Warum dürfen wir während der 3tägigen Finsternis nicht aus dem Fenster schauen

Die dreitägige Finsternis beschreibt eine kosmische Katastrophe, bei der ein großer Himmelskörper zahlreiche Naturkatastrophen verursacht. Sie ist das Jüngste Gericht über die Lebenden.

Die erdnahe Passage eines enormen Himmelskörpers (Wermut, Nibiru) würde zahlreiche Naturkatastrophen verursachen, beginnend mit heftigsten atmosphärischen Störungen: Dem Gewitter, in dem man Jesus am Himmel stehen sehen wird, bevor alle verdorbenen Menschen ihr Ende finden…

Während des Jüngsten Gerichts werden die berühmten „7 Posaunen“ geblasen. Die Posaunen symbolisieren jene Strafen – in ihrer chronologischen Abfolge –, wie sie während der 3-tägigen Finsternis auftreten werden.

»Ich blickte auf und bemerkte einen Adler, der hoch oben am Himmel flog und laut schrie: »Wehe! Wehe euch Menschen auf der Erde! Bald werden die drei anderen Engel ihre Posaune blasen. Wehe euch! Dann wird Furchtbares geschehen!«

DIE FÜNFTE POSAUNE: Die Hölle auf Erden

»Und der fünfte Engel blies seine Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen (Schacht) des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf und es stieg beißender Rauch aus dem Brunnen auf wie der Rauch eines großen Ofens und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Brunnens.

Die Luft war vom Qualm so erfüllt, dass man die Sonne nicht mehr sehen konnte. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. (Offenbarung, Kapitel 9, Verse 1 bis 3)

Der Stern, der vom Himmel gefallen war, und alles verdunkelt hat, ist natürlich Wermut und es ist von „beißendem Rauch“ die Rede, ich denke, das kann man getrost mit „giftig“ gleichsetzen. Auch die Seher sprechen davon:

„Der Wind wird Gift und Gas mit sich führen, das sich auf der ganzen Erde ausbreitet.“ (Padre Pio)

„Draußen geht der Staubtod um … Wer den Staub einschnauft, kriegt einen Krampf und stirbt.“ (Irlmaier)

Mit der fünften Posaune wird „der Abgrund“ geöffnet und „Rauch und Heuschrecken, die wie Skorpione sind“, erscheinen. An anderer Stelle heißt es: „Als König herrschte über sie (die Heuschrecken) der Engel aus dem Abgrund.“ (Irlmaiers Prophezeiungen: Wenn die Zukunft rückwärts gelesen wird)

Der Engel aus dem Abgrund, das kann ja nur Satan sein. Dies alles deutet also auf eine dämonische Plage hin, die die Erde heimsuchen wird.

Die Dämonen holen die Sünder in der Finsternis. Feinde des Glaubens, die vor Hagel, Erdbeben, Überflutung und Feuer, erfolgreich in Räumen Schutz gefunden haben, werden gewaltsam an einen unerfreulichen Ort verbracht.

„Satan und sein Anhang wird über die Beute herfallen. Sie werden den Menschen die Seele aus dem lebendigen Leibe reißen.“ (Maria Graf-Sutter)

„Die Teufel holen die Gottlosen bei lebendigem Leibe. Vergebens flehen diese um Verlängerung ihres Lebens.“ (Franz Kugelbeer)

„In den Häusern der Gottlosen und der Gotteslästerer werden die bösen Geister in den abscheulichsten Gestalten erscheinen. Sie werden in den Lüften die schrecklichsten Gotteslästerungen hören lassen.“ (Marie – Julie Jahenny)

„… die Sektenanhänger und die großen Feinde Gottes, die glauben, dieser weltweiten Katastrophe zu entkommen, dort von den Dämonen selbst getötet werden, egal wo sie sich verstecken mögen.“ (Pater Constant Pel)

Padre Pio:

Ein Feuerregen wird die Leute zittern lassen!

„Haltet eure Fenster geschlossen. Seht nicht hinaus. Brennt eine gesegnete Kerze an, sie wird für viele Tage reichen. Betet den Rosenkranz.

Lest geistige Bücher. Macht geistige Kommunion und Taten der Liebe, welche uns erfreuen. Betet mit ausgestreckten Armen oder werft euch zu Boden, damit vielleicht viele Seelen gerettet werden. Geht nicht aus dem Haus. Versorgt euch mit ausreichend Essen.

Die Kräfte der Natur werden im Gange sein und ein Feuerregen wird die Leute zittern lassen vor Angst. Habt Mut! Ich bin mitten unter euch.”

Stürme, Unwetter, Blitze und Erdbeben werden die Erde bedecken

Unser Herr Jesus Christus an Pater Pio:

„Gebt acht auf die Tiere in diesen Tagen. Ich bin der Schöpfer und Beschützer der Tiere als auch der Menschen. Ich werde euch vorher einige Zeichen geben, zu welcher Zeit ihr mehr Futter für sie unterbringen sollt. Ich werde das Eigentum der Auserwählten beschützen, inklusive die Tiere. Lass niemanden auf den Hof, wer rausgeht und die Tiere füttert, wird sterben! Bedeckt eure Fenster sorgfältig. Meine Auserwählten sollen meinen Zorn nicht sehen.

