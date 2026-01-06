Wenn 3I/ATLAS ein Komet ist, warum sollte die CIA die Existenz von Aufzeichnungen darüber weder leugnen noch bestätigen?

Teile die Wahrheit!

Bislang wies 3I/ATLAS im Vergleich zu bekannten Kometen eine Reihe unerklärlicher Merkmale auf – wie ich hier aufgelistet habe . Man hätte hoffen können, dass diese Rätsel eine angeregte wissenschaftliche Debatte über die Natur von 3I/ATLAS auslösen würden. Von Avi Loeb

Stattdessen wurde der Fall von NASA-Beamten offiziell abgeschlossen, ohne dass die rätselhafte Natur dieser Anomalien diskutiert wurde.

Zu den anomalen Merkmalen gehören das Vorhandensein eines ausgeprägten Anti-Schwanz-Jets, der sowohl vor als auch nach dem Perihel auf die Sonne gerichtet ist, die geometrische Ausrichtung bis auf 8 Grad zwischen der Rotationsachse von 3I/ATLAS in großen Entfernungen und der Richtung zur Sonne, die Ausrichtung bis auf 5 Grad der Bahnebene von 3I/ATLAS mit der Ekliptikebene sowie das Überwiegen von Nickel im Vergleich zu Eisen in dem von 3I/ATLAS abgegebenen Gas – was an industriell hergestellte Nickellegierungen erinnert.

Am 31. Dezember 2025 antwortete die Central Intelligence Agency (CIA) auf eine Anfrage von John Greenewald Jr. nach dem US-amerikanischen Informationsfreiheitsgesetz (Freedom of Information Act, FOIA), dass sie „weder die Existenz noch die Nichtexistenz von Aufzeichnungen“ im Zusammenhang mit 3I/ATLAS bestätigen oder dementieren könne. Die Antwort wurde hier auf Twitter veröffentlicht .

Dass diese Informationen von der CIA als so sensibel eingestuft werden, dass sie geheim gehalten werden, ist überraschend, da NASA-Beamte auf einer Pressekonferenz am 19. November 2025 ( hier veröffentlicht ) unmissverständlich erklärten, dass 3I/ATLAS definitiv ein Komet natürlichen Ursprungs ist.

Wenn diese Schlussfolgerung von Anfang an allen in Regierung und Wissenschaft klar war – wie die NASA-Beamten es darstellten –, dann w arum sollte die CIA die mögliche Existenz von Aufzeichnungen über einen natürlichen Kometen als so sensibel einstufen, dass sie als geheim eingestuft werden müsste?

Die einfachste Interpretation der CIA-Antwort auf die Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) ist, dass einige Regierungsbeamte überprüfen wollten, ob es sich bei 3I/ATLAS um ein unvorhergesehenes Ereignis handelt, das eine potenzielle Bedrohung für die Gesellschaft darstellt, obwohl Kometenexperten dies für höchst unwahrscheinlich halten. (3I/ATLAS ist der Erde nah wie nie zuvor – und könnte DEIN Bewusstsein verändern!)

Multipliziert man die geringe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Bedrohung mit ihren potenziell hohen Auswirkungen auf die Gesellschaft, so ergibt sich nüchtern der Schluss, dass solche Ereignisse ernst genommen und überwacht werden müssen.

Diese Lektion, ähnlich der Wette Pascals , mussten die Bewohner der Stadt Troja schmerzlich erfahren, nachdem sie das Trojanische Pferd willkommen geheißen hatten , ebenso wie Geheimdienste wie die CIA nach ihren Fehleinschätzungen des Risikos der Ereignisse vom 11. September 2001 und 7. Oktober 2023.

Unter diesen Umständen wurden NASA-Beamte dazu angehalten, die wahrscheinlichste wissenschaftliche Interpretation zu liefern, während gleichzeitig die ernsthafte Prüfung eines Schwarzen-Schwan-Ereignisses durch die CIA vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurde, um unbegründete Panik zu vermeiden.

