WEF-Gipfel in Davos 2026: Eliten geben offen zu, die Zukunft zu „orchestrieren“ – erschreckendes Geständnis (Video)

Teile die Wahrheit!

Zum Auftakt des 56. Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums heute in Davos, Schweiz, hat die globale Elite eine Bombe platzen lassen, die jeden freiheitsliebenden Bürger alarmieren sollte.

In ihren Begrüßungsworten vor dem Eröffnungskonzert – mit dem Grammy-Gewinner Jon Batiste – betonten WEF-Präsident Børge Brende und Sprecher, dass das Forum nicht nur auf Weltereignisse reagiere, sondern diese aktiv gestalte .

„Es ist eine Zeit der Ungewissheit, aber auch der Möglichkeiten“, erklärte Brende. „Beim WEF geht es nicht darum, auf aktuelle Ereignisse zu reagieren.

Es geht darum, die richtigen Bedingungen zu schaffen, die uns voranbringen. Ist es nicht gerade jetzt so, dass Dialog kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit ist? Deshalb beginnen wir diese Woche auch mit Musik. Musik kennt keine Grenzen. Sie spricht keine einheitliche Sprache.

Eine Violine, eine Trompete, eine Klarinette und eine Trommel – sie verschmelzen zu vollkommener Harmonie, jedes einzelne Instrument trägt zur Schönheit des Ganzen bei.“

Die richtigen Bedingungen schaffen. Lassen Sie das auf sich wirken. Das ist nicht die Sprache neutraler Vermittler, die höfliche Diskussionen leiten – es ist das Vokabular der Strippenzieher, die hinter verschlossenen Türen globale Entwicklungen steuern. (WEF: Über Enteignung, Degrowth und der Abgang eines Gesichts)

Die Symbolik ist offensichtlich: Eine sorgfältig inszenierte musikalische Darbietung soll die „Harmonie“ zwischen unterschiedlichen Elementen symbolisieren und spiegelt damit wider, wie das WEF versucht, Regierungen, Konzerne und Technologien zu einem einheitlichen, kontrollierten System zu verschmelzen.

Kritiker sehen darin eine kaum verhüllte Metapher für die erzwungene Angleichung einer zersplitterten Welt – sei es durch wirtschaftlichen Druck, digitale Überwachung oder geopolitische Manöver.

Dieses Eingeständnis deckt sich perfekt mit dem neu veröffentlichten Globalen Risikobericht 2026 des WEF , in dem geoökonomische Konfrontationen (Zölle, Sanktionen, Handelskriege) als größte kurzfristige Bedrohung eingestuft werden, gefolgt von Fehlinformationen, gesellschaftlicher Polarisierung und staatlich organisierten bewaffneten Konflikten.

Der Bericht warnt vor einer „multipolaren oder fragmentierten Weltordnung“, doch das WEF positioniert sich als unparteiischer Akteur, der zur Wiederherstellung der „Stabilität“ benötigt wird. Zufall? Oder eine inszenierte Krise, um eine stärkere Zentralisierung zu rechtfertigen?

Unterdessen zieht die Veranstaltung eine riesige US-Delegation unter der Führung von Präsident Donald Trump an – die größte aller Zeiten –, dessen „America First“-Agenda mit dem Multilateralismus-Engagement des WEF kollidiert. Warum nehmen sie überhaupt teil?

Manche Beobachter vermuten, es handle sich um einen kalkulierten Schachzug, um den Einfluss des Forums zu wahren und eine offene Konfrontation zu vermeiden, die dessen langfristige Vision gefährden könnte.

Die bisherige Bilanz des WEF nährt Misstrauen: von der Rhetorik des „Great Reset“ bis hin zum fortwährenden Eintreten für KI-Governance, digitale Wirtschaft und „inklusive“ Systeme, die viele als Wegbereiter für Überwachung und wirtschaftliche Zentralisierung sehen.

Jetzt, da sich die Eliten in ihrer Alpenfestung versammelt haben, verbergen sie ihre Absichten nicht mehr – sie rühmen sich damit, die Voraussetzungen für das Kommende geschaffen zu haben.

1 2 11 12 13

Thema in Davos sollen auch die von US-Präsident Donald Trump angedrohten neuen Zölle gegen mehrere europäische Länder sein.

Erstmals tatsächlich weltpolitisch relevant könnte Davos insofern werden, als dem Vernehmen nach Vertreter der Ukraine und der USA dort Gespräche über mögliche Wege zu einem Kriegsende mit Russland führen wollen Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs werden erwartet, darunter auch Trump, Selenskyj, Merz, der israelische Präsident Herzog und Argentiniens Staatschef Javier Milei.