Habt Vertrauen zu mir und Ich werde euer Schutz sein. Hurrikane des Feuers werden ausströmen aus den Wolken und sich über die ganze Erde verbreiten! Stürme, Unwetter, Blitze und Erdbeben werden die Erde bedecken für zwei Tage. Ein ununterbrochener Feuerregen wird niedergehen! Es wird beginnen während einer sehr kalten Nacht.

All das ist der Beweis, dass Gott der Herr der Schöpfung ist. Die, die auf Mich hoffen und Meinen Worten glauben, haben nichts zu befürchten, weil Ich sie nicht im Stich lassen werde, auch die nicht, die Meine Botschaft verbreiten.

Damit ihr vorbereitet seid auf diese Heimsuchungen, werde Ich euch die folgenden Zeichen und Anweisungen geben:

Die Nacht wird sehr kalt sein. Der Wind wird heulen. Nach einiger Zeit wird man Blitze hören. Schließt alle Türen und Fenster. Sprecht mit niemandem außerhalb des Hauses. Kniet nieder vor einem Kreuz, bereut eure Sünden und bittet meine Mutter um Schutz. Seht nicht heraus während des Erdbebens, weil der Ärger Gottes heilig ist!

Diejenigen, die diesen Rat nicht beachten, werden augenblicklich getötet. Der Wind wird die Giftgase über die ganze Erde verteilen. Die, die leiden und unschuldig sterben, werden Märtyrer sein und sie werden mit mir in mein Himmelreich einziehen. Satan wird triumphieren! Aber in drei Nächten wird das Erdbeben und das Feuer aufhören. Am folgenden Tag wird die Sonne wieder scheinen, Engel werden vom Himmel herabsteigen und den Geist des Friedens über die Erde verbreiten. Ein Gefühl von unermeßlicher Dankbarkeit wird die ergreifen, die diese schreckliche Prüfung überlebten.

Ich habe auch Seelen aus anderen Ländern gewählt, die diese Offen-barung erhalten haben, wie Belgien, Schweiz, Spanien, so dass diese Länder auch vorbereitet sind. Betet den Rosenkranz, aber betet ihn gut, so dass eure Gebete den Himmel erreichen.

Bald wird eine schreckliche Katastrophe über die ganze Erde kommen, wie sie niemals zuvor bezeugt worden ist, eine furchtbare Züchtigung wie nie zuvor! Wie sorglos die Menschen sind wegen dieser Dinge!

Diese werden so bald über sie kommen, gegen alle Erwartungen. Wie gleichgültig sie sind in Vorbereitung auf diese Ereignisse, durch die sie bald hindurch müssen! Das Gewicht von Gottes Waage hat die Erde erreicht! Der Zorn meines Vaters wird über der ganzen Welt ausgeschüttet werden. Ich warne die Welt wieder durch eure Mitwirkung, wie ich es bis jetzt schon so oft getan habe.

Diese Katastrophe wird über die Erde kommen wie ein Blitz! In diesem Moment wird das Licht der Morgensonne ersetzt werden durch schwarze Dunkelheit! Niemand soll das Haus verlassen oder aus dem Fenster sehen von diesem Moment an. Ich selbst werde kommen mitten in Blitz und Donner.

Die Bösen sollen mein göttliches Herz erblicken. Es wird eine große Verwirrung sein, wegen dieser totalen Dunkelheit, die die ganze Erde umzieht und viele, viele werden sterben aus Furcht und Verzweiflung.

An diesem Tagen der Finsternis soll niemand das Haus verlassen oder aus dem Fenster sehen. Die Dunkelheit wird einen Tag dauern und eine Nacht, gefolgt von einem weiteren Tag und einer Nacht und noch einem Tag; aber in der folgenden Nacht werden die Sterne wieder scheinen und am nächsten Morgen wird die Sonne wieder aufgehen und es wird Frühling sein!!

An den Tagen der Dunkelheit sollen meine Auserwählten nicht schlafen. Sie sollen unaufhörlich beten und sollen nicht von mir enttäuscht sein. Ich werde meine Auserwählten sammeln. Die Hölle wird glauben, die ganze Erde zu besitzen, aber ich werde sie bändigen.

Wieder und wieder habe ich die Menschen gewarnt und oft gab ich ihnen günstige Gelegenheiten, zum richtigen Weg zurückzukehren; aber jetzt hat die Bosheit ihren Höhepunkt erreicht und die Strafe kann nicht länger zurückgehalten werden. Sagt allen, daß die Zeit gekommen ist, in der sich diese Dinge erfüllen werden.”

Der Dritte Weltkrieg wird gemäß der traditionell-katholischen Prophetie durch die Passage eines großen Himmelskörpers beendet.

Dieser Himmelskörper löst eine Kaskade verheerender Katastrophen aus, von Erdbeben, über weltweite Tsunamis, Bränden und der Emission großer Mengen giftigen Staubs. Dieser vergifte die Atemluft und töte noch mehr Menschen als der Krieg und die anderen Katastrophen. Nicht nur die Luft wird giftig, die Überlebenden sehen sich mit einem weiteren Problem konfrontiert:

Die offenen Gewässer sind durch den toxischen Staub ungenießbar geworden. Irlmaier über die Finsternis:

„Geht nicht hinaus aus dem Haus! Wer den Staub einatmet, stirbt. Alle offenen Wasser werden giftig.“ Alois Irlmaier

Quellen: PublicDomain/pater-pio.com/DieParusie.de am 19.01.2026