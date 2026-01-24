Überall leere Läden! Amerikas „Einzelhandelsapokalypse“ ist bereits die schlimmste in der Geschichte, und es gibt Anzeichen dafür, dass sie sich noch verschlimmert…

Teile die Wahrheit!

Wussten Sie, dass im letzten Jahr in den USA so viele Geschäfte geschlossen wurden wie nie zuvor? Über 8.000 Läden mussten 2025 endgültig schließen, und 2026 dürfte die Lage noch schlimmer werden. US-Verbraucher haben heutzutage kaum noch frei verfügbares Einkommen , und leerstehende Geschäfte prägen das Stadtbild. Von Michael Snyder

Wer in einer relativ wohlhabenden Gegend unserer „K-förmigen Wirtschaft“ lebt, findet dort vielleicht nur wenige leerstehende Läden. Doch wer in einer wirtschaftlich schwachen Region wohnt, wird ständig an den Niedergang des Einzelhandels erinnert, denn verlassene Geschäfte gibt es praktisch überall.

Wohlhabende geben weiterhin viel Geld im Einzelhandel aus, aber für den Rest von uns ist die Lage sehr angespannt. Die Folge: Wir erleben eine beispiellose Schließungswelle in der Geschichte unseres Landes.

Coresight Research berichtet, dass im Jahr 2025 in den Vereinigten Staaten sage und schreibe 8.234 Geschäfte dauerhaft geschlossen wurden …

Daten, die der Daily Mail letzten Monat zugespielt wurden, zeigen, dass im vergangenen Jahr 8.234 US-Läden dauerhaft geschlossen wurden – eine erschreckende Zahl, die einen weiteren Schlag für den stationären Einzelhandel darstellt.

Das sind 12 Prozent mehr als die Gesamtzahl von 7.325 Schließungen im letzten Jahr, so Coresight Research, und die höchste jemals verzeichnete Zahl.

Wir haben die Messlatte im Jahr 2024 sehr hoch gelegt und diese Zahl dann im Jahr 2025 um 12 Prozent übertroffen.

Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für die US-Wirtschaft?

Selbstverständlich würden nicht Tausende von Geschäften schließen, wenn es der US-Wirtschaft wirklich gut ginge.

Und die Zahl der Ladenschließungen ist eine Kennzahl, die Regierungsbürokraten nicht manipulieren können.

Die Läden bleiben entweder geöffnet oder sie schließen.

Die Tatsache, dass so viele geschlossen werden, sagt viel darüber aus, wohin die Reise geht.

Und in diesem Monat gab es allerlei Anzeichen dafür, dass sich die „Einzelhandelsapokalypse“ in Amerika noch verschlimmert.

Francesca’s hat beispielsweise überraschend angekündigt , dass alle Filialen dauerhaft geschlossen und der gesamte Warenbestand liquidiert wird…

Wie Women’s Wear Daily berichtet, hat die landesweit vertretene Damenbekleidungsmarke Francesca’s mit der Schließung aller Filialen begonnen.

Ein Kundendienstmitarbeiter teilte dem Medium mit, dass das Unternehmen „seinen Lagerbestand liquidiert und demnächst schließt“. Francesca’s bestätigte die Nachricht nicht öffentlich und gab auch keine weiteren Details bekannt.

Das Unternehmen, das 1999 in Houston gegründet wurde, listet auf seiner Website über 450 Standorte in 45 Bundesstaaten auf. Am Montag wurde dort mit „Letzte Chance“-Lagerverkäufen geworben.

Francesca’s gibt an, mehr als 3.400 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Mehr als 450 weitere Geschäfte sind verschwunden.

Einfach so.

Unterdessen hat die Muttergesellschaft von Value City Furniture beschlossen , alle 89 Filialen endgültig zu schließen…

Die Muttergesellschaft von Value City Furniture gab bekannt, dass sie nach fast 80 Jahren Geschäftstätigkeit alle ihre Filialen schließen wird.

Die Entscheidung von American Signature Inc. erfolgte, nachdem das Unternehmen im November 2025 Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet hatte, wie The Street berichtet.

In einer Pressemitteilung des Unternehmens hieß es, dass die Liquidationsverkäufe am 10. Januar 2026 in den 79 Value City Furniture-Filialen und den 10 American Signature Furniture-Filialen des Unternehmens begonnen hätten.