Statt globalistische Visionen zur immer weiteren Machtkonzentration bei supranationalen Eliten zu entwickeln und den „Great Reset“ zu perpetuieren, ist durch die angespannte Lage diesmal wenigstens ein wenig Realpolitik in Davos zu erwarten.

Hinzu kommen Hunderte hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Geopolitische Krisen und Handelskonflikte dominieren damit die Agenda deutlich stärker als klassische WEF-Themen wie Klimaschutz oder neue Technologien.

Amerika first – auch in den Schweizer Alpen

Wenige Tage nach dem umstrittenen US-Militäreinsatz in Venezuela und erneuten Ankündigungen, Grönland den Vereinigten Staaten einzuverleiben, dürfte Trumps Rede am 21. Januar für erhebliche Unruhe sorgen. Die Schweizer Polizei hat bereits höchste Sicherheitsstufe ausgegeben und rechnet mit zahlreichen Protestaktionen rund um den Tagungsort.

Wird der amerikanische Präsident die versammelte Weltelite mit einer weiteren seiner berüchtigten Überraschungsankündigungen konfrontieren? Die Spannung ist jedenfalls mit Händen zu greifen.

Begleitet wird Trump von Außenminister Marco Rubio – ein deutliches Signal, dass Washington das Forum keineswegs nur als wirtschaftliches Stelldichein betrachtet. Die geopolitischen Ambitionen der Trump-Administration sind unverkennbar, und Europa täte gut daran, diese ernst zu nehmen.

Bundeskanzler Merz zwischen Investorengesprächen und Weltpolitik

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz wird am 21. und 22. Januar in Davos erwartet. Laut Bundeskanzleramt stehen Gespräche mit internationalen Investoren auf dem Programm – ein dringend notwendiger Schritt angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht.

Die Energiewende, die Merz selbst als „teuerste auf der ganzen Welt“ bezeichnet hat, belastet den Standort Deutschland erheblich. Ob es dem Kanzler gelingt, in Davos Vertrauen bei internationalen Geldgebern zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten.

Europa unter Zugzwang

Die europäischen Vertreter stehen in Davos vor einer schwierigen Aufgabe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der französische Präsident Emmanuel Macron und der polnische Präsident Karol Nawrocki müssen eine gemeinsame Linie finden – und das angesichts der massiven Zolldrohungen aus Washington. Trumps 20-Prozent-Zölle auf EU-Importe haben bereits einen Sondergipfel der Europäischen Union ausgelöst.

Die Frage ist: Kann Europa geschlossen auftreten, oder zerfällt die Union unter dem amerikanischen Druck in ihre Einzelteile?

Der britische Traum vom Ukraine-Frieden

Besonders ambitioniert gibt sich der britische Premierminister Keir Starmer. Er möchte in Davos einen Friedensplan für die Ukraine „heraushämmern“, wie britische Medien berichten. Ein nobles Ziel, gewiss – doch angesichts der Tatsache, dass Russland nicht einmal eingeladen wurde, erscheint dieses Vorhaben reichlich optimistisch.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird zwar sprechen, aber ohne Moskau am Verhandlungstisch dürfte jeder Friedensplan Makulatur bleiben.

Wirtschaftselite in Alarmstimmung

Der im Vorfeld veröffentlichte WeltRisikoBericht 2026 zeichnet ein düsteres Bild. Geoökonomische Konfrontationen – also Handelszölle als politisches Druckmittel – werden als größtes Risiko für das laufende Jahr eingestuft. Die Hälfte der befragten Führungskräfte erwartet für die nächsten zwei Jahre eine „turbulente“ Welt.

Das entspricht einem Anstieg von 14 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Nur ein Prozent der Experten rechnet mit Ruhe.

Rund 1.700 Top-Manager haben sich angemeldet, darunter Microsoft-Chef Satya Nadella, Nvidia-Chef Jensen Huang und zahlreiche Vertreter der boomenden KI-Branche. Die Wirtschaftselite sucht nach Orientierung in einer Welt, die zunehmend von politischen Unwägbarkeiten geprägt ist.

Während die Geigen erklingen und der „Dialog“ sich entfaltet, bedenke: Diese Harmonie wurde von wenigen für viele komponiert, die nie darum gebeten hatten, Teil dieser Partitur zu sein.

Bleibt wachsam. Die wahre Musik der Freiheit hängt davon ab, dass wir uns weigern, nach ihrer Pfeife zu tanzen.