Dies ist eine kluge Vorgehensweise, um gesellschaftliche Unruhen oder Instabilität der Finanzmärkte zu einer Zeit abzumildern, in der das Eintreten eines Schwarzen-Schwan-Ereignisses noch als äußerst unwahrscheinlich gilt.

Um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten, würde die CIA es vorziehen, keinen falschen Alarm auszulösen – wie der Hirte, der immer wieder „Wolf!“ rief –, sodass ihm niemand glaubte, als dann tatsächlich ein Wolf kam.

Die Devise „weder dementieren noch bestätigen“ ist der beste Weg, die Untersuchung von Black-Swan-Ereignissen geheim zu halten.

Wenn die obige Interpretation zutrifft, stellt 3I/ATLAS den ersten Fall eines astronomischen Objekts dar, bei dem die Geheimdienste bewusst die Antwort „weder dementieren noch bestätigen“ gewählt haben.

Im Sommer 2025 schlug ich die „Loeb-Klassifizierungsskala“ zur Einstufung der Bedrohung durch interstellare Objekte als außerirdische Technologie vor. Die Skala wurde in drei von mir gemeinsam mit Omer Eldadi, Gershon Tennenbaum und Oem Trivedi verfassten, von Fachkollegen begutachteten Artikeln quantifiziert, die hier , hier und hier veröffentlicht wurden .

Zur gleichen Zeit wies ich politische Entscheidungsträger auf die Möglichkeit hin, dass 3I/ATLAS ein unvorhergesehenes Ereignis sein könnte, wie hier erwähnt . Vielleicht hat ja jemand meinen Appell erhört.

Heute baten mich mehrere Journalisten um eine Stellungnahme zu dem neuesten Bericht ( hier abrufbar ) über die Grenzen der technologischen Funkübertragung von 3I/ATLAS, der auf Daten des Green-Bank-Teleskops basiert.

Ich habe den Journalisten klargestellt, dass ich das Forschungsteam der Breakthrough Listen Initiative dazu angehalten habe , nach Funksignalen von 3I/ATLAS zu suchen, da die Einfallsrichtung von 3I/ATLAS ins Sonnensystem mit der Richtung des „Wow!“-Signals von 1977 bis auf 9 Grad übereinstimmte – mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6 %, wie hier erläutert .

Die neuen Daten schließen ein technisches Signal im Frequenzband von 1–12 GHz in Richtung Erde über einen Zeitraum von 5 Stunden zwischen 04:15 und 09:15 UTC am 18. Dezember 2025 aus.

Es ist unklar, ob man von einem technologischen Objekt erwarten kann, dass es Radiosignale an seine Sender sendet. Solche Signale bräuchten mehrere Zehntausend Jahre, um die Milchstraße zu durchqueren, während 3I/ATLAS nur 16.000 Jahre im Sonnensystem verbringt – von der Oortschen Wolke bis zum äußeren Rand.

Interstellare Objekte senden wahrscheinlich nicht kontinuierlich an ihre Sender, da ihnen die Zeit für einen wechselseitigen Dialog fehlt. Angesichts ihrer Milliarden Jahre dauernden Reise ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung in einem bestimmten 5-Stunden-Intervall verschwindend gering. Zudem ist es möglich, dass ein solches Signal nicht in Richtung Erde oder im überwachten Frequenzband gesendet wird.

Um Energie zu sparen, würde ein effizientes Signal gebündelt und in einen kurzen Impuls mit geringer Auslöserate komprimiert. Ein adäquates Beobachtungsprogramm hätte 3I/ATLAS über einen langen Zeitraum aus verschiedenen Richtungen beobachtet und nicht nur in einem 5-Stunden-Fenster.

Die Datenerfassung von 3I/ATLAS wird erst abgeschlossen sein, wenn die Sonde den Hill-Radius des Jupiters passiert hat. Hoffentlich lässt sich die neugierige Gruppe der Regierungsbeamten von der dogmatischen Gemeinschaft der Kometenexperten überzeugen, zu überprüfen, ob 3I/ATLAS kleine Sonden als neue Jupitermonde aussetzt.

Ohne diese Überprüfung werden wir vielleicht nie erfahren, ob dieser Schwan weiß oder schwarz ist.



Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 06.01.2026