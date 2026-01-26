WEF-Gruppe fordern von der Regierung ein Verbot von echtem Fleisch und die Zwangsernährung der Massen mit im Labor gezüchtetem Futter

Teile die Wahrheit!

Die Eliten von Davos haben Pläne angekündigt, ihre Agenda für synthetische Lebensmittel der Öffentlichkeit aufzuzwingen – ohne Zustimmung oder Gnade.

Von im Labor gezüchtetem „Fleisch“ bis hin zu künstlichen Zusatzstoffen – die WEF-Gruppe beharrt darauf, dass ihre technologiegetriebenen „Lösungen“ den Planeten retten werden, obwohl der Widerstand in der Öffentlichkeit zunimmt und Staaten Verbote für kultivierte Zellprodukte verhängen.

Modernity.news berichtet: In einer Diskussion über Lebensmittelinnovationen plädierte Davos-Teilnehmerin Andrea Illy für technologische Lebensmittel wie kultiviertes Fleisch und bezeichnete kulturellen Widerstand als überholt, obwohl sie massive Gegenreaktionen der Verbraucher anerkannte.

In dem Clip ist Illy zu hören, wie er sagt: „Ich muss zugeben, dass es seitens der Verbraucher einen enormen kulturellen Widerstand gegen die Akzeptanz von technologiebasierten Lebensmitteln gibt. Aber meiner Meinung nach stellen sie den Weg in die Zukunft dar.“

Er fuhr fort: „Aus ökologischer Sicht müssen wir vielleicht selektiv vorgehen. Denn wir wissen aus Statistiken – korrigieren Sie mich, falls ich falsch liege –, dass 70 % des ökologischen Fußabdrucks der Landwirtschaft auf tierische Proteine ​​zurückzuführen sind.

Und andererseits wissen wir aus physiologischer Sicht, dass übermäßiger Konsum tierischer Proteine ​​die Hauptursache für nichtübertragbare Krankheiten ist. Diese stellen das größte Gesundheitsproblem in der westlichen Welt dar.“ (WEF-Wissenschaftler züchten ersten künstlichen Menschen aus echtem Fleisch (Video))

„Wie wäre es also, den Anteil an tierischem Eiweiß auf ein gesundes Maß zu reduzieren und gleichzeitig zu erhöhen, und dabei auch die Umweltbelastung zu optimieren?“, fragte Illy und fügte hinzu:

„Warum sollte ich Tiere nutzen, wenn ich Fleisch züchten und nur die besten Teile davon gewinnen kann? Ich weiß, das ist eine Art kulturelle Revolution, die Jahrzehnte dauern wird.“

Diese Bestrebung ignoriert die zunehmenden Hinweise auf die Ineffizienz, die hohen Kosten und die potenziellen gesundheitlichen Risiken von im Labor gezüchtetem Fleisch.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass der Sektor zu kämpfen hat, mit Betriebsschließungen wie der von Believer Meats Ende 2025 inmitten sinkender Investitionen.

Das niederländische Startup Meatable stellte im Dezember 2025 ebenfalls den Betrieb ein, nachdem es nicht gelungen war, eine Finanzierung zu sichern.

Inzwischen gehen die Bundesstaaten hart gegen das Problem vor: Sieben von Republikanern geführte Bundesstaaten, darunter Texas, haben die Herstellung, den Verkauf und den Vertrieb von im Labor gezüchtetem Fleisch verboten.

Der texanische Landwirtschaftsminister Sid Miller kritisierte ein Urteil des Bundes, das eine Klage gegen das staatliche Verbot zulässt, und bezeichnete im Labor gezüchtete Produkte als „Trojanisches Pferd“, das die Lebensgrundlagen der ländlichen Bevölkerung und die Lebensmittelsicherheit bedrohe.

Das haben wir schon immer von Globalisten erlebt, die ständig behaupten, man müsse Insekten oder synthetisches Fleischimitat essen, während sie selbst die feinsten Steaks und Kalbfleischgerichte genießen.

‚Fleisch ist König‘: USDA veröffentlicht aktualisierte Lebensmittelpyramide und verwirft korrupte Ratschläge der Lebensmittelkonzerne

Nach Jahrzehnten verheerender und korrupter Ernährungsempfehlungen hat die US-Regierung die Ernährungspyramide aktualisiert und stillschweigend viele der Ernährungsdogmen zurückgenommen, die dazu beigetragen haben, die öffentliche Gesundheit zu zerstören.

Fleisch wird nicht länger als Giftstoff betrachtet. Vollmilch ist nicht länger verpönt. Eier sind wieder im Trend. Hochverarbeitete Lebensmittel verlieren an Beliebtheit. Zucker wird als Problem benannt.

Sie werden es nicht so formulieren – aber diese Aktualisierung ist ein Schuldeingeständnis. Jahrelang warnten Kritiker, dass die alte Ernährungspyramide auf dem Kopf stand. Nun schreiben die Institutionen, die sie vorangetrieben haben, ohne sich zu entschuldigen oder Verantwortung zu übernehmen, die Regeln neu und hoffen, dass es niemand merkt.

Die ursprüngliche Ernährungspyramide entstand nicht aus harten biologischen Tatsachen. Sie entstand durch Druck der Industrie, Agrarsubventionen und Lobbyarbeit von Konzernen .