The President and CEO of the World Economic Forum says the organization will “orchestrate” the right conditions to guide the world forward. Calling this an uncertain moment, the WEF says it wants to shape new global dialogues and bring the public into them. Do you want to… pic.twitter.com/JrJM0zHvGW — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 19, 2026

Der Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums (WEF) erklärt, die Organisation werde die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um die Welt voranzubringen.

Das WEF bezeichnet die aktuelle Situation als unsicher und möchte neue globale Dialoge anstoßen und die Öffentlichkeit daran beteiligen.

Möchten Sie mit dem Weltwirtschaftsforum in einen Dialog treten?

Trump will den Globalisten des WEF mitteilen, dass ihre „Neue Weltordnung“ scheitert

Präsident Donald Trump wird sich mit seiner unmissverständlichen „America First“-Botschaft direkt in die Höhle des Löwen der globalistischen Macht begeben und beim jährlichen Gipfeltreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, verkünden, dass ihre lang versprochene „Neue Weltordnung“ vor ihren Augen zusammenbricht.

Jahrzehntelang diente das WEF als glanzvolles Hauptquartier der Eliten, die ihre Visionen propagierten: offene Grenzen, ungezügelter Freihandel und eine nicht gewählte supranationale Kontrolle über nationale Wirtschaften und Souveränität. Trumps Entscheidung, an der diesjährigen Konferenz teilzunehmen, ist nichts Geringeres als eine mutige, persönliche Absage an diese gesamte Ideologie.

Das diesjährige offizielle Motto – „Ein Geist des Dialogs“ – wirkt auf viele Beobachter wie ein verzweifelter PR-Slogan, da die Teilnehmer in Davos krampfhaft versuchen, ein Bild von Inklusivität und Offenheit zu vermitteln, während sie sich der Realität eines zurückkehrenden US-Präsidenten stellen müssen, der ihre multilateralen Programme, Klima-Lockdowns und die zentralisierte globale Wirtschaftsplanung wiederholt abgelehnt hat. (Rothschild & Co., Blackwater und Trump: Alte Netzwerke tauchen im Venezuela-Konflikt erneut auf)

Der CEO des Weltwirtschaftsforums, Børge Brende, bestätigte Trumps Teilnahme offiziell während einer kürzlich abgehaltenen Online-Pressekonferenz und signalisierte damit, dass der globalistische Gipfel den Mann, der geschworen hat, ihre Vision ein für alle Mal zu zerstören, nicht länger ignorieren kann.

Reuters berichtet: „Dialog ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit“, sagte WEF-Präsident und CEO Borge Brende, ein ehemaliger norwegischer Minister.

Andere argumentieren jedoch, dass das WEF Gefahr läuft, überflüssig zu werden, da die USA und China ihre Macht zum Zwecke der Durchsetzung nationaler Interessen nutzen.

„Wer wird sich für eine regelbasierte internationale Ordnung einsetzen?“, fragte Daniel Woker, ehemaliger Schweizer Botschafter und Experte für außenpolitische Beziehungen.

„Um es ganz deutlich zu sagen: In einem System, in dem jeder nur an sich selbst denkt, hat es keine Daseinsberechtigung. Es ist ein Ereignis aus der Vergangenheit.“

Die Beobachter von Davos schauen auch darauf, ob die Veranstaltung an Schwung verloren hat, seit ihr 87-jähriger Gründer Klaus Schwab im April als Vorsitzender zurückgetreten ist.

Die in Genf ansässige Organisation gab im August bekannt, dass eine interne Untersuchung nach einem Hinweisgeberbrief, in dem Fehlverhalten vorgeworfen wurde, keine Beweise für ein wesentliches Fehlverhalten seitens Schwab ergeben habe. Sie ernannte BlackRock (BLK.N), CEO Larry Fink, und Roche (ROG.S), stellvertretenden Vorsitzenden Andre Hoffmann, zu interimistischen Co-Vorsitzenden.

Das WEF gab bekannt, dass über 3.000 Delegierte aus mehr als 130 Ländern teilnehmen werden, darunter 64 Staats- und Regierungschefs, insbesondere aus Schwellenländern.

Das jüngste Forum bietet viel Diskussionsstoff, von der Frage, wie mit Trumps Version der Monroe-Doktrin umzugehen ist, die die Vorherrschaft der USA in der westlichen Hemisphäre begründet, bis hin zu den Wegen, auf denen künstliche Intelligenz die Welt verändert.