Value City Furniture war eine Institution, als ich aufwuchs.

Ich kann mich noch gut an die Fernsehwerbespots erinnern.

Doch nun ist es im Handumdrehen verschwunden.

So sieht das wirtschaftliche Umfeld im Jahr 2026 aus.

Macy’s war einst ein Einzelhandelsriese, schließt aber derzeit 14 Filialen im Rahmen eines Plans, bis zum Ende dieses Kalenderjahres rund 150 Standorte zu schließen…

Macy’s kündigte an, im Jahr 2026 mehr als ein Dutzend weitere Filialen zu schließen, um die Rentabilität durch die Schließung unrentabler Standorte zu steigern.

Im Rahmen der Sanierungsstrategie „Bold New Chapter“ sollen im ersten Geschäftsquartal rund 14 Filialen geschlossen werden. Bis Ende 2026 sollen außerdem rund 150 Filialen, die nicht die erwartete Leistung erbringen, geschlossen werden.

Aber zumindest steht Macy’s besser da als Saks.

Anfang dieses Monats sorgte Saks Global weltweit für Schlagzeilen, als das Unternehmen seine Insolvenz ankündigte …

Saks Global – die Muttergesellschaft von Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus und Bergdorf Goodman – hat am Mittwoch Insolvenzschutz beantragt und damit einen Tiefpunkt für den größten Luxuskaufhauskonzern des Landes erreicht.

Das Unternehmen hat Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet, was auf die Notwendigkeit einer neuen Eigentümerstruktur hindeutet, da die Schulden den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen. Die Filialen bleiben geöffnet, einige Standorte könnten jedoch im Zuge der Sanierung geschlossen werden.

Ich weiß nicht, wie eine Trendwende möglich sein soll.

Das Unternehmen hat Hunderte von Millionen Dollar umgesetzt , aber die Dinge entwickeln sich immer weiter bergab.

Natürlich leidet heutzutage so gut wie jeder Einzelhändler, der auf den Kundenverkehr in Einkaufszentren angewiesen ist.

Tatsächlich hat eines der beliebtesten Geschäfte für Damenbekleidung in großen Größen in rascher Folge Filialen geschlossen …

Ein beliebter Einzelhändler in einem Einkaufszentrum schließt weiterhin „weniger rentable“ Filialen, da er plant, Hunderte von Geschäften zu schließen.

Torrid, ein Einzelhändler für Damenmode in großen Größen, gab im August 2025 bekannt, dass er bereits 57 Filialen geschlossen hat. Insgesamt sollen im Laufe des Jahres 180 Filialen geschlossen werden. Wie The Street berichtete, werden in letzter Zeit weiterhin einzelne Filialen geschlossen, darunter auch eine in Connecticut, die diesen Monat ihre Pforten schließt.

Als ich ein Teenager war, war der Besuch im Einkaufszentrum total angesagt.

Aber wer hat in der jetzigen Situation schon das Geld, um im Einkaufszentrum einzukaufen?

Ja, die Reichen haben immer noch viel Geld zum Ausgeben, aber die Mittelschicht löst sich direkt vor unseren Augen auf.

GameStop florierte einst mit dem Verkauf von Videospielen an Kinder aus der Mittelschicht, plant nun aber, bis 2026 über 470 Filialen zu schließen…

GameStop schließt bis Anfang 2026 landesweit mehr als 470 Filialen.

Der in Texas ansässige Videospielhändler hat zwar keine Liste der zu schließenden Filialen veröffentlicht, doch auf der GameStop-Website sind Hunderte von Standorten als geschlossen aufgeführt. Ein Sprecher von GameStop reagierte nicht auf die Anfrage nach der vollständigen Liste.

Sofern nicht ein Wunder geschieht, werden wir den Rekord für Filialschließungen, den wir gerade erst im Jahr 2025 aufgestellt haben, deutlich übertreffen.

Die Zahlen lügen nicht.

Wir befinden uns tatsächlich inmitten einer entsetzlichen Einzelhandelsapokalypse.

Deshalb möchte ich Sie ermutigen, Ihre Lieblingsgeschäfte zu besuchen, solange Sie noch können, denn viele von ihnen könnten jederzeit plötzlich verschwinden.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 21.01.2026