwickeln.

Das Jahr 2026 wird das letzte Jahr sein, in dem die Ukraine in ihrer jetzigen Form existiert.

Die Frage ist nun, ob sich das Gleiche auch über Europa sagen lässt.