Dies geschieht kurz nach einer der schlimmsten Tragödien der modernen Schweiz, einem Brand in einer Bar in einem Skigebiet, bei dem 40 Menschen ums Leben kamen. (Der große Währungsreset: Wie Trump und die Fed den Dollar opfern, um die Tokenisierung voranzutreiben)

ÖL FEIERT EIN COMEBACK

In den Briefings vor der Veranstaltung hat das WEF die globalen Turbulenzen beschönigt und hervorgehoben, wie Unternehmen versucht haben, sich an die höchsten US-Zollsätze seit der Großen Depression anzupassen, und auf eine Entspannung der Handelsspannungen Ende 2025 hingewiesen.

Eine vergangene Woche veröffentlichte WEF-Umfrage unter Führungskräften zeigte jedoch, dass die Geschäftstätigkeit im Jahr 2025 schwieriger werden dürfte. Die Umfrage zeichnete auch ein düsteres Bild der Zusammenarbeit in den Bereichen Frieden und Sicherheit.

Da die Teilnahme mehrerer europäischer Staats- und Regierungschefs erwartet wird, richtet sich das Augenmerk darauf, wie sie auf die Herausforderungen der USA reagieren, darunter Trumps Drohungen, Grönland zu annektieren, und Angriffe auf europäische Bemühungen zur Regulierung amerikanischer Technologieunternehmen.

Christy Hoffman, Generalsekretärin der UNI Global Union, die weltweit 20 Millionen Beschäftigte im Dienstleistungssektor vertritt, forderte die politischen Entscheidungsträger auf, sich mit den Auswirkungen von KI und neuen Technologien auf die Arbeitsplätze auseinanderzusetzen.

WEF-Geschäftsführerin Saadia Zahidi sagte, das Forum ziele darauf ab, zu verstehen, ob die Menschen durch KI erweitert würden oder ob eine Welt entstehe, die einen „Arbeiter-Rostgürtel“ hervorbringen könnte.

Ein besonderes Merkmal des diesjährigen WEF-Treffens wird sein, dass hochrangige Ölmanager gespannt darauf warten, Trumps Agenda der Energiedominanz zu hören, die sie dazu ermutigt, mehr Öl und Gas zu fördern und gleichzeitig grüne Alternativen wie Wind- und Solarenergie zu ignorieren.

Die CEOs von Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, Equinor und ENI werden erwartet, nachdem ihre Teilnahme in den letzten Jahren deutlich sporadischer war, als die Ölkonzerne das Forum als Veranstaltung gegen fossile Brennstoffe ansahen.

Die chinesische Delegation werde „groß“ sein und von Vizepremier He Lifeng geleitet werden, sagte WEF-Chef Brende.

Trotz der oben genannten Beispiele, in denen Trumps Politik den Interessen, der Agenda und den Arbeitsmethoden der Neuen Weltordnung (NWO) zuwiderläuft, bleiben viele innerhalb der Wahrheitsbewegung skeptisch gegenüber seinen Absichten und seiner letztendlichen Rolle.

Indem sie kritisch und wachsam bleibt, kann die Wahrheitsbewegung bisher verborgene Probleme aufdecken und verdeutlichen, was im besten Interesse der Menschheit liegt und was nicht. Anders ausgedrückt: Es hat Vorteile, skeptisch zu sein und nicht alles unkritisch hinzunehmen.

In einigen Fällen bestehen beispielsweise Zweifel an der Ernennung von Kabinettsmitgliedern oder Beratern, die zuvor dem sogenannten „Deep State“ dienten.

Dies könnte den Eindruck erwecken, Trump verfolge insgeheim die Agenda des „Deep State“, doch es gibt durchaus andere Erklärungen, wenn man die Behauptungen über das internationale Militärbündnis und den jahrzehntealten Plan zur Zerschlagung des „Deep State“ berücksichtigt, wie sie von Personen wie Dr. Jan Halper-Hayes (Mitarbeiter der Spaceforce) oder Riccardo Bosi (ehemaliger Oberstleutnant der australischen Spezialeinheiten) diskutiert wurden.

Wurden diese Strippenzieher im Hintergrund unter Druck gesetzt, ihre Politik zu ändern und ins andere Lager überzulaufen, oder handelt es sich hier um ein Beispiel für die Devise „Halte deine Freunde nah und deine Feinde noch näher“? Eine Taktik, die Sun Tzu in „Die Kunst des Krieges“ entlehnt hat , und es besteht die Möglichkeit, dass diese Leute später öffentlich entlarvt werden.

Mein Rat: Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse aufgrund erster Eindrücke. Die Zerschlagung des Tiefen Staates ist eine komplexe militärische, politische und juristische Operation, die sich über Jahrzehnte erstreckt und in der militärische Täuschung eine Schlüsselrolle spielt.

Oftmals erkennen und verstehen wir das raffinierte Schachspiel, das dahintersteckt, erst am Ende. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/journalistenwatch.com am 20.01.2026