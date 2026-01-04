WEF: Niederländische Königin ordnet digitale Ausweispflicht für Bankgeschäfte, Schulanmeldung und Impfnachweis an (Video)

Teile die Wahrheit!

Königin Máxima der Niederlande nutzte ihren Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos, um das zu artikulieren, was nach Ansicht vieler Kritiker die globale Elite schon seit Jahren plant: eine Zukunft, in der eine digitale Identität erforderlich ist, um Zugang zu nahezu jedem Lebensbereich zu erhalten.

Vor einem Publikum aus Bankern, Technokraten und nicht gewählten Strippenziehern erklärte die niederländische Königin unmissverständlich, dass die digitale Identität bald nicht nur für Finanzdienstleistungen, sondern auch für die Feststellung des Impfstatus, die Einschulung von Kindern und den Erhalt staatlicher Subventionen „notwendig“ sein werde.

Für Befürworter waren die Äußerungen eine praktische Modernisierung. Für Skeptiker klangen sie wie eine Erklärung.

Königin Máxima der Niederlande erklärte auf dem jüngsten Weltwirtschaftsforum in Davos:

Die digitale Identität ist nicht nur für Finanzdienstleistungen notwendig, sondern auch zur Feststellung des Impfstatus, für die Einschulung und den Bezug staatlicher Subventionen. (Apples bisher düsterstes Projekt: Zusammenarbeit mit dem WEF, um Ihr Gehirn zu lesen und Ihr Verhalten zu kontrollieren)

Die Einführung biometrischer digitaler Personalausweise könnte von Regierungen dazu genutzt werden, nachzuverfolgen, „wer tatsächlich geimpft wurde und wer nicht“, sagte die niederländische Königin diese Woche beim jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Sie sagte: „Es ist auch gut für die Einschulungszahlen, es ist gut für die Gesundheit, wer tatsächlich geimpft wurde und wer nicht, und es ist gut, die staatlichen Subventionen zu erhalten.“

„Als ich diese Stelle antrat, gab es in Afrika und Lateinamerika tatsächlich nur sehr wenige Länder mit einer einheitlichen Art von Ausweis, und diese war digital und biometrisch… Wir haben wirklich mit all unseren Partnern zusammengearbeitet, um dies zu fördern, und das Interessante daran ist, dass es zwar für Finanzdienstleistungen unerlässlich ist, aber nicht nur.“

Abgesehen von Finanzdienstleistungen argumentierte die in Argentinien geborene niederländische Königin weiter, dass die Verwendung digitaler Ausweise dazu genutzt werden könnte, die „Schuleinschreibung“ zu verfolgen und Menschen den Zugang zu staatlichen Sozialleistungen zu erleichtern.

Darüber hinaus argumentierte Königin Máxima, dass digitale Ausweise „gut für die Gesundheit“ seien, da Regierungen das System nutzen könnten, um nachzuverfolgen, „wer tatsächlich geimpft wurde und wer nicht“.

Die niederländische Königin zählt zu den führenden Befürworterinnen der Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs), um die finanzielle Inklusion zu fördern. CBDCs funktionieren zwar ähnlich wie Kryptowährungen wie Bitcoin, basieren aber nicht auf einem dezentralen Netzwerk, sondern werden von einer Zentralbank kontrolliert.

Kritiker befürchten, dass dies der Regierung potenziell die Möglichkeit geben könnte, alle Finanztransaktionen der Bevölkerung zu überwachen.

Wenn Bankwesen, Bildung, Einhaltung von Gesundheitsvorschriften und staatliche Unterstützung alle an einen zentralen digitalen Ausweis gebunden sind, geht es bei der Identität nicht mehr um Verifizierung, sondern um Kontrolle.

Ein solches System identifiziert nicht nur Bürger – es entscheidet darüber, wer an der Gesellschaft teilhaben darf und wer stillschweigend ausgeschlossen werden kann.

Kritiker warnen davor, dass Freiheit zur Theorie wird, sobald der Zugang zu Geld an Bedingungen geknüpft ist. Sobald die Einschulung von einem digitalen Profil abhängt, hat Widerspruch Konsequenzen.

Sobald der Impfstatus dauerhaft in ein Identitätssystem integriert ist, verliert die medizinische Entscheidung ihre Privatsphäre. In diesem System wird eine Verweigerung nicht bestraft, sondern führt lediglich zum Ausschluss von der Behandlung.

Der Kontext der Äußerungen hat den Verdacht nur noch verstärkt.

Königin Máxima brachte diese Ideen nicht in einer nationalen Debatte oder einem demokratischen Forum zur Sprache, sondern in Davos, dem jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums – einer Organisation, die bereits mit der Förderung digitaler Zentralbankwährungen, digitaler Gesundheitspässe und technokratischer Regierungsmodelle in Verbindung gebracht wird, die die Zustimmung der Öffentlichkeit umgehen.

Für Kritiker ist das Muster vertraut: digitales Geld, digitale Gesundheit und nun die digitale Identität als der Masterschlüssel, der alles miteinander verbindet.

Viele erinnern sich daran, dass ihnen gesagt wurde, Impfpässe seien nur vorübergehende Notmaßnahmen im Zusammenhang mit einer bestimmten Krise.

Doch Jahre später wird der Impfstatus nun offen als dauerhafter Datenpunkt innerhalb einer lebenslangen digitalen Identität diskutiert.

Aus temporären Lösungen ist eine dauerhafte Infrastruktur geworden, und es gibt kaum noch Diskussionen darüber, wie solche Systeme in Zukunft umfunktioniert werden könnten.

Das Beunruhigendste für die Kritiker ist nicht, dass diese Ideen vorgeschlagen werden, sondern dass sie in Elitekreisen nicht mehr umstritten sind.

Während sich die Bürger über Privatsphäre und Freiheit streiten, wird die Architektur einer auf Erlaubnis basierenden Gesellschaft bereits von Institutionen und Einzelpersonen finalisiert, die niemals ihren Beschränkungen unterliegen werden.