Das US-Landwirtschaftsministerium stand vor einem unmöglichen Dilemma: die öffentliche Gesundheit schützen und gleichzeitig die amerikanische Agrarindustrie fördern. Das Ergebnis war vorhersehbar. Lebensmittel, die sich in Massenproduktion herstellen, lagern, subventionieren und vermarkten ließen, wurden bevorzugt. Einfache, nährstoffreiche und schwer industriell zu verarbeitende Lebensmittel wurden vernachlässigt.

Getreide bildete die Grundlage. Maisderivate, darunter Maissirup mit hohem Fruktosegehalt, überschwemmten die Lebensmittelversorgung. Soja- und Pflanzenöle ersetzten traditionelle Fette und brachten den Hormonhaushalt durcheinander. Zucker versteckte sich hinter harmlosen Etiketten und schädigte die öffentliche Gesundheit über Generationen hinweg.

Fleisch, Butter, Eier und Vollmilch? Verteufelt. Nicht etwa, weil sie die Menschen krank machten – sondern weil sie nicht profitabel genug waren.

USDA issues New Food Pyramid – Meat is king

– Whole milk, not skim milk

– Eggs are off the naughty list

– Sugary fruits demoted

Der Butter-zu-Margarine-Schwindel

Nichts entlarvt die Korruption besser als der Butterkrieg

Butter – seit Jahrhunderten unbedenklich verzehrt – wurde als gefährlich eingestuft. Stattdessen wurde Margarine als „herzgesund“ beworben, obwohl es sich um ein Industrieprodukt aus subventionierten Pflanzenölen handelte. Das war keine Wissenschaft, sondern Marketing mit politischer Unterstützung.

Die Öffentlichkeit wurde dazu angehalten, gesättigte Fettsäuren zu fürchten, während sie unwissentlich Transfette konsumierte – eine der schädlichsten Substanzen, die jemals für den menschlichen Verzehr zugelassen wurden.

Als die Transfette endlich entlarvt wurden, ging niemand ins Gefängnis. Dieselben Firmen änderten einfach die Rezeptur, brachten ein neues Produkt auf den Markt und verkauften weiterhin das nächste „gesunde“ Öl.

Die Lüge vom fettarmen Essen und die Zuckerexplosion

Nachdem Fett verteufelt worden war, musste Nahrung wieder schmackhaft gemacht werden. Die Lösung war Zucker.

„Fettarm“ wurde zum Zauberwort. Fettarmer Joghurt, vollgepackt mit Zucker. Fettarme Snacks, die so entwickelt wurden, dass sie süchtig machen. Generationen von Amerikanern ernährten sich fettarm und machten sie hungrig, litten unter Entzündungen und ihr Stoffwechsel wurde geschädigt.

Das war kein Zufall. Zucker und raffinierte Kohlenhydrate treiben den Konsum an. Fett macht satt – was schlecht für die Gewinne ist.

Mit dem Verschwinden von Fett aus der Ernährung explodierten Fettleibigkeit, Diabetes und chronische Krankheiten. Die Lebensmittelkonzerne bereicherten sich. Die Bevölkerung wurde krank.

Lucky Charms statt Steak – das war der Punkt

Auf dem Höhepunkt dieses Wahnsinns ließen sich zuckerhaltige Frühstücksflocken anhand offizieller Ernährungsrichtlinien leichter rechtfertigen als Steak oder Eier. Das war kein Fehler – es war beabsichtigt.

Müsli ist lange haltbar. Müsli wird unter einer Marke vertrieben. Müsli wird ständig neu formuliert. Müsli ist profitabel.

Steak ist einfach nur Steak.

Die Ernährungspyramide hat Generationen dazu erzogen, echten Lebensmitteln zu misstrauen und sie durch Fabrikprodukte zu ersetzen – und das alles unter dem Deckmantel der „Wissenschaft“.

Die Stimmen der alternativen Gesundheitsbewegung wurden zum Schweigen gebracht – weil wir Recht hatten.

Wer dieses System in Frage stellte, wurde angegriffen.

Ärzte wurden als Scharlatane diffamiert. Forschern wurden die Fördermittel gestrichen. Unabhängige Stimmen zum Thema Ernährung wurden zensiert. Eltern, die die Richtlinien hinterfragten, wurden verspottet und als gefährlich eingestuft.

Uns wurde gesagt, wir sollten „den Experten vertrauen“ – denselben Experten, deren Empfehlungen perfekt mit den Interessen von Konzernen und katastrophalen gesundheitlichen Folgen übereinstimmten.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Jetzt kommt der stille Rückzieher

Die heutige aktualisierte Ernährungspyramide, veröffentlicht von Robert F. Kennedy Jr., erzählt eine ganz andere Geschichte:

Fleisch ist lebensnotwendig, nicht gefährlich.

Vollmilch ist wieder akzeptabel

Eier sind nicht länger die Bösewichte.

Hochverarbeitete Lebensmittel werden kritisiert.

Zucker wird endlich entlarvt

Die Welt heilt – und der Bann bricht.

Die aktualisierte Ernährungspyramide ist kein Sieg für die Gesundheitsbehörden. Sie ist vielmehr ein Eingeständnis, dass das alte System versagt hat und dass diejenigen, die man zum Schweigen bringen wollte, die ganze Zeit die Wahrheit gesagt haben.

Die Lügen brechen zusammen. Die Erzählung verschiebt sich. Und echte Lebensmittel erobern ihren Platz zurück.

Nicht etwa, weil die Regierung sich für Ehrlichkeit entschieden hätte – sondern weil die Wahrheit nicht mehr zu unterdrücken war.